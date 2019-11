Verso Genoa - Milan: le probabili formazioni

Il Grifone non sta di certo attraversando un momento felice: gli uomini di Gasperini, infatti, hanno raccolto solo tre punti nelle prime cinque giornate di campionato. Il Genoa, reduce dalla doppia sconfitta contro Juventus e Lazio, vuole conquistare a tutti i costi la vittoria contro i rossoneri domenica alle 12:30. Il Milan, dal canto suo, si gode il buon momento in campionato e vuole dar seguito alle due vittorie consecutive contro Palermo e Udinese, ma di fronte avrà una vera e propria bestia nera capace nell’ultima stagione di infliggere ben due ko; 0-1 a Marassi e 1-3 a San Siro nel girone di ritorno. Buone notizie per Sinisa Mihajlovic che recupererà quasi certamente Andrea Bertolacci, mentre difficilmente si rivedrà Kucka

QUI GENOA

I rossoblu sono in emergenza totale per la partita di domenica contro il Milan. Il tecnico Gian Piero Gasperini rischia di dover fare a meno di ben dieci giocatori: non ci saranno Pandev e Cissokho per squalifica e dovrà fare a meno dei portieri Mattia Perin ed Antonio Donnarumma, dei difensori Ezequiel Munoz, Alassane Tambè e Christian Ansaldi, del centrocampista Tino Costa e degli attaccanti Serge Gakpé e Leonardo Pavoletti. Rincon mercoledì sera è uscito con i crampi, ma non è in dubbio per domenica. In difesa rientrerà Izzo al posto di Marchese, in una difesa completata De Maio e Burdisso. Centrocampo a quattro con Diogo Fiegueiras a destra, Laxalt a sinistra e la coppia mediana Dzemaili e Rincon. In attacco, molto probabilmente Gasperini schiererà Perotti come falso nueve, con Diego Capel e Olivier Ntcham a supporto.

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; De Maio, Burdisso, Izzo, Diogo Fiegueiras, Rincon, Dzemaili, Laxalt; Diego Capel, Ntcham; Perotti.

Squalificati: Pandev, Cissoko

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Perin, Pavoletti, Munoz, Gakpe, Tino Costa

QUI MILAN

L’ottima prestazione di Mario Balotelli martedì al Friuli contro l’Udinese non è passata inosservata agli occhi di Sinisa Mihajlovic che sarebbe intenzionato a riproporre SuperMario dal primo minuto anche contro il Genoa, ma ad affiancarlo questa volta ci sarà Luiz Adriano con Bacca che invece si accomoderà in panchina dopo cinque partite da titolare e tre gol segnati. Il tecnico serbo ha recuperato Andrea Bertolacci e potrebbe schierarlo subito dall'inizio con Giacomo Bonaventura al posto di Keisuke Honda, che nelle ultime partite ha deluso molto. Per il resto tutto confermato con Calabria ancora titolare in difesa, insieme a De Sciglio, Zapata e Romagnoli come centrali. A centrocampo, Montolivo, Bertolacci e De Jong. Bonaventura dietro a Balotelli e Luiz Adriano.

MILAN (4-3-1-2): Diego Lopez; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Calabria; de Jong, Montolivo, Bonaventura; Honda; Bacca, Luiz Adriano.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Menez, Antonelli, Abate, Mexes, Niang, Kucka