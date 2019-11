Risultato Empoli - Napoli, Serie A 2015/2016 (2-2)

Per quest'oggi è davvero tutto amici lettori. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel Italia vi danno appuntamento alle 18.30 con Lazio-Udinese e stasera alle 20.45 con il derby di Milano. Buona domenica e buon proseguimento di giornata con Vavel.

Quattro partite, quattro pareggi, tutti per 2-2! Anche a Palermo e Sassuolo le sfide si sono chiuse con lo stesso punteggio di Empoli. Il Napoli sale a quota 2 in classifica, mentre l'Empoli agguanta il primo punto stagionale.

Secondo tempo tutto ad appannaggio del Napoli, che prima pareggia con Allan e poi sfiora ripetutamente il gol che potrebbe portare ai tre punti. L'Empoli non c'è più nella ripresa e soffre le iniziative degli ospiti, che si fermano solo al palo di Callejon nel finale.

FISCHIA BANTI! FINISCE 2-2 AL CASTELLANI! SIA EMPOLI CHE NAPOLI RESTANO A SECCO DI VITTORIE, CON GLI AZZURRI CHE PROBABILMENTE PER COME SI E' SVILUPPATA LA RIPRESA AVREBBERO POTUTO ANCHE PORTARE A CASA IL BOTTINO PIENO!

91' PALOOOO!!!! PALO DI CALLEJON!!!! ANCHE SFORTUNATO IL NAPOLI! SKORUPSKI RESPINGE CORTO SUL DESTRO DI HAMSIK, CON LO SPAGNOLO CHE CENTRA SOLO IL MONTANTE DESTRO A PORTA VUOTA!!!!

90' Cross a centro di Maggio, Croce appostato al limite dell'area spazza in angolo.

94' Mertens dal limite, ancora Tonelli chiude bene spazzando via l'area e sventando la minaccia.

93' Cross di Maggio dalla destra per Mertens, che viene sovrastato di testa da Laurini.

91' Scambio al limite tra Hamsik ed Higuain, calcia Callejon, respinto il suo destro da Tonelli che si immola.

4 i minuti di recupero decisi da Banti.

Alto il mancino di Mario Rui. Tranquillo Reina che controlla la sfera uscire oltre la linea di fondo.

87' Fallo di Hysaj in ripiegamento difensivo su Pucciarelli: ammonito l'albanese.

85' Higuain cerca il passaggio per Hamsik che era largo e tutto solo in area di rigore, ma Laurini legge perfettamente le intenzioni dell'argentino e chiude tutto.

84' Debole il destro di Livaja, che deviato viene bloccato agevolmente da Reina.

83' Ancora Mertens largo sulla sinistra cerca il taglio di Callejon sulla destra, ma ancora Skorupski è bravo ad uscire in presa.

81' Hysaj benissimo in profondità per Higuain, ma il passaggio è leggermente lungo e permette a Skorupski di anticipare il pipita.

78' Grande idea di Hamsik per Callejon che parte sul filo del fuorigioco ma è costretto a girarsi perdendo il tempo per battere a rete. Ultimo cambio per l'Empoli: esce Zambelli, dentro Laurini.

77' Mertens va via sulla sinistra ancora, serve Hamsik a centro, con lo slovacco troppo precipitoso nel lanciare il belga nello spazio. Avrebbe potuto portare ancora il pallone in avanti e seguire gli sviluppi dell'azione.

76' Non c'è più l'Empoli. Non riesce più Dioussè a gestire i tempi ed il possesso palla, con la squadra che non risponde più ai compandi di Giampaolo e non riesce quasi mai a salire con la palla.

74' CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! MERTENS TAGLIA AL CENTRO PER HIGUAIN E CALLEJON, CON ENTRAMBE CHE SFIORANO SOLTANTO IL GOL DEL VANTAGGIO!

73' Mertens parte da sinistra per accentrarsi e servire Higuain al centro, ma il Pipita non controlla il suo suggerimento.

70' Doppio cambio, uno per parte: nell'Empoli dentro Paredes al posto di Zielinski, uno dei dubbi della vigilia, dalla parte opposta arriva il momento di Callejon, che prende il posto di Insigne. 4-3-3 per Sarri?

67' Prima Hysaj, poi Mertens, cercano lo spunto sulla sinistra accentrandosi, ma l'Empoli se la cava contrastando bene le offensive dei partenopei. Primo cambio per Giampaolo: dentro Livaja, fuori Maccarone.

Fa fatica adesso l'Empoli a tornare in possesso di palla e a salire in pressione. Il Napoli riesce a gestire bene la palla e sta intensificando la propria mole di gioco e di azioni da rete.

Esce Gabbiadini, dentro Mertens. Buona, molto buona, la prova di Gabbiadini, autore di due assist vincenti.

65' CROCE! Si porta la sfera sul destro, ma calcia altissimo.

64' E' pronto anche Mertens nel Napoli. Staremo a vedere chi toglierà Sarri per far posto al belga.

61' HAMSIK! ANCORA NAPOLI! Cross di Allan dalla destra, Insigne allunga per Hamsik che calcia di sinsitro, non trovando però la porta.

60' HIGUAIN!!!! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! INSIGNE DENTRO NELLO SPAZIO PER IL PIPITA CHE CONTA I PASSI PERFETTAMENTE E CALCIA CON IL SINISTRO, SFERA CHE TERMINA DI POCHISSIMI CENTIMETRI A LATO DELLA PORTA DI SKORUPSKI!

58' SAPONARA!!! CHE SINISTRO A GIRO CHE FA LA BARBA AL PALO!

Crampi per Valdifiori, che si aggrappa a Saponara prendendosi il giallo e verrà sostituito da Jorginho.

56' ZIELINSKI! Chiriches respinge un cross di Zambelli sul mancino dell'ex Udinese, che però calcia a lato.

55' Insigne cerca l'assist ad effetto per Gabbiadini sul secondo palo, ma Zambelli è perfetto in diagonale ed appoggia per l'uscita di Skorupski.

53' MACCARONE! Valdifiori perde palla a centrocampo, Saponara verticalizza sul mancino per Maccarone che mette di poco a lato.

51' Hamsik cerca in profondità Gabbiadini che scattava sul filo del fuorigioco, ma l'assist dello slovacco è fuori misura.

Il brasiliano si inserisce perfettamente in area di rigore, servito alla perfezione da Gabbiadini di tocco sull'assistenza di Hamsik dalla sinistra. Il Napoli entra bene in campo nella ripresa ed ottiene subito il pareggio!

49' ALLAAAANNN!!!!!! PAREGGIO DEL NAPOLI!!!! 2-2!!!! CHE GIOCATA DI GABBIADINI!!!!

47' Ottima chiusura difensiva di Insigne su Croce: bravo il napoletano a coprire l'errore di Maggio in uscita ed alleggerire per Reina.

46' Cross al centro di Saponara per Maccarone: esce Reina protetto da Chiriches.

FISCHIA BANTI, INIZIA LA RIPRESA!

Espulso Giuntoli nell'intervallo da Banti. Nel frattempo non ci sono cambi, si parte.

Tornano in campo le squadre. A breve l'inizio della ripresa. Staremo a vedre se Giampaolo e Sarri cambieranno qualcosa già dai primi secondi della ripresa.

15.52 I risultati dagli altri due campi.



Palermo-Carpi 1-1 (Hiljemark, Vitiello (autogol))

Sassuolo-Atalanta 2-2 (Pinilla, Magnanelli, Pinilla, Floro Flores; al 7' Sportiello para rigore a Sansone)

Risultato che premia la squadra che ha maggiore fiducia nei propri mezzi tra le due. Partita in equilibrio, decisa da due lampi di Saponara, uno per il gol personale, uno per l'assist a Pucciarelli, complice però una difesa partenopea fin troppo blanda. Gli azzurri rispondono con Insigne al 7', ma hanno pochissimo ritmo a centrocampo, pressing e fiducia. Buoni, però, gli ultimi 15 minuti di gara, con Gabbiadini che sfiora il pareggio.

FISCHIA BANTI! FINISCE 2-1 PER L'EMPOLI IL PRIMO TEMPO! DECIDE PUCCIARELLI, DOPO IL BOTTA E RISPOSTA SAPONARA-INSIGNE NEI PRIMI 10 MINUTI DI GARA!

Ammonito Croce per fallo su Allan. Anche in questo caso giallo eccessivo.

45' Un pò arrendevole l'Empoli in questi ultimi 15 minuti del primo tempo. La squadra di Giampaolo si è chiusa nella sua metà campo, ma non riesce ad uscire in possesso palla.

44' Higuain cerca Gabbiadini in area di rigore: Skorupski legge l'assist ed esce in presa alta.

42' Azione insistita del Napoli, con Higuain che si libera al limite dopo una verticalizzazione di Valdifiori: destro deviato in angolo.

40' Giallo ad Allan, per fallo su Dioussè. Forse eccessiva la decisione di Banti.

GABBIADINI! CERCA IL MANCINO A GIRO, PALLA CHE TERMINA ALTA SOPRA LA TRAVERSA!

38' Fallo di Dioussè su Allan. C'è Gabbiadini pronto sul pallone. Distanza proibitiva, circa 35 metri, non per il bergamasco.

37' GABBIADINI! Ancora pericoloso il Napoli! Valdifiori in verticale per Higuain che stoppa lasciando la sfera nella disponibilità del mancino di Gabbiadini che calcia dopo il controllo, lambendo il palo alla sinistra dell'ex portiere della Roma.

36' Grande contropiede del Napoli! Higuain scambia con Gabbiadini e lo manda in porta lanciandolo in profondità: il controllo dell'ex Samp è leggermente impreciso e permette a Skorupski di uscire in presa bassa.

34' Saponara ci prova da 30 metri: destro velleitario che termina sul fondo controllato a vista da Reina.

32' INSIGNEEE!!! ANCORA NAPOLI PERICOLOSO! MAGGIO METTE AL CENTRO PER HIGUAIN CHE NON ARRIVA SULLA SFERA, LIBERANDO INSIGNE SUL SECONDO CHE DA POCHI PASSI SPARA SU SKORUPSKI SUL PRIMO PALO!

30' INSIGNE! Hysaj lancia bene col mancino, Insigne entra in area di rigore e calcia di sinistro, con Tonelli che riesce a chiudere all'ultimo istante.

29' Azione prolungata del Napoli, con Valdifiori che cerca l'imbeccata centrale per Gabbiadini, con Tonelli che capisce tutto e chiude di testa.

26' Grande schema da calcio d'angolo dell'Empoli: Mario Rui a volo di sinistro trova la deviazione di Maggio volante, con la sfera che era indirizzata nello spacchio della porta.

25' Zambelli cerca Pucciarelli nello spazio: Chiriches è in anticipo ma sbaglia lo stop, concedendo un altro corner ai padroni di casa.

23' Buona trama offensiva del Napoli: Hamsik libera Hysaj sulla corsia mancina, cross dell'albanese per Gabbiadini, anticipato di testa da Bargba.

22' Buona ripartenza dell'Empoli: Zielinski serve largo Maccarone sulla sinsitra, che si accentra e calcia di destro, ma Maggio fa buona guardia nell'occasione.

21' HIGUAIN! Si libera a centro area e di testa ci prova sull'assist di Allan, ma il pipita è in offside.

Maccarone trova perfettamente Saponara tra le linee, il trequartista supera Albiol con un presunto tocco di mano e serve Pucciarelli che a due passi da Reina non sbaglia. Il tocco di Saponara è ovviaente involontario, ma è decisivo nel portarsi avanti la sfera e superare in dribbling lo spagnolo.

18' PUCCIARELLI!!!!! PUCCIARELLI!!!!!! NUOVO VANTAGGIO DELL'EMPOLI!!!!! 2-1 EMPOLI!

16' Bellissima idea di Saponara per Pucciarelli, ma l'assist del trequartista è leggermente lungo ed è preda dell'uscita di Reina.

14' Ottima azione del Napoli in ripartenza. Hamsik trova Higuain che scambia al limite con Gabbiadini: il pipita calcia col destro, disturbato dal compagno di squadra che intendeva proteggerlo dall'arrivo di Barba.

L'Empoli sembra messo meglio in campo rispetto al Napoli, che soprattutto nei tre di centrocampo fa fatica a trovare le giuste distanze tra gli effettivi, lasciando troppo spazio a Zielinski e Saponara.

11' ZIELINSKI! Destro dalla distanza velenoso che deviato da Chiriches in angolo.

10' Torna in avanti la squadra di casa, con Mario Rui e Maccarone sull'asse mancino che guadagnano un calcio d'angolo.

Gabbiadini si allarga sulla destra, serve Insigne che non ci pensa su due volte e calcia di prima intenzione col destro ad incrociare, piazzandola perfettamente sul secondo palo dove Skorupski non riesce ad arrivarci. Gol bellissimo del talento partenopeo!

7' INSIGNEEEEE!!! PAREGGIO DEL NAPOLI!!! GOL CLAMOROSO DI INSIGNEEE!!! PAREGGIA LORENZO INSIGNE DAL LIMITE!!! 1-1!!! INIZIO PAZZESCO AL CASTELLANI!

6' Verticalizzazione di Reina per Insigne, che però viene pescato in posizione di offside.

5' Ancora Empoli. Maccarone apre per Mario Rui che crossa al centro e costringe Maggio a deviare in angolo.

Maggio dimentica di salire e mettere in fuorigioco Saponara, il trequartista parte tra Albiol e Chiriches centralmente e batte Reina in uscita. Inizio Shock degli azzurri. Terzo gol per Saponara!

3' SAPONARAAAAAA!!!! IL VANTAGGIO IMMEDIATO DELL'EMPOLI!!!! CLAMOROSO ERRORE DEL NAPOLI IN DIFESA!!!! 1-0 EMPOLI!

1' Subito schema da calcio d'inizio del Napoli: Hamsik lancia per lo scatto di Maggio che controlla ma si trascina la sfera oltre la linea di fondo campo.

15.00 IL NAPOLI DA IL VIA AL MATCH! FISCHIA BANTI SI PARTE! E' INIZIATA EMPOLI-NAPOLI!

Tutto pronto al Castellani. Entrano in campo le squadre agli ordini del signor Banti di Livorno. Squadre schierate in campo, tempo di sorteggio e delle foto di rito.

14.50 Dieci minuti al match. Squadre che sono tornate per l'ultimo briefing negli spogliatoi, prima di entrare in campo per l'inizio del match.

Queste le parole di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ai microfoni di Mediaset Premium: "Gabbiadini titolare? Adesso sta bene ed il mister ha deciso di proporlo dal primo minuto. Mertens? È contento di essere rimasto qua, stiamo progettando un futuro insieme. Saponara? Il nostro reparto offensivo è all'altezza della situazione, ci siamo concentrati sul centrocampo e sulla difesa. De Guzman? La situazione è già risolta, sono discussioni normali in un ambiente di lavoro. Il ragazzo ora lamenta un fastidio, ora stiamo facendo gli accertamenti di rito: è un giocatore del Napoli".

Uno degli ex è Elseid Hysaj. Queste le sue parole ai microfoni di Sky nel pre partita di Empoli-Napoli: "Tornare qui da avversario è una sensazione strana ma bellissima, ma giocare da avversario mi dà ancora più voglia di dare il meglio e fare bene. Con Sarri sono cresciuto molto, lo conosco bene come allenatore, stiamo crescendo un po' alla volta soprattutto nel gioco. Quello che manca è la cattiveria, ma ci stiamo lavorando presto arriverà anche la cattiveria e le vittorie, ne sono certo. Siamo sulla strada giusta ma ci vuole pazienza."

14.45 Ad un quarto d'ora dall'inizio del match andiamo ad analizzare le scelte di Sarri: c'è per la prima volta Manolo Gabbiadini dal primo minuto accanto a Gonzalo Higuain, dopo aver provato Mertens e Callejon contro Sassuolo e Sampdoria. In difesa confermato Hysaj, mentre Chiriches prende il posto di un positivo Koulibaly visto contro la Samp.

14.40 Squadre in campo per il riscaldamento. Questo il particolare del Napoli.

14.35 Tutti gli occhi sono su Maurizio Sarri e sul suo ritorno al Castellani. E' inevitabile, era attesissimo l'allenatore che ha conquistato una incredibile salvezza con i toscani lo scorso anno. Eccolo in panchina con la polo del Napoli.

14.30 Diminuisce l'intensità della pioggia, con i calciatori che sono in campo per il riscaldamento.

Nel frattempo si è appena concluso l'anticipo della mezza tra Verona e Torino. 2-2, reti di Toni, Baselli, Gomez e Acquah.

14.25 I giocatori del Napoli sono ancora nel tunnel in attesa di scendere sul terreno di gioco per effettuare il riscaldamento.

14.20 Primi aggiornamenti dal Castellani, dove piove a dirotto e negli ultimi minuti si è scatenata un'autentica bufera. Saltata anche la corrente. Questi i primi scatti.

14.15 Ecco la risposta di Marco Giampaolo con il suo Empoli. Stesso modulo: (4-3-1-2) Skorupski; Zambelli, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Diousse, Croce; Saponara; Pucciareli, Maccarone

14.10 Inizia la nostra diretta testuale che ci porterà tra poco meno di un'ora al fischio d'inizio della gara del Castellani. E' stata da poco diramato l'unidici scelto da Maurizio Sarri per il suo Napoli. Eccolo:



Napoli (4-3-1-2): Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Higuain, Gabbiadini.

14.00 Buon pomeriggio e buona domenica amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Napoli. Al Castellani si sfidano le squadre di Giampaolo e Sarri che hanno raccimolato un sol punto nelle prime due sfide. Sarri chiede strada alla sua ex squadra, che avrà ancor più motivazioni avendo al cospetto il proprio ex allenatore. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Due partite, zero punti. Questo il bottino dell'Empoli formato Giampaolo, che nonostante gli applausi della prima metà delle sfide contro Chievo Verona e Milan, ha raccolto soltanto i due gol di Riccardo Saponara, che non gli son valsi punti in classifica. Rimonta subita dal Chievo, prima della sconfitta di San Siro. L'obiettivo è di sbloccarsi, schiodandosi da quota zero mettendo in mostra il gioco fatto vedere a Milano, consapevoli però di dover essere maggiormente bravi nello sfruttare con cinismo le occasioni che si avranno a disposizione.

Di fronte un Napoli che di certo non se la passa meglio, ma che dopo la prima battuta d'arresto a Sassuolo, ha dimostrato notevoli passi avanti nel gioco come nella forma contro la Sampdoria al San Paolo: tuttavia, 55 minuti ed una doppietta di Higuain non sono bastati ai partenopei per portare via i tre punti contro la squadra di Zenga, che ha rimontato nel finale. Il Napoli che si presenta ad Empoli, oltre a far bella figura per il mister che torna a casa contro la sua ex squadra, arriva con l'obiettivo di prolungare quello spettacolo visto per 55 minuti al San Paolo con la Sampdoria per tutti i 90 minuti di gioco. Il risultato, poi, sarà probabilmente una diretta conseguenza.

Amici-nemici

L'asse Empoli-Napoli è stato uno dei più caldi dell'estate del mercato. Inevitabile non parlare del ritorno a casa di Elseid Hysaj, Mirko Valdifiori e Maurizio Sarri. I primi due, nella foto in alto, abbracciarono proprio Saponara dopo il gol siglato dal trequartista in sforbiciata al Napoli dello scorso anno. Un successo clamoroso, che fece forse definitivamente crollare il Napoli di Benitez ed innamorare De Laurentiis dell'allenatore toscano, attualmente sulla panchina degli azzurri. Dall'altra parte, però, sponda Empoli, anche Masiello ritroverà la sua squadra, che ne detiene ancora il cartellino.

L'aspetto tattico

Si incontrano due squadre, che per fisionomia, si assomigliano moltissimo, visto che nella squadra di casa è evidente la mano dell'allenatore della squadra ospite, che sta provando a plagiare anche il suo nuovo team. Giocheranno dunque allo stesso modo i due allenatori, con due moduli identici e stili di gioco molto simili. La sensazione è che la differenza la faranno i singoli e per questo molto importanti saranno le prestazioni di Saponara e Maccarone da una parte e di Higuain e Insigne dall’altra. La garanzia è che si assisterà a una partita bella, avvincente e emozionante dentro e fuori dal campo.

Le ultime dai campi

Empoli - Unico assente sicuro sarà Mchedlidze, infortunatosi in Nazionale e che sarà fermo un mese. Per il resto non sono da escludere alcune novità di formazione rispetto al match del “Meazza” con il Milan. In difesa possibile rientro di Laurini che è in ballottaggio con Zambelli per il ruolo di terzino destro, a centrocampo probabile debutto dell’ex romanista Paredes al posto di Zielinski mentre Maiello e Diousse si contendono il ruolo di mediano davanti alla difesa. Ma è in attacco che Giampaolo ha i maggiori dubbi, la voglia del mister è quella di lanciare subito Livaja ma il neoarrivato non è in perfette condizioni fisiche e quindi potrebbe essere confermata la coppia Maccarone-Pucciarelli supportata da Saponara.

Napoli - Il Pipita Higuain è la certezza di Sarri in vista dell'impegno odierno. Dai suoi piedi pendono le sorti dell'attacco azzurro, e, dopo due settimane di duro lavoro, l'argentino sembra aver ritrovato quasi del tutto la forma fisica ottimale. In un Napoli che ancora non ha mai vinto al Castellani, si prevede un tandem d'attacco formato dal Pipita e da un voglioso Manolo Gabbiadini, che dopo due giornate di buio assoluto, è pronto a dimostrare il suo valore. L'ex Bologna e Atalanta scalpita per dire la sua e dopo la traversa presa in nazionale vuole finalmente trovare la rete per dar man forte alla causa azzurra. Alle loro spalle Lorenzo Insigne. In difesa fiducia ancora per Albiol, il quale si è detto pronto a riscattarsi da i fatali errori delle prime due giornate. Accanto a lui sono in ballottaggio Chiriches e Koulibaly, con il francesce in vantaggio. Sugli esterni agiranno Maggio e Ghoulam. Confermata la mediana sulla quale Sarri fa affidamento: Hamsik, Valdifiori e Allan sono i punti fermi del suo Napoli.

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski/Paredes, Diousse, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. All. Giampaolo

Napoli (4-3-1-2): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly/Chiriches, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Gabbiadini/Callejon, Higuain. All. Sarri

Le parole dei protagonisti

Giampaolo, che si è ritrovato tra le mani la squadra lasciatagli dal suo predecessore, ha parlato del match in conferenza stampa: "Il fatto che ci conosca può essere un vantaggio - ha spiegato l'attuale allenatore dell'Empoli in conferenza - tuttavia sarà importante rimanere pienamente concentrati sulla partita. I miei giocatori hanno avuto un bel rapporto con Sarri, a livello personale mi farà piacere incontrarlo, e spero che per i ragazzi l'effetto di ritrovarlo sia positivo a livello di prestazione sul campo. Sarri ha percepito l'aria di Napoli, mi aspetto una squadra frizzante e con idee, visto che la squadra sembra aver già assimilato le idee del suo allenatore". Il pensiero deve andare al miglioramento, e non solo dal punto di vista del punteggio: "Dobbiamo guardare a casa nostra, bisogna andare avanti per la nostra strada e pensare a conquistare punti e togliere lo 0 dallo score in classifica. Non so cosa passa nella testa dei miei giocatori ma questo non dovrà incidere sul match. Dobbiamo fare delle valutazioni in vista della formazione di domani: i nuovi si stanno integrando e abbiamo avuto modo di lavorare con loro durante la sosta, ma domani dobbiamo fare la conta di chi avremo a disposizione". Capitolo formazione: "Maccarone e Buchel non sappiamo come staranno domani, entrambi dovranno essere valutati. Livaja e Paredes hanno bisogno di più tempo per inserirsi, ma se dovessimo avere bisogno uno dei due giocherà già domani. Laurini sta meglio, appena tornerà e avrà più continuità ci darà una grossa mano". Chiunque giochi, Giampaolo è chiaro: "Non firmo per un pari, dobbiamo sempre giocare per vincere e non dobbiamo snaturarci".

Sarri ha così presentato la sfida, partendo dal partner d'attacco di Higuain: "Questo sarà un tormentone per l'intero anno. Chi sarà nelle migliori condizioni giocherà. Purtroppo due calciatori dovranno rimanere fuori per forza". E a proposito del Pipita aggiunge: "In queste due settimane ha lavorato sodo. Mi aspetto una crescita a livello di tenuta, sono molto felice di come si sta allenando. Lo fa con il sorriso. Dobbiamo cercare di far risultato per far avvicinare i tifosi alla squadra. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare". Per far risultato, Sarri conta su Lorenzo Insigne, per il quale il mister partenopeo ha speso ottime parole: "Lorenzo ha fatto 60 minuti con la Sampdoria da vero trequartista, ma le sue qualità possono permettergli di far ancora meglio. E' un ragazzo sorprendente per applicazione e per quantità di lavoro che riesce a svolgere, ha una facilità di corsa e di accelerazione mostruosa al quale si unisce una tecnica di alto livello, può diventare un giocatore importante a livello europeo". Giocatore di livello europeo anche Saponara, da sempre pupillo di Sarri: "E' un fuoriclasse, è destinato a club di primissimo livello, in Italia non se lo potrà permettere nessuno". A proposito d'Italia, mister Sarri fa un quadro su tutti i nazionali: "Mi preoccupano un po tutti. Ringrazio la federazione albanese che non ha fatto giocare Hysaj, non al cento percento. Gli Italiani sono tornati velocemente". Sarri spende ottime parole anche per Marek Hamsik: "Si sta mettendo a disposizione anche in fase difensiva. E' un ragazzo fantastico". Poi affronta l'argomento modulo: "Il 4-3-3 sarebbe più idoneo per questa rosa, ma preferisco giocare con il 4-3-1-2". Per quanto riguarda il primo tour de force azzurro, con 7 partite in 21 giorni, Sarri ammette di non voler pensare al turn over e concentrarsi partita per partita senza previsioni alcune. Conclude poi con un quadro sulla tragica partenza azzurra. "Questo è un momento in cui la classifica è fatta solo su due partite e quindi può fare più sensazione, ma se prendi un allenatore con le mie caratteristiche ne prendi il bene ed il male, io non sono un allenatore da mosse ma da progetto. Sono abituato: a Empoli feci 4 punti in 9 ma nelle 9 gare successive ne facemmo 23".

I precedenti

Sono 5 le sfide totali al Castellani tra Empoli e Napoli, con gli ospiti che non sono mai riusciti a vincere in Toscana. Solo due le vittorie degli azzurri empolesi, l’ultima delle quali risale al 4-2 di stagione scorsa, quando gli autogol di Britos ed Albiol condannarono i campani. Tre i pareggi (tutti 0-0).