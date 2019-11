Ultime da Vinovo: Juve con il 3-5-2 e Marchisio titolare

Trapela cauto ottimismo da Vinovo in vista dello scontro di domenica sera contro l’Inter. Allegri, infatti, per l’allenamento di oggi pomeriggio, ha a disposizione tutta la rosa, compresi i sud americani. Dalla pausa con le nazionali, però, sono tornati acciaccati sia Caceres che Pereyra e le loro condizioni verranno accertate in questi giorni. Intanto dalla scorsa settimana, lavorano a pieno regime sia Pogba che Morata, i due dovrebbero essere della partita domenica così come è quasi sicura la presenza di Marchisio dal primo minuto (fermo da quasi un mese).

Allegri, ad oggi, dovrebbe schierare la Juve con il 3-5-2, con ovviamente Buffon tra i pali e la difesa a tre formata dal trio azzurro: Chiellini, Bonucci e Barzagli. Marchisio dovrebbe agire davanti alla difesa, affiancato da Pogba mezz’ala sinistra e da Khedira mezz’ala destra. In caso il francese non dovesse farcela, sarà probabilmente sostituito da Hernanes, ma restano in lizza anche Lemina e Pereyra, se quest'ultimo dovesse recuperare. Sulla fascia destra ci sarà sicuramente Cuadrado (Lichtsteiner ancora fuori) e a sinistra molto probabilmente agirà Evra, giocatore sicuramente più abituato a partite di questo spessore rispetto al giovane Alex Sandro.

La coppia d’attacco sarà formata da Dybala più uno tra Morata e Mandzukic. Lo spagnolo sta recuperando in fretta e dovrebbe farcela per domenica sera, in alternativa è pronto il colosso croato. Difficile, ma non impossibile, che Zaza parta titolare.