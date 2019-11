Fiorentina, prove tecniche di primato: a Marassi contro la Samp per continuare a sognare

Per la Fiorentina, è arrivato il momento di fare sul serio: la viola è prima a 24 punti, a pari merito con l’Inter di Mancini, e questa sera, nel posticipo di questa dodicesima di serie A, sarà chiamata a confermare il suo trend da possibile outsider del massimo campionato. Di fronte, una Sampdoria che in casa non ne sbaglia una, 4 vittorie e 2 pareggi in 6 giornate a Marassi, seconda in questa speciale classifica “casalinga” proprio dietro la Fiorentina.

Precedenti & statistiche

La Samp in casa ha fatto 14 punti, la Fiorentina in trasferta 9: due tra i migliori rendimenti nella serie A, che però non si ripercuotono nella classifica reale, dove la viola è prima a quota 24, e la Sampdoria nona a 16 punti. Nelle ultime 5 partite a Marassi, 3 vittorie della Samp, una della Fiorentina e 1 pareggio. Nello scorso campionato, l’incontro è finito con una vittoria blucerchiata per 3 reti a 1.

Qui Sampdoria

Un nuovo caso Cassano in queste ultime ore, con Fantantonio che è stato escluso dalla seduta tattica di Zenga; il tecnico blucerchiato ha messo a tacere ogni dubbio, affermando che Cassano non ha bisogno di rifiniture tattiche, e che si sta impegnando adesso più che mai nella sua carriera. Quindi, nessuna “cassanata”: il talento barese ci sarà contro la Fiorentina, ma partirà dalla panchina. Nel 4-3-1-2, senza Correa infortunato, sarà Soriano il trequartista a supporto del duo d’attacco confermatissimo Muriel-Eder. In difesa, sarà Silvestre a guidare il reparto, a scapito di Moisander.

Qui Fiorentina

Viola che affronteranno l’impegno di domenica dopo l’incontro infrasettimanale di Europa League contro il Lech Poznan in Polonia. A Marassi, nel 3-4-1-2 di Paulo Sousa, ci sarà Astori, recuperato. Sulla corsia di sinistra, confermato Alonso, che sta facendo molto bene in campionato. Non ci sarà invece Blaszczykowski, dolorante ad un piede, che non è neanche nella lista dei convocati. La Fiorentina arriva a Marassi con l’intenzione di portare a casa tre preziosissimi punti, e per farlo ricorrerà all’utilizzo del gioco sulle fasce e sugli inserimenti, con Borja Valero trequartista a togliere punti di riferimento e il duo Ilicic-Kalinic in avanti.

Occhio a…

Per la Samp, il grande rendimento casalingo necessita un apporto fondamentale dell’attacco. Fari puntati su Eder, che aveva già realizzato un gol l’anno scorso contro i viola e potrebbe ripetersi quest'oggi. Per la Fiorentina, Ilicic continua la sua ascesa da giocatore già scartato nella scorsa finestra di mercato a pedina fondamentale nell’economia del gioco di Sousa. Attenzione, a Marassi potrebbe dire la sua.