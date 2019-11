Risultato Juventus - Bologna, Serie A 2015/2016 (3-1): Morata, Dybala e Khedira rispondono a Mounier

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi danno appuntamento a tra poco con la diretta di Milan-Napoli da San Siro.

Con questa vittoria la Juve si porta a quota 8 in classifica portandosi a -8 dall'Inter capolista in attesa del posticipo della Fiorentina di questa sera. Il Bologna resta fermo a quota 3, fanalino di coda della Serie A.

Si sblocca anche in casa la Juve, che batte di rimonta il Bologna di Delio Rossi. Apre Mounier, poi Morata impatta. Nel secondo tempo chiudono i giochi Dybala su rigore e Khedira di testa.

93' FISCHIA CELI! TRIPLICE FISCHIO FINALE ALLO JUVENTUS STADIUM! JUVE BATTE BOLOGNA 3-0!!!

92' FALCO!!! Grande sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Buffon! Ultimo cambio per la Juve: dentro Asamoah, standing ovation per Khedira.

90' Altro fallo di Lemina ai danni di Mounier al limite dell'area. Punizione per i felsinei.

87' Dopo l'occasione di Falco la Juventus è tornata a gestire il possesso palla. Pogba trova Dybala tra le linee, ma l'argentino non legge il taglio di Zaza, servendolo sulla figura.

83' Si rivede il Bologna in avanti con Falco. Destro dal limite murato da Bonucci.

Destro di Pogba che termina alto sopra la traversa.

79' Juve che controlla agevolmente il possesso palla nella sua trequarti difensiva. I bianconeri accelerano a piacimento: Zaza si fa trovare pronto sul taglio in profondità, guadagnando una punizione dal limite.

76' Secondo cambio anche per la Juventus: dentro Simone Zaza, al posto di un ottimo Morata. Ne approfitta anche Rossi per togliere Brienza, che non ha incisa, e mettere Falco.

75' Quindici minuti al termine della gara, con la Juventus che è in assoluto controllo del match. Il Bologna dopo l'uno-due Dybala-Khedira è uscita dal match ed adesso non riesce più ad uscire dalla sua metà campo.

72' Cuadrado si accentra palla al piede, scarica per Pogba centralmente che si accentra per calciare: il francese vede il movimento alle sue spalle del colombiano e prova a servirlo con il tacco, ma il passaggio è debole.

70' Rossi getta nella mischia Brighi, che prende il posto di Pulgar, ammonito, per evitare una sanguinosa espulsione.

68' CHE OCCASIONE PER IL POKER JUVE! Pogba semina il panico sulla trequarti prima di servire Dybala in profondità: il sinistro dell'ex palermo trova pronto Mirante che respinge.

66' Primo cambio per Allegri: out Hernanes, dentro Lemina.

Pogba crea il break al centro, Cuadrado si muove e chiede il passaggio prima di scaricare per Morata che pennella sul secondo palo sulla testa dell'ex compagno di squadra al Real che schiaccia sul secondo palo.

63' KHEDIRAAAAAA!!!!! SAMI KHEDIRA!!!!! 3-1 PER LA JUVE!!! CONTROPIEDE PERFETTO PER I BIANCONERI! PRIMO GOL IN A PER IL TEDESCO!!!!

62' Ancora Juve in proiezione offensiva! Pogba cerca lo scambio con Morata al limite, Oikonomou prolunga sul sinistro di Hernanes che calcia dalla distanza ma strozza la conclusione.

58' MORATA ANCORA! SINISTRO DALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE, MIRANTE ALZA IN ANGOLO!

56' Gran discesa di Chiellini sulla corsia di sinistra: Pulgar lo atterra. Giallo anche per lui. Quinto provvedimento del match, tutti per i giocatori felsinei.

54' Risponde il Bologna. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Khedira è costretto a chiudere di testa in angolo.

DYYYYBALAAAAA!!! VANTAGGIO DELLA JUVE!!! A SEGNO L'EX PALERMO CHE PORTA IN VANTAGGIO I BIANCONERI! SPIAZZATO MIRANTE!

51' RIGORE PER LA JUVE!!! CALCIO DI RIGORE PER I BIANCONERI! ATTERRATO MORATA IN AREA DA FERRARI! DYBALA SUL DISCHETTO!

49' Destro si muove sull'out di destra dell'attacco felsineo, prova il cross che viene però liberato da Barzagli. Pogba libera l'area definitivamente.

48' Primo cambio per Rossi: Gastaldello non resiste e lascia il posto a Rossettini.

46' MORATA!!!! COSA SBAGLIA MORATA!!!! Cuadrado va via in velocità, scarica alle spalle per Morata che tutto solo al centro dell'area apre il piatto sinistro e spara a lato! CLAMOROSO ERRORE!

IL BOLOGNA DA IL VIA ALLA SECONDA META' DI GARA! FISCHIA CELI!

Tornano in campo le squadre per l'inizio della ripresa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo a Torino.

Juve che perviene al pareggio al 33', con Alvaro Morata

Il gol del vantaggio del Bologna, al minuto cinque, con Mounier.

Buono, anzi ottimo l'approccio del Bologna, messo bene in campo da Rossi che si chiude bene accorciando gli spazi e ripartendo allargando la manovra sulle fasce laterali. Dai piedi i Masina nasce il gol dopo 5 minuti, con Mounier che non sbaglia. Juve compassata, che non trova varchi. Si accende Dybala, che da il là alla riscossa bianconera: tre le occasioni negli ultimi 15 di gioco, con Morata che pareggia e va vicino al vantaggio.

NON C'E' TEMPO PER BATTERLO! FISCHIA CELI! FINISCE IL PRIMO TEMPO ALLO JUVENTUS STADIUM! JUVE-BOLOGNA 1-1, APRE MOUNIER, PAREGGIA MORATA!

Punizione battuta da Dybala che viene respinta in angolo.

Diawara abbatte Khedira: punizione dalla trequarti per la Juventus. 1 minutio di recupero.

44' Destro dalla distanza di Hernanes. Conclusione velleitaria che si spegne tra le braccia di Mirante.

43' SI ACCENDE LA JUVE! SCAMBIO CUADRADO-DYBALA SULLA DESTRA, IL COLOMBIANO CROSSA DAL FONDO COSTRINGENDO GASTALDELLO A LIBERARE IN SCIVOLATA!

42' MORATA!!!! ANCORA JUVE VICINA AL GOL! DESTRO DAL LIMITE DELL'EX MADRILENO SERVITO DA POGBA, GASTALDELLO SI IMMOLA CON LA SFERA CHE ERA INDIRIZZATA NELLO SPECCHIO DI MIRANTE!

41' Prime due ammonizioni del match: la prima è per Destro che saltando allarga il gomito su Bonucci. La seconda è per Gastaldello, che aggangia da dietro Dybala.

40' Fuorigioco inesistente chimato a Morata! Dybala trova spazio tra le linee difensive del Bologna e lancia perfettamente Morata nello spazio: l'assistente alza la bandierina, ma sull'incrocio l'ex Real era in ottima oposizione.

38' Che errore di Chiellini!!! Buffon costretto a rimediare spazzando il cortissimo retropassaggio del compagno, che l'aveva messo in gran difficoltà.

37' Ci prova ancora la Juve! Khedira si inserisce perfettamente al centro dell'area di rigore, ma il suo colpo di testa è fuori misura.

35' Torna in avanti il Bologna, Masina cerca di scambiare sulla sinistra con Brienza, ma fa buona guardia Barzagli. Riparte Cuadrado sulla destra.

Khedira si inserisce perfettamente sulla destra, arriva sul fondo e crossa al centro. Una deviazione spiazza Oikonomou, con Morata che a tu per tu con Mirante non sbaglia di testa.

33' MORATA!!!!! MORATAAAAAAAA!!!! PAREGGIO DELLA JUVENTUS!!!! ALVARO MORATA! ANCORA LUI! 1-1 ALLO STADIUM!

32' Ancora un errore di Cuadrado: Pogba apre per il colombiano che di testa sbaglia l'appoggio centrale per Morata.

30' Il Bologna riesce anche ad addormentare i ritmi della gara, già di per sé non esaltanti. Con pazienza e tranquillità, Brienza serve il taglio di Mounier, che una volta sul fondo crossa basso per Destro: Buffon legge le intenzioni del francese, anticipando l'ex Roma. Juve in confusione che non riesce a prendere in mano la gara.

27' Buona uscita di Chiellini palla al piede: Pogba lancia a tutto campo Cuadrado sulla destra, l'ex Lecce cerca lo spazio per puntare Masina ma non trova lo spunto giusto, con il Bologna che si riposiziona perfettamente togliendo tutte le linee di passaggio al colombiano.

23' Torna in avanti la Juve: Pogba si libera al vertice destro dell'area di rigore, si accentra per calciare col destro e scarica per Herananes. Il verdeoro apre bene per Cuadrado, che però spreca in malomodo servendo inopinatamente Diawara che riparte.

21' Gran controllo di Mounier a centrocampo che elude la marcatura di Pogba ed apre per Rizzo sulla sinistra: l'ex doriano viene atterrato da Cuadrado. Punizione dalla trequarti offensiva dei felsinei.

19' Ci prova Pogba! Sinistro dall'interno dell'area di rigore, respinto con i piedi da Mirante. Chiellini sugli sviluppi dell'azione prova un improbabile destro a giro: palla alta.

17' Resta a terra Evra, contrastato duramente da Mounier sugli sviluppi di un cross dalla destra di Cuadrado. Il francese ex Manchester anticipa l'ala che spingendo il terzino bianconero, lo fa rovinare su Ferrari. Restano entrambi a terra.

16' Break centrale di Hernanes che dopo aver saltato due avversari serve Cuadrado in profondità: il cross per Dybala dell'ex Chelsea e Fiorentina viene deviato però in angolo.

15' Si chiude molto bene il Bologna in questa primo quarto d'ora. Gli uomini di Rossi si schierano con un 4-5-1 molto chiuso in fase di non possesso, che per ora non concede spazi e possibilità di manovra alla Juve.

12' Barzagli si spinge in proiezione offensiva, ma il suo cross è lungo e viene raccolto dalla parte opposta da Evra, che però non riesce a trovare lo spunto per impensierire la difesa felsinea.

9' MORATA! Juve vicinissima al pareggio! Chiellini trova Dybala tra le linee, si muove perfettamente lo spagnolo che taglia in profondità, riceve e calcia di sinistro dopo essere entrato in area: palla di poco a lato.

8' Ci prova la Juventus con una punizione dalla trequarti battuta da Hernanes, ma Oikonomou appostato in area di rigore spazza di testa.

Grandissimo taglio di Mounier alle spalle di Chiellini che non lo segue, l'assist al bacio è di Masina che permette al francese, tutto solo in area, di battere di sinistro al volo Buffon! Terzo gol per Mounier, Juve già sotto.

5' MOUNIERRRRR!!! ANTHONYYYYY MOUNIER!!!!! BOLOGNA AVANTI A TORINO!!!!! 0-1!!!

5' Ancora Juve pericolosa! Morata va via sulla sinistra, ma il suo cross basso che intendeva servire Cuadrado sul secondo palo è preda in uscita bassa di Mirante.

3' Gran numero di Dybala in contropiede: l'ex Palermo va via in velocità sul suggerimento di Barzagli dalle retrovie, si accentra dopo aver superato Masina, ma il suo tocco di punta per Cuadrado è preda di Gastaldello che appoggia per Mirante.

1' Subito grande giocata di Destro, che si gira palla al piede e serve il taglio di Mounier alle spalle di Chiellini. Bravo nell'occasione Evra a fare perfettamente la diagonale e chiudere il francese.

Fischia Celi! Dybala tocca per Morata e si parte! Inizia Juventus-Bologna! Bianconeri in possesso palla!

Sorteggio vinto dal Bologna che ha scelto il campo. Sarà dunque la Juve a dare il via al match.

17.59 Squadre pronte ad entrare sul terreno di gioco dello Juventus Stadium agli ordini del signor Celi.

17.55 Un pò di ritardo nell'arrivo delle squadre in campo. Le arrivano alla spicciolata nel tunnel che precede il terreno di gioco.

17.50 Queste, invece, le parole di Morata: "Oggi abbiamo l'opportunità di vincere in casa, sono tre punti importantissimi, penso che dobbiamo dare tutto per vincere. Non sarà facile, perchè il Bologna è una grande squadra, però la Juve darà tutto".

17.45 Le parole di Rizzo a JuveTv poco prima del match: "Mi aspetto la solita Juve, la squadra più forte del campionato. Una partita dove bisognerà mettere il 100% di noi stessi, avere grande sacrificio e cercare di portare a casa qualche punto"

17.40 Questo invece lo zoom sulla maglia che userà Rizzo per il Bologna nello spogliatoio dei felsinei.

17.35 Diamo uno sguardo all'interno dello Stadium. PArtiamo dallo spogliatoio dei padroni di casa.

17.30 Mentre le squadre sono scese sul terreno di gioco dello Stadium per l'inizio della gara, questo l'arrivo allo Stadio dei protagonisti del match.

17.25 L'ultima sfida tra le due squadre è andata in onda nell'aprile di due anni fa, quando i bianconeri si imposero per 1-0 con rete di Paul Pogba!

17.20 68 i precedenti tra Juventus e Bologna, con i padroni di casa che tra le mura amiche hanno ottenuto 38 successi, pareggiando 25 pareggi e perdendone soltanto 5.

17.15 Confermato in blocco anche l'undici dei felsinei. Ecco lo schieramento di Delio Rossi.



Bologna (4-3-2-1): Mirante; Ferrari, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Rizzo, Diawara, Pulgar; Mounier, Brienza; Destro.

17.10 Queste le scelte, che conferano le aspettative della vigilia, di Massimiliano Allegri.



Juventus (4-3-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra; Khedira, Hernanes, Pogba; Cuadrado, Dybala, Morata

17.05 Ci siamo! Inizia la nostra diretta che ci porterà attravers un lungo prepartita all'inizio della gara tra poco meno di un'ora! Iniziamo dalle formazioni ufficiali che sono state diramate pochissimi secondi fa.

17.00 Buon pomeriggio e buona domenica amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per il settimo turno del campionato di calcio di Serie A. Allo Juventus Stadium si gioca Juventus-Bologna, con i bianconeri reduci dalla bella vittoria europea contro il Siviglia, ma in campionato stentano ancora a trovare il ritmo giusto. Dall'altra il Bologna di Rossi, che dopo la vittoria contro il Frosinone, ha ceduto il passo all'Udinese al Dall'Ara. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Una Juventus dai due volti quella che si appresta a scendere in campo contro il Bologna di Delio Rossi. Guardando solo al campionato, due squadre in difficoltà, per motivazioni ben differenti. I quattro volte campioni d'Italia arrivano al match con soli 5 punti in classifica, frutto di una vittoria, a Marassi contro il Genoa e due pareggi, Chievo e Frosinone. Il Bologna, dopo la vittoria di ieri del Carpi, è fermo a quota tre, ultimo in classifica. La vittoria stentata contro il Frosinone l'unico successo, a fronte di cinque sconfitte ed un'alchimia ancora da ritrovare.

Il momento delle due squadre

La Juventus di Massimiliano Allegri, bella nelle notti europee, dove è prima nel gruppo e prossima alla qualificazione dopo le vittorie all'Etihad contro il City ed in casa contro il Siviglia, non riesce a ritrovare stimoli e motivazioni giuste in Serie A, dove Chievo e Frosinone sono riuscite, dopo la beffa firmata Thereau alla prima stagionale, a strappare punti allo Stadium, dove manca ancora la prima vittoria stagionale. Fuori casa, invece, l'andamento è ancor più altalenante: dopo la vittoria di Marassi i bianconeri sono caduti al San Paolo contro il Napoli per 2-1, anche se hanno messo in mostra buoni segnali di crescita.

Juventus-Udinese

Roma-Juventus

Juventus-Chievo

Genoa-Juventus

Juventus-Frosinone

Napoli-Juventus

Il Bologna neopromosso sta subendo, invece, una profonda mutazione rispetto alla squadra che ha conquistato la promozione nella scorsa stagione. Dopo le tre sconfitte in apertura, la vittoria contro il Frosinone sembrava dare fiducia e maggiore convinzione ai felsinei, che però non sono riusciti a dare seguito a quel risultato, convincendo poco anche sotto il punto di vista del gioco. Rossi non è ancora riuscito a dare una giusta fisionomia alla squadra, che seppura fatta di nomi blasonati per ora non hanno trovato alchimia tra di loro.

Le ultime dai campi

Allegri punta finalmente sulla continuità e schiera in campo la stessa formazione che è scesa in campo mercoledì sera contro il Siviglia, si va di 4-3-3. In porta ci sarà Buffon, che nonostante non sia stato inserito nei 59 per il Pallone d’oro rimane sempre una sicurezza. In difesa ancora Barzagli terzino destro per sopperire alle assenze di Lichtsteiner e Caceres. Centrali Bonucci e Chiellini, a sinistra agirà ancora Evra con il neo acquisto Alex Sandro che scalpita per un’occasione. Emergenza a centrocampo: oltre a Marchisio, che tornerà contro l’Inter, il mister toscano deve sopperire alle assenze dell’ultimo minuto di Sturaro e Pereyra, non convocati per un affaticamento muscolare, al contrario del rientrante Asamoah. Trio di centrocampo obbligato quindi con Hernanes, che in Champions ha offerto una prova completamente differente da quella contro il Napoli, in cabina di regia, Pogba e Khedira a supporto, con Lemina in panca. Nei tre d’attacco spazio a Cuadradoa destra, l’unica nota mai stonata in questo inizio di stagione, Dybala al centro e Morata a sinistra.

In casa Bologna, che ieri ha festeggiato il suo compleanno, Delio Rossi dovrà preparare un bel regalo senza l’aiuto di Taider, l’ex Giaccherini e Donsah, non convocati. Spazio quindi al 4-3-2-1 con il portiere scuola Juve Mirante, in difesa Ferrari coprirà la fascia destra, Oikonomou al centro con l’ex Samp Gastaldello che se la gioca con Rossettini, a sinistra invece ci sarà Masina. A centrocampo sarà Rizzo a sostituire Taider, affiancato da Pulgar e dal Guineano classe 97 Diawara. Nel tridente d’attacco sarà il sempreverde Franco Brienza ad agire sul centro-destra, con la rivelazione Mounier, che ha già all’attivo due gol, dalla parte opposta. A cercare di imporsi nell’area avversaria ci penserà Mattia Destro, in un inizio di stagione tutt’altro che esaltante.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro/Evra; Lemina/Khedira, Hernanes, Pogba; Cuadrado, Dybala, Morata. Allenatore Allegri.

Bologna (4-3-2-1): Mirante; Ferrari, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Rizzo, Diawara, Pulgar; Mounier, Brienza; Destro. Allenatore: Rossi.

Le parole degli allenatori

Queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri. Vincere, l’unica cosa che conta: "Domani è normale che vincere sia una cosa importante anche perchè in campionato, soprattutto in casa, non l'abbiamo ancora fatto. Bisogna vincere domani e per vincere bisogna fare una prestazione convincente. Fino a questo momento i risultati in campionato non sono dalla nostra parte e quindi domani dobbiamo affrontare il Bologna con la consapevolezza che è una partita difficile, perchè vincere non è semplice. Come è successo col Frosinone finché l'arbitro non fischia la fine della partita, la palla è in gioco e può succedere di tutto. Khedira gioca". Champions diversa dal campionato: "Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi sul piano del gioco e dell'attenzione. In una stagione credo poco alle svolte, credo più alla continuità di prestazione. La Champions è una competizione completamente diversa. Con il Bologna bisognerà giocare come fosse la più importante dell'anno. Una bella vittoria mi farebbe passare una bella sosta. Bisogna fare una gara di velocità e di intensità". Rispetto per il Bologna e punto sugli infortuni: "Sull'importanza e sulle motivazioni della gara di domani non c'è niente da dire. Hanno buoni giocatori sul piano individuale. Noi dobbiamo avere grande rispetto. Il modulo? Io devo sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Un unico sistema di gioco porta all'abitudine e quando c'è da cambiare poi non riesci a farlo. Domani rispetto a mercoledì avrò a disposizione sia Asamoah che Padoin. Marchisio rientra dopo la sosta. Lichtsteiner lo sapete. Caceres sta bene ma sapete la posizione nei suoi confronti della società. Quando rientra? Dipende da lui. E' un ragazzo tra i più affidabili in campo. Sturaro ha fatto gli esami e sono negativi ma ha un dolore al polpaccio che persiste. Dopo la sosta starà a disposizione, Pereyra ha avuto un affaticamento da partite e non è a disposizione. Mandzukic anche lui dopo la sosta". Ed infine: "Giocano gli stessi di Mercoledì". PretatticA?

“Per chi ha il sangue che gli scorre nelle vene sì: ci sono stadi in cui da ragazzino sogni di giocare, e andarci da protagonisti significa aver raggiunto la categoria. I ragazzi sono dispiaciuti, per quello che abbiamo mostrato in campo meriteremmo di avere almeno cinque punti. Dalla gara di Coppa Italia a oggi ci sono stati dei progressi – afferma – ma i risultati non ci hanno dato ragione”. E qui l’allenatore del Bologna torna al passato: “Era la seconda partita da allenatore dei blucerchiati, in quella precedente avevamo perso con la Lazio. A Torino andammo in svantaggio e rimanemmo pure in dieci, ma riuscimmo a ribaltarla e così scattò la molla: spesso basta un risultato, ma è una scintilla che devi crearti da solo. Poco concreti? Quando sei giovane sei molto generoso ma anche meno padrone del gioco, quindi è facile che corri a vuoto. Devi acquisire esperienza, ma questa si fa giocando. In quei frangenti è anche più difficile mascherare i propri limiti, ma dobbiamo imparare a non vedere una rete subita come un disastro: fa parte del gioco. I tifosi? Hanno sposato in toto il nostro progetto, e ci stanno dando un credito di fiducia che dobbiamo ripagare”. Contro la Juventus non ci sarà Taider, fermato dalla tonsillite, mentre dovrebbe ritornare titolare Gastaldello, un rientro importante a livello di esperienza: “Può giocare dall’inizio, mentre questo weekend sarà Krafth ad aggregarsi alla Primavera. Schiereremo una squadra idonea, aspettando il ritorno di Donsah e Giaccherini. Juve? Sono in una fase di transizione, ma il loro telaio è composto da campioni e l’orgoglio verrà fuori: mi spaventano la concentrazione mentale e la cattiveria agonistica. Tagliati fuori dalla lotta Scudetto? Non ha senso dirlo dopo sole sei giornate”.