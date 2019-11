Inter-Juventus story, 2007/08: il primo incontro post-Calciopoli

L'inferno, poi il purgatorio, e infine il paradiso. L'inferno fu la Serie B, il purgatorio gli anni fino al 2011, il paradiso fino allo scorso giugno. Il viaggio della Juventus degli ultimi 10 anni circa ha un che di Dantesco. Siamo nella seconda fase, in quella del purgatorio. Precisamente nella stagione 2007/08, alla 30esima giornata. Il 22 marzo i bianconeri arrivano a San Siro per incontrare l'Inter a Milano per la prima volta dopo lo scandalo di Calciopoli: chi ne è stato penalizzato contro chi ne ha beneficiato maggiormente, vincendo anche uno scudetto grazie alle penalizzazioni delle avversarie.

L'Inter di Roberto Mancini contro la Juventus di Claudio Ranieri: i primi si apprestavano a vincere il terzo scudetto di fila, i secondi cercavano un piazzamento in Champions League. Entrambe raggiungeranno il loro obiettivo. Quel giorno l'Inter domina nel primo tempo, ma nel secondo si fa sorprendere, soccombendo alla fine per 2-1 tra le mura amiche. Apre le marcature Camoranesi in fuorigioco, poi è Trezeguet-Del Piero show: la complicità di Burdisso permette di segnare il raddoppio, poi il Capitano si mangia il terzo gol calciando su Julio Cesar. Maniche la riapre e prende anche un palo, ma non basta. La Juventus vince, i nerazzurri perdono una grande occasione e si ritrovano la Roma alle calcagna, a soli quattro punti di distanza. Ma alla fine si stampano sul petto il terzo tricolore consecutivo.

NTER - JUVENTUS 1 - 2

INTER: Julio Cesar, Maicon, Burdisso, Materazzi, Maxwell, Zanetti, Stankovic, Chivu (37' st Balotelli), Jimenez (8' st Suazo), Ibrahimovic, Cruz (19' st Maniche). In panchina: Toldo, Crespo, Solari, Rivas. Allenatore: Mancini.



JUVENTUS: Buffon, Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Salihamidzic, Camoranesi, Sissoko, Nedved (41' st Nocerino), Trezeguet (37' st Iaquinta), Del Piero. In panchina: Belardi, Birindelli, Palladino, Stendardo, Tiago. Allenatore: Ranieri.



ARBITRO: Farina di Novi Ligure.



RETI: 4' st Camoranesi, 18' st Trezeguet, 38' st Maniche.



NOTE: ammoniti: Molinaro, Cruz, Chivu, Legrottaglie, Burdisso. Angoli: 6-5 per l'Inter. Recuperi: 1' pt e 3' st.