Italia U21 - Irlanda U21, risultato Qualificazioni Euro2017 (1-0): decide un gol di Parigini

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Andrea bugno e la redazione calcio di Vavel vi danno appuntamento a più tardi, quando Stefano Fontana dall'Olimpico vi racconterà Italia-Norvegia, ultima sfida del girone di qualificazione della Nazionale maggiore verso Euro 2016.

L'Italia si porta dunque in testa alla classifica in attesa della sfida della Serbia. Decide il gol di Parigini a metà ripresa. Gli azzurrini raggiungono così 9 punti in classifica, raggiungendo proprio gli irlandesi e confermano, ancora una volta, la propria impenetrabilità della retroguardia: terza partita con Cragno imbattuto. Adesso testa alla doppia sfida contro la Serbia, che potrebbe permetterci un passo in avanti decisivo verso la qualificazione.

Di Biagio a fine gara: "Vittoria importantissima, gioco un pò meno. Abbiamo dimostrato carattere ed orgoglio, mostrando grande sacrificio. Eravamo in 10, abbiamo sofferto molto. Non abbiamo giocato come volevamo, ma c'è da esser soddisfatti per il risultato. Me l'aspettavo una battaglia del genere. Il campo era difficile, ma conta solo il risultato. Bernardeschi? Devo rivedere l'espulsione, ma dobbiamo stare più attenti. Zero gol subiti? Quando hai giocatori come quelli che abbiamo è tutto più semplice. Serbia? Adesso vediamo cosa fanno loro stasera, c'è da giocare meglio".

93' E' FINITAAAA!!! L'ITALIA BATTE ANCHE L'IRLANDA! IN 10 SOFFRE MA PORTA A CASA UN SUCCESSO IMPORTANTISSIMO! DECIDE IL GOL DI PARIGINI!

93' Romagnoli libera l'area su cross di Connolly!

92' Teniamo ancora la palla lontana dalla porta di Cragno: prima Rugani subisce il fallo, poi Parigini conquista un corner preziosissimo.

91' MANDRAGORA!!!! CI PROVA DI PUNTA COL MANCINO SULL'ASSIST DI PARIGINI, PALLA DI POCO A LATO!

3 minuti di recupero

90' Ammonito anche Parigini per fallo su Long che intendeva ripartire sulla destra.

89' L'Irlanda ci prova con palloni lunghi in area per Maguire, ma l'attaccante ospite commette fallo su Rugani nel tentativo di liberarsi.

Ultimo cambio per Di Biagio: dentro anche Garritano, che prende il posto di Monachello.

86' Altro break di O'Dowda che apre sulla destra per Connolly, che col destro sbaglia tutto aprendo il piattone che termina altissimo sopra la porta di Cragno.

Primi cambi anche per King: dentro Maguire e Connolly, escono Kavanagh e Byrne. Due punte in campo per l'Irlanda, che cerca negli ultimi minuti il pareggio.

83' O'DOWDA!!!! SINISTRO POTENTISSIMO DALLA DISTANZA CHE SFIORA SOLTANTO IL PALO ALLA DESTRA DI CRAGNO!

81' Si riaffaccia in avanti l'Italia che conquista un corner dalla destra. Calabia calcia al volo di sinistro dal limite: palla a lato.

78' Insiste l'Irlanda: Browne agisce bene in mediana e smista al centro per Wilkinson che scambia stretto con O'Dowda. L'ala destra serve l'inserimento di Browne che salta Conti, ma si allunga la sfera costringendo Cragno all'uscita bassa.

il cambio per l'Italia, il secondo. Dalla parte opposta, ancora nessun avvicendamento per King.

75' KAVANAGH!!!! CHE OCCASIONE PER IL PAREGGIO DELL'IRLANDA! O'DOWDA VA VIA SULLA DESTRA, METTE AL CENTRO PER WILKINSON, NESSUNO AGGANCIA E L'ESTERNO MANCINO TUTTO SOLO PIAZZA COL DESTRO, MA NON TROVA LA PORTA!

73' Sta per entrare Calabria, terzino del Milan, uscirà Boateng non appena possibile. Si chiude Di Biagio dopo il vantaggio e dopo l'espulsione dell'attaccante della Fiorentina.

71' Destro di Cullen dalla distanza sugli sviluppi della punizione che ha portato all'espulsione di Bernardeschi: conclusione che si spegne a lato.

CLAMOROSO! ESPULSO BERNARDESCHI! CHE INGENUITA'! ALLONTANA LA SFERA DOPO IL FALLO DI CATALDI! GIA' AMMONITO, SE NE VA SOTTO LA DOCCIA!

69' Adesso sarà ovviamente l'Irlanda a dover fare la gara, con l'Italia che potrà partire in ripartenza. Cataldi viene ammonito dopo aver sbagliato un facile appoggio in mediana.

Bernardeschi riesce a ricevere palla tra le linee, osserva il taglio del compagno e lo serve con un tocco delizioso: controllo e destro imparabile per Rogers. Italia in vantaggio a 25 dal termine.

66' PARIGINI!!!! LA SBLOCCA PARIGINI!!!! 1-0 ITALIA!!!

63' Si vede anche l'Eire per la prima volta in proiezione offensiva: sulla destra va via O'Dowda, che prova il cross, ma viene contrato in angolo da Murru.

Primo cambio per l'Italia: dentro Parigini, esce Cerri. L'attaccante del Perugia si sistema al posto di Boateng, che scala sulla destra. Bernardeschi spalleggerà Monachello in avanti.

60' Bernardeschi ci prova a volo dopo un errato disimpegno di Connors di testa: l'attaccante esterno della Fiorentina liscia e non trova la palla.

59' Monachello ci prova sull'assist di Boateng: l'attaccante dell'Atalanta salta con un tunnel Leniha, che torna su di lui ed in scivolata mette in fallo laterale.

57' BERNARDESCHI! Si accende l'Italia: Boateng intercetta il passaggio di Browne e serve con la punta Bernardeschi che si invola verso l'area calciando al limite col mancino. Sfera che esce alla sinistra di Rogers.

55' Parte ancora Cerri in contropiede centralmente, cerca l'imbucata per Boateng, ma Browne chiude tutto murando il passaggio.

53' Sugli sviluppi di una punizione conquistata da Cerri, Cataldi cerca lo schema liberando il taglio di Boateng: l'attaccante del Bari sfiora soltanto e Rogers fa sua la sfera.

50' Cerri esce palla al piede e prova a partire in contropiede: l'attaccante ex Parma eccede nei virtuosismi invece di allargare per Mandragora che si stava inserendo centralmente, perdendo palla sull'attacco di Rea.

48' Ammonito anche Bernardeschi per un intervento irruento su Byrne. Stavolta un pò eccessivo il giallo.

46' Sbaglia Monachello che intendeva servire Murru sulla corsia mancina: l'esterno del Cagliari è costretto a fermare O'Dowda con le maniere forti, ricevendo anche l'ammonizione. Provvedimento giusto.

SI PARTE! INIZIA LA RIPRESA! MONACHELLO DA IL VIA AL SECONDO TEMPO DI ITALIA-IRLANDA!

Squadre nuovamente sul terreno di gioco, pronte ad iniziare il secondo tempo.

17.53 Antognoni, capo-delegazione degli azzurrini, a metà gara: "Partita difficile per vari motivi. Il campo di certo non aiuta a gestire il possesso. L'Irlanda è una squadra chiusa e ci ha messo in difficoltà con le sue ripartenze. E' stato bravo Cragno in un paio di occasioni. Vediamo se nel secondo tempo si apriranno maggiormente. Soluzioni? Possiamo provare a giocare maggiormente sulle corsie laterali per evitare i due centrali difensivi irlandesi che sono molto bravi. Dobbiamo provare ad entrare dall'esterno. Bernardeschi? E' un giocatore molto interessante, moderno, che fa spesso anche la fase difensiva. Secondo me potrebbe osare di più nell'uno contro uno. In prospettiva sicuramente molto interessante".

17.50 Ci si aspettava una gara molto più aperta ed invece sfida molto tattica, con gli ospiti che si difendono preferendo l'equilibrio e le ripartenze al gioco manovrato e alle offensive palla al piede. L'Italia sbatte contro il muro eretto da King, che piazza 4 difensori molto stretti con Browne come schermo davanti a questi ultimi. Gli azzurri non trovano varchi e ci provano in velocità con scambi di prima, senza essere mai pericolosi dalle parti di Rogers. L'Irlanda va vicina al vantaggio con Byrne, con Cragno che si supera deviando la sfera in angolo.

FISCHIA AGHAYEV! FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA ITALIA ED IRLANDA AL MENTI DI VICENZA! FINISCE 0-0 LA PRIMA FRAZIONE! POCHE EMOZIONI, GARA MOLTO BLOCCATA!

45' Discesa di Browne sulla sinistra, Murri e Mandragora non riescono a fermare la sua avanzata ed è Bernardeschi in ripiegamento difensivo a chiudere tutto e sventare la minaccia.

43' Torna pericolosa l'Italia: Mandragora trova Monachello, favorito dal velo di Cerri. L'attaccante dell'Atalanta serve Murru sulla sinistra che prova il cross di prima intenzione, deviato da Long in angolo.

40' Wilkinson cerca Byrne tra le linee: il trequartista del Cambuur prova il destro a giro ma calcia male e la sfera si spegne tra le braccia di Cragno.

37' L'Italia prova a scambiare velocemente, di prima, al limite dell'area irlandese: ovvio che questo tipo di scambi sono più difficili, soprattutto nello stretto, e non sempre riescono alla perfezione. Nell'occasione, Rea è bravo a sventare la minaccia sul tocco di Bernardeschi verso Cerri.

33' Bernardeschi si accende sulla destra, salta un uomo e cerca l'inserimento di Boateng sulla sinistra. Sfera deviata da Rea tra le braccia di Rogers.

30' Partita che vive un momento di stanca. Gli azzurri provano a sfondare sempre sulle fasce, ma l'Irlanda è rognosa e molto compatta. La squadra di King si chiude in 30 metri e non concede spazi.

27' Riparte l'Italia in contropiede: Cerri sponda per Boateng che lancia di prima per Bernardeschi. Il servizio è leggermente largo e permette a Connors di chiudere l'esterno della Fiorentina, che si trascina la sfera oltre la linea di fondo.

24' Bernardeschi ci prova dalla distanza dopo un'ottima pressione dell'Italia, ma il suo mancino è sbilenco e finisce ampiamente a lato.

22' Torna in avanti l'Italia. Lancio di Cataldi per Bernardeschi, Conti si sovrappone con i tempi giusti e salta Kavanagh: esce Rogers in presa bassa, con l'esterno azzurro che era in procinto di servire Monachello al centro.

20' L'Italia ci prova con il taglio di Bernardeschi sulla destra, ma l'esterno della Fiorentina non controlla. Riparte in contropiede l'Irlanda, con Wilkinson che commette fallo sul cross di O'Dowda.

17' CRAGNO! CHE PARATA DEL PORTIERE DEL CAGLIARI! SLALOM FANTASTICO DI KAVANAGH, CHE SERVE BYRNE AL CENTRO: FINTA DI PASSAGGIO DI RITORNO E DESTRO SUL SECONDO PALO CHE VIENE SVENTATO IN ANGOLO!

15' Insiste l'Italia anche se non riusciamo ad essere pericolosi dalla parti di Rogers. Si difende con diligenza e, soprattutto, densità la squadra di King, che per ora non affonda ma si limita a difendere.

Bernardeschi ci prova con il sinistro a giro! Palla alta sopra la traversa.

12' Ancora un'ottima azione tra Boateng, Cerri e Monachello. Il primo serve l'ex Parma al centro, che sponda ancora di tacco per l'inserimento di Monachello: l'attaccante dell'Atalanta viene fermato fallosamente a 25 metri dalla porta di Rogers.

11' Offside di Kavanagh, che calcia col mancino di controbalzo: Cragno aveva deviato nonostante l'intervento dell'arbitro.

10' L'Irlanda esce raramente in possesso palla manovrato: Connors prova con un lancio lungo a servire Wilkinson, ma Rugani in anticipo chiude tutto.

7' Bella giocata tentata dal trio d'attacco con Monachello che sponda di petto per Cerri, quest'ultimo prova il tacco per l'inserimento in area di Boateng, con Rea che chiude prima che la sfera possa arrivare all'attaccante del Bari solo a tu per tu con l'estremo difensore irlandese.

6' Italia sempre in possesso palla. Gli azzurrini cercano subito le verticalizzazioni per gli attaccanti: nell'occasione ancora Mandragora cerca Bernardeschi, che viene anticipato dall'uscita con i piedi di Rogers fuori dall'area di rigore.

4' Mandragora cerca l'inserimento di Cerri che sbuca alle spalle della difesa, ma non riesce a trovare l'impatto col pallone a tu per tu con Rogers.

3' Primi lampi di Bernardeschi, con il talento della Fiorentina che parte largo sulla destra, ma viene guardato a vista da Connors, Kavanagh che ripiega e raddoppia e da Browne che lo triplica centralmente.

2' Prime fasi di studio con l'Italia che cerca subito Boateng largo sulla sinistra. Si gioca sotto una pioggia copiosa, che rende il terreno di gioco molto pesante.

PARTITI! WILKINSON DA IL VIA AL MATCH E L'IRLANDA E' IN POSSESSO DI PALLA! INIZIATA ITALIA-IRLANDA!

17.00 Squadre disposte sul terreno di gioco. Tutto pronto per l'avvio del match, con l'Irlanda che toccherà il primo pallone del match.

16.55 Squadre in campo: è tempo degli inni nazionali. Si parte, ovviamente, per dovere di ospitalità, da quello dell'Eire. Poi sarà la volta dell'Inno di Mameli.

16.50 Ci siamo! Le squadre sono tornate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del match. A breve ingresso in campo, inni nazionali ed il via al match.

16.40 Due i precedenti tra le due squadre fino a questo momento. Nel 2012, infatti, si giocarono due gare tra la squadra di Immobile, Insigne e Verratti contro gli irlandesi. Ecco i due risultati:



10/09/12 Prel. (Gir.) Italia - Repubblica d'Irlanda 2-4

Caldirola 35', El Shaarawy 89'; Murray 23', Doran 57', 76', Henderson 59'



04/06/12 Prel. (Gir.) Repubblica d'Irlanda - Italia 2-2 Duffy 3' (ag), Brady 67' (R), Cunningham 71'; Immobile 56'

16.30 Un pò di statistiche delle squadre mentre i ragazzi sono sul terreno di gioco del Menti per il riscaldamento pre-gara a mezz'ora dal match. Nell'Irlanda, come detto in sede di presentazione, sono ben 6 i marcatori a quota 1 gol: Connolly, Hoban, Cullen, Browne, O'Dowda e Wilkinson. Per Di Biagio, invece, solo tre i marcatori nelle quattro reti messe a segno dagli azzurri contro la Slovenia: guida Monachello con la doppietta di Capodistria, Benassi e Bernardeschi sono fermi a quota 1.

16.20 Ci aspettiamo una partita molto aperta, giocata a viso aperto da entrambe le squadrecon l'Italia che proverà ad allargare le maglie difensive irlandesi sfruttando molto le corsie laterali con Bernardeschi sulla destra, così come ha giocato in Slovenia, e Boateng dalla parte opposta. Non c'è Benassi, che è stato sostituito sulla corsia mancina proprio dall'attaccante del Bari. Davanti Di Biagio si affida alla coppia di centravanti, Cerri e Monachello che avranno il compito di tenere alto il baricentro della squadre a fare da sponda per gli inserimenti sui lati dei compagni.

16.10 Tutto confermato, invece, per King. Ecco l'undici dell'Irlanda



(4-1-4-1): Rogers; Long, Rea, Lenihan, Connors; Browne; O’Dowda, Cullen, Byrne, Kavanagh; Wilkinson. All.: King.

16.05 Iniziamo con la nostra diretta testuale con la formazione ufficiale dell'Italia scelta da Luigi Di Biagio che sorprende tutti e manda in campo Cerri e Boateng.



(4-4-2): Cragno; Murru, Rugani, Romagnoli, Conti; Bernardeschi, Cataldi, Mandragora, Boateng; Monachello, Cerri. All.: Di Biagio.

16.00 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Italia-Irlanda, incontro valevole per le qualificazioni Under 21 all'Europeo 2017 di categoria. Quest'oggi al Romeo Menti di Vicenza si affrontano due squadre a punteggio pieno: l'Italia di Di Biagio e l'Irlanda, che rispetto agli azzurri ha giocato una gara in più. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Situazione piuttosto complessa nel girone 2 di qualificazione agli Europei 2017 di calcio Under 21. Con Italia ed Irlanda c'è infatti la Serbia a punteggio pieno, con le tre squadre che sono oramai destinate a giocarsi i primi due posti (dal prossimo anno, la vincente sarà già alla fase finale e la seconda disputerà i play-off). Le altre tre compagini presenti reciteranno il ruolo di comprimarie: la migliore di questo lotto è sicuramente la Slovenia, che l'Italia ha battuto nel doppio confronto di Reggio Emilia e Capodistria. Non sembrano impensierire, invece, Andorra e Lituania.

Lo stato di forma delle due squadre

Gli azzurrini, rifondati nella composizione della rosa dopo il flop in Repubblica Ceca, ma con Di Biagio sempre al timone e con alcuni capisaldi sempre stabilmente in squadra, è ripartita alla grande. Due vittorie con la Slovenia, 1-0 in casa a Reggio Emilia, gol di Bernardeschi, e 3-0 in trasferta a Capodistria, con doppietta di Monachello e gol di capitan-Benassi. Ora gli azzurrini sono chiamati al primo banco di prova di un certo livello: non che la Slovenia non lo fosse, ma l'Irlanda è una delle due squadre che si giocherà fino in fondo la qualificazione assieme alla Serbia.

L’Irlanda, dal suo canto, ha avuto un cammino piuttosto agevole fino a questo momento: la squadra di Noel King è prima nel girone con tre vittorie in altrettanti incontri, ma ha affrontato prima Andorra in doppio confronto e successivamente la Lituania, oltre a non aver ancora subito gol. La squadra irlandese 'vede' per la prima volta la possibilità di qualificarsi alla fase finale dell'Europeo di categoria, ma superare due colossi come Serbia ed azzurri, appunto, non sarà di certo facile per Wilkinson e compagni.

L'Irlanda

Come ha detto ieri in conferenza stampa Di Biagio l'Irlanda ha trovato quadratura e compattezza nel suo 4-1-4-1 con una linea difensiva molto stretta e quadrata. Nelle partite più chiuse King ha giocato con Rea davanti alla difesa, mentre contro la Moldavia ha assunto un atteggiamento maggiromente propositivo con Browne e Cullen dietro i tre trequartisti. La duttilità del difensore del Southend gli permette di variare molto gli schemi tattici, anche se non snatura affatto la composizione della squadra, che resta temibile dalla cintola in su: fin qui sono 6 le reti realizzate da ben sei giocatori diversi (Connolly, Hoban, Cullen, Browne, O'Dowda e Wilkinson).

Le ultime dai campi

Per l’occasione il ct Di Biagio dovra’ fare a meno di Marco Benassi: il centrocampista del Torino, protagonista di un ottimo avvio di stagione e autore della rete del 3-0 nel match con la Slovenia di giovedi’ scorso, e’ stato infatti costretto a lasciare il ritiro a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto probabile l'ultilizzo di Verre, anche se non è escluso un cambio tattico per preferire muscoli e quantità alla mediana. Tuttavia, Di Biagio dovrebbe confermare gran parte della squadra schierata lo scorso giovedì a Koper: Cragno in porta, Murru, Rugani, Romagnoli e Conti in difesa; Mandragora e Cataldi potrebbero formare il duo in mediana con Verre come detto a sinistra e Bernardeschi a destra qualora l'ex Inter scegliesse il 4-4-2. Nel caso di tridente Verre scala in mezzala, con l'esterno della Fiorentina che agirà con Monachello e Garritano, mentre Boateng e Cerri inizialmente in panchina.

King è alle prese con il dubbio 4-1-4-1 o 4-2-3-1. In ogni caso i protagonisti sembrano essere sempre gli stessi, con l'unica eccezione che dovrebbe essere rappresentata dall'utilizzo, come detto, di Rea al centro del centrocampo per proteggere la difesa. Qualora non fosse così, i due mediani saranno Cullen e Browne, con licenza di offendere soprattutto, mentre Kavanagh e O'Dowda comporranno il terzetto di trequarti con Byrne. Il solito Wilkinson davanti. Long e Connors i due laterali di difesa, con Lenihan accoppiato con Rea al centro.

Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Cragno; Murru, Rugani, Romagnoli, Conti; Verre, Cataldi, Mandragora; Bernardeschi, Monachello, Garritano. All.: Di Biagio.

Irlanda (4-1-4-1): Rogers; Long, Rea, Lenihan, Connors; Cullen, Browne; O’Dowda, Byrne, Kavanagh; Wilkinson. All.: King.

Le parole di Di Biagio e Cataldi

Nella giornata di ieri, Luigi Di Biagio ha così analizzato la squadra irlandese: "Temo l’Irlanda, è una squadra scorbutica. L’Irlanda ha sempre dato storicamente fastidio. Ci troveremo di fronte un gruppo galvanizzato dai risultati ottenuti fino ad ora, che gioca un bel calcio a ritmi molti alti. Non sara’ un match facile, questo e’ sicuro. L’Irlanda rispetto alla Slovenia gioca un calcio piu’ aggressivo, hanno trovato le giuste certezze nel modulo adottato in questo girone di qualificazione (4-1-4-1) e sono molto compatti in campo. L’aggressivita’ e’ la loro prerogativa, da parte nostra sara’ necessario giocare con gli occhi ben aperti per non ricevere sorprese inaspettate. Dovremo aiutarci di piu’, lasciando meno spazi tra i reparti e mettendoci la giusta cattiveria sportiva". Di Biagio spera che il pubblico vicentino dia una mano ai suoi ragazzi: "Mi aspetto l’entusiasmo dei grandi eventi, anche perche’ non veniamo qui da molto tempo e credo ci sia curiosita’ attorno alla squadra". Sull'infortunio occorso a Benassi, il mister spiega così motivazioni e sostituti: "Il forfait del capitano non ci voleva proprio. Nella mia testa c’e’ pero’ un’idea di gioco che e’indipendente da chi scendera’ in campo. Sono certo che chi lo sostituira’ fara’ senz’altro molto bene".

Uno dei capisaldi di questa squadra, è ovviamente Danilo Cataldi, che alla vigilia della sfida ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro per presentare la sfida. Si parte dall'ambiente che ha accolto gli azzurrini in quel di Vicenza, con l'Italia che si è allenata a porte aperte: "L’accoglienza è stata straordinaria da parte di tutti: mamme, papà e bambini. E’ stato un bell’allenamento, i tifosi hanno mostrato grande attaccamento alla Nazionale e a noi giovani: tutto molto bello, anche a vedersi, dato che persino nei club sono rari gli allenamenti davanti a 1500 persone". Dall'accoglienza all'apporto dei tifosi durante il match. Cataldi spiega così come reagisce all'incitamento dei propri beniamini: "Cerco di prendere tutto ciò che di positivo c’è nel loro supporto. Noi calciatori non giochiamo solo per noi stessi o per la maglia: giochiamo anche, e soprattutto, per le famiglie, i bambini e tutti i tifosi che spendono soldi in treni e biglietti per venire a seguirci, in casa e in trasferta". Sulla gara di domani, il centrocampista della Lazio non si sbottona eccessivamente, definendola così: "Una partita tosta, non facile, sulla falsa riga della gara con la Slovenia. Gli irlandesi sono giocatori di qualità e quantità, ma noi siamo pronti e speriamo di continuare a fare bene come abbiamo iniziato". Infine Cataldi analizza uno dei problemi più annosi del calcio italiano. In un contesto storico come quello attuale, è sempre più difficile vedere giocatori di vent'anni titolari in squadre che lottano per il vertice in Serie A. Un'inversione di tendenza che l'ex Crotone spiega così: "La Lazio ha intrapreso con me un equilibrato percorso di crescita. Dopo essere uscito dalla squadra Primavera, si è deciso di farmi fare esperienza nella serie cadetta, in un club come il Crotone, dove i giovani hanno sempre fatto bene. Poi sono tornato a Roma per il grande salto, che non è stato semplice. Ma grazie all’aiuto dei compagni sono riuscito ad adattarmi anche alla nuova categoria".

I precedenti

Non sorridono agli azzurrini i due precedenti della sfida. Nel 2012, sempre per le qualificazioni verso gli Europei, Immobile e compagni persero in casa (2-4), dopo aver pareggiato in Irlanda per (2-2), dopo aver conseguito un doppio vantaggio.