Lazio, in giornata esami per De Vrij. Marchetti e Djordjevic verso il rientro

E' una Lazio falcidiata dagli infortuni quella che si presenterà domenica sera allo Stadio Olimpico. Oltre le assenze pesantissime di due pilastri come Lucas Biglia e Miroslav Klose, il tecnico Pioli dovrà rinunciare anche all'impiego di Stefan De Vrij. Il difensore olandese è uscito malconcio dalla sfida con la sua nazionale contro la Turchia ed ha abbandonato il terreno di gioco dopo aver disputato solo un tempo, causa dolore al ginocchio sinistro. Stesso punto, quello del ginocchio sinistro, che lo costrinse a star fermo per circa un mese verso la fine della scorsa stagione: ciò ha allertato i medici biancocelesti che eseguiranno esami strumentali in data odierna presso la clinica Paideia. Una prima diagnosi, abbastanza ottimistica, è stata rilasciata a caldo dal medico dello staff, Stefano Salvatori, a Lazio Style Radio: "Le sensazioni sono buone ma attendiamo l’esito dell’esame di oggi per sbilanciarci. Non sarà in grado di allenarsi nei prossimi due giorni, vediamo giovedì come risponderà”. Si escludono lesioni al menisco e si esclude certamente anche la sua presenza per la sfida con l'Udinese.

Capitolo Marchetti: il portiere azzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la frattura di due costole a ferragosto ma al momento è ancora in forte dubbio la sua presenza tra i pali per domenica. Infatti, sempre il dottor Salvatori spiega che "Marchetti è tornato ad allenarsi ed è sempre monitorato, ma la situazione va valutata dopo una settimana di lavoro completo", quindi il ritorno in campo è molto più probabile negli incontri con Dnipro e Napoli. Per quanto riguarda la situazione di Filip Djordjevic, il medico ha dichiarato "l'attaccante serbo sta svolgendo un lavoro programmato, ieri ha lavorato in campo ma non con la squadra. L’obiettivo è renderlo convocabile per domenica". Quindi, lavoro a parte, in scarpe da ginnastica, per Djordjevic: il numero 9 non ha ancora recuperato del tutto dal problema alla caviglia destra. Rientrerà gradualmente ma la sua presenza è in dubbio per la prossima gara di campionato.