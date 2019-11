Montolivo regista, Bonaventura mezzala e De Jong in panchina. Mihajlovic sorprende tutti

Sinisa Mihajlovic aveva cominciato a pensarci nei giorni scorsi e alla fine il dubbio è diventato certezza. Riccardo Montolivo sarà titolare nel derby di questa sera contro l'Inter di Roberto Mancini. Con lui Bonaventura e Kucka a centrocampo, con Honda che ritrova un posto da trequartista. Chi resta in panchina è Nigel De Jong.

Qui Milan - Per molti sono i rossoneri i favoriti per il derby di questa sera anche se a vedere le prime due gare di campionato qualche dubbio non può che sorgere spontaneo. Mihajlovic si interessa il giusto di queste questioni e anzi se ne esce con una battuta: "Loro dicono che siamo noi favoriti e siccome sono loro amico farò di tutto per fargli azzeccare il pronostico. " In ogni caso per il Milan sarebbe una notevole spinta psicologica portare a casa questa partita. L'Inter verrebbe riagganciata in classifica e magari qualche malumore e critica potrebbe presto essere solo un ricordo. Formazione che sembra definita. Detto delle sorprese a centrocampo, per il resto tutto confermato. Diego Lopez, Abate, Zapata, Romagnoli, De Sciglio, Bacca e Luiz Adriano gli altri che completeranno l'undici iniziale che comincerà la partita contro i nerazzurri. Attesa anche per il possibile inserimento a gara in corso di Mario Balotelli. Mihajlovic intanto prova a caricare la squadra così: "Vincere il derby dà grande entusiasmo, ma vale sempre tre punti. La prepariamo come tutte le altre partite, sappiamo che sarebbe una grande gioia vincerlo o una brutta cosa se perdiamo, ma siamo solo alla terza giornata e ci sono ancora tante partite. Dobbiamo giocare con serenità, mettendo in campo quello che abbiamo preparato."

Probabili formazioni

Milan 4-3-1-2: Diego Lopez, Abate, Zapata, Romagnoli, De Sciglio, Bonaventura, Montolivo, Kucka, Honda, Bacca, Luiz Adriano. All. Mihajlovic

Inter 4-3-3: Handanovic, Santon, Murillo, Miranda (Medel), Juan Jesus, Guarin, Felipe Melo, Kondogbia, Perisic, Icardi, Jovetic. All. Mancini