Live Torino - Fiorentina, risultato partita Serie A 2015/2016 (3-1)

Per il match di questa sera è tutto. Alessandro Cicchitti e la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringraziano per aver seguito Torino - Fiorentina in nostra compagnia e Vi danno appuntamento ai prossimi incontri di Serie A, sempre Live su VAVEL Italia.

23.00 - Per la Fiorentina invece, arriva la prima sconfitta della stagione. Una sconfitta forse eccessiva nel punteggio che comunque non deve scoraggiare Paulo Sousa e i suoi uomini sempre positivi quando si tratta di costruire gioco. Va rivista la fase di non possesso, ma il portoghese avrà tutto il tempo per migliorare.

22.55 - All'Olimpico di Torino è andato in scena un match di grande qualità ed intensità, tra due squadre che hanno dimostrato di avere talento e geometrie. Ad avere la meglio però, è stato il Torino di Giampiero Ventura che non si è scoraggiato dopo il gol di Marcos Alonso in avvio di gara, e anzi si è caricato a molla per il secondo tempo, quando nel giro di pochi minuti ha messo a segno una sensazionale tripletta con Moretti, Quagliarella e Baselli. Ora, la squadra granata, dopo due giornate si trova in vetta alla classifica a punteggio pieno; dato che dimostra tutta la bontà del lavoro che Ventura sta svolgendo in quel di Torino.

95' - FINISCE QUI! TRIPLICE FISCHIO DI TAGLIAVENTO CHE CONCLUDE IL MATCH! 3-1 PER IL TORINO, 3-1 MATURATO TUTTO IN RIMONTA GRAZIE ALLE RETI DI MORETTI, QUAGLIARELLA E BASELLI, DOPO CHE NEL PRIMO TEMPO MARCOS ALONSO AVEVA ILLUSO LA VIOLA.

94' - Grande parata di Tatarusanu su Quagliarella!

94' - Si stanno dissolvendo le speranze di rimonta per la Fiorentina. Il Torino controlla senza problemi il match.

90' - Ci saranno ben 5 minuti di recupero!

89' - Tentativo della Fiorentina che ha provato a riaprire il match con Bernardeschi. La punizione calciata dal numero 10, però è terminata alta, altissima sopra la traversa.

83' - Terzo e dultimo cambio nel Toro: esce proprio Baselli, applaudito da tutto il Comunale; al suo posto entra Gazzi.

Gol pazzesco quello di Daniele Baselli, prima svicolato in modo superbo dalla doppia marcatura dei viola, poi fantastico nel trovare una traiettoria forte e precisa dai 25 metri. Nulla da fare per Tatarusanu. Gol fantastico del classe 92 arrivato in estate dall’Atalanta

76' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLAZZZZZOOO DI BASELLI! GOL PAZZESCO DELL'UNDER 21 GRANATA! 3-1 PER IL TORO CHE ORA SEMBRA AVER MESSO IN GHIACCIO I 3 PUNTI!

Incredibile uno-due messo a segno dal Torino, che nel giro di un solo minuto ha completamente ribaltato il risultato che fino a quel momento li vedeva sotto per 1-0. Al 68’ è arrivato il gol del pareggio grazie all’acrobazia tanto bella quanto inaspettata di Emiliano Moretti, lestissimo a liberarsi in area sugli sviluppi di un corner. Esattamente un minuto più tardi però, è arrivato il raddoppio granata grazie al tocco soffice e preciso di Quagliarella, che servito sul filo del fuorigioco ha trafitto con il destro Tatarusanu per il gol del clamoroso 2-1

75' - Sousa si gioca tutte le carte offensive: dentro Rebic, fuori Gilberto.

72' - Torna in campo Giuseppe Rossi! Pepito entra al posto di Ilicic.

69' - QUAGLIARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! FABIO QUAGLIARELLAAAAA! 2-1 TORINO! PAZZESCO! UNO-DUE MICIDIALE DEL TORO CHE INCORNA LA FIORENTINA! 2-1 IN UN SOLO MINUTO!

68' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MORETTI! PAREGGIO DEL TORINO! PAREGGIO DEL TORINO! GRAN GOL DEL DIFENSORE GRANATA! 1-1

67' - Spinge ora il Torino. Sfruttando la verve del neo entrato Acquah, la squadra di Ventura sta spingendo soprattutto sulla corsia di destra.

65' - Continua la girandola di cambi in casa Torino: dentro Acquah al posto di Benassi.

64' - Cambio anche per la Viola: dentro Bernardeschi al posto di Mati Fernandez.

60' - Primo cambio in casa Torino: Ventura rompe gli indugi e inserisce Maxi Lopez per Martinez,

60' - Squadre molto lunghe, ma allo stesso tempo molti errori anche nei passaggi corti e negli appoggi. C'è molta stanchezza in campo, anche a causa del gran caldo.

52' - Risponde la Fiorentina con la botta mancina di Ilicic, respinta da Padelli con i pugni.

50' - Prima occasione della ripresa per il Torino: cross morbido di Avelar per Martinez, che viene anticipato da Tatarusanu uscito dai pali in modo provvidenziale.

48' - Subito gioco veloce e ficcante da entrambi le parti. Il Torino sembra partito ocn un piglio diverso, ma la Fiorentina fa girare molto bene il pallone sia per vie esterne che per vie centrali.

46' - SI RICOMINCIA! INIZIATO IL SECONDO TEMPO TRA TORINO E FIORENTINA!

Nell'ultima parte di gara, complice anche la stanchezza dei viola, è uscito il Torino, pericoloso in più di un caso con Quagliarella e Martinez. Si preannuncia una ripresa scoppiettante tra due squadre che giocano e bene e che fanno divertire.

21.40 - Match equilibrato quello tra Torino e Fiorentina, sin qui deciso dalla zampata di Marcos Alonso dopo soli 10 minuti. La viola ha messo in grande difficoltà l'assetto tattico granata soprattutto nella prima mezz'ora quando il pressing alto e le giocate palla a terra hanno dimostratò la bontà del lavoro sin qui svolto da Sousa.

21.35 - Finisce qui il primo tempo dell'Olimpico; 1-0 in favore della Fiorentina grazie alla rete messa a segno da Marcos Alonso dopo 10 minuti.

47' - Maksimovic va vicino al gol del pari, ma il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa.

47' - Grande accellerazione di Maksimovic, il cui cross però viene intercettato da Gonzalo che nella circostanza si fa anche male.

45' - Ci saranno due minuti di recupero.

44' - Ammonito Vives nel Torino.

43' - La Viola fa possesso palla, ma si tratta di un possesso sterile con i tre difensori che giocando sempre palla a terra non riescono mai ad innescare ne i centrocampisti, ne gli attaccanti.

35' - Ancora Quagliarella vicino al gol del pareggio! Colpo di testa forte e preciso sul quale Tatarusanu non si lascia sorprendere allungando in angolo.

34' - Terzo ammonito in casa Viola, si tratta di Mati Fernandez entrato duro su Vives.

32' - Altra occasione per Quagliarella che in girata ha trovato solo la schiena di Gonzalo, provvidenziale nel intercettare la conclusione del granata.

31' - Ammonito Gonzalo Rodriguez per un fallo a centrocampo su Quagliarella.

24' - Grande occasione per il Torino!! Super giocata di Avelar, (ristabilito al 100%) per Martinez che non arriva all'appuntamento con il gol per questione di centimetri.

21' - Nonostante sia ancora un po' zoppicante, Avelar sta provando a resistere. Molinaro continua il riscaldamento nel caso in cui il brasiliano non dovesse farcela.

18' - Ci sono problemi per Danilo Avelar, fermo a terra, molto dolorante al ginocchio sinistra. Ventura manda a scaldare Molinaro, nel caso in cui Avelar non dovesse farcela.

16' - Attenzione!!! Dietrofront clamoroso di Tagliavento che dopo essersi consultato con l'addizionale di porta ha deciso di non assegnare il tiro dagli undici metri.

15' - RIGORE PER LA FIORENTINA!!!! FALLO DI AVELAR SU KALINIC!

Per il terzino spagnolo si tratta del secondo gol consecutivo dopo la perla sul calcio di punizione rifilata al Milan.

Fiorentina in vantaggio grazie ad una grande giocata di Borja Valero, che dalla destra ha messo in mezzo per il colpo di testa di Kalinic, respinto centralmente da Padelli, che poi nulla ha potuto sulla respinta corta di Marcos Alonso.

10' - GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! MARCOS ALONSOOOOOOOOO! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA!!!! 0-1 PER I VIOLA!

7' - Ancora Fiorentina pericolosissima con l'incursione di Marcos Alonso, che ha guadagnato solo calcio d'angolo per i suoi.

3' - Bella azione della Viola, che con Ilicic ha avuto più di uno spiraglio per calciare dal limite.

1' - Subito aggressivo il Torino, già pericoloso con una conclusione ad opera di Benassi, respinta da Gonzalo Rodriguez.

1' - VIAAAA! SI PARTE! INIZIATA TORINO - FIORENTINA!

20.40 - Tutto pronto al Comunale di Torino. le squadre sono pronte per fare il loro ingresso in campo; sta per iniziare Torino - Fiorentina!

20.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre match.

20.30 - Anche nella Fiorentina c'è un cambio rispetto alla formazione annunciata, con Mati Fernandez al posto di Bernardeschi per dare più protezione e copertura in fase di non possesso. C'è l'esordio dall'inizio per Mario Suarez che sarà affiancato da Borja Valero.

20.25 - Tutto confermato in casa Torino, con la sola eccezione di Vives schierato al posto dell'annunciato Gazzi. Confermata la coppia d'attacco, Quagliarella - Martinez.

20.20 - Sono arrivate le formazioni ufficiali di Torino e Fiorentina.

20.10 - All'interno dell'Olimpico invece, va via via aumentando l'affluenza di pubblico. Sono attesi in tanti per la prima gara casalinga del Torino.

20.00 - Ecco l'arrivo allo stadio del Toro, atteso da tanti cuori granata giunti per applaudire e supportare la squadra di Ventura.

19.55 - Arrivano le prime immagini dallo Stadio Olimpico di Torino. Alcuni giocatori sono in campo per la ricognizione del terreno di gioco

19.45 - Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Torino - Fiorentina, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2015/2016. Il Torino di Giampiero Ventura, dopo il successo esterno ottenuto all'esordio, vuole regalare al pubblico di casa la prima gioia della stagione; mentre la Fiorentina di Paulo Sousa, dopo aver stupito tutti nel match d'esordio con il Milan va a caccia di conferme su uno dei campi più difficili d'Italia, il Comunale Olimpico di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per ore le 20.45. Da Alessandro Cicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Le Probabili Formazioni

Il Torino di Ventura dovrà fare a meno dei lungodegenti Obi e Farnerud, ma soprattutto di Davide Zappacosta che si è fermato venerdì per un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il club granata ha fatto sapere che non sembra essere nulla di preoccupante, anche se la gravità dell’infortunio sarà valutata nei prossimi giorni.

Ventura dunque perde una delle sue frecce, ma non rinuncia al 3-5-2 con il tris Maksimovic, Glik e Moretti davanti a Padelli. A centrocampo Gazzi, Baselli e Benassi saranno gli interni, mentre sulle fasce ci saranno Bruno Peres e Danilo Avelar. La coppia d’attacco sarà composta ancora una volta dal duo Quagliarella - Maxi Lopez.

La Viola di Paulo Sousa, riparte dalla scintillante prestazione offerta al cospetto del Milan, annichilito dai colpi di Marcos Alonso e Ilicic. Per il match odierno, il tecnico portoghese non ha molti problemi di formazione, visto che gli unici indisponibili in casa Fiorentina sono Basanta e Bagadur, oltre a Joaquin divenuto vero e proprio caso dell’estate per la Viola.

Sousa, dopo le buone indicazioni avute all’esordio, sembra intenzionato a riproporre il 4-2-3-1 per esaltare al meglio le caratteristiche dei suoi calciatori. Davanti a Tatarusanu ci saranno Tomovic, Gonzalo, Roncaglia e Marcos Alonso. A centrocampo dovrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Mario Suarez affiancato da Borja Valero; mentre sulla trequarti spazio a Giberto, Ilicic e Bernardeschi, tutti dietro l’unica punta Kalinic.

Torino: (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Baselli, Gazzi,Benassi, Avelar; Quagliarella, Maxi Lopez. All.: Ventura

Fiorentina: (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Roncaglia. Alonso;Mario Suarez, Borja Valero: Gilberto, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic. All.: Sousa

Le Parole della Vigilia

Alla vigilia del match che vedrà il Torino opposto alla Fiorentina, in casa Toro ha parlato un ex ancora molto legato ai colori e alla città di Firenze; si tratta di Emiliano Moretti, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e grande tifoso della squadra gigliata.

Ecco le sue dichiarazioni a proposito del match con la Fiorentina: "Sì, è vero, a Firenze ho mosso i miei primi passi da calciatore professionista e sono legato a quel periodo da ricordi molto belli; -esordisce Moretti che poi prosegue - La città è nel mio cuore e ci tornerò a vivere a fine carriera, ma domenica spero di darle un dispiacere: di sicuro sarà una partita bella e interessante, anche perché la Fiorentina è una squadra che è stata costruita per puntare ai primi posti in classifica". Dopodiché, Moretti si concentra sul suo Torino e sulle ambizioni del club granata in questa stagione: "Noi stiamo migliorando continuamente stagione dopo stagione sia come squadra che a livello di società - afferma il difensore della nazionale, che poi torna sul match della scorsa giornata in casa del Frosinone - "Domenica scorsa a Frosinone abbiamo dimostrato di avere una buona maturità: noi puntiamo sempre a fare la nostra partita, mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche migliori. Il nostro obiettivo consiste nel cercare di fare del nostro meglio per arrivare a risultati che siano adeguati alla piazza granata". Infine, Moretti fa un augurio al suo ex compagno, Giuseppe Rossi che potrebbe tronare in campo proprio questa sera con il Torino: "Gli auguro tanta continuità – è il messaggio di Moretti -. Siamo stati compagni ai tempi del Parma, è un bravissimo ragazzo e un grande talento, e spero proprio che questo possa essere l’anno giusto per lui".

In casa Fiorentina, il tecnico portoghese Paulo Sousa, - che oggi compie gli anni, - ha parlato alla vigilia della prima trasferta della stagione sul difficile campo del Torino.

Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Basilea, molto serio, deciso ed ambizioso in conferenza stampa come sulla panchina Viola: "È stata una buona settimana". - esordisce Sousa, che poi spende due parole a riguardo di Joaquin, diventato un vero e proprio caso dalla parti di Firenze - "Sta vivendo un momento delicato, per questo dobbiamo tutti mantenere il massimo dell'equilibrio parlandone poco. Cosa gli consiglio? Bisogna mantenere la serenità anche nel momento del disturbo emozionale." Poi, Sousa si sofferma sull'avversario, il Torino, e sul suo allenatore, Giampiero Ventura: "Ventura è un allenatore di grande esperienza, ha una squadra che gioca con intensità e mentalmente molto forte. Con il Frosinone hanno dimostrato carattere ribaltando il risultato. Dobbiamo essere concentrati ed intensi come loro e poi far venir fuori i nostri principi di gioco. Con il Milan abbiamo dato continuità nel cercare il controllo del gioco con coraggio e voglia di sorprendere. È stato importante anche non prendere gol. È bello vedere che il lavoro paga, ma abbiamo fatto solo una partita". In conclusione, Sousa non si è voluto sbilanciare sulla formazione che scenderà in campo alle 20.45 con il Torino: "Io lavoro prima sui miei principi di gioco e poi su un piano strategico per ogni partita a seconda dell'avversario. Per questo voglio sempre aggiustare le nostre dinamiche per creare difficoltà agli altri. Tocca a me capire quali giocatori sono maggiormente adatti per ogni partita".

I Precedenti tra le due Squadre

Quello tra Torino e Fiorentina è un confronto pieno di storia, gol e tradizione; Sono infatti, 132 i precedenti tra le due squadre nella massima serie, che alla vigilia della sfida di questa sera vede una situazione complessiva molto vicina all’equilibrio assoluto. Le vittorie dei granata, infatti sono 45, proprio come i pareggi; mentre la Fiorentina è ferma a quota 42 vittorie complessive, a sole tre lunghezze dalle affermazioni toriniste. La sfida viaggia sull’equilibrio anche nel caso in cui vengano prese in considerazione gli ultimi faccia a faccia. Negli ultimi 6 incroci il risultato di pareggio si è verificato per cinque volte, ed in particolare nelle ultime quattro sfide, terminate tutte con il segno X.

Tornando indietro negli anni invece, si nota che il Torino è a secco di vittorie sulla Viola dal marzo 2002, oltre tredici anni. Da allora sono arrivate sette vittorie gigliate e cinque pareggi. Tra i possibili protagonisti di questa sfida troviamo Fabio Quagliarella da una parte, e Josip Ilicic dall’altra. Entrambi i calciatori sono andati a segno nella prima giornata contribuendo in modo importante alle rispettive vittorie di Toro e Viola. L’ex, Quagliarella è sempre caldissimo quando affronta le sue vecchie squadre. Lo scorso anno, segnò oltre che alla Fiorentina, a tutte e 5 le sue ex squadre. Dall’altra parte, c’è un Ilicic in grande forma, che considerando il finale dello scorso campionato e l’inizio del nuovo, ha partecipato in modo attivo a 9 degli ultimi 18 gol della Viola, dimostrando di essere insostituibile.

