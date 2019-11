Verso Milan - Empoli: le probabili formazioni

Milan ed Empoli, entrambe sconfitte al debutto, rispettivamente contro Fiorentina e Chievo, si sfideranno nell'anticipo serale della seconda giornata di campionato e cercheranno i primi punti in questa stagione.

Dopo aver perso all'esordio sul campo della Fiorentina ( 2-0 risultato finale con l'espulsione del giovane difensore Ely) per il Milan di Sinisa Mihajlovic è arrivato il momento di cogliere la prima vittoria stagionale. lI vero problema per il diavolo è in difesa e a centrocampo dove manca un vero regista. La partita contro i toscani rappresenta già un crocevia importante per il tecnico serbo che sa bene che gli errori nel corso della stagione dovranno essere ridotti al minimo. Rispetto al debutto contro i Viola, in casa rossonera si registra una novità non da poco: il ritorno di Mario Balotelli che però partirà sicuramente dalla panchina. Mihajlovic schiererà presubimilmente gli stessi undici visti a Firenze, eccezion fatta per Rodrigo Ely espulso come detto espulso domenica, al suo posto Zapata. Dubbi su Montolivo che potrebbe prendere il posto di Bonaventura a centrocampo.

Anche l'Empoli ha perso la prima, in casa contro il Chievo. Dopo esser andato in vantaggio nel primo tempo, si è fatto rimontare e superare, 1-3 il risultato finale. La squadra di Giampaolo deve mostrare di che pasta è fatta. I toscani recuperano Croce e Tonelli dopo la squalifica, ma non sarà disponibile Laurini; in dubbio anche la presenza di Dermaku. Ballottaggio a centrocampo tra Diousse, Maiello e Ronaldo.

MILAN (4-3-1-2) - Lopez; De Sciglio, Zapata, RomagnoliI, Antonelli; Berolacci, De Jong, Montolivo/Bonaventura; Honda; Bacca, Luiz Adriano.A disposizione: Abbiati, Donnarumma, Suso, Poli, Montolivo/Bonaventura, Abate, Matri, Paletta, Calabria, Cerci, Nocerino, Balotelli. Allenatore: Mihajlovic.

EMPOLI (4-3-1-2) - Skorupski; Zambelli, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Maiello, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. A disposizione: Pelagotti, Pugliesi, MartinelIi, Costa, Dermaku, Camporese, Bittante Signorelli, Ronaldo, Maiello, Krunic, Mchedlidze. Allenatore: Giampaolo.