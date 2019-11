Risultato Inter - Frosinone  Serie A 2015/2016  (4-0)

Per questa sera è tutto. Grazie per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Finisce qui. Se non la migliore, una delle migliori Inter della stagione. Poker al Frosinone senza alcuna ammissione di replica. Completamente sparita dal campo la squadra di Stellone nel secondo tempo dopo una buona prima frazione. Gli uomini di Mancini hanno sfruttato gli spazi concessi dal team ospite per segnare e dilagare. Vittoria mai messa in discussione ed ora l'Inter si ritrova al 1° posto in solitaria con 30 punti. Frosinone fermo al terz'ultimo posto con 11.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BROZOVIC: il croato tira un perfetto diagonale su assist di Ljajic, Leali non può nulla

91' Cross rasoterra di Perisic, Leali blocca

3 minuti di recupero

88' Ultimo cambio tra i padroni di casa: esce Icardi, entra Brozovic

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MURILLO: Perisic passa a Jovetic che di tacco serve l'inserimento di Murillo, il colombiano davanti all'estremo difensore avversario non sbaglia

86' Secondo cambio nell'Inter: esce Biabiany ed entra Perisic

85' ALTRA OCCASIONE SCIUPATA DAI NERAZZURRI: Ljajic parte in contropiede e serve Jovetic, solo davanti a Leali, il montenegrino però calcia addosso al portiere

83' Ultimo cambio per Stellone: esce Paganini ed entra Carlini

82' Meno di dieci minuti alla fine e partita ormai in cassaforte per la squadra di casa

80' Crivello crossa in area per Longo che viene anticipato provvidenzialmente da Telles

79' Murillo allunga per Icardi che crossa per Jovetic, il quale non riesce a colpire bene di testa

77' Altro cambio tra le fila ciociare: esce Gori entra Gucher

76' Cambio nel Frosinone: esce Ciofani entra Longo. Dal punto di vista tattico non cambia nulla

75' Icardi prova il destro a giro ma Leali blocca senza problemi

73' Ljajic approfitta di uno svarione difensivo avversario, si accentra e calcia ma Diakitè contrasta la conclusione del serbo

72' Telles serve Jovetic che aggancia male il pallone, allontana la difesa frusinate, prende palla Icardi, il quale calcia male favorendo la parata di Leali

70' Altro episodio dubbio ma nell'area ospite con Ranocchia che calcia un pallone, il quale va a sbattere forse sul braccio di Crivello, anche stavolta Guida lascia correre

68' CLAMOROSA OCCASIONE SCIUPATA DA BIABIANY: Icardi serve di tacco il francese che indirizza il diagonale sul secondo palo ma Blanchard salva sulla linea

68' Contatto dubbio in area nerazzurra con Soddimo che va in contrasto con Murillo, per Guida è tutto regolare

67' Ljajic si aggiusta il pallone ai 20 metri e calcia ma la mira è completamente errata

64' L'Inter rimane col 4-2-3-1 con Murillo che si allarga sulla fascia destra e Ranocchia prende il suo posto al centro della difesa

62' Ammonito Paganini per fallo in ritardo su Telles

61' Ora bisognerà capire come si posizionerà l'Inter. Sembra un 3-5-2 con Telles e Biabiany larghi.

60' Prima sostituzione per Mancini: esce Nagatomo entra Ranocchia

60' Castillo si avventa su una palla vagante in area e calcia ma Murillo s'immola e salva. Poi Rosi prova la conclusione dai 20 metri, ma il pallone sorvola la traversa

56' Jovetic scarica per Ljajic che calcia dal limite, ma il suo tiro finisce lontano dai pali della porta frusinate

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL RADDOPPIO DELL'INTER!!!!!!!!!!!!!!!Icardi deposita in rete un ottimo assist di Ljajic. Azione spettacolare della squadra nerazzurra che gioca in velocità, con le triangolazioni tra Ljajic, Icardi e Jovetic. Poi davanti a Leali il serbo appoggia all'argentino che segna a porta vuota

52' Icardi serve Ljajic che perde il tempo per tirare, favorendo il recupero della difesa ospite

52' Spazza la difesa di casa, poi Gori calcia di prima intenzione da fuori ma Handanovic blocca

51' Paganini guadagna una buona punizione dal vertice corto destro dell'area di rigore nerazzurra

49' Mischia in area ed alla fine a salvare è Biabiany che spedisce in calcio d'angolo. Dal corner seguente fallo in attacco

48' Il Frosinone guadagna un calcio d'angolo sulla sinistra

46' Azione coast-to-coast di Biabiany che salta tutti gli uomini che gli si presentano davanti sulla fascia ed una volta entrato in area triangola con Icardi, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa

46' Comincia il secondo tempo

Rientrano le squadre in campo

Partita tutto sommato molto equilibrata ed aperta ad ogni risultato

Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore dell'Inter. Prima frazione da dividere in due fasi: nella prima meglio il Frosinone, nella seconda i padroni di casa trovano il gol con Biabiany e da lì si sbloccano creando altre occasioni da rete

45' Jovetic scappa via alla difesa avversaria e calcia una volta giunto ai 16 metri, ma il tiro è debole e Leali blocca senza problemi

44' Ljajic prova la conclusione dai 25 metri ma la sfera sorvola di poco la traversa

42' Jovetic serve Icardi in area che di tacco cerca un compagno, ma trova solo Leali

40' Ammonito Soddimo per un brutto fallo su Felipe Melo

38' Felipe Melo si prepara la conclusione dal limite ma calcia a lato

37' Rischio di Handanovic, che si fa sfuggire il pallone su un cross di Soddimo, ma poi la recupera

34' Biabiany va via sulla destra e crossa ma Rosi rimedia in angolo

33' Su uno di questi Diakitè prova la rovesciata ma la palla finisce sul fondo

33' I ciociari collezionano calci d'angolo

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ljajic calcia dal limite, Leali respinge, sulla ribattuta si avventa Biabiany che deposita in rete

28' Niente da fare dal corner

27' Jovetic supera 4 avversari e passa a Felipe Melo che lancia Biabiany, il quale crossa per Icardi che viene contrato in angolo

26' Ammonito Miranda per un entrata in ritardo su Castillo

24' Azione personale di Ljajic che cerca il triangolo con Jovetic ma il montenegrino viene preso in controtempo

23' Castillo calcia male dai 30 metri, para Handanovic

22' Inter troppo imprecisa. Frosinone che produce buon calcio senza però essere sufficientemente incisivo

21' Facile per Handanovic

21' Punizione da posizione interessante per il Frosinone. Batte Soddimo

19' I nerazzurri provano le giocate veloci ed i cross dalla fasce ma per ora la difesa ciociara regge alla perfezione

17' Rosi crossa dalla destra, sponda di Ciofani e girata di Soddimo sul fondo

15' Jovetic vince una serie di rimpalli e tira ma Leali risponde presente

14' Gran pressing della formazione di Stellone che sta costringendo i padroni di casa a tanti errori in fase d'impostazione

13' Jovetic va via alla difesa ospite e scarica per Kondogbia che tira malissimo

10' Primo giallo del match per Diakitè, fallo da dietro su Icardi a centrocampo

10' Partita molto equilibrata. Questa è la sorpresa di questi primi istanti di match

8' Sul corner seguente stacca Ciofani ma la palla sorvola la traversa

7' SUPER-PARATA DI Handanovic sul tiro a volo di Soddimo. Calcio d'angolo per i ciociari

7' Castillo prova il destro dalla distanza ma l'estremo difensore nerazzurro blocca

6' Da questi primi minuti si nota una squadra ospite sicuramente non rinunciataria e che prova a giocarsela con intensità e velocità

5' Su capovolgimento di fronte i ciociari costringono Handanovic all'uscita su Castillo

5' Jovetic allarga per Ljajic che appoggia su Kondogbia, il quale allarga per Telles che crossa ma Leali è bravo a respingere

3' Il Frosinone comincia a superare la propria metà campo

2' La difesa frusinate riesce a spazzare

2' Subito nerazzurri in avanti che guadagnano un calcio d'angolo

1' Inizia il match

L'Inter attaccherà da sinistra verso destra, il Frosinone nel senso opposto

Risuona la Marsigliese

Entrano le squadre in campo

Maglia nerazzurra, pantaloncini e calzettoni neri per l'Inter. Completa divisa bianca per il Frosinone. Squadre nel tunnel

Le due formazioni rientrano negli spogliatoi. Un quarto d'ora all'inizio

Entrano le squadre in campo per il riscaldamento

La squadra nerazzurra è obbligata a vincere per raggiungere e superare Napoli e Fiorentina in vetta alla classifica. Il Frosinone invece deve approfittare dei passi falsi di Carpi e Verona per allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione

Mancini quindi rivoluziona la propria squadra inserendo dal primo minuto Ljajic e Biabiany. Stellone invece conferma gli 11 dettati in conferenza stampa.

Formazione ufficiale del Frosinone:

Formazione ufficiale dell'Inter:

Entriamo in diretta ad un'ora dal calcio d'inizio.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Frosinone, valida per la tredicesima giornata di Serie A Tim 2015/16!

Una gara apparentemente più scontata dei saldi invernali, ma che potrebbe celare delle insidie da non sottovalutare per la squadra di Mancini, che l’ha definita una vera e propria trappola. Queste sono le partite che una squadra che punta al tricolore non può di certo sbagliare ma i ciociari hanno mostrato più volte di saper dare filo da torcere alle big, come nel pareggio ottenuto allo Juventus Stadium.

QUI INTER – I nerazzurri devono portare a casa i tre punti se vogliono convincere il proprio pubblico e dare un colpo di coda alle dirette avversarie dopo i risicati risultati ottenuti nelle ultime partite. L’Inter non perde da sei giornate ma ha ottenuto quattro vittorie per 1-0 e due pareggi per 1-1, è arrivato quindi il momento di ottenere una vittoria netta e tonda per zittire chi parla solo di fortuna. Prima della sosta gli uomini di Mancini hanno ottenuto tre punti importantissimi in casa del Torino con rete decisiva di Kondogbia in una partita molto bloccata tatticamente.

QUI FROSINONE – I gialloblù sono consapevoli di essere su una strada in salita, ma sono determinati più che mai alla scalata verso la vetta della permanenza in Serie A. Gli ultimi risultati del Frosinone non sono disastrosi, 7 punti nelle ultime 5 partite non sono certo da disdegnare. Si può però parlare di due punti letteralmente buttati al vento nell’ultima gara casalinga contro il Genoa, dove si è fatto rimontare sul 2-2 con un uomo in più.

LE ULTIME DAI CAMPI



Mancini va di 4-3-3 e torna alle origini: Handanovic tra i pali, in difesa sulla corsia di destra agirà uno tra D’Ambrosio, favorito, e Telles. Al centro agirà il muro Miranda-Murillo, a sinistra spazio a Yuto Nagatomo. A centrocampo molte indecisioni per il tecnico nerazzurro: di nuovo arruorabile Guarin, se la gioca con Brozovic per un posto da titolare. Certa la presenza di Kondogbia, Medel invece potrà lasciare il posto a Felipe Melo per essere preservato in vista della trasferta di Napoli. Nel trio d’attacco agiranno invece Perisic, Icardi e Jojo Jovetic.

Stellone cerca invece il sistema di gioco migliore per arginare i nerazzurri, molto probabile il 4-4-2. Leali proteggerà lo specchio della porta, in difesa agiranno Rosi sulla destra, Diakitè e Blanchard centrali e Crivello a sinistra. A centrocampo Paganini e Soddimo sulle ali, Sammarco e Gori al centro. In attacco il mister deve rimediare all’assenza per squalifica di Dionisi, spazio a Ciofani e Castillo.

PROBABILI FORMAZIONI



INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio; Miranda, Murillo, Nagatomo; Guarin, Felipe Melo, Kondogbia, Perisic; Jovetic, Icardi. All.: Mancini.



FROSINONE (4-4-2): Leali; Rosi, Diakitè, Blanchard, Crivello; Paganini, Gori, Sammarco, Soddimo; Ciofani, Castillo. All.: Stellone

LE PAROLE DEGLI ALLENATORI



MANCINI: "Chi adesso è lì in alto è in lotta per qualcosa di importante, ma la classifica può cambiare ancora. Abbiamo bisogno di un San Siro pieno per ricevere quella spinta che può aiutarci contro il Frosinone. Dobbiamo convincere noi stessi per primi e migliorare le lacune che abbiamo. Se riusciremo in questo potremmo giocarcela alla pari con tutte. Come posizione credo che abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle aspettative. Ma dobbiamo fare ancora meglio perché dobbiamo segnare più gol. Per il resto la squadra è solida e tutti stanno facendo il loro dovere. Le ultime due partite sono state molto difficili, vorrei continuare a vedere la squadra restare solida a livello difensivo, ma non vorrei vedere l'ultimo quarto d'ora visto contro il Torino. Jovetic e Icardi devono prima giocare insieme, per poi conoscerci meglio e cercarsi in continuazione. Giocano insieme da poco tempo, hanno margini per migliorare. Noi ci aspettiamo tanti gol da entrambi e speriamo che possano trovarsi bene il più presto possibile. Domani titolari? Vediamo. Lo scudetto si può vincere anche con tutti 1-0 a favore. Pensate all'Atletico Madrid di qualche anno fa che vinceva grazie alla solidità. Secondo me è molto importante la solidità detto che bisogna migliorarsi davanti e segnare di più. Per domani, vi dico i quattro titolari sicuri: Handanovic, Nagatomo, Kondogbia e Felipe Melo. Leggo che stiamo comprando tutti e mi fa piacere. Dobbiamo migliorare l'assetto con i giocatori che abbiamo. Se dobbiamo prendere qualcuno deve fare subito la differenza e non abbia bisogno di 2-3 mesi d'ambientamento. Al momento non abbiamo parlato di giocatori. Quando lavoro con un gruppo si crea qualcosa in cui non è facile inserire un nuovo giocatore a meno che non si tratti di Messi o Cristiano Ronaldo. Serve uno che conosca il calcio italiano e l'ambiente. Sensi è un giocatore che è giovane, che ha fatto poche partite in Serie B. Ha qualità, personalità e deve crescere ancora molto perché è giovane. Io spero che Ranocchia e Vidic restino."

STELLONE: “Come si batte l’Inter? Semplice, con la partita perfetta. Andiamo a San Siro per cercare di metterli in difficoltà, nel calcio non c’è niente di scritto. I nerazzurri non segnano moltissimo, ma al minimo errore commesso possono segnarti. Soprattutto sanno concedere poche occasioni da gol. Noi proveremo a ripartire in contropiede. Stiamo facendo un’ottima stagione, quello che ci manca è riuscire a fare più punti fuori casa. Certo in qualche trasferta meritavamo di più ma siamo in perfetta linea con le prestazioni che ci aspettavamo. Gli errori che si commettono in un campionato di Serie A pesano molto di più rispetto a quelli che potevamo commettere l’anno scorso in Serie B, dobbiamo migliorare anche su quest’aspetto. Il fatto che ci seguano in così tanti è un motivo in più per cercare di regalare loro un’emozione importante”.

I PRECEDENTI



È la prima sfida ufficiale tra le due squadre poiché l’Inter non è mai scesa nella serie cadetta e per il Frosinone è la prima stagione in quella maggiore.