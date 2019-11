Live Roma - Udinese in Serie A 2015/2016 (3-1)

Finisce 3-1 per la Roma! Gara a senso unico, Roma padrona del campo con in mostra un Maicon che per una sera sembra quello dei bei tempi. L'Udinese, completamente soggiogata, accorcia le distanze approfittando dell'ormai fisiologico calo di concentrazione dei giallorossi.

90' L'Olimpiaco esulta alla notizia del vantaggio dell'Atalanta sulla Lazio. Saranno 3 i minuti di recupero

89' Parapiglia in campo dopo uno scontro tra Badu e Vainqueur, Russo punisce con un giallo solo il francese

88' Pjanic ci prova con la specialità della casa, il suo tiro a giro su punizione è però fuori misura.

85' Szczesny si esibisce in un elegante dribbling ai danni di Aguirre

84' Fernandes ci prova su punizione da oltre 30 metri, tiro telefonato per la facile presa di Szczesny

80' Karnezis impedisce la gioia a Iturbe! Bellissima conclusione di interno sinistro dell'attaccante giallorosso, il portiere greco si supera con un intervento spettacolare sulla sua destra.

Il gol dell'Udinese:

77' Ultimo cambio per la Roma, fuori Florenzi, dentro Vainqueur. Fascia da capitano affidata a Maicon

76' L'UDINESE ACCORCIA LE DISTANZE! THEREAU! Buco della difesa romanista, piazzata malissimo, e regalo per Thereau, che non ha difficoltà a punire l'incolpevole Szczesny

75' Rasoiata di Digne da fuori area, Karnezis la vede sfilare alla sua sinistra e perdersi sul fondo.

73' Thereau si invola verso la porta della Roma, ma viene recuperato da Gyomber e Rudiger.

73' Giallo per Aguirre, reo di un'entrata assassina su Florenzi.

69' Garcia fa rifiatare Manolas, dentro Gyomber. Colantuono sostituisce l'inconcludente Perica con Edenilson

68' Conclusione di Aguirre, palla alle stelle

68' Ci prova ancora Dzeko, nuova facile parata per Karnezis. Il centravanti è inneggiato dalla curva.

Ecco la terza rete della Roma:

64' Doppio cambio; Aguirre per Iturra, Iturbe per Gervinho

62' 3-0 ROMA! GERVINHO! Percussione di Manolas, il greco serve il greco che con un rasoterra non forte ma angolatissimo fa piangere per la terza volta Karnezis

61' Esterno sinistro di Marquinho, che conclude un improvvisato contropiede dopo il primo errore della gara di Maicon. Palla larga alla destra di Szczesny

57' Fernandes prende il posto di un opaco Widmer

57' Percussione di Florenzi, conclusa con un destro respinto da Danilo.

56' Colantuono prepara il primo cambio. A entrare sarà Bruno Fernandes

53' Fallaccio di Iturra su Pjanic, il cileno è il secondo ammonito dell'incontro.

51' Nainggolan recupera palla in scivolata su Iturra e serve Dzeko, che conclude alto. Il centravanti era comunque in fuorigioco.

49' Ancora un'iniziativa dell'irrefrenabile terzino brasiliano, palla a Dzeko che prova il tiro a giro, fuori misura.

47' Sgroppata old style di Maicon, prontamente ristabilito, che strappa applausi all'Olimpico.

46' Maicon a terra dopo un contrasto con Pasquale. Problemi alla spalla destra per il brasiliano, che comunque riesce a riprendere il gioco.

Si riparte, nessun cambio per Garcia e Colantuono.

45' Duplice fischio di Russo. Roma al riposo su un comodissimo 2-0. Maicon stratosferico.

44' Thereau pescato in area da un lancio di Pasquale, il francese però stoppa col braccio.

41' Primo intervento di Szczesny, che anticipa Perica. Il croato era però in fuorigioco.

38' Punizione per l'Udinese da posizione interessante. Sulla palla nuovamente Marquinho, che questa volta mette in mezzo, ma Dzeko e Pjanic respingono l'insidia. La Roma parte in contropiede e trova la conclusione - centrale - con Falque. Karnezis si salva con una presa bassa.

36' Ammonito Perica, braccio largo ai danni di Manolas

35' Punizione di Pjanic da posizione angolata, Perica la devia e rischia l'autogol, Karnezis blocca in tuffo

32' Ancora una bella combinazione sull'asse Pjanic-Dzeko, il centravanti è bravo a trovare Gervinho a centro area, ma l'ala (che comunque conclude su Karnezis) è in fuorigioco.

30' Maicon riparte come un treno in contropiede dopo un angolo dell'Udinese, cross dalla trequarti per Florenzi, che arriva a 1000 e conclude senza trovare la giusta coordinazione.

25' Prima conclusione dell'Udinese verso la porta della Roma. Ci prova l'ex Marquinho su punizione, palla altissima

24' Dzeko in tuffo di testa, Karnezis blocca a terra

20' Maicon ancora devastante sulla sua fascia. Il brasiliano mette al centro un invitante pallone che giunge però nei piedi sbagliati - quelli di Digne - e l'assist non viene sfruttato

19' Il pressing della Roma spegne sul nascere le iniziative dell'Udinese, costretta a restare nella sua metacampo.

14' L'Udinese prova a riorganizzarsi. Colantuono furioso con i suoi esterni.

Ecco il raddoppio del laterale brasiliano:

9' Raddoppio della Roma! Maicon in formato triplete affonda nella retroguardia friulana e di sinistro beffa un goffissimo Karnezis

Ecco la rete di Pjanic

7' Pjanic lancia Dzeko, ottima la chiusura in scivolata di Wague

6' La Roma cerca subito il raddoppio. Dzeko va al tiro di sinistro, ma la conclusione del bosniaco è lenta e termina senza problemi tra le braccia di Karnezis

3' ROMA IN VANTAGGIO! Miralem Pjanic finalizza con un precisissimo rasoterra un assist di Maicon! Pallone piazzato di potenza e precisione sul primo palo, nulla da fare per Karnezis.

2' Percussione di Thereau, è ancora una volta Manolas a stoppare l'iniziativa bianconera

1' Prima mischia nell'area giallorossa, libera Manolas

1' E' l'Udinese a dare il via alla contesa

Bordate di fischi, come al solito, per l'inno della Serie A. Chissà che non si decida presto di cambiarlo...

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Partita storica per Florenzi: senza Totti e De Rossi, il jolly romanista sarà per la prima volta capitano dal primo minuto.

Ecco le formazioni ufficiali. Roma in campo con Szeczesny tra i pali, difesa a 4 con Maicon e Digne sulle fasce, Manolas e Rudiger centrali; in mediana, Florenzi, Nainggolan e Pjanic; Dzeko punta centrale, con ai lati Falque e Gervinho. L'Udinese risponde con Karnezis tra i pali, difesa a 3 formata da Wague, Danilo e Piris; sulle fasce Widmer e Pasquale; a centrocampo Badu, Iturra e Marquinho; in attacco, Thereau e Perica

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Roma - Udinese (20.45), incontro valido per la decima giornata della Serie A Tim. La Roma attende, in casa, la truppa di Colantuono per confermare la buona prova di Firenze e riprendere la vetta del campionato. Di contro, l'undici friulano, con un occhio al delicato confronto interno della prossima domenica, punta a non sfigurare sul verde dell'Olimpico.

Il momento

La Roma giunge alla partita odierna con il vento in poppa. La vittoria al Franchi nobilita la candidatura al titolo della squadra di Garcia, puntuale nel colpire le lacune della compagine di Sousa - vedi il raddoppio di Gervinho - e perfetta nel resistere al bel calcio proposto da Borja e compagni. Alle difficoltà d'Europa, fa da contraltare la vena ritrovata in A. Le uniche pecche nel settore arretrato, dove il solo Manolas non riesce a chiudere le falle aperte da altri. Rudiger non è perfettamente inserito nella realtà capitolina e il recupero di Castan non è completo, da qui la necessità di adattare, talvolta, giocatori alla De Rossi.

Dalla sconfitta con la Samp, 2-1 per i blucerchiati a Marassi, percorso netto per Garcia, che sogna la quinta per affrontare il match di sabato con la testa avanti. Il tabellino giallorosso, dopo 9 giornate, recita 6 vittorie, 2 pari, 1 battuta d'arresto. Pesa l'inizio a rilento, con le fermate con Verona, 1-1, e Sassuolo, 2-2.

Sorride anche Colantuono, il periodo difficile è alle spalle e l'Udinese può presentare un biglietto da visita interessante: 8 punti nelle ultime quattro uscite, affermazioni con Bologna e Frosinone - gol di Lodi lo scorso week-end - pari con Verona e Genoa. Il problema risiede nella lunga lista di indisponibili. Al tecnico, mancano pedine importanti, come Guilherme e Zapata e il confronto con il Sassuolo, posto a pochi giorni dalla gara odierna, non può non influenzare le scelte. Quella dell'Olimpico, è una tappa di passaggio che l'Udinese non può sottovalutare, ma che assume forma diversa se inserita in un contesto infrasettimanale. Corsa, sacrificio, attenzione, Colantuono chiede ai suoi il massimo.

Le probabili formazioni

Due assenze di peso nell'undici giallorosso. Fuori per squalifica De Rossi e Salah. Il centrocampista, non al meglio fisicamente, non è comunque in dubbio per la trasferta di San Siro al cospetto dell'Inter. Per sostituire De Rossi, Garcia pensa al jolly Florenzi (l'alternativa è Vainqueur). Il capitano si alza sulla mediana per affiancare Nainggolan, schierato in posizione centrale, e Pjanic. In questa porzione di campo, il tecnico deve fare a meno anche di Keita e Strootman. Per sopperire alla defezione di Salah, invece, ecco il ritorno di Iago Falque, a sorpresa fuori con la viola.

In difesa, con Maicon e Torosidis a giocarsi una maglia sulla fascia destra, spazio al centro a Manolas e Rudiger - preferito a Castan - con Digne sulla corsia mancina. Dzeko è il terminale offensivo, Gervinho completa il pacchetto d'attacco. Totti ne ha ancora per una decina di giorni.

Ritocchi nell'Udinese. Colantuono concede respiro ad alcune pedine - vedi Di Natale - e rilancia giocatori al momento meno utilizzati. Aguirre si affianca a Thereau, Widmer è il padrone della fascia destra nel 3-5-2 friulano. Piris trova spazio nei tre di difesa, con Danilo e Wague. Iturra schermo davanti alla retroguardia, mezzali Fernandes e Badu, Adnan a sinistra.

Tre ballottaggi al momento in essere: Iturra - Lodi (non al top), Adnan - Pasquale, Wague - Heurtaux. Assenti Merkel, Zapata, Guilherme, Kone, Romo e Domizzi. In diffida, Iturra e Adnan.

Le parole della vigilia

Garcia "La partita che arriva è la più importante, soprattutto questa volta. Hanno capacità e qualità, non guardiamo la classifica ma il giorno dopo aver preso il primo posto è arrivato il momento di accelerare. Noi non difenderemo il primo posto, vogliamo attaccare i tre punti e vincere- Possiamo far gol in ogni momento, questa è una qualità della squadra. Poi serve equilibrio per mantenere il risultato, cerchiamo sempre di migliorare. Dopo Leverkusen eravamo arrabbiati ma siamo rimasti positivi, ma dopo un pareggio del genere è normale e giusto essere arrabbiati. La squadra dopo lo svantaggio ha risposto in maniera fantastica, solo le squadre forti possono reagire così".

"Il fatto di essere al primo posto non vuol dire che siamo favoriti. Mi piace l'atteggiamento, i ragazzi sono primi con merito. Non conta guardare indietro e non conta la classifica, noi andremo avanti partita dopo partita. I ragazzi hanno capito questa cosa ma la conferma l'avrò solo a fine partita. Non farò mai una scelta fra Champions e campionato. Io voglio vincere tutte le competizioni a cui partecipiamo, anche se il campionato è il pane quotidiano. Per vincere la Champions servirebbe un miracolo, ma questi fanno parte della vita. Sicuramente vogliamo passare il girone, poi vedremo".

Colantuono "Vorrei dare una bella rinfrescata alla squadra con gente che dovrà correre. Di Natale? Farò turnover quindi partirà dalla panchina”.

“La cosa più preoccupante è che abbiamo alcuni giocatori che non vorrei caricare rischiando di procurare loro problemi muscolari, quindi ragioneremo anche su questo aspetto. Non credo comunque che ci sarà molta differenza tra chi giocherà e chi starà fuori, abbiamo un gruppo omogeneo con due giocatori per ruolo che sostanzialmente si equivalgono”.

“Vorremmo fare una partita sulla falsariga di quella fatta con la Juventus, dovremo essere tatticamente perfetti, avere un po’ di fortuna ed essere pericolosi quando si attacca. Farci trovare pronti. Siamo abituati a cose di questo genere. Come affrontarli? Non è facile, hanno un altissimo possesso palla, giocatori veloci e quindi tatticamente non è semplice. Se sei troppo basso rischi di concedere qualcosa e stai più alto loro comunque ti costringono ad abbassarti, vedremo”.

I precedenti

Il passato dice Roma. Incrocio n.45 all'Olimpico, con i padroni di casa in netto vantaggio. 25 successi per la Roma, 13 le gare chiuse in parità, 6 le affermazioni dell'Udinese. Scarto pesante anche in termini di segnature, 97 quelle giallorosse, 49 quelle bianconere. Nelle ultime 10 sfide, sono 8 le W capitoline, con un unico stop.