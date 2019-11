Un brutto Milan vince a Mantova: brilla solo Balotelli

Ieri sera, a Mantova, il Milan non ha certamente fatto una bella figura: nell'amichevole disputata allo stadio Danilo Martelli i rossoneri, che non hanno convinto ancora, hanno battuto, non senza faticare, il Mantova (2-3 risultato finale). Una delle poche note positive della partita di ieri è stata certamente la prestazione di Mario Balotelli in buona forma nonostante non giocasse da diverso tempo: l’attaccante rossonero ha infatti segnato un gol, fornito l’assist a Poli e si è procurato il rigore che successivamente è stato trasformato da Luiz Adriano. Oltre a Super Mario bene anche l'attacante brasiliano, che è entrato molto bene in campo nella ripresa, e Donnarumma, che nel finale ha salvato il risultato con un paio di belle parate.

La luce di Balotelli in mezzo a tante ombre - Ottimo l'impatto di Balotelli al suo debutto-bis con la maglia rossonera: al primo pallone toccato, Supermario ha fatto partire un destro a giro da 20 metri, che si è infilato alle spalle del portiere del Mantova. I padroni di casa non si sono dati per vinti e sono riusciti a trovare il pareggio al 17' con Ungaro, in contropiede, e il vantaggio dieci minuti più tardi con Trainotti di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione. A togliere il Milan dall'imbarazzo ci ha pensato Poli, pronto a sfruttare una sponda di un Balotelli efficace. Lo stesso Supermario, nella ripresa, ha conquistato il rigore decisivo poi messo a segno da Luiz Adriano per il definitivo 3-2.

Buona la prima per Mario Balotelli, ma deve lavorare ancora tanto per ritrovare il prima possibile la forma migliore (Mihajlovic ha svelato che è in sovrappeso di 3 kg ndr), la prima partita fa ben sperare per il futuro. I suoi numeri di ieri sera: 92, i minuti giocati da SuperMario. 1, il gol segnato da Balotelli dopo appena tre minuti. 1, l’assist per il gol del 2-2 di Poli. 60, i palloni giocati dall’attaccante rossonero in tutto il match. 5, i falli subiti da Balotelli. 5, i tiri verso la porta di SuperMario. La strada è ancora lunga, ma la prima prestazione sembra essere di buon auspicio.

Per il resto il Milan ancora non va. Continuano le distrazioni della difesa: la retroguardia schierata da Mihajlović ha subìto gravi e frequenti imbarcate, tanto che i gol subiti potevano essere molti di più. Anche in mezzo al campo arrivano altri problemi: il tecnico serbo si aspettava qualcosa di più da Riccardo Montolivo finalmente provato nel ruolo di regista davanti alla difesa, il capitano milanista si è dimostrato troppo lento e svogliato ed ancora lontano dalla forma migliore. Il Milan non è riuscito ad imporre il suo ritmo a centrocampo neanche contro una squadra che disputerà la Lega Pro. Male anche Alessio Cerci, schierato nel ruolo di attaccante al fianco di Balotelli, l’ex Atletico non è riuscito a produrre nulla di utile. Il Milan ha sì vinto, ma non nascosto i problemi rilevati da inizio stagione. E tra 9 giorni c'è il derby.