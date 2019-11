Milan, tre possibili partenti a gennaio

Il Milan programma già gli innesti per ripartire nella seconda parte di stagione: di fronte ai numerosi rumors per i nuovi acquisti, si lavora molto sul mercato in uscita. I tre principali indiziati a lasciare Milanello sono Alex, Antonio Nocerino e Suso Fernandez, ormai ai margini della rosa di Mihajlovic.

Il difensore centrale brasiliano, approdato a San Siro un anno fa alla corte di Pippo Inzaghi, dopo un inizio promettente, è calato alla lunga, risultando deleterio in numerose partite. Nemmeno sotto la guida di Mihajlovic, Alex è riuscito confermarsi come un'alternativa credibile alla coppia Zapata-Romagnoli, risultando in ritardo di condizione anche nell'amichevole contro il Monza. Per lui suonano le sirene brasiliane, in particolare il Santos, che potrebbe prelevarlo sei mesi prima della naturale scadenza di contratto. Tutto gira intorno al sostituto del centrale brasiliano in casa Milan, si parla del capitano neroazzurro, Andrea Ranocchia.

Per quanto concerne Suso Fernandez Saez, Mihajlovic pare essersi messo il cuore in pace di fronte alle sue deludenti performance nelle poche volte che è stato schierato nelle amichevoli, risultando eccessivamente fumoso e mai nel vivo della manovra rossonera. L'ex Liverpool è stato a lungo corteggiato dal Genoa in estate: probabile che la società del Grifone si rifaccia di nuovo avanti per l'esterno spagnolo.

Anche Antonio Nocerino non sembra aver convinto appieno lo staff tecnico, fin da sempre considerato come una pedina di scambio. Per lui la scadenza di contratto è a giugno 2016, ma potrebbe partire prima.