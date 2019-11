Risultato finale Juventus - Milan (1-0): il gioiello di Dybala affonda i rossoneri

Da Andrea Ciaramellano è tutto per la gara di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete seguire tutto il meglio del calcio e dello sport internazionale sempre con noi di Vavel Italia!

22:50 - Alcune delle immagini più belle della gara

22:45 - Vittoria tutto sommato meritata quella della Juventus che ha tentato più volte di infilare il baby Donnarumma mentre il Milan si è visto davvero poco dalle parti di Buffon. La partita non ha offerto grandi spunti tecnici ma la rete del vantaggio bianconero è davvero ben orchestrata: Pogba che illumina per Alex Sandro, il brasiliano crossa di prima per Dybala, tiro potente, goal e i tre punti nel sacco! Con questo risultato la Juve scavalca proprio il Milan (20) in classifica e si appaia a quota 21 punti.

93' - E' FINITAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! VINCE LA JUVE: 1-0 GRAZIE ALLA RETE DECISIVA DI DYBALA!

92' - MANDZUKICCCC! CHE OCCASIONE! Alex Sandro, migliore in campo con Dybala, mette rasoterra per il croato che calcia fuori!

90' - 3' di recupero

89' - Prove di possesso palla per la Juve

86' - Sombrero di Alex Sandro su Abate! Ottima prova del laterale brasiliano che ha fornito anche l'assist per la rete di Dybala!

84' - Cambio nel Milan: entra Honda per Niang!

83' - Morata si gira e mette in mezzo, Lichtsteiner tenta di arrivare in allungo ma Niang lo anticipa e subisce fallo

81' - Stading ovation per Paulo Dybala: entra per lui Alvaro Morata!

80' - Squadre allungate, ci sono spazi per i contrattacchi della Juve

78' - Prova l'assolo Barzagli! Il suo tiro termina lontanissimo dallo specchio di porta

77' - Milan che prova l'assedio nell'area bianconera

La rete di Dybala che sta decidendo il match

73' - Cambio nel Milan: out Kucka, in Luiz Adriano!

70' - CI PROVA KUCKA! Si coordina lo slovacco ma il suo tiro termina sopra la traversa

68' - POGBA PER STURARO!!! Di poco lungo il cross del francese

64' - Pogba inventa per Alex Sandro, il brasiliano mette subito in mezzo per Dybala che controlla e trafigge il giovane Donnarumma!

63' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! DYBALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 1-0 JUVENTUS!

61' - POGBAAAAAAA DA CASA SUA! DONNARUMMA SALVA!

58' - Grande confusione, molti errori tecnici da parte delle due squadre!

53' - ALEX SANDROOO! Dybala allarga per il brasiliano, che rientra sul destro e prova a calciare: tiro fuori!

52' - Altro cartellino! Questa volta tocca ad Alex per un fallo su Mandzukic!

50' - Cartellino giallo per Lichtsteiner!

49' - Lichtsteiner prova il cross! Niang rientra ed intercetta il tentativo dello svizzero

47' - Possesso palla Juve

46' - Secondo cambio per la Juve: fuori Hernanes, dentro Bonucci! Cambio di modulo quindi, e passaggio al 3-5-2

21:40 - Alcune immagini di queso primo tempo:

21:35 - Partita che non eccelle per tecnica, molti errori per entrambe le squadre sia in disimpegno sia in rifinitura. Dybala e Bonaventura i due che sono sembrati più vivi e in grado di creare scompiglio alle difese avversarie.

46' - Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo: 0-0!

44' - Fallo in attacco dopo una punizione battuta da Dybala

40' - DONNARUMMA!! Grande parata del giovane portiere rossonero dopo una deviazione pericolosa di Bonaventura su punizione di Hernanes

38' - Ci ha provato Hernanes con la specialità della casa: doppio passo e tiro potente, alto sulla traversa

35' - POGBA! Tiro da fuori del francese: conclusione che termina sulla luna

31' - Buona manovra offensiva della Juve, Lichtsteiner mette in mezzo ma Antonelli riesce a spazzare la palla!

30' - Giallo per Kucka!

29' - Primo cambio per la Juve! Esce Patrice Evra per problemi al flessore, entra il brasiliano Alex Sandro!

27' - CERCI!!! CHANCE GHIOTTISSIMA PER IL MILAN! Alessio Cerci riceve liberissimo in area di rigore, invece di tentare il colpo di testa verso la porta cerca la torre in mezzo, ma non c'è nessuno!

26' - Tiro da fuori di Marchisio! Potente ma poco angolato

24' - OCCASIONE JUVE! Pogba elude Kucka con una finta di corpo e va sul fondo, cross basso per Hernanes che cicca il pallone e si lamenta con l'arbitro per un fallo ai suoi danni

21' - Errori in disimpegno da una parte e dall'altra

18' - Errore di Hernanes, rimedia Chiellini liberando l'area di rigore

17' - NIANG AL VOLO! Sponda di Bacca e tiro di prima intenzione del francese in equilibrio precario, il tiro è controllato da Buffon

16' - Bel cross in mezzo di Sturaro, Alex spazza prontamente

13' - DYBALA! E' sempre l'argentino a mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Il numero 21 va sul fondo e prova l'assist morbido per Mandzukic ma il suo tentativo termina sul fondo

11' - Giro palla Juve

7' - Sforbiciata di Marchisio dai 35 metri! Fuori dallo specchio di porta

5' - KUCKA! Tiro al volo del numero 27 rossonero, non male la sua conclusione che non termina lontanissimo dalla porta

3' - Punizione di Dybala murata dalla barriera, Hernanes prova dalla distanza ma la sua conclusione è alta

2' - DYBALA SCATENATO! Guizzo dell'argentino, si invola e Romagnoli e non può che metterlo giù.

1' - Primo affondo Juve con Dybala che ha cercato di liberarsi per il tiro

1' - Mazzoleni fischia! E' iniziata Juventus-Milan!!!!

20:45 - Suona la marsigliese per solidarietà verso il popolo francese

20:40 - "Storia di un grande amore" suona all'interno dello stadio in questo istante.

20:40 - Prima del match, Andrea Barzagli ha ricevuto il premio di calciatore del mese, votato dagli JMembers

20:32 - Meno di quindici minuti al fischio d'inizio! Chiacchierata a bordo campo, intanto, tra il presidente Agnelli, Nedved, Paratici e l'allenatore del Milan, Mihajlovic

20:23 - Alcune immagini del riscaldamento

20:13 - L'impianto si sta pian piano riempiendo, sold out ovviamente per questo big match della 13^ giornata

20:07 - Padroni di casa in campo per il riscaldamento!

20:05 - Il capitano, Gianluigi Buffon, festeggerà i 20 anni di carriera indossando la fascia con incise le 771 date in cui ha giocato con i club dal 1995.

19:57 - Milan arrivato allo stadio, primo sopralluogo sul terreno di gioco

19:55 - Uno sguardo alle maglie rossonere del Milan nello spogliatoio ospiti dello Juventus Stadium

19:50 - FORMAZIONI UFFICIALI delle due squadre:

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Evra; Sturaro, Marchisio, Pogba; Hernanes; Dybala, Mandzukic.

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Montolivo, Bonaventura; Cerci, Bacca, Niang.

19:45 - Un'ora esatta al fischio d'inizio dell'attesissimo match dello Stadium tra Juventus e Milan.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Juventus - Milan (20.45). In diretta, dallo Juventus Stadium, l'anticipo serale della tredicesima giornata della Serie A Tim 2015/2016. Confronto che può segnare il rilancio a titolo definitivo di due grandi al momento non al meglio. Juventus e Milan pagano dazio al ribaltone estivo, Allegri deve superare lo scotto di eccellenti partenze, Mihajlovic trovare il giusto feeling con la rosa attuale.

Situazione di classifica

Il Milan occupa la sesta posizione in classifica a quota 20, frutto di di sei vittorie, due pari e quattro sconfitte. Due lunghezze dividono il diavolo dal Sassuolo, cinque invece quelle che portano alla quarta piazza del Napoli. Siamo con il Milan alle porte della zona Europa. La Juventus è in coda ai rossoneri, ferma a 18 punti, pronta quindi al balzo nelle posizioni di rilievo.

La Juventus giunge alla gara odierna dopo due successi, con il Torino, al tramonto del derby, e al Castellani, di fronte all'Empoli. Prestazioni ordinarie, senza squilli, utili però a risalire la china. Il Milan procede invece a corrente alternata, scintillante all'Olimpico, con la Lazio (1-3 il finale), involuto a San Siro, contro l'undici ordinato di Reja. Nel prossimo turno, la squadra di Miha attende la Samp, mentre i bianconeri devono fare visita al Palermo.

Allegri può affrontare la gara di questa sera con rinnovato ottimismo. Nelle sedute d'avvicinamento alla partita, recuperi importanti in casa Juventus. Buffon può difendere i pali, Lichtsteiner torna a coprire la fascia di destra, dopo il fastidio accusato in Nazionale. Si balla tra due moduli, il 4-3-3 e il 4-3-1-2, con il primo assetto preferibile almeno dalle sensazioni delle ultime ore. Con un attacco a tre frecce, via libera per Cuadrado, a supporto di Dybala - più di Mandzukic - e Morata. Nella versione con il trequartista, spazio a Hernanes.

Il tecnico può godere del pieno apporto della mediana, con Marchisio in regia e Pogba e Marchisio a completare il pacchetto. La presenza di Lichtsteiner spinge in panchina Barzagli, con Bonucci e Chiellini a occupare la zona centrale e Evra sulla corsia di sinistra.

In diffida Pogba, assenti Asamoah, Padoin, Pereyra e Caceres.

Mihajlovic risponde con il 4-3-3. Un riferimento centrale, Bacca, due esterni rapidi in gradi di infilare la retroguardia di casa e permettere al Milan rapide ripartenze. Cerci e Niang si giocano un'occasione importante. A centrocampo, ai lati di Montolivo, Bonaventura - recuperato - e lo slovacco Kucka. Antonelli e Abate esterni di difesa, al centro Alex e Romagnoli. L'unico ballottaggio in essere è tra Alex e Mexes.

Nel Milan, out Menez, Diego Lopez, Bertolacci, De Jong e Balotelli.

Un accenno al possibile undici "Diego Lopez è un portiere importante che io stimo molto, non ha mai cercato scuse. In tanti partite è andato in porta non in condizioni perfette, ma questo poi lo paghi e alla fine è successo quello che è successo. Ora si sta curando, io lo aspetto e poi vedremo come sarà. Donnarumma invece si troverà davanti un mito come Gigi, che potrebbe essere suo padre. Ha tutto da imparare da lui, oltre che il talento, la professionalità, il carattere e l'entusiasmo. Gigetto ha tutte le qualità per essere suo degno erede, ma per paragonarlo bisogna aspettare una decina d'anni. E' sveglio, è bravo, un ragazzo intelligente e sicuramente sarà il futuro del calcio italiano. Deve lavorare tanto e crescere, ma sta dimostrando di avere carattere e personalità. Bacca rispetto all'altra volta che era tornato giovedì sera, ieri è tornato al mattino, perciò vediamo. Ieri ha fatto solo un po' di corsetta, oggi farà l'allenamento con la squadra e vediamo come sta. Bonaventura sta bene, Niang è cresciuto di condizione anche se non sta ancora al massimo. A parte Bertolacci e de Jong gli altri sono tutti disponibili, escluso Menez e Balotelli naturalmente. Dovremo essere aggressivi."

Allegri "E' sempre Juventus-Milan, è una delle partite più importanti del campionato italiano e il nostro obiettivo è quello di scalare un'altra posizione in classifica; l’obiettivo è vincere perché sappiamo che loro ci sono davanti. Poi partita senza ritorno no, perchè se guardo la matematica, dopo domani mancano ancora 25 partite e abbiamo 75 punti a disposizione, 18 li abbiamo e arriviamo a 93. E' una partita importante soprattutto perchè ci dà lo slancio per affrontare a livello mentale nel migliore dei modi la partita di mercoledì, contro una delle squadre più forti d'Europa. Noi abbiamo cambiato tantissimo, le difficoltà erano previste. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, non è che perchè hai vinto per quattro anni di seguito, il quinto anno riparti e rivinci il campionato a mani basse. C'è da lottare, c'è una programmazione della società, dove c'è in costruzione una squadra che deve dare un futuro alla Juventus. ​ Sul Milan non saprei, abito e vivo a Torino e so le nostre difficoltà ma posso dire che Mihajlovic sta facendo un buon lavoro e credo che alla fine il Milan si ritroverà in lotta insieme ad altre squadre, insieme a noi e a quelle che stannod davanti a noi, per i primi tre posti"

Il punto sulla condizione fisica della squadra "Abbiamo avuto 16 infortuni muscolari, tra cui 11 muscolari e 5 da sovraccarico e in quei 5 i giocatori sono stati fermi dai 3 ai 5 giorni. Lo scorso anno abbiamo avuto 5 infortuni muscolari oltre i 30 giorni, quest'anno ne abbiamo avuti tra 0 e 28 giorni, tranne due. Rispetto allo scorso anno abbiamo un paio di infortuni in più. Poi alla fine le cose si equiparano, l'importante è cercare di andare a migliorare quelle che sono le situazioni, cercare di recuperare i giocatori più in fretta possibili. Per Buffon non sembrerebbe esser nulla di preoccupante. Idem per Lichtsteiner e Mandzukic, i quali saranno a disposizione. Non saranno in gruppo Pereyra e Padoin, mentre Asamoah dovrà stare fermo altri 10 giorni".