Lega Pro, risultati e marcatori dell'8^ giornata: ecco le nuove classifiche

Al termine dell'8^ giornata di Lega Pro cambia la capolista sia nel girone A sia nel girone C. Ecco il punto in dettaglio, con risultati, marcatori e le nuove classifiche.

Girone A

Albinoleffe-Cittadella 2-0: 5' e 46' pt Danti (A)

Alessandria-Renate 4-1: 5' Nicco (A), 19' Bocalon (A), 33' Marras (A), 48' Valotti (R), 78' rig. Fischnaller (A)

Bassano Virtus-Pro Patria 1-0: 82' Proietti (BV)

Cuneo-Sudtirol 3-1: 33' Bassoli (S), 38' Corradi (C), 67' e 83' Chinellato (C)

Giana-Pavia 1-1: 63' Ferretti (P), 90' rig. Bruno (G)

Lumezzane-Pordenone 2-0: 69' rig. Barbuti (L), 71' Cruz (L)

Padova-Mantova 3-0: 4' Neto Pereira (P), 66' e 70' Petrilli (P)

Pro Piacenza-FeralpiSalò 0-0

Reggiana-Cremonese 1-0: 15' Mogos (R).

Nell'8^ giornata non ci sono vittorie esterne nel girone A. Sono due le squadre in vetta alla classifica: la Reggiana, che ha battuto la Cremonese, e il Bassano, che ha vinto nel finale con la disastrosa Pro Patria. Ad un solo punto c'è il Cittadella, sconfitto dall'Albinoleffe, mentre a -2 dalla testa troviamo il Pavia, fermato nell finale dalla Giana. Poker dell'Alessandria col Renate, tris del Padova col Mantova. Termina senza reti Pro Piacenza-FeralpiSalò, il Lumezzane supera il Pordenone e il Sudtirol viene travolto dallo scatenato Cuneo, che centra la sua terza vittoria consecutiva.

Classifica:

Reggiana e Bassano 18

Cittadella 17

Pavia 16

Alessandria 14

Padova, FeralpiSalò e Lumezzane 12

Pordenone e Sudtirol 11

Cremonese e Giana 10

Cuneo 9

Mantova 8

Pro Piacenza 7

Albinoleffe 6

Renate 4

Pro Patria 0.

Girone B

Ancona-Savona 2-0: 31' Radi (A), 48' pt Lombardi (A)

L'Aquila-Carrarese 2-1: 10' Triarico (LA), 30' Infantino (C), 56' Sandomenico (LA)

Pisa-Rimini 2-0: 6' Lores Varela (P), 65' Montella (P)

Pistoiese-Tuttocuoio 0-0

Pontedera-Arezzo 1-1: 9' Madrigali (A), 12' Della Latta (P)

Santarcangelo-Lucchese 2-1: 70' Benvenga (L), 94' rig. e 96' Venitucci (S)

Siena-Maceratese 0-1: 93' Orlando (M)

Spal-Lupa Roma 4-1: 12' Finotto (S), 36' Di Quinzio (S), 57' Zigoni (S), 64' Cristiano (LR), 91' Ferri (S)

Teramo-Prato 3-2: 12' Capello (P), 15' Scipioni (T), 76' Petrella (T), 91' Da Silva (T), 93' rig. Chiricò (P).

Riprende la corsa della Spal, che dopo due pareggi abbatte la Lupa Roma. La Maceratese espugna in extremis Siena e si prende il secondo posto in classifica. Torna alla vittoria il Pisa, che nel posticipo batte il Rimini. Secondo successo di fila per l'Ancona, che ha la meglio sul Savona, mentre si ferma il Pontedera, che non va oltre il pari nel derby con l'Arezzo. Prima sconfitta per la Carrarese, che cade a L'Aquila. Termina senza reti il derby fra Pistoiese e Tuttocuoio. Primo successo per il Santarcangelo, che con una rimonta incredibile batte la Lucchese. Il Prato cade a Teramo.

Classifica:

Spal 20

Maceratese 17

Pisa e Ancona 16

Pontedera e Carrarese* 12

Pistoiese 10

L'Aquila, Siena e Arezzo* 9

Santarcangelo* e Rimini 8

Tuttocuoio 7

Prato 6

Lucchese 5

Teramo* 4

Savona** e Lupa Roma 1.

N.B: *= una partita in meno; **= due partite in meno.

Savona e Teramo penalizzati di 6 punti

L'Aquila penalizzata di un punto.

Girone C

Akragas-Juve Stabia 0-2: 29' e 83' Polak (JS)

Benevento-Catanzaro 1-0: 56' Melara (B)

Catania-Martina Franca 3-2: 12' e 79' Calil (C), 21' Calderini (C), 52' rig. e 69' Baclet (MF)

Cosenza-Matera 1-0: 87' La Mantia (C)

Foggia-Andria 1-0: 94' Iemmello (F)

Ischia-Casertana 0-0

Melfi-Lecce 0-1: 64' Lepore (L)

Messina-Lupa Castelli Romani 1-0: 49' Salvemini (M)

Monopoli-Paganese 0-1: 24' Cicerelli (P).

Il Messina batte la Lupa Castelli Romani e, approfittando del pari della Casertana ad Ischia, si porta al primo posto. I rossoblu vengono agguantati dal Benevento, vittorioso sul Catanzaro. Vittoria nel finale per il Foggia sull'Andria e per il Cosenza sul Matera , l'Akragas cade fra le mura amiche con la Juve Stabia e la Paganese espugna Monopoli. Lecce corsaro a Melfi, il Catania vince col Martina Franca.

Classifica:

Messina 16

Casertana e Benevento 15

Foggia 14

Cosenza e Akragas 13

Paganese, Andria e Lecce 12

Ischia 11

Monopoli 10

Catania e Juve Stabia 8

Melfi 7

Catanzaro, Lupa Castelli Romani e Martina Franca 5

Matera 4.

Catania penalizzato di 9 punti

Matera penalizzato di 2 punti.