Palermo - Empoli chiude l'undicesima giornata tra delusioni, riscatto e conferme

La pausa per le Nazionali aveva restituito un Palermo rigenerato dal ritiro, che era riuscito ad espugnare Bologna prima e pareggiare, di gran carriera, contro l'Inter di Mancini. La trasferta di Napoli era senza alcun dubbio proibitiva per gli uomini di Iachini, che però hanno omesso di scendere in campo, quantomeno secondo il parere del presidente Zamparini, vulcano esploso nuovamente al termine della trasferta partenopea nei confronti del mister dei rosanero. Gara barometro, dunque, quella contro l'Empoli di Marco Giampaolo per la compagine sicula, che deve tornare al successo tra le mura amiche per non testare ulteriormente l'ira funesta del patron.

Dalla parte opposta la squadra toscana, fatta eccezione per la sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi, ha ottenuto sette punti nelle ultime tre gare, vincendo in casa contro Sassuolo e Genoa e pareggiando, dimostrando personalità e gioco ritrovati, a Marassi, contro l'altra sponda genoana. Il ritorno di Saponara ed una condizione ritrovata del duo Pucciarelli-Maccarone le armi in più per gli ospiti, che sbarcano in Sicilia con l'intento di dare continuità alle prestazioni offerte nell'ultimo mese.

Le ultime dai campi

Palermo - Beppe Iachini rinuncia a Bolzoni, Morganella e Djurdjevic e si affida al collaudato 3-5-2, con Sorrentino tra i pali ed il trio Andelkovic, Gonzalez ed El Kaoutari centrali difensivi a protezione del numero uno; Rispoli e Lazaar saranno gli esterni con compiti sia offensivi che di copertura, mentre al centro, assieme alle due confermatissime mezzali (Rigoni ed Hiljemark), ci sarà Brugman. Franco Vazquez, infine, cercherà di imbeccare Alberto Gilardino nel tentativo di scardinare la difesa toscana.

Empoli - Giampaolo non si affiderà al turnover, e lo attuerà inparte confermando la formazione titolare scesa in campo al 'Ferraris'. L'espulsione di Dioussé rilancia Masiello a centrocampo, che con Zielinski e Paredes comporrà il terzetto di mediani. Saponara onnipresente agirà sulla trequarti dietro la solita coppia d'attacco composta da Maccarone e Pucciarelli. Infine, davanti al solito Skorupski, che sta ritrovando certezze tra i pali, l'unico dubbio per l'ex allenatore del Cagliari è quello tra Laurini e Zambelli nel ruolo di terzino destro, con Costa, Tonelli e Rui confermatissimi.

Probabili formazioni

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino; Andelkovic, Gonzalez, El Kaoutari; Rispoli, Rigoni, Brugman, Hiljemark, Lazaar; Vazquez; Gilardino. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Maiello, Paredes; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. Allenatore: Marco Giampaolo.