Champions League: formazioni ufficiali di Manchester City - Juventus, Cuadrado in campo dal primo minuto

Novità in casa Juventus: il mister dei bianconeri Massimiliano Allegri ha optato per un cambio di modulo, inaspettato alla vigilia della gara con il Manchester City, passando dal consueto 4-3-1-2 al 4-3-3, con Cuadrado e Morata attaccanti esterni ed Hernanes arretrato nel ruolo di centrocampista centrale. Gli undici scelti dal tecnico toscano per il match di stasera, quindi, sono: Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra, Sturaro, Hernanes, Pogba, Cuadrado, Mandzukic e Morata. La Juventus per il suo esordio in Champions giocherà con la terza maglia, quella nera con le strisce d'oro.

Nessuna sorpresa, invece, per il Manchester City, che scenderà in campo con il solito 4-2-3-1, composto da Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov, Yaya Touré, Fernandinho, Sterling, Silva, Nasri e Bony. Calcio d'inizio fissato per le 20:45.