Live Sampdoria - Fiorentina (0-2) risultato Serie A 2015/16 in diretta

22.50 - E anche per stasera è tutto. Grande calcio e grande Fiorentina a Marassi. Continuate a seguire il meglio del calcio e dello sport internazionale solo su VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi auguro una buonanotte!

22.48 - Tanto da lavorare per Walter Zenga quindi, con la sua Sampdoria che rimane impantanata al decimo posto a sedici punti. Quattro vittorie, quattro pareggi e quatttro sconfitte il bilancio.

Ennesimo sorriso a trentadue denti invece per Paulo Sousa, che trova la nona vittoria in campionato, la terza consecutiva (quarta contando anche l'Europa League), che gli vale la testa della classifica. Ventisette punti, ventiquattro gol fatti e appena nove subiti. Un autentico capolavoro quello che sta andando in scena a Firenze.

22.43 - Sugli scudi, su tutti, Ilicic, Kalinic e Vecino. Tatarusanu sempre attento quando chiamato in causa, Bernardeschi vera spina nel fianco. Dall'altra parte benissimo Viviano ed il rientrante De Silvestri (reduce dalla rottura dei legamenti del ginocchio a Giugno), si salva Carbonero, male tutti gli altri. Muriel sparisce nel secondo tempo, Soriano è nervoso e poco calato nella partita. Eder è impreciso, persino quando Roncaglia lo mette da solo davanti alla porta avversaria.

22.40 - Grande, grande, grandissima prestazione della Fiorentina. Dopo il rigore di Ilicic che la sblocca, i Viola sono sempre in controllo. Nella ripresa il raddoppio di Kalinic ammazza la partita e solo un super Viviano evita un passivo peggiore alla Sampdoria, davvero in difficoltà davanti al suo pubblico.

90+4' - FINISCE QUI! TRIPLICE FISCHIO DI RUSSO! 2-0 PER LA FIORENTINA, ILICIC E KALINIC I MARCATORI!

90' - Quattro di recupero. Sta maturando la quarta sconfitta per la Samp, che così pareggia il conto di vittorie e pareggi.

89' - MARIO SUAREZ! trova lo spazio e va in percussione: in allungo riesce a chiudere in diagonale col destro, ancora attentissimo Viviano sul tiro basso ed insidioso.

88' - Continua in palleggio la formazione ospite. Non si vede un tiro in porta da parecchi minuti.

86' - Borja Valero e Vecino orchestrano, i centrocampisti della Samp corrono ma non la vedono mai.

83' - Fallo netto di Eder, frustrato in ripiegamento. Giallo per lui.

83' - Il possesso palla della Fiorentina è da manuale del calcio. Non la perdono MAI i Viola, che tecnica!

82' - Carbonero! Bernardeschi ne salta due ma poi trova Carbonero sulla sua strada proprio un attimo prima del tiro.

81' - Largo anche a Mati Fernandez, fuori un grandissimo Ilicic. Che campionato il suo!

80' - Terzo ed ultimo cambio per Zenga: è il momento di FantAntonio! Cassano in, Soriano out.

77' - EDER! Follia di Roncaglia che sbaglia il passaggio in orizzontale da ultimo uomo, Eder ne approfitta ma aspetta troppo a calciare. Quando lo fa, trova la manona di Tatarusanu in tuffo basso. CHE OCCASIONE!

76' - Grande chiusura di Marcos Alonso su Soriano, poi Ivan stende Vecino.

73' - Cambio saggio di Paulo Sousa. Fuori uno dei due centrocampisti centrali ammoniti (Badelj), spazio a Mario Suarez.

72' - Soriano in ritardo su Badelj a centrocampo, fallo.

72' - Kalinic bravissimo a girarsi in area, ma il sinistro è murato.

71' - Alonso! Riesce a sfondare sulla sinistra, il cross dal fondo è praticamente un tiro in porta: Viviano spazza come può, Bernardeschi cerca la conclusione ma spara alto.

69' - Partita piuttosto sonnolenta dopo il secondo gol: la Samp sembra non avere le forze per reagire, la Fiorentina amministra.

68' - Primo cambio per Paulo Sousa: torna anche in campionato Marcos Alonso, che rileva Pasqual. Cambio anche per la Samp: c'è Ivan, fuori Barreto.

67' - Continua a pressare alta la Fiorentina, mai doma. Bellissimo atteggiamento in campo dei ragazzi di Sousa.

65' - Cross forte di Badelj, colpito Mesbah alle parti basse. Molto dolorante l'ex-Milan.

62' - Prova a rispondere la Samp, ma la manovra è sterile.

58' - RETEEEEEE! RETEEE! ANCORA LA FIORENTINA! KALINIC! Che bella azione! Si parte dalla rimessa laterale in attacco: palla al limite per Ilicic, triangolo con Kalinic che si butta dentro. Dalla sinistra la palla di Ilicic è perfetta e il croato deve solo metterci il piede e buttarla dentro.

56' - BERNARDESCHI! ANCORA LUI E ANCORA VIVIANO! Kalinic tiene su un gran pallone, poi lo lascia lì per Bernardeschi che lascia partire il sinistro a giro. Grandissima risposta in estensione di Viviano.

55' - Ancora propositivo De Silvestri, che fa secco Borja Valero sulla destra e la mette tesa in mezzo: facile per Tatarusanu.

53' - Pescato in fuorigioco Muriel, imbeccato dalla destra da De Silvestri.

51' - Come sottolineato da Sousa nella conferenza della vigilia, la Fiorentina vuole chiaramente gestire il pallino del gioco.

48' - Combinazione in velocità Berardeschi-Ilicic, palla rimpallata che arriva a Vecino: tiro dalla distanza reso insidioso dalla deviazione di Silvestre: attentissimo Viviano chiude in corner.

46' - SI RIPARTE!

21.49 - Ventidue in campo, c'è un cambio! Bocciato Pereira, che ha sofferto molto Bernardeschi, dentro al suo posto Mesbah!

21.47 - Ripercorrendo il primo tempo, oltre al gol, due buone occasioni dalla distanza per pereira e Borja, insieme a due occasioni in area per Kalinic e Bernardeschi. Forti proteste della Samp per un fallo di mano a centrocampo che sarebbe potuto costare a Vecino il secondo giallo.

21.41 - Pausa al Ferraris, chissà se ci saranno variazioni tra gli undici delle due squadre al rientro in campo.

21. 36 - Primo tempo tutto sommato divertente, sbloccato dopo dieci minuti da Ilicic. Occasioni concentrate nel primo e nell'ultimo quarto d'ora, con una fase molto fisica e combattuta nel mezzo. Nel complesso meglio la Fiorentina, più precisa ed organizzata, con ottimi spunti di Ilicic e Bernardeschi oltre al solito Borja Valero. La Samp ha sofferto a tratti sulle fasce, soprattutto nei primi venti minuti. Buone le ripartenze di Muriel e Fernando, mai pericolose però.

21.33 - Finisce qui il primo tempo! Duplice fischio di Carmine Russo di Nola, tutti negli spogliatoi.

45' - Doppio tacco sul corner corto tra Borja Valero e Ilicic. Quanta qualità per gli uomini di Sousa...

44' - BERNARDESCHI! CHE GIOCATA! Imbeccato da Valero, il talentino viola manda al bar Zukanovic sulla destra e lascia partire il sinistro a giro: ottima risposta in corner di Viviano.

43' - Borja Valero! Ecco la risposta della Fiorentina. Bel destro dal limite, leggermente defilato. Attento Viviano in presa bassa.

41' - Pereira! 17 anni e tanta personalità! Percussione sulla sinistra, si accentra e tira. La conclusione deviata impegna Tatarusanu in presa bassa.

39' - Buon destro dai 25 metri di Badelj, leggermente alto.

37' - Ipse dixit! Grandissima palla dentro di Bernardeschi per il taglio verso destra di Kalinic, che prova una rabona per Ilicic, guadagnando solo un corner. Il calcio dalla bandierina trova solo la presa di Viviano.

36' - Continua il braccio di ferro sul possesso palla: molto brave le due difese a non concedere spazio oltre la trequarti in questa fase.

33' - Grande sponda di Kalinic a servire sulla corsa Ilicic: l'ex-Palermo calcia dal limite, totalmente fuori misura.

32' - Adesso riprende campo la Fiorentina, ma negli ultimi minuti il match si gioca molto a centrocampo. Poche occasioni.

30' - Angolo per la Samp, Fernando incita la curva con ampi gesti delle braccia.

29' - Cresce la Sampdoria! Bernardeschi in chiusura diagonale spazza l'area dopo un rimpallo di Muriel.

28' - Buon inizio di Muriel, che sta saltando sistematicamente l'uomo- Qui fa fuori da fermo Pasqual che lo stende.

27' - ATTENZIONE! Passaggio in impostazione di Barreto intercettato da Vecino col braccio largo. La distanza era poca, ma il secondo giallo ci poteva stare. Infuriati i blucerchiati, Russo non estrae il cartellino.

25' - Grandissimo rinvio di Viviano che praticamente pesca direttamente Muriel alle spalle della difesa. Astori tocca ma non riesce a chiudere, il colombiano scarica fuori area per Barreto che calcia altissimo.

24' - Kalinic! Fermato tutto solo in fuorigioco. Sciagurato passaggio sbagliato di Muriel dopo un grande dribbling sulla destra, velocissimo Ilicic a ripartire, ma il passaggio filtrante è in ritardo, si alza la bandierina.

22' - Cross di Fernando ribattuto, buon break di Bernardeschi che però la perde sulla trequarti.

21' - Prova a farsi vedere Carbonero sulla destra: bravissimo Pasqual a chiudere e a subire fallo.

19' - Soriano randella in ritardo Borja Valero a centrocampo: anche per lui è giallo. Fiscalissimo Russo quest'oggi.

18' - Altro corner, non esce più la Samp dalla propria trequarti.

15' - KALINIC! CHE OCCASIONE! Incredibile! Scavetto di Badelj a servire Kalinic, che solo davanti a Viviano calcia cadendo: di poco a lato!

14' - Continua la pressione della Fiorentina con grande qualità: Kalinic anticipato su cross di Bernardeschi.

13' - Velleitario destro di Roncaglia dalla distanza, altissimo.

12' - TATARUSANU! Fernando calcia forte verso la porta, si oppone con i pugni il portiere rumeno!

10' - Continuano a fioccare cartellini: dopo Zukanovic in occasione del rigore, giallo anche per Rodriguez che trattiene Muriel sul fondo a sinistra. Il colombiano va giù con molta facilità, ma il fallo c'è.

9' - GOOOOOOL! ILICIC! Calcio forte sulla destra, Viviano intuisce ma non tocca. Vantaggio Fiorentina, 1-0!

8' - RIGORE! RIGORE PER LA FIORENTINA! Roncaglia imbecca Bernardeschi sulla destra, giocata a saltare Zukanovic che in area tocca col braccio largo. RIGORE!

7' - Inizio di partita molto fisico: fallo di Fernando su Pasqual.

5' - Azione fotocopia: la difesa spazza sul calcio piazzato, Muriel scatta lanciato in campo aperto e Vecino lo stende. Ammonito anche lui.

4' - Pasqual arriva sul fondo a sinistra, intervento impacciato di Silvestre: corner.

3' - Punizione corta, Soriano respinge lanciando Eder che brucia sullo scatto Badelj: il centrocampista viola lo trattiene, ammonito.

2' - Primo pallone per gli ospiti, oggi in divisa bianca con pantaloncini viola. Subito una punizione sulla trequarti sinistra, fallo di Carbonero.

1' - VIAAA! E' iniziata Sampdoria-Fiorentina!

20.45 - Strette di mano e scambio di gagliardetti, tutto pronto all'inizio.

20.44 - Squadre in campo! Giocatori allineati con la cinquina arbitrale, risuona l'inno della Serie A al Ferraris!

20.39 - Fiorentina chiamata a rispondere alla chiamata questa sera: le altre squadre in vetta hanno vinto tutte. Ultimo in ordine cronologico il Napoli, trionfante per 1-0 contro l'Udinese nel match delle 18.00. Con una vittoria i Viola tornerebbero in testa scavalcando i partenopei, la Roma e l'Inter. Samp che invece cerca i tre punti per infilarsi tra Milan e Juventus, al settimo posto, a quota 19.

20.35 - Solo dieci minuti al via, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento!

20.32 - La Fiorentina ha già mandato in rete 10 diversi giocatori in questo campionato, meno solo della Roma (12). Quattro calci di rigore trasformati dalla Fiorentina, più di ogni altra squadra in questa Serie A. I Viola hanno inoltre la miglior percentuale di possesso palla a partita (64,6%) di questo campionato.

20.30 - Piccolo spazio per le curiosità a 15 dal via: La Sampdoria ha battuto la Fiorentina una sola volta nelle ultime sette sfide di Serie A,. I blucerchiati hanno però avuto la meglio in tre delle ultime cinque sfide contro i viola a Marassi, con un pareggio e una vittoria ospite a completare il quadro. Samp che ha subito almeno un gol in 10 delle 11 gare giocate in questo campionato. In Serie A a Marassi, Zenga ed i suoi sono imbattuti da 7 partite (4 vittorie, 3 pareggi).

20.27 - Immagini dallo spogliatoio dei padroni di casa, che scenderanno in campo con la classica maglia blucerchiata. Total Black invece per Viviano.

20.25 - Pieno riscaldamento a Marassi!

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Roncaglia, Astori, G.Rodriguez; Bernardeschi, Vecino, Badelj, Pasqual; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

20.19 - Novità anche per Paulo Sousa: cambiati entrambi gli esterni rispetto alle previsioni della vigilia. Spazio a Bernardeschi e Pasqual, fuori Rebic e Alonso, oltre a Blazczykowski infortunato. Confermati anche qui i restanti per completare il 3-4-2-1.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Pereira, Silvestre, Zukanovic, De Silvestri; Fernando, Barreto, Carbonero; Soriano; Eder, Muriel. All. Zenga

20.17 - Sorpresa nella Samp: dentro il diciassettenne Pedro Pereira e non Cassani. Panchina anche per Mesbah: terzino sinistro sarà De Silvestri. Tutti confermati gli altri 9 in campo.

20.15 - Andiamo subito a vedere le formazioni ufficiali!

20.10 - Eccoci! Tutto pronto a Marassi, lo stadio va riempiendosi. Mezz'ora al kick-off!

Ciao a tutti, amici di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò in un'altra splendida serata di grande calcio. Serie A in campo alle 20.45: si affrontano Sampdoria e Fiorentina! Dopo 11 giornate la Samp di Walter Zenga si ritrova a metà classifica: un nono posto frutto dei 16 punti conquistati. Questa sera ospite al marassi sarà la Fiorentina di Paulo Sousa, prima della classe grazie ai suoi 24 punti.

Il momento delle due squadre

Sampdoria che arriva a questo scontro casalingo dopo tre 1-1 nelle ultime cinque partite (in casa con Inter ed Empoli, a Verona col Chievo), bilanciati da una sconfitta (2-0 a Frosinone) ed una vittoria (4-1 contro il Verona). In totale in questa Serie A sono quattro le vittorie dei blucerchiati, che, contando anche gli altrettanti pareggi e le tre sconfitte, sono andati in gol 19 volte (subendone 15). 13 di queste reti sono state firmate da Eder (9, capocannoniere assoluto) e Muriel (4).

Fiorentina che invece mantiene il suo cammino da autentica schiacciasassi: otto vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio fino ad ora. Le cadute degli uomini di Paulo Sousa sono arrivate contro Torino (3-1), Napoli (2-1) e Roma (1-3). 22 i gol siglati dalla Viola, solo nove quelli subiti. Sugli scudi Kalinic e Babacar, rispettivamente con 6 e 4 sigilli.

Le ultime dai campi

Zenga deve fare i conti con l'infermieria: Coda, Krsticic e Correa sono ancora fermi ai box, Cassano non ha ancora ritrovato la forma ottimale. Il barese è stato lasciato a margine (per scelta proprio dell'allenatore) della seduta tattica di venerdì. Tra i pali scenderà Viviano, linea a 4 con Cassani in netto vantaggio su De Silvestri e Mesbah che dovrebbe essere preferito a Regini. Centrali, sicuri del posto, Silvestre e Zukanovic. Centrocampo che dovrebbe presentare il solito trio Carbonero, Barreto, Fernando, con Ivan possibile outsider per una maglia da titolare. Attacco confermatissimo con Soriano, a suo agio da trequartista, a sostegno di Muriel e Eder.

Paulo Sousa che invece conta un solo assente: forfait all'ultimo minuto per Blazczykowski, dolorante ad un piede. Per il resto, tutti arruolabili. Tatarusanu confermato dopo la prima parte di stagione eccellente. Solita linea difensiva a 3: c'è Roncaglia con Astori e Gonzalo Rodriguez. Sulle fasce Rebic e Marcos Alonso in vantaggio rispettivamente su Gilberto e Pasqual. Al centro solita coppia di irremovibili: Vecino-Badelj. Davanti c'è il trio che tanto bene ha impressionato in questo inizio di Serie A: Borja Valero e Ilicic a sostegno dell'unico terminale Kalinic.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Cassani, Silvestre, Zukanovic, Mesbah; Fernando, Carbonero, Barreto; Soriano; Muriel, Eder. All. Zenga

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Rebic, Badelj, Vecino, Alonso; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

Le dichiarazioni della vigilia

Walter Zenga: "Oggi ho escluso dalla parte tecnica sia Barreto che Palombo. E allora io come allenatore non ho il diritto di far riposare Cassano dall'allenamento tattico senza che si crei un caso? Ritengo che ne avesse più bisogno un giovane come Bonazzoli rispetto a Cassano, è un riconoscimento al valore del giocatore, semmai, far fare tattica a Cassano è quasi un'eresia. Sapete quante volte non hanno fatto parte del l'allenamento Eder o altri? Sono allibito da queste situazioni, e mi sono stufato di dover dare giustificazioni, di dover fare comunicati per spiegare perché non ho fatto allenare Cassano. Antonio si sta comportando da 10 e lode, non si è mai allenato così bene, il resto sono solo c****te."

"Domani andiamo in campo sempre con la stessa mentalità: giocarcela. Grande rispetto per l’avversario, la Fiorentina gioca un buon calcio, ha giocatori molto tecnici, ma noi abbiamo tutte le possibilità per metterla in difficoltà. Abbiamo i giocatori in grado di contrastare i viola. Partita della svolta? Noi siamo capaci di fare delle grandi prestazioni quando ragioniamo giorno per giorno, domani il nostro avversario è la Fiorentina e pensiamo a quello. La svolta sarà alla 38ª giornata stando nella parte sinistra della classifica. Impegno europeo? Poteva essere un vantaggio per noi se loro avessero perso, ma con quel modo di affrontare le partite, con tutta quella personalità, non c’è nessun vantaggio".

"Il campionato si può cominciare a commentare quando sei alla sosta di Natale, adesso è troppo presto. Intanto il Milan sta rientrando, la Juve sta carburando dopo un inizio altalenante. Il merito della posizione va alla Fiorentina che ha proseguito un lavoro iniziato da Montella. Una squadra che è cresciuta piano piano dallo zero fino ad essere protagonista della serie A".

Paulo Sousa: "Mi sono incontrato una volta in estate con il presidente Ferrero: è una persona brillantissima. È stata una parentesi, c'erano anche tante altre squadre su di me. Ma sono molto soddisfatto di essere venuto a Firenze. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo, daremo tutto ciò che abbiamo per battere un avversario fortissimo, soprattutto in casa. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo per preparare una sfida così importante sul piano strategico, siamo tornati ieri sera dalla Polonia. A me piace preparare le partite e studiare gli avversari, purtroppo non ho potuto farlo, al contrario del mio collega Zenga. Ma proveremo come sempre ad andare oltre i nostri limiti. Il terreno di Marassi? Se sarà brutto lo sarà per entrambe, anche se noi amiamo controllare il gioco ed il campo può incidere"

"Kalinic e Babacar insieme? ​Li abbiamo provati a partita in corso, ma in settimana abbiamo avuto davvero poco tempo per preparare le cose e migliorare l'intesa dei protagonisti. Alcuni miei giocatori parlano di scudetto? Quando i miei calciatori credono ai massimi traguardi io sono contento. Io devo pensare a migliorare i singoli ed il gruppo, lavorando sulla mentalità vincente. Eder e Muriel non sono gli unici due che fanno la differenza, anche se stanno facendo ottime cose. Sappiamo il loro valore e speriamo di limitarli con le nostre scelte e controllando il gioco."

"Ho già i brividi sapendo che qui verrà il Papa [martedì, ndr], è un uomo che colpisce per la sua bontà. Guida la religione con il proprio esempio. Sarò presente? Se avrò la possibilità ci sarò"

I precedenti

Una vittoria a testa nelle due sfide dello scorso anno: 3-1 il risultato a Marassi, il 2 Novembre, 2-0 a Firenze il 4 Aprile.

Più in generale, le ultime dieci forniscono un bilancio in pieno equilibrio: 3 vittorie per la Samp, altrettanti pareggi e 4 trionfi della Fiorentina.