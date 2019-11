Fiorentina, Sousa: "Non siamo imbattibili, solo Kuba è fermo"

La Fiorentina capolista si appresta ad affrontare un Empoli voglioso di smuovere la propria classifica, per ora fermo nella tredicesima posizione. Paulo Sousa si concede alla stampa, analizzando il derby toscano di domani: "La nostra strategia sarà uguale a quella precedente. Ci assomigliamo molto noi e l'Empoli come modo di giocare, anche se la classifica e gli obiettivi sono diversi. Serve grande voglia e intensità per affrontare al meglio il derby contro una squadra di qualità. Vogliamo essere subito molto concentrati cercando di mantenere intatti i nostri principi di gioco. Ho sempre detto che qualunque squadra può metterci in difficoltà perché non siamo imbattibili. Dobbiamo essere sempre concentrati in ogni gara, avere grande equilibrio. Io voglio un calcio propositivo e sono contento di confrontarmi con allenatori che la vedono in un modo simile al mio e hanno un gioco propositivo in cui la qualità collettiva e individuale sono messe in primo piano. Sarà una partita molto bella."

Si ritorna in campo dopo la pausa Nazionali, la Fiorentina ritrova quasi tutti a disposizione: "Sappiamo che dopo queste pause complicano un po' quanto fatto. Vogliamo ricominciare da dove avevamo lasciato con la stessa voglia di esprimerci al massimo andando alla ricerca della vittoria. Non sono preoccupato, serve solo grande maturità nel gestire le forze. Sto cercando di capire e aiutare i nostri giocatori ad aiutarci a vincere. Kuba dovrà restare fuori qualche settimana, ma per il resto ho tutti a disposizione."

E' lecito pensare allo Scudetto? Sousa ci crede, ma tiene un basso profilo: "Le convinzioni e i risultati ti permettono di lavorare e giocare al meglio e ovviamente cresce la forza mentale della squadra. E' normale che nei giocatori cresca la convinzione di poter raggiungere grandi traguardi. Ho sempre detto che il miglior riconoscimento che un allenatore può avere viene dai propri giocatori e poi dai colleghi. Cerco di aiutare i miei giocatori per farli esprimere al meglio in campo all'interno di un'identità comune. Tutti mi hanno seguito sulla strada che ho tracciato fin dall'estate e i risultati stanno pagando. La strada è ancora lunga e non possiamo permetterci di abbassare il livello di concentrazione perché ci sono altre squadre di valore e altissimo livello".