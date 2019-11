Torino, Maxi Lopez acciaccato, spazio a Belotti? Nel frattempo, si discute per il rinnovo di Maxi

Con la pausa Nazionali in corso, è tempo per il Torino di recuperare gli infortunati e prepararsi in vista della gara contro il Milan del 17 ottobre. A Baselli, in via di recupero - improbabile però il suo rientro dal primo minuto contro il Milan - Maksimovic, Avelar, Farnerud e Peres, si aggiungono Maxi Lopez, Ichazo e Obi.

Per l'attaccante argentino si tratta di una lieve contrattura al muscolo gemello laterale destro, mentre per il portiere, riserva di Padelli, il problema è un affaticamento al gemello mediale del polpaccio sinistro. Entrambi, con i giocatori sopracitati, hanno saltato l'amichevole di ieri contro la Luese, vinta dai granata con il punteggio di 7-0.

Di ritorno dalla squalifica, Obi dovrà fare i conti con un fastidio al retto femorale della coscia destra, lasciato a riposo precauzionale, potrebbe essere arruolabile contro il Milan.

Nel frattempo, la dirigenza granata si incontrerà nei prossimi giorni con l'entourage di Maxi Lopez, in scadenza di contratto, per il rinnovo. Non solo Lopez, ma già in settimana potrebbero esserci i prolugamenti degli accordi con Cesare Bovo, Emiliano Moretti e Giuseppe Vives, ormai imprescindibili per questo Torino.

In caso di assenza di Maxi Lopez, Giampiero Ventura è pronto a lanciare il ventunenne attaccante Andrea Belotti, in evidenza con una doppietta nell'amichevole di ieri.