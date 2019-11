Risultato Lech Poznan - Fiorentina, Europa League 2015/16 (0-2): doppio lampo di Ilicic

23.03 - Per questa sera è dunque davvero tutto per quanto ci riguarda, Ilicic risolleva la Fiorentina e la rilancia in Europa League. Da Giorgio Dusi e Vavel Italia, buonanotte e grazie per l'attenzione.

23.00 - Le parole a caldissimo di Ilicic a Sky: "Abbiamo fatto una buona partita, siamo ancora dentro, dovevamo vincere e abbiamo vinto, ora pensiamo al campionato. L'importante è che abbiamo vinto, se non segno io segna un altro, faccio i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo sofferto tanto squdre come questa oggi, l'importante è fare gol. Scudetto o Europa League? Io prendo lo scudetto..."

22.58 - Se il primo tempo era stato abbastanza noioso e scarno di emozioni, il secondo è stato, se possibile, ancora peggio. Il Lech non si è mai aperto troppo fino al quarto d'ora, quando ha creato una buona mezza occasione ed è stato punito da Josip Ilicic. Due tiri in porta dello sloveno, due tiri in porta totali davvero pericolosi della Fiorentina, due gol. Massimo bottino per i viola.

22.55 - FINISCE QUI, LA FIORENTINA VINCE 2-0 A POZNAN E RIAPRE TUTTI I GIOCHI PER LA QUALIFICAZIONE!!!

90+2' - PROVA LA BOTTA KALINIC!! Da posizione troppo defilata, non c'era angolo e Buric sul primo palo la tiene.

90+1' - ASTORI mette il piede su un pallone pericoloso di Gajos per Thomalla!

TRE MINUTI DI RECUPERO!

89' - NON TROVA LA PALLA KALINIC a pochi passi!!! Peccato, ottima occasione.

87' - Gajos ci prova di testa a riaprire la gara, buon colpo di testa su cross dalla trequarti, Sepe controlla con lo sguardo.

83' - JOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILICICCCCCCCCCCC!!!!!!!!!! FINALMENTE IL RADDOPPIO DELLA FIORENTINA!!!! SPETTACOLARE PALLA IN PROFONDITA' DI MATI PER LO SCATTO DELLO SLOVENO CHE SE LA ALLUNGA LEGGERMENTE E CON LO SCAVETTO SCAVALCA BURIC!!!! 2-0!!! PARTITA FORSE DEFINITIVAMENTE CHIUSA!!!

81' - VECINO SCIUPA una buona occasione cercando un dribbling di troppo invece del tiro, gran peccato!!

80' - Netto fallo di mano di Kalinic in avanti, punizione per il Lech. Non poteva far altro per controllare quella palla.

79' - Ultimo cambio anche per Sousa, dentro Badelj e fuori Suarez.

78' - LECH VICINISSIMO AL PAREGGIO, FIAMMATA CON LOVRENCSICS CHE IN DIAGONALE COL DESTRO NON TROVA LA PORTA SU UNA DORMITA GENERALE DELL'IDEA VIOLA!!!

77' - Continua a succedere davvero poco o nulla, dentro Gajos al posto ad Hamalainen.

72' - Dentro Marcos Alonso e fuori Blasczykowski nella Fiorentina, Thomalla per Tetteh dall'altra parte.

71' - Buona opportunità per la Fiorentina che non riesce a concludere dopo un buon giropalla che aveva liberato Bernardeschi prima e Mati poi. Azione che sfuma, ma viola in totale controllo.

67' - SINISTRO di Pawlowski, fiammata improvvisa dopo una palla mal gestita da Vecino. Conclusione che termina comunque sull'esterno della rete.

63' - Esce anceh Pepito Rossi, dentro al suo posto Kalinic.

62' - Bernardeschi in cielo, conclusione da posizione troppo defilata dopo un buon break di Vecino.

61' - Buonissima punizione dalla trequarti di Mati, tagliata sul primo palo dove tutti sono anticipati. Bell'occasione.

60' - Dentro Lovrencsics per il Lech, fuori Formella.

56' - ROSSI RECUPERATO DA KEDZIORA!!! Dribbling e mancino in diagonale dalla sinistra di Pepito, ma il terzino recupera in maniera eccezionale e lo chiude in corner!!

55' - Bernardeschi riesce a mettere un cross poco insidioso, Buric in uscita alta la fa sua.

53' - Non ha eccessivamente cambiato atteggiamento il Lech, che non sta sbilanciandosi in avanti. Fiorentina che non ha fretta di aggredire, e di conseguenza ritmi molto lenti.

49' - Rimane a terra Ilicic, colpo nella zona dello sterno. Può continuare comunque lo sloveno.

47' - Palla in profondità verso Rossi, anticipato per poco dall'uscita di Buric.

22.07 - E SI RICOMINCIA ALL'INEA STADION!!!

22.06 - Squadre in campo per il secondo tempo, senza cambi!!

21.58 - Serviva il classico episodio per sbloccare la gara, e ci ha pensato allora Josip Ilicic con una punizione perfetta all'angolino. Ora la Viola deve gestire e ripartire.

21.55 - Per ora c'è molto poco da dire, la partita non ha regalato troppe emozioni, anzi ne è stata decisamente avara. La Fiorentina ha gestito di più la palla, ovviamente, ma non è stata efficace in fase realizzativa anche per merito dell'organizzazione difensiva del Lech che ci ha provato da fuori nel primo tempo.

21.51 - Dopo un minuto di recupero, FINISCE IL PRIMO TEMPO!!!

42' - JOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILICICCCCCCCCCCCCCC!!!!! MAMMA MIA CHE PUNIZIONE HA MESSO ALL'INCROCIO ILICIC!!! DOVE L'HA MESSA CON QUEL SINISTRO, FIORENTINA IN VANTAGGIO CON UNA MAGIA SU PUNIZIONE DI JOSIP ILICIC!!!

40' - OTTIMA PUNIZIONE guadagnata da Rossi ai 20 metri circa!!! Attenzione a Mati e Ilicic...

36' - Mezza follia di Astori, che perde palla e la regala a Linetty che per fortuna non riesce a servire Hamalainen in profondità.

33' - Altra eccellente giocata di Linetty, inserimento e controllo-tiro rapidissimo girandosi, per fortuna della Fiorentina non trova la porta.

32' - Colpo sul ginocchio per Blaszczykowski in un contrasto. Nulla di grave comunque.

27' - ROSSI STROZZA IL TIRO!!!! Buon pressing viola, Rossi si infila in area e conclude in maniera poco perfetta. Ilicic si è inserito ma non è riuscito a servirlo.

26' - Ammonito Linetty, pressing troppo aggressivo e giallo giusto.

25' - FORMELLA sciupa un'ottima occasione calciando male col destro.

22' - Bernardeschi fermato in offside che non c'era, si stava presentando solo davanti a Buric.

21' - Buon doppio-uno due che per poco non riesce alla Viola! Chiude in qualche modo la difesa del Lech sull'ultimo passaggio.

20' - Cerca una discesa Kedziora, ma perde il rimpallo sul fondo. Non la partita più memorabile di sempre per ora.

17' - ALTRA BOTTA, KAMINSKI!!! Sulla respinta della barriera, prova il sinistro di potenza che Sepe riesce a tenere!!!

16' - Interessante punizione ai 20 metri, Bernardeschi ingenuo non rinvia e prova a uscire palla al piede, ma commette fallo dopo averla persa. Occhio.

14' - Ritmi decisamente più compassati, un po' impaurita la Fiorentina che non rischia eccessivamente e si schianta contro la linea a 6 del Lech.

10' - Che botta di Pawlowski!!! Destro da fuori che sfila a lato del palo alla sinistra di Sepe, immobile!! Brivido per la viola...

9' - Buona palla tagliata di Rossi in mezzo, anticipato Kuba non di molto. Ancora bene la Fiorentina, il Lech si difende bene e con ordine.

7' - Super controllo di Linetty a sinistra, ma poi si allunga la palla e se la porta sul fondo.

7' - Scatta Rossi in leggero offside su un buon lancio di Ilicic.

5' - Buon ritmo di gara, il Lech prova anche ad alzare il proprio baricentro ma per ora non riesce a impensierire una Fiorentina sicura e autoritaria.

3' - PRIMA CONCLUSIONE! Vecino da fuori prova la botta, centrale e troppo debole. Para a terra Buric.

2' - Fiorentina in possesso, Lech a chiudersi: tema tattico chiarissimo.

21.05 - E SI COMINCIA ANCHE A GIOCARE!!!! PRIMO PALLONE GIOCATO DAL LECH POZNAN!!!

21.00 - Squadre in campo!!

20.55 - Ritornano negli spogliatoi le formazioni, quasi tutto pronto al fischio d'inizio!

20.50 - La partita si giocherà qui dentro, nell'Inea Stadion, piccolo gioiello moderno.

20.37 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento: match quasi da dentro-o-fuori per una Viola che non può più permettersi passi falsi.

20.30 - Un giro nello spogliatoio della Fiorentina:

20.20 - Le scelte del Lech Poznan:

(4-4-2) Burić; Kędziora, Kádár, Dudka, Kamiński; Formella, Trałka, Tetteh, Pawłowski; Linetty, Hämäläinen. All. Urban

20.10 - La formazione ufficiale della FIORENTINA:

(3-4-2-1) Sepe; Tomović, Gonzalo, Astori; Błaszczykowski, Vecino, Mario Suárez, Bernardeschi; Fernández, Ilicic; Rossi. All. Sousa

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Lech Poznan - Fiorentina (21.05), incontro valido per la quarta giornata della Uefa Europa League 2015/2016. Il Lech occupa, attualmente, la seconda posizione del Gruppo I, a quota 4 in compagnia del Belenenses, mentre la Fiorentina chiude la pattuglia una lunghezza sotto.

Il girone - Dopo tre giornate, difficile scegliere una candidata al trono del raggruppamento. Dopo due successi, prima fermata per il Basilea al terzo giro, 1-2 in casa, con il Belenenses, a sorpresa, corsaro in Svizzera. Basilea comunque al comando, a quota 6. La Fiorentina chiude, come detto, il girone, viene da due battute d'arresto casalinghe e dal successo ampio in Portogallo. Nel mezzo, Belenenses e Lech, le squadre, almeno al via, di minor rango.

Il momento - Il rotondo successo interno con il Frosinone consente alla Fiorentina di giungere alla partita di questa sera con rinnovato ottimismo. Complice la sconfitta della Roma a San Siro, viola di nuovo in testa, a braccetto con l'Inter. Partita importante anche per l'inserimento di giocatori come Rebic e Mario Suarez. Sugli scudi, con due assistenze, Mati Fernandez.

Il Lech deve invece rincorrere in campionato. In 14 uscite, 2 soli successi, un inizio problematico, ora una risalita lunga e faticosa. Cinque punti nelle ultime tre uscite, pari con lo Slask Wroclaw - 1-1 - per raggiungere in piena corsa il ritorno con la Fiorentina.

Le ultime dai campi

Lech Poznan - Jan Urban si affida al 4-2-3-1, con Buric tra i pali e linea difensiva composta, da destra a sinistra, da Kedziora, Arajuuri, Dudka e Ceesay. Tralka e Linetty duo a protezione della difesa, con annessi compiti di costruzione. Tre giocatori alle spalle del riferimento d'attacco, Hamalainen. Pawlowski è il perno centrale, ali offensive Gajos, a destra, e Lovrencsics, a sinistra.

Fiorentina - Nel 4-3-3 in campo questa sera, in porta spazio a Sepe, con Tatarusanu che si accomoda in panchina. Gonzalo Rodriguez dirige il settore di difesa, Astori e Tomovic ai lati. Badelj e Vecino nel mezzo, Kuba, l'uomo più atteso, a destra, con Bernardeschi, confermato come esterno di centrocampo, sul fronte opposto. Qualità sulla trequarti, con Ilicic e Borja Valero a ispirare Kalinic. Assente, per squalifica, Rebic.

Probabili formazioni





I precedenti - La gara d'andata resta l'unico precedente tra Lech Poznan e Fiorentina. 1-2, con Rossi al tramonto che non basta all'undici di casa. Per gli ospiti, a segno Kownacki e Gajos. Un solo confronto, in passato, tra la Fiorentina e club polacchi. Champions del '99, RTS Widzew Lodz - Fiorentina. Due a zero viola fuori, a firma Cois - Chiesa, 3-1 interno, in gol Adani, Cois e Rui Costa.

Per il Lech, duelli con Juventus e Udinese. Europa League del 2010, il Lech impatta 1-1 in casa con la Juve, dopo il 3-3 di Torino. L'anno precedente, in Uefa, al cospetto dei friulani, botta e risposta tra le mura amiche, 2-2, e caduta al Friuli, 2-1, con i gol di Pepe e di Totò Di Natale.

Le parole dei protagonisti viola



Sousa ha analizzato i temi della gara nella classica conferenza stampa prepartita, prima di effettuare la rifinitura in vista della gara di domani. L'allenatore della viola si aspetta la 'solita Fiorentina': "Voglio vedere la squadra di sempre e con gli stessi principi, sia fuori che in casa e con chiunque. Dobbiamo essere capaci nonostante le difficoltà ed è per questo che lavoriamo sull'intelligenza tattica. E' questo che ci fa vincere. Domani mi aspetto una squadra intensa fin da primo minuto e con la forza di creare possibilità più concrete della scorsa volta".

Il mister portoghese non guarda al doppio impegno, europeo ed italiano, come un peso, bensì come un'occasione di crescita di squadra e di mentalità: "Quello che cerco dall'inizio è l'impegno dei miei giocatori, non c'è altro modo di vincere. La qualità l'abbiamo e la consapevolezza sempre di più. Poi io ho iniziato quest'anno e certi momenti possono capitare, con più o meno fortuna e più o meno intensità. In questo girone non abbiamo spazi ottimali. Abbiamo giocato con una qualità individuale tremenda. Abbiamo tirato molto in porta ma hanno difeso con molti giocatori. Ci hanno messo in difficoltà ma ci sono ancora punti per poter passare. Lavoriamo per vincere in casa e non, così come domani. La voglia di vincere c'è".

Riguardo la sfida di andata contro i polacchi ed i cambiamenti tattici proposti dal Lech al Franchi, Sousa analizza cosi le scelte: "Noi conosciamo bene il collettivo e l'individuale e anche il loro lavoro. Il loro cambio è stato una curiosità per noi ma avevamo studiato tutto quello che avevano fatto nel passato e le loro qualità individuali e mi pare che sia stato molto positivo per loro". Infine, sullo stato psico-fisico di Kuba: "E' un giocatore che ha avuto diverse difficoltà e ha dovuto passare un tempo lungo fuori dal campo e la sua continuità l'ha iniziata da poco con noi e in nazionale. La sua disposiozione di domani però sarà legata alla sua decisione tattica così come contro il Frosinone".





Assieme all'ex tecnico del Basilea c'era il terzino, ed all'occorrenza ala destra ex Borussia Dortmund, Kuba Blaszczykowski che ha parlato dell'emozione di giocare nel suo paese e dell'atteggiamento che la squadra gigliata dovrà tenere per fare risultato domani: "Il nostro atteggiamento è sempre lo stesso e sapevamo che tipo di problemi aveva la squadra polacca ma sapevamo che avevano un potenziale e che hanno usato a Firenze. Dopo di quella hanno infatti iniziato ad avere migliori risultati. Sicuramente molto speciale per me. Gioco da 10 anni all'estero ma quando gioco qua sono sempre molto felice. Sono felice anche di poter mostrare anche i nostri stadi e sono molto fiero di giocare nel mio paese".

Situazione alquanto difficile di classifica per la Fiorentina, con Kuba che analizza la situazione nel complesso prima di parlare del suo inserimento in squadra e dell'ambiente che la squadra viola si troverà di fronte domani: "Non sarà facile domani perché sappiamo che il Lech è una buona squadra ma sappiamo la nostra qualità e sappiamo di poter vincere. Ci saranno molti tifosi e l'atmosfera sarà calda. Questo è piacevole perché giocare con la presenza dei tifosi è positivo. Sono felice di avere il pubblico. Il provino mancato con il Lech? Non penso al passato e non sono certo di non aver o meno vinto contro il Lech, io guardo al futuro. Ogni partita è una sfida e domani possiamo vincere".

Infine, sul suo impatto con la Serie A, sul suo ambientamento a Firenze e riguardo il lavoro con il resto del gruppo Blaszczykowski si dice molto soddisfatto della squadra che ha trovato: "C'è un gruppo di allenatori che sanno meglio di me come mi sto comportando, ma mi sono trovato bene subito. Mi hanno accolto subito tutti molto bene. Non è facile fare una valutazione di se stesso ma non credo di giocare ancora al 100%, lavoro molto in allenamento e sono contento che tutti abbiano molta fiducia in me. Mi trovo bene nella squadra e lavoro per tornare al meglio".