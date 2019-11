Roma a Minsk spuntata, ma con l'imperativo di vincere

E' una Roma spuntata quella che si presenterà domani sera a Minsk per l'incontro valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il Bate visto in Germania al cospetto del Bayer Leverkusen non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile, tuttavia in casa diventa un avversario ostico e da non sottovalutare affatto. Inoltre, la squadra giallorossa arriverà in Bielorussia forte del pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona ed un successo domani potrebbe spianare la strada verso la doppia sfida contro il Bayer che deciderà le sorti qualificazione dei capitolini.

Garcia dovrebbe affidarsi al solito tridente, che però rispetto alle solite versioni non potrà puntare sul centravanti di riferimento, ma proverà a sfruttare la velocità, la vena e l'imprevedibilità di tre attaccanti molto mobili. Due le possibilità che ha l'allenatore francese nella sua faretra: o schierare il solito tridente con Salah, Iturbe e Gervinho che possono intercambiarsi nei tre ruoli d'attacco o prediligere un atteggiamento maggiormente guardingo con tre mediani a sostegno di Pjanic trequartista e soltanto due attaccanti davanti a fare movimento. Tuttavia, la seconda soluzione, con un ritorno in campo di Castan e De Rossi che tornerebbe in mediana, sembra alquanto difficile da vedere.

Nel frattempo, dopo la bella vittoria contro il Carpi, in mattinata la Roma ha svolto l'allenamento di rifinitura prima di partire per Minsk. Non si sono allenati Dzeko, Totti e Keita, che resteranno ai box per un mesetto, mentre Iago Falque e Rudiger, ancora in via di recupero dai rispettivi acciacchi, non faranno parte della spedizione giallorossa in Bielorussia. Torna, invece, a disposizione il portiere Szczesny, che dovrebbe partire ugualmente dalla panchina.

Il probabile undici di partenza della Roma: De Sanctis; Florenzi, Manolas, De Rossi, Digne; Nainggolan, Pjanic, Vainqueur; Salah, Iturbe, Gervinho.

Il sito ufficiale della Roma ha diramato, in mattinata, la lista dei convocati per la gara con il BATE Borisov:

3 Lucas Digne

4 Radja Nainggolan

5 Leandro Castan

7 Juan Manuel Iturbe

11 Mohamed Salah

13 Sisenando Maicon

15 Miralem Pjanic

16 Daniele De Rossi

21 William Vainqueur

24 Alessandro Florenzi

25 Wojciech Szczesny

26 Morgan De Sanctis

27 Yao Kouassi Gervinho

35 Vasileios Torosidis

44 Konstantinos Manolas

48 Salih Uçan