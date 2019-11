Partita Fiorentina - Empoli (2-2) in Serie A 2015/16 live

17.12 - E per oggi è davvero tutto! Io sono Stefano Fontana e vi ringrazio per aver seguito questa scoppiettante giornata di Serie A con me e con VAVEL Italia. Continuate a seguirci per il meglio dello sport e del calcio internazionale! CIAO!

17.09 - Statistiche di questa partita.

17.07 - Prestazioni da evidenziare per Paredes, Saponara e Tonelli da una parte, Kalinic, Bernardeschi e Marcos Alonso dall'altra.

17.04 - Bellissima partita al Franchi di Firenze, con la Fiorentina che trova il primo pareggio stagionale e riprende la vetta della classifica raggiungendo il Napoli a 28 punti, in attesa dell'Inter impegnato questa sera in casa con il Frosinone. Empoli che dà una grande prova di forza andando a giocare a viso apertissimo e dominando per 45 minuti in casa della capolista. Un punto che permette ai ragazzi di Giampaolo di allungare a +4 sulla zona retrocessione, in attesa del risultato del Frosinone.

90+5' - FINISCE QUI! CHE BELLA PARTITA, CHE BEL DERBY! 2-2 TRA FIORENTINA ED EMPOLI! Primo tempo dominato dagli ospiti che passano avanti con Livaja e raddoppiano con Buchel. Nel secondo tempo entrano Bernardeschi e Kalinic e la Fiorentina torna in sè: doppietta del croato per il pareggio finale.

90+4' - ALONSO! Anche lui ci prova dalla distanza ma il sinistro sfiora il palo.

90+3' - VECINOOO! La Fiorentina ne ha di più in questo finale: Vecino porta palla sulla trequarti ed esplode il destro da fuori: che miracolo di Skorupski in corner!

90+3' - KALINIC! Ancora Marcos Alonso in mezzo, Kalinic anticipa tutti i difensori e Skorupski ma col destro volante mette sul fondo.

90+2' - Brivido per Tatarusanu che tarda a spazzare sulla pressione di Krunic.

90+1' - A sorpresa torna in campo uno zoppicante Mario Rui, che razionalmente non dovrebbe posizionarsi sulla fascia.

90' - Fallo in attacco di Marcos Alonso. Tutti i ventidue in campo sembrano aver finito le forze.

89' - Buon break ancora di Paredes che guadagna metri. Partita maestosa la sua.

89' - CINQUE DI RECUPERO! Sofferenza prolungata per l'Empoli che non riesce più ad uscire, ora anche senza Mario Rui.

88' - Conclusione assurda di Alonso che sul suo cross ribattuto è reattivissimo a colpire col sinistro in sforbiciata volante! Conclusione da Holly e Benji per lo spagnolo, che però non trova la porta.

85' - Gioco fermo, Mario Rui si è accasciato da solo. L'Empoli ha finito i cambi ed il terzino non sembra poter rientrare.

84' - La Fiorentina ci prova in tutti i modi: ora Vecino al destro al volo da lontanissimo, poco a lato.

82' - Ammonito Zielinski per un fallo di mano alla metà campo. Ottavo giallo del match. Nel frattempo ultimo cambio per Giampaolo: Bittante dentro per Buchel.

80' - Progressione di Bernardeschi: dribbling e destro dal limite, attento Skorupski centrale.

78' - È il momento di Giuseppe Rossi, che rileva Khouma Babacar. Momento di massima pressione offensiva per i viola.

77' - KALINIC! KALINIC SULLA TRAVERSA! Arriva sul fondo Tomovic che mette rasoterra per Kalinic, la frustata di piatto destro si schianta sulla traversa! CHE OCCASIONE!

73' - La sensazione è che l'Empoli sia leggermente calato fisicamente ma sta riuscendo comunque a contenere la Fiorentina. Nel frattempo Krunic sostituisce uno sfinito Saponara.

72' - Gioco ora imbottigliato a centrocampo: la sfida sta diventando caldissima e molto fisica. In questa occasione Fernandez duro su Paredes, rischio ammmonizione.

69' - ATTENZIONE! SCINTILLE LIVAJA-TOMOVIC! Duro l'attaccante ospite in pressing, Tomovic rialzandosi va a sfidarlo con la fronte appoggiata, Livaja in tutta risposta lo allontana con le mani sul viso. Doppio giallo, ma la sensazione è che l'ex-Inter rischiasse qualcosina di peggio.

67' - Duro Paredes su Bernardeschi: l'ex-Roma prende la palla ma colpisce anche l'avversario, che rimane dolorante a terra.

65' - Esce Maccarone, che ha speso tantissimo, dentro Pucciarelli. L'attaccante in settimana ha patito una contrattura al polpaccio ed una serie di attacchi influenzali, ma Giampaolo punta comunque su di lui.

64' - Sul conseguente contropiede Empoli scopertissimo: Babacar pesca Kalinic in profondità, bravissimo Skorupski a toccare la palla con l'uscita a valanga.

63' - MACCARONE! Non si arrende l'Empoli! Maccarone sfonda a sinistra e rientra sul destro: a giro sul secondo palo, sfiora Tatarusanu che mette in corner.

60' - KALINIIIIIC! GOOOOL! KALINIIIIC! SONO NOVE IN CAMPIONATO, UN FENOMENO AL FRANCHI! Bernardeschi pesca meravigliosamente Babacar col sinistro; il senegalese entra sulla destra e mette una perla in mezzo per Kalinic, di prima; il croato deve solo buttarla dentro per fare 2-2!

58' - Laurini svirgola in corner nel tentativo di anticipare Alonso. Sugli sviluppi Bernardeschi calcia da fuori e la deviazione della difesa per poco non torna buona come assist per Astori. Attento Skorupski.

57' - Si riaccende la Fiorentina, si infiamma la partita! Sousa predica calma ma l'Empoli non molla un centimetro.

55' - GOOOOOOL! KALINIIIIIC! SEMPRE LUI, SEMPRE LUI, SEMPRE LUI! ENTRA E SEGNA! Marcos Alonso crossa a giro dal fondo, il centravanti croato svetta su Mario Rui e la schiacia alle spalle di Skorupski.

53' - ZIELINSKI! Ma che caos la difesa viola! Astori e Alonso non si capiscono e rischiano di perdere la palla su Livaja. In uscita però lo spagnolo la perde realmente e Zielinski prova il diagonale dalla destra: Tatarusanu fa una gran parata con la punta delle dita.

52' - Skorupski rischia tantissimo uscendo dall'area di testa: la sfera è regalata a Kalinic, con Costa bravo quanto coraggioso a fermarlo in scivolata.

49' - È letteralmente impressionante l'intensità del pressing dell'Empoli. Se dovesse durare fino al novantesimo sarebbe una prestazione da standing ovation.

48' - Bernardeschi col sinistro dalla trequarti per l'imbeccata di Babacar. Contatto con Laurini, ma Banti lascia correre giustamente.

47' - Subito in attacco la Fiorentina. Solo Tatarusanu fuori dalla metà campo dell'Empoli, subito scatenato a destra Bernardeschi.

46' - SI RIPARTE!

16.08 - ED E' COSI'! Come previsto, doppio cambio: fuori i peggiori del primo tempo. Rebic e Mario Suarez lasciano spazio a Nikola Kalinic e Bernardeschi. Viola a trazione offensiva ora, Sousa vuole provare la rimonta!

16.06 - Qualche minuto di ritardo a Firenze, con le squadre che solo ora iniziano a rientrare in campo. Kalinic sta ancora ultimando il riscaldamento, è lui il principale indiziato per sostituire Babacar o Fernandez davanti.

16.00 - Chissà cosa sta pensando Paulo Sousa: sicuramente alla sua Fiorentina serve uno scossone. Kalinic e Bernardeschi gli indiziati per le sostituzioni già da questo intervallo. Probabile non rivedere in campo un disastroso Rebic nella ripresa, ma occhio a Badelj, che potrebbe sostituire il falloso Mario Suarez.

15.56 - Le statistiche sui tiri in porta sono impietose: 5-1 a favore dell'Empoli. Possesso palla sempre a favore della Fiorentina, che però ha imbastito solo una manovra sterile e mai pericolosa.

15.54 - Grandissima partita degli uomini di Giampaolo, che hanno pressato alto e sfruttato gli spazi sulle fasce. Totale dominio soprattutto dopo aver sbloccato il risultato, sugli scudi un titanico Paredes e il talento di Riccardo Saponara, che reclama anche un rigore non fischiato.

Male, malissimo invece la Fiorentina, compassata e imprecisa in costruzione e poco cattiva in attacco. Quarantacinque minuti da incubo per Rebic e Mario Suarez, Borja Valero predica nel deserto.

45+1' - Finisce qui il primo tempo! 2-0 Empoli! Dominio totale degli ospiti, con una Fiorentina mai così in difficoltà in questa stagione.

45' - Altra palla persa da un disastroso Ante Rebic sulla trequarti.

43' - Incredibile primo tempo di Leandro Paredes: è un muro davanti alla difesa! Il dominio dell'Empoli parte soprattutto da lui.

42' - Continuano a passare replay dell'azione incriminata. Al di là del rigore si/no, giocata sublime di Saponara col destro.

40' - Proteste furiose dell'Empoli: allontanato dalla panchina un collaboratore di Giampaolo.

39' - SAPONARA!! ATTENZIONE! Grandissimo triangolo sulla sinistra con Saponara che serve Maccarone largo e riceve di nuovo in area. Grandissimo dribbling dell'ex-milanista che viene agganciato da Astori. Banti ci pensa ma lascia correre: a rivedere il replay il fallo sembra netto, ma Saponara accentua la caduta, ci sarà tantissimo da discutere!

38' - Sousa a dir poco sconsolato in panchina: si scaldano Bernardeschi e Nikola Kalinic.

37' - Troppo egoista Rebic, che in contropiede 3vs3 prova un doppio passo: totalmente sballato, palla comoda a Skorupski.

37' - Suarez continua a perdere un pallone dopo l'altro, Paredes li recupera. Fotografia perfetta di questo primo tempo.

36' - L'assistente Paganessi sbaglia di nuovo: mentre Livaja sarebbe stato da fermare sul primo gol, stavolta Maccarone è fermato in posizione regolare sulla sinistra.

35' - Altra grande scelta di tempo di Skorupski che anticipa Babacar.

33' - Ancora Mario Rui che chiude bene Rebic sul fondo: il croato esagera e commette fallo in attacco. La Fiorentina non trova spazi superata la metà campo, che intensità stanno mettendo in campo gli uomini di Giampaolo!

32' - Si rivede davanti la Fiorentina: Mario Rui duro ma corretto ferma la corsa di Rebic sulla fascia destra.

31' - Brutta testata Buchel-Tomovic. Per fortuna nessuna conseguenza.

30' - SAPONARA! Schema su punizione dalla trequarti, con la sfera che rimane vagante in area: arriva Saponara col destro di controbalzo, alto sopra la traversa!

28' - Ancora nervosismo per i Viola. Mario Suarez randella Saponara, Banti gli risparmia il giallo salvo sventolarlo appena due minuti dopo per un'altra entrata in ritardo su Paredes. Quanto faticano gli uomini di Sousa, che bella partita dell'Empoli!

26' - BUCHEEEEEL! GOOOOOL! INCREDIBILE, 2-0 EMPOLIIII! Paredes calcia bassa la punizione, subito respinta dalla barriera: la palla termina tra i piedi di Buchel che dai venti metri lascia partire una traiettoria velenosissima che si abbasssa sul secondo palo; immobile Tatarusanu.

25' - Due brutti interventi in due minuti per la Fiorentina. Prima Rebic in ritardo tentando il pressing, poi Vecino randella al limite della sua area. Entrambi ai danni di Mario Rui, entrambi ammoniti.

23' - Maccarone!! Grande taglio di Big Mac, ma il passaggio di Livaja è preda di Tatarusanu, che anticipa per un soffio l'attaccante.

22' - Continua a trovare spazio l'Empoli, con gli attaccanti che si infilano alle spalle di Alonso e Rebic. Qui Livaja servito da Saponara a destra, appena fuori misura.

20' - Zielinski con la conclusione velleitaria dalla distanza, seguito dopo meno di un minuto da Paredes: entrambi sparano altissimo. Sembra in difficoltà la Fiorentina, già qualche errore di troppo sul pressing avversario.

17' - LIVAJAAAAA! GOOOOOL! GOOOL! VANTAGGIO EMPOLI! Bellissima palla di Saponara che dalla trequarti trova Livaja sulla destra, appena oltre la linea del fuorigioco. L'assistente di Banti non segnala nulla e l'ex-Atalanta buca Tatarusanu di potenza sotto la traversa. VANTAGGIO EMPOLI!

15' - Maccarone! I soliti tre in attacco: Livaja spinge sulla destra e tocca per Saponara che imbuca Maccarone in area: l'ex-Middlesbrough non riesce a dare potenza alla conclusione ravvicinata, blocca Tatarusanu.

14' - La linea difensiva di Giampaolo si muove benissimo e lascia Babacar in fuorigicoco sul filtrante di Valero.

13' - Azione concitata a centrocampo: Maccarone steso da Rodriguez che sembra fare ostruzione. Banti lascia correre ma pochi secondi dopo fischia per un brutto intervento di Buchel su Suarez. Ammonito il numero 77 ospite.

12' - Si stendono gli ospiti: Maccarone per Livaja che di prima appoggia a Saponara: destro a giro da fuori, facile per Tatarusanu.

11' - Fiorentina che come al solito punta al totale controllo del gioco grazie alle grandi doti tecniche dei suoi palleggiatori; Empoli tuttavia coraggioso, che pressa alto e non rinuncia a giocare palla a terra.

10' - Mancino morbido di Marcos Alonso: attento Skorupski in uscita.

9' - Babacar scatta in contropiede ed appoggia per Borja Valero, che va giù troppo facilmente sul contatto con Paredes; il fallo è anzi del centrocampista viola che, da terra, non fa ripartire l'avversario.

8' - Buchel filtrante per Maccarone nella zona sinistra dell'area di rigore, il tiro di Big Mac è rimpallato.

6' - Cross dalla destra di Borja Valero, Laurini di petto controlla appoggiando a Skorupski.

4' - Primo corner della partita per l'Empoli: da sinistra Paredes calcia forte verso la porta, bravo Tatarusanu coi pugni a respingere.

3' - Valero sfonda sulla destra ed allarga per Rebic: il croato prova a chiudere il triangolo, ma il compagno non aveva proseguito la sua corsa.

2' - Subito pressione alta, come al solito, dell'Empoli, con la Fiorentina che deve affidarsi agli ottimi piedi dei suoi interpreti per spezzare il pressing avversario.

1' - Con qualche minuto di ritardo sugli altri campi è iniziata Fiorentina-Empoli! Si parte!

15.00 - E' il momento delle strette di mano e dello scambio di gagliardetti tra i capitani. Sorteggio vinto da Rodriguez che ha scelto di attaccare sotto la curva dei tifosi Viola. Primo pallone che di conseguenza sarà giocato dall'Empoli, oggi in tenuta completamente bianca.

14.58 - Cinquina arbitrale in campo con i ventidue di Fiorentina ed Empoli. Momento di raccoglimento con la Marsigliese che risuona forte dagli altoparlanti, in ricordo delle vittime di Parigi. Applausi rispettosi di tutto lo stadio.

14.55 - Lo speaker annuncia le formazioni che scenderanno in campo tra poco. Solito meraviglioso clima all'interno dell'Artemio Franchi.

14.50 - Tutto pronto al Franchi. Pomeriggio soleggiato ma freddo a Firenze: 10 gradi percepiti. Nella mattinata si sono alzate forti folate di vento che se dovessero ripresentarsi potrebbero disturbare le traiettorie lunghe. Staremo a vedere.

14.47 - Piccola dose di statistiche a una dozzina di minuti dall'inizio: la Fiorentina è la squadra con migliore percentuale di possesso palla (64%) in questa stagione. Nessuno come i Viola negli ultimi dieci anni di Serie A. I portieri di Paulo Sousa sono stati chiamati a parare solo 17 volte nelle prime dodici di campionato: che difesa! L'Empoli invece ha già subito sette gol di testa; in tutto lo scorso campionato erano stati solo dieci.

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Rebic, Mario Suarez, Vecino, Marcos Alonso; Borja Valero; Mati Fernandez, Babacar. All. Sousa

14.39 - Rivoluzione per Sousa! Solito turn-over, stavolta più massiccio, per il tecnico portoghese in vista dell'Europa League. Difesa confermata, c'è Rebic largo nei quattro di centrocampo; Suarez con Vecino. In avanti Mati Fernandez sostegno per Babacar. Seduti in panchina Nikola Kalinic, Federico Bernardeschi e Giuseppe Rossi. Fuori anche Josip Ilicic.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Buchel, Paredes; Saponara; Maccarone, Livaja. All. Giampaolo

14.34 - Pochi dubbi per Giampaolo, subito sciolti: c'è Livaja con Maccarone, dall'inizio sia Buchel che Paredes. Solo panchina per Dioussé e Maiello.

14.32 - Nel frattempo sono arrivate le FORMAZIONI UFFICIALI!

14.30 - Trenta minuti al kick-off, giocatori in campo con lo staff per il riscaldamento!

14.25 - Poco più di mezz'ora al via! Andiamo a curiosare negli spogliatoi delle due squadre.

14.22 - Situazione tranquilla al Franchi, nonostante i controlli serratissimi. Tensione ancora alta dopo l'attacco terroristico di Parigi e gli allarmi di Hannover e Bruxelles.

14.20 - Eccoci qui! Benvenuti a tutti da VAVEL Italia per la diretta scritta di Fiorentina-Empoli!

Il derby toscano sarà diretto da un altro toscano: il quarantunenne Luca Banti di Livorno, internazionale dal 2009. I suoi assistenti saranno Paganessi e Barbirati. Quarto uomo Manganelli, addizionali di porta Doveri e Pasqua.

I sette gol della sorpresa Nikola Kalinic in questa Serie A sono arrivati tutti di destro e da dentro l'area. Solo il primo tuttavia è stato segnato davanti al pubblico del Franchi.

Fiorentina che negli ultimi vent'anni si era trovata capolista dopo dodici giornate una sola volta: era il 1998/99, stagione chiusa poi al terzo posto. Nello stesso periodo, una sola volta i Viola sono riusciti a totalizzare più degli attuali 27 punti (28, stagione 2005/06).

Buongiorno e buona domenica a tutti! Tredicesima giornata del campionato di Serie A: si affrontano nel derby toscano la Fiorentina di Paulo Sousa e l'Empoli di Giampaolo. Io sono Stefano Fontana e seguirò la gara insieme a voi qui su VAVEL Italia.

Il momento delle due squadre - Fiorentina che arriva a questa sfida forte del primato conquistato prima della sosta grazie a tre vittorie consecutive in campionato (che diventano quattro includendo la trasferta europea contro il Lech Poznan). Ventisette i punti degli uomini di Paulo Sousa, gli stessi dell'Inter, che precede le inseguitrici Roma (anch'essa a pari punti ma con una partita in più, ovvero il primo anticipo di ieri a Bologna, 2-2), Napoli (-2) e Sassuolo (-5).

Empoli che invece deve trovare ancora il feeling perfetto con Marco Giampaolo, subentrato in panchina al maestro di campagna, Maurizio Sarri. Un pur dignitoso tredicesimo posto (14 punti) non rende tranquilli i toscani: dietro infatti ci sono ben cinque squadre in tre punti, che cercano di staccarsi disperatamente dal Frosinone terzultimo.

Punti cardine delle due formazioni i rispettivi capocannonieri: Nikola Kalinic e Riccardo Saponara, con Borja Valero e Maccarone comprimari di lusso.

Le ultime dai campi - Paulo Sousa potrà contare su tutti i suoi effettivi eccetto Kuba Blaszczykowski, fuori per un mese dopo il problema muscolare rimediato con la Polonia. Solito 3-4-2-1 del portoghese, che però potrebbe applicare uno pseudo-turnover in vista della partita di giovedì contro il Basilea.

Difesa salda con Tatarusanu tra i pali ed il terzetto Tomovic-Gonzalo Rodriguez-Astori a proteggerlo. ballottaggi a centrocampo: a destra Gilberto dovrebbe spuntarla su Bernardeschi, a sinistra Marcos Alonso su Pasqual. Nel mezzo spazio a Mario Suarez, che affiancherà Vecino. Davanti posto sicuro per Borja Valero, con quattro giocatori in lizza per le altre due maglie: Giuseppe Rossi in vantaggio su Ilicic, Kalinic dovrebbe essere preferito a Babacar.

Marco Giampaolo che invece lascia in infermieria i lungodegenti Cosic, Croce e Mchedlidze. Tra i pali scelto ancora Skorupski; davanti linea a quattro formata da Tonelli e Costa, coadiuvati da Laurini e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo Zielinski è l'unico sicuro del posto: le altre due caselle se le giocano rispettivamente Dioussè con Maiello e Paredes con Buchel. Così come l'ex-Roma, anche Saponara ha smaltito i dolori accusati in settimana ed andrà a posizionarsi sulla trequarti; davanti a lui non dovrebbe esserci Pucciarelli, convocato ma ancora non totalmente recuperato dalla contrattura al polpaccio. Spazio quindi a Marko Livaja accanto al solito Massimo Maccarone.

Le probabili formazioni - Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Gilberto, Vecino, Mario Suarez, Marcos Alonso; Rossi, Borja Valero; Kalinic. All. Sousa

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski, Dioussé, Paredes; Saponara; Maccarone, Livaja. All. Giampaolo

Le parole dei protagonisti - Paulo Sousa: "Credo che la partita di domani tra Fiorentina ed Empoli sarà un derby bellissimo, fra squadre che amano giocare a calcio e divertirsi. Dai miei mi aspetto una conferma dopo quanto fatto finora, voglio continuare a vedere la stessa Fiorentina, con l’obiettivo e la voglia di durare lassù il più a lungo possibile. Dobbiamo essere super concentrati ma non sono preoccupato quando sento i miei giocatori parlare di scudetto: il buon lavoro e la qualità del gioco ti portano a fare risultato e di conseguenza a crescere nella consapevolezza dei propri mezzi”.

Marco Giampaolo: "È un derby ed è la prima cosa, poi è anche un derby contro la prima della classe che si trova in testa meritatamente. Viviamo la sfida con grande serenità, abbiamo lavorato bene, i ragazzi sanno l’importanza della gara, non ci resta che andarcela a giocare con convinzione e con i nostri mezzi, pur sapendo che la Fiorentina è una squadra fortissima".

I precedenti - L'Empoli ha vinto solo due derby in Serie A: sei pareggi ed otto sconfitte. L'anno scorso a Firenze finì 1-1; 2-3 invece ad Empoli nel girone di ritorno. 21 gol fatti dalla Fiorentina nei precedenti incontri, solo 7 dall'Empoli.