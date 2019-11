Biabiany: "Felice del ritorno in campo"

È tornato a calcare i campi da gioco. Ad un anno di distanza Jonathan Biabiany torna a disputare una partita ufficiale, con la casacca della squadra neroazzurra che lo acquistò nel 2004 dal Le Blanc-Mesnil. Dopo alcuni prestiti fece il suo debutto con l'Inter nella stagione 2010-2011, sotto la guida tecnica di Rafael Benitez. Annata non molto "semplice" per la compagine neroazzurra, che dopo la vittoria del Mondiale per Club, 3-0 al Mazembe con terzo gol proprio di Biabiany, ha visto l'esonero di Benitez (23 dicembre 2010) e l'arrivo di Leonardo. Stagione segnata da molti infortuni, che ha dato molto minutaggio al giovane francese. 14 presenze per lui.

"Sono molto felice del ritorno in campo, dedico questo momento alla mia famiglia" queste le parole nel post Inter - Hellas Verona (match vinto dai neroazzurri per 1-0, con goal di Felipe Melo), da parte di Biabiany. È il minuto 62' del s.t. quando il tecnico Roberto Mancini decide di inserirlo al posto di Kondogbia. Ovazione per lui da parte dello stadio. Superati dunque i problemi cardiaci, che lo constrinsero ad uno stop prolungato dai primi di settembre del 2014 quando l'a.d. del Parma Leonardi annunciò: "È comparsa un'aritmia cardiaca mai avuta prima. Abbiamo dovuto stoppare l'attività agonistica del ragazzo." In quel periodo era molto vicino ad un trasferimento alla compagine del Milan (agosto 2014), tutto saltato per i problemi sopra citati.

Poi l'annuncio, datato 10 luglio 2015, che ha dato inizio alla sua terza avventura in maglia neroazzurra. Dopo aver superato vari controlli per i problemi cardiaci ed essendosi svincolato dal Parma, ha sottoscritto un quadriennale con la societtà meneghina. "Vederlo in campo oggi è una cosa bellissima" afferma il procuratore del giocatore Giovanni Brachini. Tutto il popolo neroazzurro si unisce al coro, augurandogli una buona stagione, sperando di vederlo presto esultare per il suo primo gol a San Siro.