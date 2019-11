Lazio - Udinese, biancocelesti attesi al riscatto

Un colpo di spugna per cancellare il pessimo inizio di stagione. L'uscita prematura in Champions pesa nella testa del gruppo, la scoppola rimediata dal Chievo annuncia tempesta e mette a nudo i limiti attuali della squadra di Pioli. La Lazio prova a far quadrato per combattere il momento negativo e ritrovare in A l'anima della scorsa stagione.

Lo scheletro che sorregge l'undici biancoceleste siede in infermeria. De Vrij spegne il fuoco della polemica e chiude la querelle Lazio - Olanda, Biglia lascia vacante il posto in regia e il settore offensivo deve fronteggiare la contemporanea assenza di Klose e Djordjevic.

Le difficoltà tecniche, di organico, acuiscono il momento negativo, ma Pioli attende una risposta di carattere. All'Olimpico, alle ore 18, arriva l'Udinese di Colantuono, e occorre muovere una classifica offuscata dalla batosta di Verona.

Il tecnico vara il 4-2-3-1, con Basta e Radu ad occupare le corsie esterne e Mauricio riferimento centrale. Al fianco di quest'ultimo, Hoedt più di Gentiletti. Cataldi riceve le chiavi del gioco, al suo fianco Parolo, in una doppia veste di interditore - incursore. Mauri è l'elemento di equilibrio chiamato unire la zona di mezzo con il comparto d'attacco. Candreva e Kishna (attenzione a Lulic, possibile sorpresa) alle spalle dell'unica punta. Pioli pensa a Matri dal via, ma Keita appare favorito.

In casa friulana, più di un dubbio, stante il difficile recupero di diversi giocatori. Il modulo è il consueto. Difesa a tre con Danilo in posizione centrale, Wague o Heurtaux - non al meglio - con Piris ai lati. Nel centrocampo a cinque, Edenilson e Adnan sull'esterno, Iturra perno centrale, con Fernandes e Kone (o Badu) a garantire dinamismo e idee.

L'ultimo quesito davanti. Zapata è elemento imprescindibile. La forza fisica dell'ariete ex Napoli consente all'Udinese di alleggerire il gioco e di avere un terminale di peso. Al suo fianco, l'eterno Di Natale o Thereau. Assenti Widmer e Guilherme.