Empoli - Juventus, le pagelle: Evra il migliore

Vittoria per la classifica, vittoria per il morale della squadra. Il 3-1 esterno della Juventus ad Empoli rappresenta non solamente un salto in avanti (anche se tante avversarie hanno vinto), ma anche la prima volta che i bianconeri riescono a ottenere due vittorie consecutive in stagione. Merito di una buona prestazione di squadra, trascinata da un super Patrice Evra. L'Empoli non demerita ma si arrende davanti a una squadra di maggior tasso tecnico.

EMPOLI 6

Skorupski 6 - Senza infamia e senza lode. Di fatto è decisivo solamente su un'uscita, quando toglie il pallone dalla testa di Pogba. Per il resto non ha troppe colpe sui gol e fa il suo, senza papere.

Laurini 6,5 - Contiene bene Morata e le sue sfuriate, togliendolo di fatto dalla gara. Non brilla per spettacolarità, ma è sicuramente efficace.

Costa 5,5 - Va molto a frangenti, non una prestazione continua contro uno degli attaccanti più difficili da gestire. Ha fatto molto meglio in stagione.

Tonelli 5,5 - Come il compagno di reparto, fa bene alcune cose e altre male, specialmente alcuni posizionamenti non sono perfetti, specie sui primi due gol.

Mario Rui 6,5 - Dalla sua fascia la Juve attacca di continuo e il portoghese è continuamente sotto pressione, cerca di limitare i danni come può puntando sul temperamento e ci riesce.

Zielinski 5,5 - Gara un po' in ombra per il polacco, che si rende protagonista di qualche buono spunto ma nulla di più. Ci si aspetta di più, nonostante la generosità. (88' Buchel s.v.)

Maiello 5 - Non è di fatto mai in partita, agisce un po' nella terra di nessuno e le giocate dell'Empoli raramente passano dai suoi piedi. Manca di personalità. (58' Diousse 5,5 - Parte esterno, poi si mette regista. Ma non incide, e in copertura sbaglia qualcosa di troppo.)

Paredes 6,5 - Il talento è cristallino e lo si vede perchè ovunque vien messo fa bene, è sicuramente tra i più pericolosi in mediana, imposta e innesca i tre davanti con ottima continuità e ci mette anche sacrificio in fase difensiva. (67' Krunic 5 - Entra e si fa ammonire, poi vede pochissimo la palla. Corpo estraneo.)

Saponara 6,5 - Probabilmente il migliore dei suoi, gioca una gara intelligente, cercando di non strafare e andando dritto al punto. Non sbaglia un movimento, ma incide comunque meno di quanto gli permettano le sue potenzialità.

Maccarone 6,5 - Segna, lotta, pressa, si fa valere in attacco. Big Mac è essenziale per questa squadra, l'esperienza al servizio dei giovani, anche se la carta d'identità potrebbe mentire.

Pucciarelli 5,5 - Un po' inconcludente, come spesso gli capita di essere. Movimenti ottimi, abnegazione anche, ma si perde troppe volte in un bicchier d'acqua.

All. Giampaolo 5,5 - L'atteggiamento è quello giusto nonostante il minor tasso tecnico rispetto agli avversari, ma i cambi sono da rivedere, specialmente quello di Paredes. E poi l'ennesimo gol preso su palla inattiva. Ma non son queste le partite che l'Empoli deve vincere per salvarsi.

JUVENTUS 6,5

Buffon 6 - Compie un paio di interventi decisivi, ma rischia tanto su un'uscita folle, iniziativa un po' spericolata. Nel complesso però non fa male.

Lichtsteiner 6 - Sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori, corre sulla fascia con ottima continuità e dietro governa senza troppi pericoli. (86' Padoin s.v.)

Barzagli 6 - Qualche errore di troppo in impostazione, ma in copertura rimedia sempre con attenzione. E comunque non sfigura mai.

Bonucci 5,5 - Sicuramente siamo abituati ad altro da lui. Troppi palloni sbagliati in uscita, ha sofferto eccessivamente il pressing dell'Empoli.

Evra 7,5 - Il migliore, in assoluto. Non tanto perchè mette la testa per segnare il gol del vantaggio, ma per l'atteggiamento che ha in campo, è un leader silenzioso, i compagni lo sanno e lo seguono. E in ogni caso sulla sua fascia l'Empoli conclude pochissimo.

Khedira 6,5 - Essenziale è dir poco. Allegri lo manda subito in campo, nonostante fosse in gruppo da poco. La sua intelligenza tattica serve come il pane a questa Juve. Difende e imposta.

Marchisio 5,5 - Un po' troppo irruento, sembra poco sereno e molto pensieroso, non il solito Marchisio. Soffre parecchio i movimenti di Saponara alle sue spalle.

Pogba 6 - C'è, ma non si sente. Partita silenziosa ma efficace, specialmente in fase difensiva. Se Evra gioca bene è anche grazie all'ottimo equilibrio di Pogba.

Cuadrado 7 - Forse la miglior partita in bianconero. Non si mette sempre in proprio cercando il dribbling come gli capita fare, non rallenta il gioco e soprattutto sa come servire Mandzukic. Mette lo zampino nell'1-0 ed è sempre pericoloso coi suoi cross tagliati. (68' Chiellini 6 - Entra per difendere, e difende senza errori o distrazioni.)

Mandzukic 7 - Finalmente! Prestazione a tutto tondo con tanto di gol segnato, palo e altro gol sfiorato. Pericolosissimo in area, efficace nelle sponde e nel pressing. Era dalla trasferta all'Etihad Stadium che mancava un Mandzukic così.

Morata 5,5 - Largo in fascia soffre un po', anche perchè Laurini non gli lascia un metro per lo spunto. Ogni tanto ci mette del suo, intestardendosi eccessivamente. (68' Dybala 6,5 - Stavolta si alza dalla panchina, entra in campo e porta qualità in avanti. In coppia con Mandzukic potrebbe essere devastante.)

All. Allegri 6,5 - Da fiducia a Mandzukic e viene ripagato, rischia Khedira cosciente del rischio ma ha ragione. Si è vista una Juve sofferente nei primi minuti, ma migliore poi, col giropalla tanto richiesto e un atteggiamento positivo. Sta ricominciando a prendere in mano la squadra dopo gli affanni iniziali.