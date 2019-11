Atalanta - Sampdoria 2-1: Denis regala tre punti ai bergamaschi

Una bellissima partita, soprattutto per merito dei padroni di casa che hanno giocato dal primo all'ultimo minuto su ritmi altissimi. I sampdoriani non sono riusciti ad eguagliare la velocità su cui hanno viaggiato i bergamaschi e per questo ne sono usciti sconfitti. Il risultato può trarre in inganno, infatti la sfida si è disputata per gran parte del tempo nella metà campo blucerchiata, con occasioni ripetutamente create e sprecate dai giocatori di Reja. Il gol immediato ha sicuramente avvantaggiato i padroni di casa, ma a favorirli è stato l'atteggiamento blando degli ospiti. Per Zenga e i suoi un deciso passo indietro dopo l'ottimo risultato ottenuto contro la Roma, mentre per i bergamaschi è una vittoria che da valore a quella ottenuta Giovedì scorso contro l'Empoli. Il finale convulso ha rischiato di ribaltare gli equilibri del match che però si è concluso col risultato di 2-1. Andiamo ora a vedere le azioni salienti del match.

La partita inizia su ritmi altissimi: al 3' Grassi si presenta alla conclusione ma sbaglia il tiro. Alla seconda occasione da rete i padroni di casa passano in vantaggio: Dramè crossa dalla sinistra e Moisander nel tentativo di rinviare spedisce la palla nell'angolino beffando inesorabilmente Viviano. La reazione dei blucerchiati è immediata: Eder entra in area e calcia in diagonale ma Sportiello si fa trovare pronto. Ribaltamento di fronte e Dramè crossa per Gomez ma il suo tap-in finisce alto sulla traversa. Al 12' Correa si accentra dalla fascia sinistra e col destro a giro prova a sorprendere l'estremo difensore avversario ma la sua conclusione risulta completamente sbilenca. Maxi Moralez cambia gioco per Kurtic, lo sloveno avanza e calcia dalla distanza ma la mira non è precisa. Al 26' clamorosa occasione per il raddoppio sprecata da Gomez: tutto nasce da un calcio d'angolo a favore dei blucerchiati, il "Papu" parte in contropiede, entra nell'area avversaria e tira in diagonale, Viviano è superato ma il palo sinistro lo salva dalla nuova capitolazione. Alla mezz'ora palla-gol sciupata dagli ospiti: Barreto crossa in mezzo, Eder anticipa tutti ma calcia alto. Al 32' Grassi ha la palla del 2-0 ma il suo tiro a botta sicura viene respinto da un avversario sul fondo. Tre minuti dopo Dramè calcia dalla distanza mancando però in precisione. Al 40' Gomez trova uno spiraglio per tirare in porta, Viviano c'è e respinge. A 2 minuti dall'intervallo Denis difende un buon pallone al limite dell'area avversaria, scarica per Grassi che calcia, trovando però la sfortunata deviazione di Kurtic, il quale facilita la parata del portiere avversario. Nel primo dei due minuti di recupero il centrocampista sloveno dell'Atalanta impatta di testa su cross del solito Dramè, ma ancora una volta l'estremo difensore avversario blocca il pallone. La prima frazione di gioco si conclude col punteggio di 1-0. Atalantini meritatamente in vantaggio. I blucerchiati possono ritenersi fortunati per le tante occasioni sprecate dai padroni di casa, che si sono dimostrati decisamente più reattivi.

La ripresa segue gli stessi ritmi della prima frazione e al 51' Moralez, servito da Grassi, calcia dal vertice dell'area di rigore ma il pallone sorvola la traversa. Nell'azione successiva Kurtic scende sulla sinistra e crossa in mezzo, sulla sfera si avventa Grassi che sbilanciato colpisce male di tacco favorendo la facile parata dell'estremo difensore avversario. Al 55' prima conclusione del secondo tempo per i blucerchiati: Muriel calcia ma la mira è imprecisa. Grassi avanza sulla fascia destra, passa a De Roon che tira a lato. Al 61' pericolosa conclusione di Kurtic, ma il pallone sfiora i pali della porta difesa da Viviano. Al 65' grandissima occasione sprecata dall'Atalanta: calcio d'angolo battuto da Maxi Moralez, Migliaccio rimette in mezzo dove trova Denis che calcia centralmente. Bergamaschi ancora spreconi al 70': Toloi sfiora una palla crossata da calcio d'angolo e la sfera va di poco sul fondo. Passano 60 secondi e Soriano calcia un bolide dalla distanza, diretto all'incrocio dei pali, ma Sportiello si supera deviando in angolo. All'81' il neoentrato Carbonero dribbla due avversari e serve in profondità Eder, che calcia male. All'84' Cigarini vede lo scatto di Denis che tira ma il risultato è lo stesso dell'azione precedente. Maxi Moralez si presenta al limite dell'area e punta l'angolino destro della porta difesa da Viviano, ma il pallone finisce a lato. Nei minuti di recupero finali arriva il raddoppio atalantino: Denis viene servito in area di rigore e davanti a Viviano non sbaglia. Al 94' gli ospiti accorciano le distanze con Soriano, che finalizza al meglio un cross basso di Barreto.

Finisce 2-1 per gli atalantini che portano a casa tre punti assolutamente meritati. Il risultato sarebbe potuto essere ben più ampio e su questo dovrà lavorare Reja durante la settimana, mentre Zenga dovrà capire i motivi che hanno portato a questa pesante sconfitta.