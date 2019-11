Roma, le ultime sul mercato

Viste le brutte novelle sul rientro di Strootman e la poca affidabilità di Castan, Sabatini sta cercando dei rinforzi last minute da regalare a Garcia per completare a meglio la sua rosa: si cerca un centrocampista, un centrale e un altro terzino.

VAINQUEUR - Oggi alle 13 è sbarcato a Fiumicino il centrocampista francese proveniente dalla Dinamo di Mosca; il mediano classe 88' è un giocatore dinamico che predilige la fase difensiva malgrado sia dotato di una buona tecnica di base e di un tiro violentissimo. Il transalpino arriva per coprire il buco lasciato dallo sfortunato Strootman e chissà, per ritagliarsi un posto da titolare

CASASOLA - E' di oggi la notizia dell'ingaggio di Tiago Casasola, difensore classe 1995 che arriva dal Fulham: il difensore verrà subito girato al Como in prestito per prendere confidenza con il calcio italiano. Il giocatore argentino è capitano della nazionale under 20 e ha già una discreta esperienza internazionale e in patria dove ha vestito le maglie di Huracan e Boca Juniors.

IN USCITA - Tra i numerosi partenti dell'attacco della Roma è da segnalare la situazione di Iturbe: l'argentino ha detto sì al Genoa che si è accordato con la Roma sulla base di un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15. Inoltre è calda la pista di Ibarbo che malgrado sia strapagato è destinato a partire alla volta della Sampdoria: oggi c'è stato un incontro tra Sabatini e il legale di Ferrero; un'altra pista da non sottovalutare è quella che porta Ljajic all'Inter, l'esterno potrebbe essere scambiato con Juan Jesus (malgrado le smentite di Mancini). Infine una nota a amrgine riguardante Ucan: il giovane turco era in ottica Bologna ma a quanto pare Garcia, convinto del classe 94', ha posto il veto sulla sua partenza.