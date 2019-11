La prima volta di Inter-Frosinone

Torna dopo la sosta nazionale, finalmente aggiungerei, il campionato di Serie A. Di scena come posticipo domenicale, la sfida al Meazza fra Inter e Frosinone, mai incrociatesi prima, nè in Serie A, nè tantomeno in Coppa Italia.

Due squadra con obiettivi differenti, che mirano ad un risultato differente e con un gioco diverso l'una dall'altra. L'Inter punta a mantenere la testa della classifica, magari sperando in un pari o in una sconfitta della Fiorentina contro l'Empoli. I nerazzurri sono chiamati non tanto alla vittoria, quanto al cercare di spezzare le critiche riguardanti il gioco espresso in questa stagione, un gioco sicuramente non spettacolare, ma funzionale e cinico, cosa dimostrata per l'appunto dalla posizione in classifica dell'Inter, che anche contro le grandi, Fiorentina a parte, non ha mai perso (vittoria contro Roma e Milan, pareggio con la Juventus). L'Inter è imbattuta da 22 incontri contro squadre neo-promosse con 16 vittorie e 6 pareggi, l'ultima sconfitta è arrivata nel Febbraio del 2012 contro il Novara. Inoltre i nerazzurri hanno vinto tutte le gare in cui sono andati in vantaggio a San Siro, tra l'altro l'ultima volta che l'Inter è stata in testa alla 12esima di campionato (2009/2010), ha poi vinto lo Scudetto.

Il Frosinone ha perso cinque delle sei partite giocate fuori casa, segnando solamente due gol. Dopo aver perso le prime quattro partite, ha guadagnato 11 punti (vincendo con Empoli, Carpi e Sampdoria e pareggiando con Juventus e Genoa), segnando 10 gol nelle ultime 8 partite, dopo averne fatto solo uno contro il Torino nelle prime quattro di campionato. Un pareggio sarebbe oro coloato per i ciociari, che devono cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione anche senza il loro miglior giocatore finora, ovvero Dionisi che è squalificato, essendo terzultimi, sopra solo a Verona e Carpi e sotto di un solo punto rispetto all'Udinese.



I GIOCATORI - Handanovic ha una percentuale di parate pari all'86,3%, con il duo Miranda-Murillo in difesa l'Inter non ha mai perso e ha subito solo due gol. Medel è il giocatore che ha accumulato più minuti, ben 3043 minuti in campo in 35 presenze da quando il Mancio ha fatto ritorno a Milano. Il gol di Kondogbia, primo in campionato, è arrivato dopo il suo undicesimo tiro verso la porta, tra l'altro il francese non ha mai fatto più di un gol in un solo campionato. Jovetic dopo aver messo a segno 3 gol in 2 giornate, è rimasto a secco nelle successive 6 presenze, mentre Ljajic non segna in Serie A da 19 partite. La prossima presenza di Icardi sarà la numero 100 in carriera in Serie A, nella quale ha segnato 44 gol, 10 con la Samp e 34 con l'Inter, inoltre da quando Mancini è tornato all'Inter, Icardi è il giocatore con più presenze nell'Inter, ben 42, e più gol segnati, ovvero 19. Infine Palacio è a digiuno di gol da 10 giornate in Serie A.



Samuele Longo ha collezionato la sua prima presenza in A proprio con l'Inter, nel 2012 contro la Lazio, unica presenza nella massima serie con l'Inter, che poi ha sempre preferito mandarlo in prestito. Blanchard è il giocatore che ha respinto più tiri per adesso in serie A (17) e inoltre il giocatore del Frosinone ad aver effettuato più passaggi (322). Soddimo invece è quello che ha effettuato più dribbling (19), ad aver effettuato più cross (48) e ad aver mandato al tiro più volte i compagni (15). Il gol di Diakitè segnato al Genoa è stato il primo gol "straniero" del Frosinone in A. Daniel Ciofani è il giocatore più utilizzato da Stellone nelle ultime due stagioni, ben 52 presenze su 54 giocate dai ciociari.



GLI ALLENATORI - Mancini e Stellone non si sono mai incontrati da allenatori. Curiosità: hanno lo stesso nome. Stellone ha affrontato l'Inter sei volte in carriera, con cinque sconfitte e l'unico pareggio vestendo la maglia granta del Torino.



ARBITRO DI GARA - La prossima partita per Guida sarà l'80esima in Serie A, la sesta quest'anno. L'inter è imbattuta con Guida come arbitro in campionato, cinque vittorie e quattro pareggi. Guida non ha mai arbitrato il Frosinone in B, ma l'ha fatto nella vittoria dei ciociari per 2-0 contro l'Empoli quest'anno. Guida ha concesso 20 rigori in Serie A, 15 alle squadre in trasferta e 5 a quelle in casa.



SQUALIFICATI E DIFFIDATI - Per l'Inter nessuno squalificato, ma ben tre diffide: Melo, Medel e Kondogbia. Per il Frosinone: Dionisi squalificato e Blanchard diffidato.

LE PROBABILI FORMAZIONI - L'Inter tornerà con tutte le probabilità a schierarsi con il 4-3-1-2, con D'Ambrosio e Nagatomo confermati sulle fasce, Guarin, Melo e Kondogbia a centrocampo e Perisic con il compito di innescare Icardi e Jovetic.

Il Frosinone invece, scenderà in campo con il 4-4-2. In difesa confermati Rosi, Diakitè, Blanchard e Crivello. A centrocampo a sopperire alle mancanze di Tonev e Chibsah, ci saranno Paganini e Sammarco, più gori e Soddimo. In attacco Ciofani verrà affiancato da Castillo, che sostituisce lo squalificato Dionisi.