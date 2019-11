Risultato Hellas Verona - Napoli di Seria A 2015/16 (0-2): la sblocca Insigne, raddoppia Higuain. Verona nel baratro

E per oggi è dunque tutto, da Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia un grazie per l’attenzione e un buon proseguimento di giornata con i nostri live di Serie A, che non mancano, anzi, abbondano!

Il Verona invece esce sconfitto, ma a testa alta. Difficile che Mandorlini resista un’altra settimana sulla panchina degli scaligeri, ma considerando le assenze dei suoi e la forma dell’avversario fare peggio era difficile. Le prossime due gare con Empoli e Frosinone saranno davvero decisive. In ogni caso poteva andare molto peggio all’Hellas.

Finisce dunque 0-2 per un ottimo Napoli, nella ripresa. I partenopei hanno beneficiato anche del calo piuttosto netto dell’Hellas dopo l’ora di gioco, ma hanno comunque anche accelerato i ritmi e il giro-palla, risultando più pericoloso. Ancora una volta la squadra di Sarri si dimostra paziente, molto paziente. Non forza mai troppo le giocate, e nella ripresa riesce a trovare i varchi giusti.

14.26 - Dopo un recupero abbastanza inutile, FINISCE QUI!!! IL NAPOLI VINCE E VA MOMENTANEAMENTE IN TESTA DA SOLO!!!

TRE MINUTI DI RECUPERO!!!

89' - ANCORA RAFAEL SU HIGUAIN, una questione personale!

88' - Lascia il campo Insigne, dentro Christian Maggio.

84' - RAFAEL ANCORA DECISIVO! Higuain a centro area a botta sicura sul cross dalla sinistra, il portiere del Verona non si fa battere.

84' - Battuta larga di El Kaddouri in diagonale, poteva calciare molto meglio da quella posizione.

82' - PAZZINI prova a risolvere una mezza mischia ma calcia addosso a Reina, difficile la partita dell'attaccante oggi, molto generosa. Liscio terrificante di Albiol.

78' - Esce Hamsik nel Napoli, dentro David Lopez. Grandissima prestazione dello slovacco.

77' - RAFAEL EVITA LA DISFATTA AI SUOI SU HIGUAIN, USCITA BASSA COI TEMPI PERFETTI!!

74' - GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HIIIIIIIIIIIIIGUAINNNNNNNNNN!!!!! RADDOPPIA IL NAPOLI!!! SBANDA LA DIFESA DEL VERONA ORA!!! HAMSIK PESCA INSIGNE SULLA SINISTRA, PALLA AL CENTRO DOVE IL PIPITA NON PUO' SBAGLIARE!!! 0-2!!!

73' - Mandorlini si affida a LUCA TONI! Gli fa posto Jankovic, due punte pesanti ora nel 4-4-2 dell'Hellas.

71' - Sinistro velleitario di Hamsik da lontano, palla in curva.

70' - HIGUAIN LA PROVA!!! Spalle alla porta si gira e calcia, largo di pochissimo.

69' - ANCORA PISANO, STACCA DA CORNER: preciso ma non potente, Reina la prende.

69' - Pisano scende in area e cade anche, ma non c'è mai rigore, cade troppo facilmente.

68' - Dentro Wszolek e fuori Checchin, tra i migliori oggi. Più offensivo ora l'Hellas che non ci sta.

67' - LORENZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO INSIGNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! LA SBLOCCA INSIGNE!!!!! HA SPAZIO A CENTRO AREA SULLA PALLA ORIZZONTALE DI HAMSIK, COLPO DA BILIARDO, PALO E RETE!!! IL VERONA CONCEDE TROPPO E PAGA ALLA PRIMISSIMA SBAVATURA!!! 1-0 PER IL NAPOLI!!!

67' - Contrasto che assomiglia al fallo di Pisano su El Kaddouri, Damato lascia però correre. Era una buona occasione. Ha anche rischiato Pisano, già ammonito.

66' - Entra El Kaddouri nel Napoli, fuori Callejon. Va a destra l'ex Torino.

62' - Atteggiamento decisamente migliore ora della squadra di Mandorlini, che ha preso coraggio. Si è andato a scaldare Toni, boato del pubblico di casa.

60' - Calcia JANKOVIC dopo una buona azione corale! Sale il Verona, il serbo però col sinistro non angola e Reina para in presa.

59' - Protesta Insigne e si prende anche lui il giallo, fermato in fuorigioco, che c'era.

58' - Destro velleitario di Hamsik, lontano dal bersaglio.

56' - Recrimina anche Higuain per un fallo non fischiato al limite. Giallo invece per Jankovic che stende Hamsik.

56' - Ancora errore di misura di Juanito! Era un buon contropiede con Hallfreddson e Pazzini...

55' - Proteste ancora rabbiose di Allan per un fallo non ravvisato da Damato, muso duro tra i due. Callejon se la rideva vedendo la scena...

54' - Comunque nel Verona Pisano è scalato a sinistra, Helander in mzzo con Moras e Bianchetti a destra.

53' - NERVI TESI! Pisano e Hysaj non se le mandano a dire, giallo per entrambi.

51' - Jorginho in verticale per Hamsik, chiuso bene dalla difesa. Napoli che torna in controllo totale.

50' - HIGUAIN PERICOLOSISSIMO, CALCIA SUL PRIMO PALO COL DESTRO IN AREA E RAFAEL METTE IN ANGOLO!!

47' - Problema muscolare per Albertazzi, che deve lasciare il campo a Helander! Potrebbe scalare Bianchetti a sinistra. Vedremo.

46' - Manca qualità a Juanito sulla buona azione del Verona! Poteva essere una buona occasione.

13.38 - COMINCIA LA RIPRESA, SENZA CAMBI!!!

13.37 - Si rivedono le squadre in campo a Verona!

13.30 - Servirà invece un Napoli decisamente diverso. La squadra di Sarri è stata insolitamente prevedibile e la difesa del Verona è riuscita a contenere le sfuriate. Ci sono state alcune buone palle gol sfruttate non a dovere, ma in ogni caso troppo poco. Un po' in ombra Callejon e Insigne, meglio Higuain, il migliore con Hamsik.

13.25 - Mandorlini ha avuto eccellenti risposte dai suoi in campo, soprattutto dal punto di vista della concentrazione e della fase difensiva. Poi i tiri in porta non sono arrivati (e nemmeno le occasioni), ma già aver limitato così tanto il Napoli è un ottimo risultato. Da segnalare negli scaligeri la grandissima prova di Bianchetti in difesa e la personalità di Checchin a centrocampo: il classe 1997 sventaglia palloni a destra e a sinistra.

13.20 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!! 0-0 TRA VERONA E NAPOLI! Senza recupero!!

44' - Cerca una progressione quasi impossibile Higuain, chiusura della difesa del Verona che ora è un po' in apnea.

41' - Cross rasoterra al centro di Callejon per un compagno che non arriva.

40' - Chiedeva un angolo il Napoli, l'assistente però non è d'accordo.

39' - Botta da lontano di Insigne, troppo larga la palla per impensierire Rafael.

38' - Un po' scesi i ritmi in campo, sta succedendo meno rispetto alla prima mezz'ora.

33' - HIGUAIN, sinistro immediato, palla preda di Rafael. Rasoterra interessante ma non difficile per il portiere brasiliano.

32' - Angolo battuto male, ripartenza che però non c'è. Chiude il Verona, che torna a rintanarsi nella sua metà campo.

32' - Pisano si fa tutto il campo e si guadagna un ottimo corner. Occasione da sfruttare questa per il Verona.

30' - Progressione di Allan!! Con qualche difficoltà, ma chiuso in corner da Moras.

30' - Palla persa in uscita dal Verona, Moras salva tutto facendo perfettamente il fuorigioco e mandando Higuain in offside sul lancio di Insigne.

29' - Hamsik in verticale per l'ennesimo taglio, stavolta di Insigne, che però è posizionato male col corpo per controllare quel tipo di pallone.

27' - HIGUAIN IN FUORIGIOCO!! Jorginho prende in controtempo la difesa posizionata male ma ritarda troppo il pallone per il compagno!! Ingenuo l'ex di giornata stavolta.

26' - Destro a giro di Insigne molto poco pericoloso, blocca Rafael in due tempi.

24' - MAMMA MIA CHE BOTTA HAMSIK!!! Sfiora l'incrocio col destro da fuori!!!

23' - Higuain calcia da posizione impossibile, troppo defilato. Palla fuori.

23' - Ancora Napoli che cerca il taglio di Callejon, stavolta con un pallone di Hamsik che finisce tra le braccia di Rafael. Troppo impreciso il passaggio, difficilissimo comunque.

20' - ALBERTAZZI PROVVIDENZIALE!!! Jorginho cerca il taglio profondo di Callejon, il terzino sinistro lo segue e intercetta tutto!! Poi riparte benissimo il Verona in contropiede con Checchin, Hallfredsson crossa ma non arriva la deviazione! E sul controllo di Greco fuori sono in tre a chiuderlo.

19' - Stupenda azione del Napoli, Hamsik fa la sponda di testa per il destro di Higuain dal limite, palla larga di poco!!

18' - Sale ora il Verona che si guadagna anche un corner.

15' - Super pallone di Checchin per Juanito in profondità, chiude Hysaj.

14' - Non riesce proprio a ripartire il Verona, ben messo il Napoli ma troppe imprecisioni in fase di impostazione.

13' - Hamsik pesca Higuain in area, Bianchetti lo ferma sfruttando il controllo non perfetto.

11' - Ghoulam cerca un coraggioso sinistro volante sul lancio di Albiol, liscio completo. Bella l'intenzione però.

11' - Insigne cerca il taglio di Callejon, facile Bianchetti di testa ferma tutto.

10' - Checchin avvia una bella azione, Juanito prova il cross al centro per Jankovic ma l'uscita alta di Reina rende vano lo sforzo.

9' - Si allarga Higuain e mette il cross basso senza trovare deviazioni. Bella partita per ora.

8' - Si addormenta Albiol e il connazionale Juanito per poco non lo beffa! Azione insistita dell'ala che non ha spazio per calciare!! Buona però la progressione e da rivedere soprattutto la difesa del Napoli.

6' - Giallo per Greco, fallo inutile e irruento su Ghoulam.

5' - Buona reazione del Verona, Jankovic cerca Pazzini ma Chiriches in scivolata anticipa.

5' - HAMSIK COSA SI MANGIA!!! In piena area riceve un passaggio in diagonale in posizione regolare, sbaglia Moras, ma poi di fatto la passa a Rafael!! Doveva calciare molto meglio, posizione sì defilata ma ravvicinata!!

4' - Alza il pressing il Verona nella metà campo avversaria, palla costantemente tra i piedi degli azzurri però.

2' - Primo spunto del Napoli, Jorginho cerca il taglio di Callejon e con qualche difficoltà chiude Moras sul pressing anche di Higuain. Fa la partita il Napoli.

STAVOLTA SI COMINCIA DAVVERO INVECE!!! VIA A VERONA-NAPOLI!!!

E no, non si comincia per ora, era un bluff. C'è un buco nella rete di Rafael..

SI COMINCIA A GIOCARE A VERONA, PRIMO PALLONE PER I PADRONI DI CASA!!!

Risuona anche al Bentegodi l'inno francese.

SQUADRE IN CAMPO AL BENTEGODI!!

Ci siamo quasi, 10 minuti al fischio d'inizio! Chi la spunterà? Ce la farà il Napoli a effettuare il sorpasso sulla Roma aspettando Fiorentina e Inter?

Tempo di riscaldamento sul campo per entrambe le compagini.

Qui siamo invece nello spogliatoio del Napoli:

Altre immagini dallo spogliatoio del Verona:

Chi invece trova posto (come già annunciato ieri) è il giovane Checchin! Questa la sua prima maglia in Serie A.

AAAAATTENZIONE. ARRIVA LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'HELLAS VERONA E CI SONO DIVERSE NOVITA', INSOLITE E SORPRENDENTI!

Innanzitutto in difesa ci sono sì Pisano e Moras, ma non Souprayen ed Helander, bensì Bianchetti e Albertazzi. Davanti invece al contrario di quanto vi abbiamo detto in precedenza c'è Jankovic e non Siligardi. Tre sorprese dunque!

(4-3-3) Rafael; Pisano, Moras, Bianchetti, Albertazzi; Greco, Checchin, Hallfredsson; Jankovic, Pazzini, Juanito Gomez. All. Mandorlini

Rafael si è anche espresso così: "La partita è dura ma noi dobbiamo salvarci, siamo pronti e il ritorno di Toni ci ha dato la carica". (fonte @HellasVeronaFC)

Aspettando l'undici del Verona, vediamo l'arrivo al Bentegodi.

L'UNDICI DEL NAPOLI! Come volevasi dimostrare, senza alcuna sorpresa.

(4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne. All. Sarri

Attendiamo notizie riguardo alla formazioni ufficiali, a un'ora dal fischio d'inizio del match.

Ecco il Bentegodi:

Giornata di sole a Verona, non eccessivamente calda (ci mancherebbe) ma quantomeno non c'è un acquitrino come ieri a Bologna.

Ricordiamo che le due squadre sono divise da un'accesa rivalità costruitasi negli anni tra le tifoserie. Hellas Verona - Napoli non sarà un big match, ma sicuramente non è una sfida poco attesa.

Sarà una gara sentitissima per l'unico ex di giornata, ovvero Jorginho: esploso al Verona da centrale del 4-3-3, si sta confermando quest'anno a Napoli dopo gli anni difficili con Benitez, che giocava a due in mezzo. Tanta attesa e tanta emozione. Saranno applausi o fischi per lui?

L'ex Livorno è senza dubbio un contropiedista migliore di Jankovic, probabilmente questo detterà la scelta a Mandorlini. Anche se comunque è tutto da verificare.

Si avvicina il calcio d'inizio e non arrivano clamorose novità di formazione, tutt'altro: si va verso le conferme dei ventidue già noti. Siligardi parrebbe favorito su Jankovic nell'unico ballottaggio ancora aperto.

Il Napoli ha raggiunto Verona ieri sera, ecco le immagini dei giocatori. Clima disteso e rilassato...

Buon giorno a tutti da parte di Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti a questa diretta live di Serie A! Apriamo la domenica con quella che si sta dimostrando la squadra più bella e forte del campionato: il Napoli impegnato sul campo dell’Hellas Verona.

Gli azzurri fanno parte del quartetto di testa insieme alla Roma, fermata ieri sul 2-2 a Bologna, all’Inter e alla Fiorentina, impegnati in casa rispettivamente con Frosinone ed Empoli. Questa la situazione di classifica ad oggi:

Sarri va alla caccia della ottava vittoria, quella vittoria che il Verona ancora non ha conosciuto in questa stagione: 6 pareggi e 6 sconfitte, per 6 punti che rendono l’ambiente assolutamente difficile, e in questo momento l’avversario peggiore è proprio il Napoli.

Gli azzurri si presentano al Bentegodi con tre assenze piuttosto pesanti: Gabbiadini e Mertens in attacco e lo squalificato Koulibaly in difesa. Sarri è dunque senza attaccanti di riserva, ma l’undici in campo è il solito, ad eccezione di Chiriches in difesa, che prende appunto il posto del centrale ex Genk.

L'uomo chiave sarà sempre e comunque Gonzalo Higuain, in avanti affiancato da Callejon e Insigne. Jorginho, ex di giornata, gioca in mezzo con Hamsik e Allan, e difesa a quattro con Hysaj e Ghoulam larghi, Albiol al centro vicino al sopracitato Chiriches. E in porta ovviamente Reina.

La situazione per Mandorlini è decisamente diversa: tante le assenze, anche pesanti. Romulo, Viviani, Fares, Sala, Marquez, Ionita e Matuzalem. Non figura tra questi Luca Toni, che comunque non partirà dal primo minuto ma solamente dalla panchina.

Davanti ci sarà quindi ancora Giampaolo Pazzini, accompagnato da Luca Siligardi (ballottaggio con Jankovic) e Juanito Gomez. In mezzo al campo Hallfredsson con Greco e Luca Checchin, classe ’97 all’esordio in Serie A dal primo minuto. Dietro nessuna sorpresa davanti a Rafael: Pisano, Moras, Helander e Souprayen.

Moduli speculari dunque per le due squadre, 4-3-3 che sicuramente saranno di diversa interpretazione. La chiave tattica della gara sembra comunque già scritta: il Napoli attaccherà e governerà il pallino del gioco, il Verona dovrà essere bravo a ripartire, non facendosi schiacciare. Compito arduo, ma per Mandorlini è un’ultima spiaggia.

Il tecnico ieri in conferenza stampa ha mostrato la via, ovvero non commettere errori e stare concentrati per 90 minuti, limitando gli avversari al massimo. Tante parole anche riguardo Luca Toni, a testimoniare l’importanza del giocatore. L’imperativo è fare risultato.

Dall’altra parte c’è un Maurizio Sarri che vuole massima concentrazione, così come il collega: il Verona, secondo l'allenatore ex Empoli, non vale la classifica attuale. Un occhio di riguardo il tecnico lo dedica anche all’orario, delicato e complicato.

Per il Verona già riuscire a limitare i danni sarebbe un obiettivo, anche perché negli ultimi precedenti i gialloblu hanno fatto tanta fatica, ad eccezione del 2-0 dello scorso anno firmato da una doppietta di Luca Toni. La gara precedente a Verona si era conclusa 0-3, mentre a Napoli 5-1 e 6-2.

La statistica si rigira se si considerano i precedenti a Verona in senso storico, pareggiandosi: 13 vittorie a testa e 12 pareggi. La X non esce addirittura dal 2003.

Il fischietto della gara sarà Damato, uno che il Napoli l’ha incrociato spesso e volentieri: sono ben 26 i precedenti, e undici volte gli azzurri hanno portato a casa i tre punti. Sette i pareggi, otto le sconfitte.