Napoli a Carpi con un Higuain in più

La vigilia di Carpi-Napoli, in casa partenopea, è stata allietata da una notizia proveniente dall'Argentina: il Tata Martino, in vista delle qualificazioni ai Mondiali, non ha convocato Gonzalo Higuain per la doppia sfida contro Ecuador e Paraguay. Una notizia che oltre a destare qualche perplessità, non per la scelta del sostituto (Dybala) bensì per i motivi, fa particolarmente felice il Napoli e Sarri, che avranno a disposizione il proprio attaccante principe nella pausa post Milan, oltre che ad avere in rosa un attaccante con una voglia matta di dimostrare l'erroneità della decisione.

Higuain dunque confermato al centro dell'attacco che Sarri schiererà questa sera contro il Carpi. L'ex Real Madrid è reduce dalla doppietta alla Lazio e non vuole fermarsi proprio ora che ha ingranato le marce alte: oltre ai gol, la prestazione di Higuain è sembrata finalmente convincente, dal punto di vista della condizione personale e dell'affiatamento, all'interno della manovra, con i compagni di reparto e di squadra. Un aspetto da non sottovalutare affatto, soprattutto in vista di una sfida che si pensa sia fin troppo facile dopo i 10 gol in due gare rifilati a Brugge e Lazio.

Quella del Braglia di questa sera sarà tutt'altro che una passeggiata per il Napoli, che dovrà dimostrare di essere cresciuto caratterialmente e mentalmente dopo essere caduto in trappole di questo tipo, in più occasioni, nelle scorse stagioni. Niente turnover, dunque, in vista della madre di tutte le partite: sabato arriva la Juventus, al San Paolo ed al di là delle polemiche sullo stadio e sui biglietti che ancora non sono stati messi in vendita, il Napoli pensa soltanto al tris di stasera. Per il poker ci sarà tempo.

Nell'altro angolo pugilistico, il Carpi di Castori, reduce dal punto rimediato a Palermo e dalla sconfitta, sempre al Braglia, contro la Fiorentina, seppur con molti rimpianti. Il 3-5-2 di Castori è ordinato e compatto, con gli interpreti che sanno tutti come svolgere al meglio il proprio ruolo con diligenza ed applicazione. La squadra neopromossa ha dimostrato, in questo scorcio di stagione e soprattutto in casa contro Inter e viola, di non voler recitare il ruolo della vittima sacrificale, bensì di essere un'avversaria molto ostica e fastidiosa da battere.

Servirà dunque il vero Napoli, quello ammirato contro i biancocelesti di Pioli, per avere la meglio di un Carpi che sfrutterà molto le ripartenze in contropiede. Arma tattica che ha sempre dato moltissimo fastidio, negli anni precedenti, alla difesa partenopea, che soffriva particolarmente questo atteggiamento difensivo dei propri avversari senza mai riuscire a trovare il bandolo della matassa. In questo aspetto dovrà inserirsi e dovrà essere bravo Maurizio Sarri a convincere i propri ragazzi che la sfida di stasera è un crocevia fondamentale nel processo di crescita della sua squadra.

Le ultime dai campi

Carpi - Castori non avrà a disposizione Marrone, Spolli e Wilczez. La novità sostanziale di formazione risiede nella scelta del portiere, con Brkic che non ha convinto e verrà declassato in panchina: al suo posto Benussi. In difesa confermati Zaccardo, Romagnoli e Gagliolo, mentre a centrocampo il terzetto di mediani e mezzali sarà formato da Lollo, Bianco e Fedele. A Letizia e Gabriel Silva il compito di difendere sugli esterni d'attacco azzurri e ripartire in contropiede. In attacco i maggiori dubbi di Castori, che dovrebbe accantonare Borriello per preferirgli Mbakogu dal primo minuto: l'attaccante principe della scorsa B sarà il partner offensivo di Matos.

Napoli - Hamsik non è al meglio e con ogni probabilità verrà lasciato in panchina per far posto a David Lopez come mezzala destra. Allan, in questo caso, prenderà le veci dello slovacco, quantomeno tatticamente. C'è, però, un altro dubbio in mediana, con Jorginho che resta favorito come regista titolare, anche se Sarri sta pensando di rilanciare Valdifiori dal primo minuto. Non verrà toccato il quartetto difensivo che proteggerà i pali difesi da Reina: Hysaj e Ghoulam confermati sulle fasce laterali, mentre Albiol e Koulibaly verranno preferiti a Chiriches. In attacco Mertens ed Higuain sono sicuri di un posto, con Insigne e Callejon che si giocano l'ultimo posto disponibile.

Probabili formazioni

Carpi (3-5-1-1): Benussi; Zaccardo, Romagnoli, Gagliolo; Letizia, Lollo, Bianco, Fedele, Gabriel Silva; Matos; Mbakogu. All. Castori

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Lopez; Insigne, Higuain, Mertens. All. Sarri