Risultato Italia - Malta, qualificazioni Euro 2016 (1-0): decide ancora Pellé

La nuova situazione nel girone H vede dunque l'Italia in testa con 15 punti, mentre la Croazia segue a 14. Norvegia a 13 che espugna la Bulgaria ed ottiene di fatto la qualificazione.

L'Italia di Conte batte Malta grazie ad un gol (di mano) di Pellé. La squadra azzurra non mette in mostra un gran gioco e viene svegliata dall'ingresso in campo di Candreva, che riesce a creare superiorità in attacco sulla destra e mettere al centro dei palloni invitanti per gli attaccanti. Da uno di questi il gol dell'attaccante del Southampton, che ha deciso la gara come all'andata.

Pellé: "Il mio ruolo è fare gol. E' una partita difficile, anche se giochi contro Malta nulla è scontato e facile. Il calcio è livellato, l'importante era vincere. Se abbiamo sofferto troppo? Beh sofferto è un parolone, non abbiamo preso tiri in porta, abbiamo fatto fatica a sbloccare la gara, tra occasioni, rimpalli, pali...Dobbiamo migliorare, ci alleniamo appositamente. Entriamo in campo ogni volta con cattiveria e pazienza".

Conte a fine gara: "Contava vincere. Purtroppo quando non concretizzi le occasioni che crei il risultato rimane in bilico. Sono contento per la voglia e l'impegno dei ragazzi. Il girone è equilibrato, adesso pensiamo alla Bulgaria. Azerbaigian? Nessuno regala niente. Malta e gli azeri non regalano niente a nessuno, non esistono squadre materasso, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e vincere anche domenica".

TRIPLICE FISCHIO FINALE!!! L'ITALIA DI CONTE CONQUISTA I TRE PUNTI E CONQUISTA LA VETTA DEL GIRONE H STACCANDO LA CROAZIA! DECIDE UN GOL DI PELLE'!

93' EDER! Ultima occasione per l'attaccante della Sampdoria che calcia di destro sull'assist di Candreva dalla destra. Respinge Berg.

93' Eder guadagna preziosissimi secondi sulla corsia mancina, prima di scaricare per Pirlo che fa ricominciare l'azione dalle retrovie.

Ultimo cambio per gli ospiti: esce un applauditissimo Effiong, dentro Misfud.

91' KRISTENSEN! Ci prova Malta fino all'ultimo secondo. Destro respinto da Chiellini in fallo laterale.

90' Tre minuti di recupero. Cambio per Malta: esce Briffa, dentro il numero 4 Sciberras.

88' Giallo a Candreva per simulazione. Si scusa con Muscat l'esterno della Lazio.

86' Clamorosa svista dell'arbitro con Effiong che aveva saltato Bonucci, ma per il direttore di gara si può proseguire tra i fischi dei tifosi maltesi.

84' Contropiede fulmineo di Kristensen che va via centralmente prima di servire Effiong nello spazio, ma l'attaccante classe '84 di Malta è in offside.

82' EDER! Sfiora il raddoppio l'attaccante della Samp, che sfrutta un rimpallo provocato da Chiellini per calciare dall'interno dell'area di rigore, ma trova solo l'esterno della rete.

81' Riparte l'Italia in contropiede con Candreva: l'esterno d'attacco della Lazio salta Muscat che può solo falciarlo impedendogli di puntare successivamente l'area di rigore.

78' PAROLO! IL SINISTRO DEL LAZIALE SU CROSS DI DARMIAN, BELLISSIMA LA RISPOSTA DI HOGG IN ANGOLO!!

Terzo ed ultimo cambio per l'Italia di Conte: dentro Soriano, che rileva Marco Verratti.

74' EDER! Taglia sul primo palo per ricevere il suggerimento di Candreva dal fondo, ma Berg riesce perfettamente a chiudere sul primo palo prima che il brasiliano concluda di tacco.

Primo cambio anche per Malta: dentro Kristensen, che rileva Schembri.

72' Continua l'offensiva degli azzurri con Verratti che cerca l'imbeccata in profondità per Eder, ma il suggerimento del mediano del Psg è impreciso.

Sugli sviluppi di una lunghissima azione manovrata, Candreva è tutto solo sulla destra e pennella al centro per il centravanti azzurro che lasciato solo anch'egli all'interno dell'area piccola maltese batte Hogg di testa.

69' PELLEEEEE!!! GRAZIANO PELLEEEEEE!!! ARRIVA IL VANTAGGIO DELL'ITALIA!!! COME ALL'ANDATA, ANCORA GRAZIANO PELLEEE!!!! 1-0 AZZURRI!

67' Si mette subito in mostra Candreva che va via sulla destra con un tunnel a Failla, ma il suo cross non trova pronto ed appostato Pellé in area di rigore.

65' Resta a terra Schembri, colpito duro dai difensori azzurri. Non c'è fallo per il direttore di gara.

E' pronto Candreva: esce un positivo Manolo Gabbiadini, applaudito dal pubblico di Firenze, soprattutto per la traversa con la quale ha sfiorato il vantaggio azzurro cinque minuti or sono.

62' Spinge con convinzione adesso l'Italia: Darmian scambia con Verratti e serve Eder all'altezza del dischetto del rigore, ma il nativo brasiliano non trova la sfera e Agius spazza. Gabbiadini nel frattempo è rimasto a terra e non riesce a rialzarsi, si scalda Candreva.

Nel frattempo la Norvegia è in vantaggio in Bulgaria e grazie a questo risultato, se l'Italia non dovesse sbloccare il punteggio, raggiungerebbe gli azzurri al secondo posto in classifica.

58' GABBIADINI! TRAVERSA DI GABBIADINI! SINISTRO DEL NAPOLETANO A GIRO CHE SI STAMPA ALL'INCROCIO DEI PALI! CHE GIOCATA DEL BERGAMASCO!

57' Ancora Italia! Eder lascia a Pellè in area di rigore, ma prima dell'attaccante azzurro arriva Muscat ad anticiparlo intervenendo sulla sfera.

56' Pellé apre per Darmian, cross del terzino del Manchester forte e teso in area, con Agius che anticipa Eder al momento di battere a rete sul secondo palo.

Dentro Parolo, fuori Bertolacci. Questo il primo cambio deciso da Conte.

54' Scatta Pellé in area di rigore, prova il cross a rimorchio per Eder, che però viene anticipato dall'onnipresente Agius.

SCHEMA DELL'ITALIA! FINTA GABBIADINI, PIRLO DENTRO PER DARMIAN CHE CALCIA SUL SECONDO PALO, TIRO RESPINTO AL LIMITE! PASQUAL RACCOGLIE LA SFERA E CI PROVA COL SINISTRO, STAVOLTA E' BORG A MURARE LA CONCLUSIONE!

51' Pirlo si guadagna una punizione dal limite dopo un'azione insistita tra Verratti e Pellè che non riuscivano a trovare il varco giusto per battere a rete. Pirlo e Gabbiadini sulla sfera.

50' Italia ancora molto remissiva in fase di non possesso: gli azzurri non abbozzano nemmeno il pressing sui portatori di palla maltesi, che possono gestire tranquillamente la gestione della sfera.

47' Ci prova Gabbiadini, che taglia in due la metà campo avversaria prima di cercare la verticalizzazione per Pellè centralmente. Chiude ancora un ottimo Agius.

SI RIPARTE! PELLE' TOCCA PER VERRATTI ED INIZIA LA RIPRESA! SI RIPARTE CON GLI STESSI EFETTIVI DELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO!

Tornano in campo le squadre. Staremo a vedere se Conte modificherà già dai primi minuti della ripresa la formazione in campo.

Partita a dir poco scialba da parte degli azzurri che si affidano molto ai lanci lunghi per Pellé, che prova a fare il massimo dandosi un gran da fare facendo da sponda per gli inserimenti di Eder, Bertolacci e Gabbiadini. Tuttavia la difesa di Malta che però è riuscita a disinnescare tutte le offensive della squadra di Conte, aiutata anche dalla pochissima velocità della manovra italiana. L'azione più pericolosa è di Malta: Effiong sfrutta alla perfezione una ripartenza, e con il destro sfiora il vantaggio. Italia rimandata, che non riesce nonostante i tre creatori di gioco in mediana, ad alzare i ritmi della sfida.

FINE PRIMO TEMPO! DUPLICE FISCHIO CHE SANCISCE LA FINE DELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO! ITALIA-MALTA SI CHIUDE 0-0! PROVA PIU' CHE OPACA DEGLI AZZURRI! DI MALTA LA MIGLIORE OCCASIONE CON EFFIONG!

46' EFFIONG! Crea scompiglio l'attaccante maltese nella difesa azzurra, ma dopo aver superato Chiellini e Bonucci commette fallo sul recupero di quest'ultimo in area di rigore.

45' PELLE'! In allungo devia la sfera di punta su cross di Verratti, sfera che ancora una volta lambisce soltanto il palo della porta di Hogg.

44' Ultimi tentativi azzurri del primo tempo: Darmian cerca la verticalizzazione per Bonucci sugli sviluppi di un corner, ma il centrale juventino non riesce a deviare la sfera verso la porta di Hogg.

41' Pellé sponda per Eder che si inserisce perfettamente in area di rigore alle spalle del terzino, ma non riesce a controllare la sfera a dovere.

39' EDER!!!! Ottimo spunto personale del sampdoriano, che supera due avversari nello stretto prima di arrivare al limite dell'area e provare ad incrociare col destro: palla che sfiora soltanto il palo alla destra di Hogg.

36' BERTOLACCI! Sinistro dal limite dell'ex genoano, che sfrutta un perfetto scambio al limite tra Gabbiadini e Pellé prima di arrivare alla conclusione. Sfera deviata ancora in angolo.

35' L'Italia torna a servire Pellé e Gabbiadini in profondità, ma i suggerimenti dei mediani, che devono scavalcare la doppia linea difensiva maltese, non sono sufficiantemente precisi.

Sulla punizione di Pirlo svetta ancora Pellé, ma il colpo di testa è ancora impreciso.

31' Terzo fallo subito da Manolo Gabbiadini sulla destra. Ancora una volta il napoletano provava a liberarsi di Failla, che lo atterra da dietro.

29' EFFIONG! CLAMOROSA OCCASIONE PER MALTA! CONTROPIEDE FANTASTICO, TUTTO DI PRIMA DELLA SQUADRA OSPITE. IL CENTRAVANTI ATTACCA L'AREA DI RIGORE, SI ACCENTRA E CERCA IL SECONDO PALO A GIRO, SFIORANDOLO SOLTANTO DI POCHI CENTIMETRI!

28' FAILLA! Sinistro dalla distanza sugli sviluppi del corner, con la sfera che, controllata da Buffon, sorvola la traversa.

27' Lungo possesso palla di Malta. Cross al centro di Briffa, con Chiellini che liscia col mancino prima che Bonucci spazzi in angolo.

24' PELLE'! STACCA DI TESTA NON RIUSCENDO PERO' A TROVARE LA PORTA DI HOGG!

23' VERRATTI! Grande stop a seguire del talento pescarese che calcia immediatamente di destro dal limte. Sfera ancora deviata in angolo.

21' Notevolmente rallentato il ritmo dell'azione azzurra. Sia Pirlo che Verratti non riescono ad innestare le marce alte, permettendo alla retroguardia avversaria di coprire al meglio gli spazi.

19' La squadra di Conte si affida quasi esclusivamente alla ricerca di Graziano Pellé centralmente. Ottimo il movimento del centravanti, che protegge bene palla e si gira spesso alla ricerca dei compagni, anche se per il momento gli scambi tra le punte sono stati sempre disinnescati al meglio dalla difesa maltese.

17' Si vede anche Malta! Destro dai 35 metri di Muscat, Buffon blocca centralmente.

15' PELLE'! Destro dal limite dell'area del centravanti azzurro: tiro deviato in angolo.

14' Pasqual prova ad innescare il taglio di Pellé: ancora una sponda, stavolta per Eder, ma anch'egli viene anticipato sul passaggio stavolta telefonato dell'attaccante del Southampton.

12' Spinge ancora l'Italia, che si attesta al limite dell'area di rigore maltese. Pellé cerca il cross per Gabbiadini, chiude Fenech.

Parterre d'onore a Firenze: sia Spalletti che Montella assistono alla sfida fianco a fianco.

9' Ottima verticalizzazione di Pirlo per Pellé, il centravanti ex Parma con la punta prova a mettere in mezzo per Eder, non riuscendo a trovare l'attaccante della Samp.

7' Ottimo scambio tra Pellé e Bertolacci. Il centravanti viene imbeccato con la solita verticalizzazione e prova la sponda di tacco per l'accorrente milansta, che però viene chiuso dalla difesa maltese.

6' Molto strette le linee difensive di Malta. I quattro difensori, oltre ai quattro mediani, formano una linea compattissima a distanza di circa 20 metri. Spazi angusti che l'Italia per ora non è riuscita a scardinare.

5' Ancora un fallo, stavolta di Failla ai danni di Gabbiadini.

Resta a terra il numero 5 maltese, Agius, colpito sugli sviluppi del corner battuto da Pirlo stesso. Si riparte con gli azzurri in possesso palla.

PIRLOOOO!!! DESTRO DEVIATO IN ANGOLO DALLA BARRIERA!

2' Subito propositivo Pellé: il centravanti inglese prende posizione al limite dell'area di rigore, protegge bene palla e guadagna una posizione propizia per il destro di Andrea Pirlo.

1' Italia subito propositiva: Chiellini apre per Verratti, con gli azzurri che scambiano sul fronte destro dell'area di rigore. Malta prova a chiudere gli spazi, non concedendo possibilità di verticalizzazione ai padroni di casa.

SI PARTE! FISCHIO DI INIZIO CON LA SQUADRA IN MAGLIA ROSSA IN POSSESSO PALLA!

20.45 Minuto di silenzio per commemorare uomini, donni e bambine vittime degli sbarchi prima che le squadre si dispongano in campo per dare il via al match. Malta che darà il via alla gara.

Inni nazionali, si parte da quello maltese, prima di passare a quello italiano.

20.41 Entrano in campo le squadre. Non la migliore accoglienza del pubblico fiorentino, tanti i vuoti al Franchi.

20.40 Partita che dunque assume una valenza ancora maggiore visto il pareggio della Croazia in Azerbaigian. Italia che vincendo si porterebbe in testa al gruppo H.

20.35 Ultime fasi di riscaldamento in vista del match. Ecco le immagini dal campo.

20.30 Ad un quarto d'ora dal match, andiamo a dare uno sguardo alla prima gara del girone, che si è giocata questo pomeriggio in Azerbaigian, dove era impegnata la Croazia prima in classifica.



Clicca qui per la cronaca della gara.

20.25 Esordisce oggi la nuova maglia dell'Italia. Eccola, nelle foto effettuate nello spogliatoio degli azzurri poco prima del match

20.15 Questo, invece, l'undici di Malta.



(4-4-2): Hogg; A.Muscat, Agius, Borg, Fenech; Failla, R.Muscat, Briffa, Z.Muscat; Effiong, Schembri

20.05 E' arrivata l'ufficialità della formazione scelta da Antonio Conte! C'è una novità rispetto all'undici probabile della vigilia. Davanti non ci sarà Antonio Candreva, bensì Manolo Gabbiadini del Napoli. Questo l'unidici.



Italia (4-3-3): Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Pasqual; Pirlo, Verratti, Bertolacci; Gabbiadini, Pellé, Eder. All.: Conte

20.00 In attesa delle formazioni ufficiali di Italia e Malta, questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale della federazione: "Un minuto di silenzio per le tragedie dei migranti sarà osservato questa sera allo stadio “Franchi” di Firenze prima della gara Italia- Malta, valida per la qualificazione al Campionato Europeo. Ad annunciarlo, a poche ore dall’inizio della partita, è stato il presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che ha contattato personalmente il presidente della UEFA Michel Platini: “Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla UEFA, della quale ringrazio personalmente il presidente Platini, l’autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima della gara di qualificazione all’Europeo Italia-Malta, questa sera a Firenze, in segno di grande vicinanza e di sensibilità del mondo del calcio di fronte alle tragedie dei migranti”. La decisione è stata presa d’intesa con la federazione maltese. “Il calcio – ha concluso il presidente federale a poche ore dalla partita degli azzurri contro Malta – si fa espressione di un sentimento e di una commozione forte di tutto il Paese”.

19.55 Anche le panchine del Franchi, rigorosamente viola, sono pronte ad accogliere Conte ed i suoi ragazzi.

19.50 Partiamo con la nostra diretta testuale dall'Artemio Franchi. Questo il terreno di gioco dello Stadio fiorentino, che è in trepidante attesa dell'arrivo dei protagonisti per il riscaldamento pregara.

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale in nostra compagnia. Quest'oggi vi portiamo a Firenze, dove allo stadio Artemio Franchi, per la settima giornata del girone H di qualificazione verso l'Europeo di Francia 2016, l'Italia di Antonio Conte affronterà Malta. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

L'Italia è al lavoro per la doppia sfida con Malta e Bulgaria, fondamentale nel percorso che conduce all'Europeo in programma tra meno di un anno in Francia. Si inizia questa sera, a Firenze, contro l'undici di Ghedin, per bissare poi domenica al cospetto della più temibile Bulgaria. Il calendario offre una ghiotta opportunità alla Nazionale di Conte, perché garantisce agli azzurri due impegni sulla carta abbordabili, per di più di fronte al pubblico di casa. L'obiettivo dichiarato è di conseguire l'intera posta, di fatto chiudendo il discorso in classifica.

La situazione del girone

Al momento, dopo sei tornate, l'Italia insegue la Croazia, penalizzata di un punto e a quota 13, ma deve prestare soprattutto attenzione a chi insegue, con la Norvegia a quota 10 e la Bulgara a quota 8. Il confronto odierno tra gli scandinavi e la rappresentativa bulgara può fungere da decisivo spartiacque. Malta è invece fanalino di coda del Gruppo H. Un sol punto all'attivo, conquistato grazie al pari maturato in Bulgaria. Un gol fatto, 10 reti al passivo, uno score non certo invidiabile. Non bisogna però commettere errori di presunzione, il Ct ricorda infatti le difficoltà dell'Italia nella gara d'andata, chiusa di misura (0-1).

La classifica: Croazia 13*, Italia 12, Norvegia 10, Bulgaria 8, Azerbaigian 4, Malta 1.

Il programma di oggi del gruppo H

Nel gruppo dell'Italia la situazione sembra ben più delineata rispetto agli altri due gironi. Dopo le polemiche e la penalizzazione inflitta alla Croazia, gli azzurri si sono portati a meno 1 da Kovacic e compagni, e stasera contro Malta proveranno l'aggancio oppure il sorpasso. La squadra di Rakitic, invece, sarà di scena in Azerbaigian, con questi ultimi fermi a quota quattro con poche velleità di raggiungere la terza posizione. La sfida più avvincente della serata riguarderà, infatti, la lotta per il posizionamento che garantirà alla terza classificata l'approdo agli spareggi: una delle ultime chance per la Bulgaria, che dopo il pareggio con l'Italia vuole sfruttare al meglio il fattore campo per superare i norvegesi, che dal loro canto hanno a disposizione due risultati su tre. Una vittoria ospite, infine, potrebbe mettere nei guai anche gli azzurri, che però avrebbero sempre lo scontro diretto con questi ultimi tra le mura amiche nell'ultima giornata dopo la trasferta azera.

Il programma: Azerbaigian-Croazia (ore 18), Italia-Malta (ore 20.45), Bulgaria-Norvegia (ore 20.45).

Il borsino dell'Italia di Antonio Conte

L'Italia si presenta a questa sfida con alcuni punti interrogativi. La squadra fatica a costruire e non dispone di un terminale offensivo di primo piano. Da qui, la necessità di valutare soluzioni differenti, per invertire un trend che vede gli azzurri reduci da tre pareggi in partite ufficiali e mai vincenti nel 2015. Pari casalingo con la Croazia, 2-2 in Bulgaria e 1-1 a Spalato nelle recenti uscite. Conte sceglie quindi la difesa a quattro e investe sulla qualità in mediana. Nel comparto arretrato, il blocco Juve - composto da capitan Buffon e dalla coppia centrale Chiellini - Bonucci - garantisce esperienza e spessore internazionale. Darmian, osannato a Manchester, è il padrone della corsia di destra, sul fronte opposto, Criscito in recupero su Pasqual.

Le ultime dai campi

Italia - Nel mezzo, Pirlo e Verratti, due che danno del "tu" al pallone, con Bertolacci chiamato a garantire dinamismo e inserimenti. L'inizio difficile al Milan "costringe" il centrocampista a cercare il riscatto in azzurro. L'alternativa è Soriano. Pellè è il 9 di riferimento, ai suoi lati spazio per Eder e Candreva. Con il passare delle ore, l'esterno biancoceleste acquista vantaggio su Vazquez. Due i diffidati in casa Italia, Darmian e Immobile. Assenti per problemi fisici Giovinco e Marchisio.

Malta - Ghedin presenta un undici coperto, attento a non offrire spazi all'Italia. Difesa e ripartenza, questo il progetto tattico della nazionale maltese. Davanti a Hogg, linea a cinque, con Zerafa, Borg, Agius, Muscat e Failla. Perno centrale R.Muscat, Briffa e Fenech mezzali, a chiudere Schembri e Effiong. A rischio squalifica A.Agius e P.Fenech, fuori causa Caruana e R.Fenech.

Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Pasqual; Pirlo, Verratti, Bertolacci; Candreva, Pellé, Eder. All.: Conte



Malta (5-3-2): Hogg; Zerafa, Borg, Agius, Muscat, Failla; Briffa, Muscat, Fenech; Effiong, Schembri. All.: Ghedin

Le parole del ct

Due gare essenziali ed il ct della nazionale, Antonio Conte, lo sa bene: "Abbiamo lavorato molto dal punto di vita tattico in questi due giorni e mezzo, ho un dubbio in ogni reparto: domani deciderò. Ho trovato disponibilità nei ragazzi, spero che in campo si veda il lavoro fatto in questi giorni a Coverciano- ha dichiarato l'ex allenatore juventino in conferenza stampa- . Dobbiamo giocare, dobbiamo vincere e fare una buona. Per noi sono importanti tutte le gare, domani sono 3 punti fondamentali per una qualificazione che ancora non è stata raggiunta da nessuna delle squadre del nostro girone. Dalla Nazionale si pretende ogni volta il massimo e si dimenticano gli anni passati. L’ Italia deve vincere sempre, sappiamo che tutti i discorsi che si fanno prima vengono dimenticati. Domani dobbiamo giocare e vincere, sono tre punti importanti per la qualificazione e per il prosieguo". Il tecnico azzurro ha poi proseguito parlando dei singoli. Andrea Pirlo: “Un calciatore che finchè avrà questo entusiasmo, questa voglia di venire in Nazionale, di impegnarsi ed essere d’ esempio, avrà sempre la possibilità di venire con noi. Le convocazioni che ho fatto per queste due gare sono figlie di quelle dell’anno scorso, ma ribadisco il concetto che, se uno gioca pochissimo nei club, non verrà in Nazionale. Ma non ho detto che chi non è titolare non sarà convocato. Immobile e Zaza fanno parte dell’ Italia, spero che in futuro trovino lo spazio che ora non stanno avendo”. Verratti: “Penso che il suo ruolo vero sia quello di interno di centrocampo: lui nasce trequartista; poi ha giocato a Pescara davanti alla difesa. La sua posizione ideale è proprio nel mezzo. Per me lui è un interno o altrimenti perfetto per un centrocampo a due”.

Nel girone d'andata...

Nel girone d'andata, nella gara giocata al National Stadium di Ta'Qali la partita tra Malta e Italia finì 1-0. Di sicuro Conte, come la maggior parte degli italiani, non fu contento della prestazione dei suoi. Un Italia che espresse un buon gioco solo a tratti, dando l'impressione di essere soprattutto molto stanca. Decisivo, in quel caso, fu il gol di Pellé.

Il programma di oggi degli altri gironi

Mentre l'Italia di Antonio Conte prepara e si appresta a giocare la sua sfida valevole per le qualificazioni Europee verso Francia 2016contro Malta, la serata mette in programma altre otto sfide che vedranno impegnate le squadre dei raggruppamenti A, B, e le restanti due gare del gruppo degli azzurri. Spicca, tra le altre, la sfida dei tulipani di Blind, che dopo le dimissioni di Guus Hiddink dalla panchina dell'Olanda, affronta in casa la tremenda Islanda, che sente l'odore del sangue ed una possibilità storica, oltre che di qualificazione, anche di spingere ad un passo dal baratro i diretti avversari. Nel girone B, invece, quasi all'ultima spiaggia la Bosnia di Pjanic e Dzeko, che devono battere il Galles di Bale a tutti i costi. Ma andiamo a vedere tutti e tre i gironi che scenderanno in campo e le rispettive situazioni di classifica.

