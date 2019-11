Live Fiorentina - Frosinone, risultato partita Serie A 2015/2016 (4-1)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per la gara di oggi. Nel ringraziarVi per aver seguito in nostra compagnia Fiorentina - Frosinone, Vi rimando alle partite del pomeriggio e al big match di questa sera tra Lazio e Milan, sempre live, sempre qui su VAVEL Italia.

14.35 - Con la convincente vittoria di oggi, la Fiorentina torna in vetta alla classifica al pari dell'Inter e in attesa del risultato del Napoli che scenderà in campo a minuti. Il Frosinone invece, resta fermo a 10 punti sempre nelle parti basse della classifica ma comunque non in zona retrocessione.

14.32 - Ecco il gol di Frara arrivato proprio nel finale di gara; gol che comunque non ha modificato l'esito di un match dominato dai Viola.

92' - FINISCE QUI! VINCE LA FIORENTINA CON UN 4-1 SENZA STORIA. SUCCEDE TUTTO NEL PRIMO TEMPO CON I GOL TUTTI TRA IL 24' E IL 43' CON REBIC, GONZALO, BABACAR E SUAREZ. NEL FINALE E' ARRIVATO IL GOL DELLA BANDIERA DI FRARA PER UN FROSINONE ANNICHILITO IN PARTICOLARE NEL PRIMO TEMPO DA UNA GRANDISSIMA VIOLA.

90' - 2 minuti di recupero.

90' - GRANDISSIMA GIOCATA DA PARTE DI DANIELE VERDE CHE HA COLPITO UNA CLAMOROSA TRAVERSA A LEZZERINI BATTUTO. SFORTUNATO QUI VERDE. SI RESTA SUL 4-1

89' - Zappino salva tutto sul diagonale ben indirizzato di Giuseppe Rossi, vicinissimo al gol del 5-1. Nonostante i 4 gol incassati, oggi Zappino è stato di gran lunga il migliore dei suoi.

87' - GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL FRARA SEGNA IL GOL DELLA BANDIERA PER IL FROSINONE; GRAVE DISATTENZIONE DA PARTE DELLA DIFESA VIOLA CHE COSI' CONCEDE IL GOL DELL'ONORE AL FROSINONE. 4-1 AL FRANCHI

81' - Grande opportunità in contropiede per la Viola che non ha sfruttato il coast to coast di Rebic impreciso al momento dell'assist verso Rossi.

78' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL FROSINONE CON IL TACCO DI CARLINI PER VERDE CHE HA SPRECATO TUTTO CALCIANDO DI POCHISSIMO OLTRE LA TRAVERSA.

75' - Ultimo cambio nel Frosinone: dentro Gucher; fuori Sammarco.

Nel frattempo si è provato ad accendere il piede di Giuseppe Rossi che è andato al tiro con il mancino a giro. Palla fuori di poco proprio come Mati Fernandez il cui destro si è alzato oltre la traversa.

72' - Fiorentina in controllo tale da permettersi di sostituire Tatarusanu con il giovane Lezzerini che così può fare il suo esordio assoluto in Serie A.

62' - Stellone prova ad affidarsi ai cambi: dentro Longo e Carlini; fuori Daniel Ciofani e Chibsah.

59' - E' arrivato il momento di Giuseppe Rossi che entra in campo al posto di Roncaglia; probabilmente sarà Mario Suarez a scalare tra i centrali di difesa.

58' - Continua con il possesso palla la Fiorentina che tenta di sfondare soprattutto sugli esterni; Il Frosinone sta a guardare la Viola che in questi secondi 45' sta controllando con relativa tranquillità il match.

53' - Continua a premere la Fiorentina che è pronta a far entrare anche Giuseppe Rossi. Intanto Pasqual si guadagna l'ennesimo corner del match.

51' - Primo squillo della ripresa ancora di marca Viola, ancora con Mario Suarez il cui destro si è spento di pochissimo a lato.

46' - INIZIATA LA RIPRESA! E' RIPARTITA FIORENTINA - FROSINONE!!!

13.39 - Si concretizza il cambio con Verdu al posto di Babacar.

13.38 - Le squadre stanno rientrando in campo; ci sarà un cambio nella Fiorentina: è pronto ad entrare Verdu, probabilmente al posto di Babacar.

13.33 - Ecco in successione, uno dopo l'altro i 4 gol della Fiorentina nel primo tempo perfetto del Franchi.

46' - Finisce qui il primo tempo del Franchi; 4-0 netto per la Fiorentina che ha dominato in lungo e in largo un Frosinone troppo passivo e disattento. A sbloccare il risultato è stato un gol un po' fortunoso di Rebic, raddoppiato dalla zampata di Gonzalo. Poi è arrivata anche la gioia per Babacar che dal dischetto ha messo a sedere Zappino con lo scavetto; infine, al tramonto del tempo è arrivata anche la firma, la prima in Serie A di Mario Suarez per il 4-0.

43' - GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MARIO SUAREZ SI ISCRIVE AL TABELLINO DEI MARCATORI CON UN GOL TUTTA TECNICA E ASTUZIA. 4-0 PER I VIOLA IN COMPLETO CONTROLLO DEL MATCH. FROSINONE ANNICHILITO.

38' - Mati Fernandez per poco non trova l'eurogol direttamente da calcio d'angolo; palla sull'esterno della rete.

36' - Ancora Babacar scatenato, stavolta prova l'azione personale che si spegne sul fischio di Fabbri che ha ravvistao un fallo dello stesso senegalese.

33' - Ancora la Viola in avanti, ancora con lo scatenato Babacar il cui tiro è stato stoppato da Bertoncini. Monologo Fiorentina al Franchi.

31' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL BABACAR NON PERDONA ZAPPINO MESSO A SEDERE CON UN CUCCHIAIO SOFFICE E PRECISO. 3-0 VIOLA NEL GIRO DI 6 MINUTI. FROSINONE AL TAPPETO.

30' - Rigore per la Fiorentina! Atterrato Mati in area!

29' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL RADDOPPIO DELLA VIOLA!!!! CI PENSA GONZALO RODRIGUEZ CHE SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO DI PUNIZIONE DALLA SINISTRA VA IN ANTICIPO SUL PRIMO PALO TROVANDO IL PERTUGIO GIUSTO PE RIL GOL CHE METTE IL MATCH IN GHIACCIO. 2-0 VIOLA.

Il gol invece, è arrivato in modo decisamente fortunoso con Rebic che di prima intenzione ha messo dentro un pallone destinato alle testa di Babacar e che invece è andato ad insaccarsi in modo involontario sotto il sette. Zappino non ha potuto far nulla.

25' - ANCORA REBIC PERICOLOSISSIMO: MENO DI UN MINUTO DOPO IL GOL E' ARRIVATO ANCHE IL PALO DEL CROATO CHE HA SPARATO DAI 18 METRI TROVANDO LA BASE DEL PALO ALLA SINISTRA DI ZAPPINO.

24' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL REBICCCCCCCC! FIORENTINA IN VANTAGGIO CON IL GOL PIU' CHE FORTUNOSO MESSO A SEGNO DA ANTE REBIC! LA VIOLA SBLOCCA IL PUNTEGGIO AL 25'

21' - Percussione prepotente di Chibsah che si è liberato di quattro uomini prima di cedere palla a Verde che però ha dosato in modo errato l'apertura verso Ciofani. Primi segnali di Frosinone al Franchi.

17' - ANCORA BABACAR; ANCORA UNA GRANDISSIMA RISPOSTA DA PARTE DI ZAPPINO CHE ALL'ULTIMO ISTANTE HA DEVIATO SOPRA LA TRAVERSA.

15' - BADEJIII! ALTRA GRANDE OCCASIONE PER I VIOLA CON IL CENTROCAMPISTA CENTRALE CHE DOPO AVER SALTATO PAGANINI HA CALCIATO IN DIAGONALE SUL SECONDO PALO; PALLA FUORI DI POCHISSIMO.

14' - Frosinone troppo schiacciato all'indietro in questo avvio di gara; Ciofani non riesce a far salire la squadra che resta spesso larga, facile preda degli inserimenti in velocità di Mati e Borja.

12' - Ci prova anche Borja Valero, ma il pallone finisce sull'esterno della rete.

10' - Fiorentina convincente in questi primi 10' di gioco; La squadra gira bene, il possesso palla è fluido, le occasioni sono già due.

9' - Ci prova anche Mario Suarez con un tiro dalla distanza; presa facile per Zappino che si distende e fa sua la sfera.

5' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER BABACAR CHE HA ANTICIPATO L'INTERVENTO DI DIAKITE E COLPITO COL DESTRO SUL PRIMO PALO. ZAPPINO SI SALVA CON UN GRANDE INTERVENTO DI PIEDE.

1' - SI PARTEEEEEEE!!!!! INIZIATA FIORENTINA - FROSINONE!

12.29 - Nonostante le ultime sconfitte e l'orario inusuale, la Curva Fiesole ha risposto alla grande anche oggi: tutto esaurito il settore dedicato ai tifosi più caldi della Viola.

12.28 - Squadre in campo! Suona l'inno della Serie A, O Generosa.

12.25 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del Franchi! Tutto pronto per Fiorentina - Frosinone!

12.20 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi; si avvicina il kick off del match!!!

12.15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre match; E' una bellissima giornata di sole a Firenze, clima mite, perfetto per giocare a calcio.

12.10 - Diamo un'occhiata anche allo spogliatoio della Fiorentina; tutto rigorosamente in Viola, dalle maglie alle poltrone.

12.05 - Esordio stagionale per Zappino che rileva tra i pali Leali; in difesa manca Blanchard vero e proprio eroe nella notte dello Stadium, sostituito con il giovane Bertoncini. A centrocampo, il posto dello squalificato Soddimo va a Frara, mentre Sammarco e Chibsah agiranno nel mezzo. In avanti, Stellone rinuncia a Dionisi e affianca a Daniel Ciofani il giovane prodotto della Roma, Verde.

FROSINONE: (4-4-1): Zappino; Crivello, Diakité, Bertoncini, Ciofani M.; Frara, Sammarco, Paganini, Chibsah; Verde; D. Ciofani.

12.00 - Tante sorprese anche nel Frosinone di Stellone che si chiera con il 4-4-1:

11.55 - Dunque sono molte le sorprese di Sousa che contrariamente allw informazioni della vigilia, sceglie Mario Suarez per la prima volta titolare a centrocampo; turno di riposo per Ilicic sostituito da Mati Fernandez affiancato sulla trequarti dall'irrinunciabile Borja Valero. In avanti c'è Babacar e non Rossi, mentre sull'out mancino si rivede capitan Pasqual.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Roncaglia; Rebic, Suarez, Badelj, Pasqual; Mati Fernandez, Borja Valero; Babacar.

11.50 - Nel frattempo sono arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina e Frosinone; partiamo dall'undici scelto da Paulo Sousa per il match odierno:

11.45 - Entriamo subito nel cuore del Franchi e in particolare all'interno dello spogliatoio ciociaro dove sono pronte le maglie da indossare nella complicata gara di oggi con la Viola.

11.35 - E' il lunch match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A Tim, è Fiorentina - Frosinone in diretta dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Le squadre sono arrivate allo stadio da circa mezz'ora e in questi minuti stanno calcando il prato del Franchi per la consueta riconnizione pre match.

11.30 - Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e di Fiorentina - Frosinone (12.30), match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena il lunch match della domenica tra i gigliati, reduci dal successo sul Verona, e i ciociari anch’essi vittoriosi con Carpi in settimana. Ci si attende un match frizzante e piacevole con i Viola che con tutta probabilità cercheranno di giostrare il gioco a loro piacimento, e i ciociari che proveranno a giocarsi tutte le loro chance con il contropiede e con le palle inattive, già fruttuose in altre occasioni come allo Stadium con la Juve. In palio 3 punti importanti, fondamentali per entrambe le squadre alla rincorsa di obbiettivi diversi come i propri allenatori Sousa da una parte, Stellone dall’altra.

Dopo esser tornata al successo nel turno infrasettimanale con l’Hellas a Verona, la Fiorentina di Paulo Sousa vuole ritrovare il successo anche tra le mura amiche del Franchi violate appena una settimana fa dalla Roma di Garcia. La squadra del tecnico portoghese, dopo un avvio sprint con 6 vittorie nelle prime 7 gare, nelle ultime uscite tra campionato e coppa ha accusato un po’ la stanchezza mostrando alcuni limiti relativi ad una rosa ristretta e ad un gioco fisicamente molto dispendioso. Nonostante ciò i viola, con una vittoria sul Frosinone tornerebbero in vetta alla classifica agguantando l’Inter che ieri ha battuto proprio la Roma. Per i gigliati è un’occasione molto ghiotta da non farsi sfuggire; Sousa lo sa, il Frosinone e mister Stellone sono avvisati.

Così come la Viola, anche il Frosinone è reduce da un importantissimo successo casalingo, ottenuto nel turno infrasettimanale con il Carpi, avversario diretto nella corsa alla salvezza dei ciociari, piegato con una prova di forza e tenacia. La squadra laziale dopo un avvio complicatissimo, sta entrando in confidenza con il massimo torneo italiano che ha già regalato ai ciociari momenti di grande gioia come nel caso del pareggio esterno ottenuto allo Juventus Stadium con la Juventus. Stellone però, nonostante i 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione non si fa trasportare dall'entusiamo generale: ad attendere il Frosinone ora c'è una montagna altissima e impervia; una montagna tutta Viola.

Le probabili formazioni

Per il match odierno, Sousa deve fare i conti con qualche acciaccato di lusso: recuperati ma solo per la panchina Astori e Blaszczykovski, le scelte in difesa sono quasi obbligate con la linea a 3 che sarà composta da Tomovic, Roncaglia e Gonzalo. Il portiere come sempre sarà Tatarusanu, mentre nel centrocampo a 4 dovrebbero esserci delle sorprese come Rebic e Bernardeschi larghi sulle corsie esterne. I due interni invece saranno ancora una volta Badelj e Borja Valero, mentre dietro le punte che con tutta probabilità saranno Babacar e Rossi ci sarà Mati Fernandez e non Ilicic lasciato a riposo come Kalinic.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Roncaglia; Rebic, Borja Valero, Badelj, Bernardeschi; Mati Fernandez, Rossi; Babacar. Allenatore: Sousa.

Anche Stellone deve fare i conti con alcune assenze pesanti come quella di Soddimo squalificato e quella del tandem Pavlolic - Castillo ancora indisponibili. L'unico dubbio del tecnico frosinate riguarda per l'appunto il ruolo lasciato scoperto da Soddimo; in lizza per una maglia dal primo minuto Verde, Tonev e Frara con quest'ultimo favorito sull'ex Roma e su Tonev. Tutto confermato nel pacchetto arretrato con Leali in porta; Rosi, Diakité, Blanchard (eroe con la Juve) e Crivello a completare in reparto. A centrocampo confermatissimo Chibsah che con tutta probabilità sarà affiancato da Sammarco. In avanti spazio a Daniel Ciofani e a Dionisi.

FROSINONE: (4-4-2): Leali; Rosi, Diakité, Blanchard, Crivello; Paganini, Chibsah, Sammarco, Frara; Dionisi, D. Ciofani. Allenatore: Stellone.

Le parole della vigilia

Alla vigilia della sfida con il Frosinone, Paulo Sousa non abbassa la guardia, anzi richiede maggior attenzione per una sfida che a sua detta può essere piena di insidie: "Il Frosinone in alcune gare non ha raccolto ciò che meritava, sta crescendo e acquisendo maturità in campionato - esordisce il tecnico, che poi continua - dobbiamo rispettare i nostri avversari e giocare secondo i nostri principi di gioco. Dovremo essere in partita, con tutti i nostri giocatori. E concretizzare sul campo questa filosofia. In casa sono imbattuti e in trasferta hanno ottenuto ottime prestazioni. Sono equilibrati e hanno idee chiare: sono veloci in attacco, organizzati in difesa e per questo dovremo capire noi i ritmi da imporre alla partita. Affronteremo un avversario diverso in un orario differente: ci dovremo adattare per poi essere pronti in partita. E vincere. Con fame di fare gol, perché ogni minuto che passa è un vantaggio mentale per i nostri avversari".

Successivamente il tecnico viene stuzzicato sulla parola scudetto e sul possibile ruolo della Viola in questo campionato, ma Sousa non si scompone più di tanto: "Sono molto contento se in molti la pensano così. Vuol dire che possiamo competere contro qualsiasi squadre: questa è là mentalità che voglio vedere nei miei giocatori. Poi ci sono tanti fattori che incidono e per questo parlo di cultura, partendo dai nostri giocatori. Dobbiamo lavorare con tanta passione, cercando di lavorare sulla cultura: soltanto così potremo arrivare a risultati importanti". Toranado ai fatti di campo invece, interpellato sulle condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori, Sousa ha risposto così: "Kuba si è sempre allenato con noi, anche se ha avuto un colpo al ginocchio che è stato operato. Ma non ha avuto lesioni. Astori oggi si è allenato e sta bene. Alonso sta lavorando ma non è ancora completamente con noi. Deve sentirsi a suo agio e non deve rischiare nulla. Sono tutti e tre a disposizione comunque". Infine, Sousa da qualche indicazione sull'undici che scenderà in campo domani facendo riferimento a Pepito Rossi e all'oggetto misterioso Mario Suarez: "Sia Mario che qualsiasi altro deve essere aiutato ad esprimersi al massimo delle loro capacità. Se non ci riescono, c'è la squadra che deve dare una mano". E tra Rossi e Kalinic, chi sta meglio fisicamente? "Dopo una gara il recupero più importante è quello mentale. La vittoria ti aiuta in questo senso. Giuseppe lo sta facendo molto bene e ha recuperato: è sempre più allegro, si sente sempre meglio e per questo recupera velocemente".

Dall'altra parte è un Roberto Stellone molto concreto e determinato quello che si presenta in sala stampa alla vigilia del match di Firenze; il tecnico dei ciociari sa benissimo che non sarà una gara facile e per l'appunto inaugura la conferenza con queste parole: "Sarà una gara di grande sofferenza, come contro la Juve o come il primo tempo contro la Lazio - esordisce Stellone - Dovremo affrontare questa gara con grande spirito di sacrificio, con umiltà e cercando di chiudere tutti gli spazi e magari sfruttare qualche ripartenza".

Poi Stellone continua l'elogio alla Viola considerata dal tecnico la squadra più forte ed in forma del campionato: "Al di là di quella col Torino, in cui ha forse reso meno, le sconfitte della Fiorentina con Napoli e Roma sono state immeritate, basta guardare al possesso palla e alle occasioni avute, specie con la Roma - dice Stellone parlando del cammino degli uomini di Sousa - è stato un caso che la Roma sia riuscita a vincere, ha fatto una partita di sofferenza e attesa, la Fiorentina ha subito solo tre conclusioni in porta. Ad oggi, la Fiorentina è la squadra più forte e in forma del campionato, anche più del Napoli. Ha qualità, giocate nei singoli, è forte a livello fisico e tecnico: fino ad ora, fra quelle che ho visto, è la squadra che mi ha impressionato di più. È anche la squadra che ha il primato nella riconquista della palla nella metà campo avversaria, per cui non solo fa possesso e attacca con 6-7 uomini, ma quando perde la palla la riconquista nel minor tempo possibile". Tanti elogi anche per il suo diretto rivale, Paulo Sousa: "Sta facendo benissimo, è un tecnico molto preparato, un ottimo motivatore. Ha trovato una squadra già forte e con una qualità di gioco già impostata ma gli ha dato qualcosa in più a livello di aggressività, di intensità". Infine, Stellone torna a parlare della situazione del suo Frosinone a +4 sulla zona retrocessione: "Si parte da 0-0 e andremo lì come siamo andati a giocare con la Juve - avverte Stellone - Noi a +4 sulla zona retrocessione? Questo non vuol dire che affronteremo le prossime partite col fioretto. Dobbiamo cercare di mantenere questo mini-vantaggio il più a lungo possibile, sappiamo che si possono recuperare 5-6 punti in due partite e diventerebbe inutile tutto quello che abbiamo fatto se ci rilassiamo. Alle volte anche non rilassarsi potrebbe non bastare, ma andremo a Firenze per cercare un risultato positivo. Non dobbiamo mollare niente, mancano 28 partite e questo mini-vantaggio sulla terz'ultima ci deve servire a scendere in campo senza timore, ma sempre con la stessa determinazione".

Statistiche e precedenti tra le due squadre

Quello del Franchi sarà il primo confronto nella storia tra Fiorentina e Frosinone; le due squadre infatti, non si sono mai incrociate ne in Coppa Italia, ne nel campionati cadetto, anche quando i Viola erano in Serie B. Soffermando l'attenzione verso le statistiche delle due squadre, possiamo notare come la Fiorentina fin qui non ha ancora pareggiato in questa Serie A: 7 vittorie e 3 sconfitte; questo il bilancio di Sousa all'esordio nel nostro campionato.

Nelle precedenti 10 sfide la Viola ha messo a referto 18 reti confermandosi uno dei migliori attacchi del torneo; dall'altra parte invece, il Frosinone fa fatica a trovare la via della rete trovata solo in 8 circostanze. Si affrontano dunque, il terzo miglior atttacco, nonché seconda miglio difesa, contro il penultimo attacco della SerieA.

