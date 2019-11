Partita Lazio - Palermo in Serie A 2015/2016 (1-1)

Per questo avvincente pomeriggio di Serie A è tutto. Nel ringraviarVi per esser stati in nostra compagnia, il sottoscritto, Alessandro Cicchitti, Vi rimanda ai prossimi appuntamenti calcisici, sempre live, sempre qui su VAVEL Italia.

17.08 - Questo è il penalty forte e preciso di Candreva che ha permesso alla Lazio di agguantare in pareggio nel difficile pomeriggio dell'Olimpico.

17.00 - Alla fine sono un po' tutti scontenti: il Palermo, perché dopo aver condotto il match per 50' e aver rischiato più volte il gol del 2-0 ha finito per subire gol a causa di un brutto errore individuale. La Lazio perché come detto alla vigilia da Pioli questa era una partita da vincere ad ogni costo, e alla fine nonostante la rimonta e la reazione non è andata così.

95' - Finisce qui! TRIPLICE FISCHIO! E' 1-1 TRA LAZI E PALERMO. AL GOL OSPITE DI GOLANIGA NEL PRIMO TEMPO, HA RISPOSTO ANTONIO CANDREVA SU RIGORE NELLA RIPRESA. Sicuramente un punto guadagnato, all'esordio sulla panchina del Palermo per Ballardini. 2 punti persi per la Lazio, che quantomeno non allunga la striscia di sconfitte e torna a muovere la classifica dopo 3 settimane nere.

94' - ULTIMO MINUTO.

93' - C'ha provato Candreva con un tiro a scendere dalla lunga distanza, ma la palla è finita alta sopra la traversa.

90' - Ci saranno 5 minuti di recpero.

90' - Lazio a centimetri dal gol del vantaggio: CROSS AL BACIO DI BASTA PER KISHNA CHE COLPISCE TROPPO FORTE. PALLA ALTA DI POCHISSIMO.

88' - Ultimi minuti all'Olimpico. Le squadre sono visibilmente stanche; la Lazio sta disperatamente cercando il gol della vittoria. Il Palermo si difende cercando di sfruttare qualche contropiede.

84' - Esce proprio Keita nella Lazio; dentro Kishna.

83' - Lampo di Keita che si sposta la palla e va al tiro col destro. Palla alta sopra la traversa.

81' - Ultimo cambio nel Palermo: fuori Struna; dentro Rispoli.

75' - Marchetti! Ancora lui salva la Lazio sul tiro secco e potente di Rigoni appena entrato.

73' - Ora Ballardini corre ai ripari: doppio cambio per il Palermo; dentro Rigoni e Trajkovski; fuori Gilardino e Hijemark.

70' - AAAAAANNNTOOOOOONIOOOOOO CANDREVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! HA PAREGGIATO LA LAZIO CON IL TIRO DAGLI UNDICI METRI DI CANDREVA. NULLA DA FARE PER SORRENTINO. 1-1

68' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! ERRORE GRAVISSIMO DI HIJEMARK CHE SI FA SALTARE DA LULIC E POI LO STENDE PROPRIO ALL'INGRESSO DELL'AREA DI RIGORE.

66' - Doppia Grandissima occasione per il PALERMO! Prima Vazquez serve splendidamente Chochev fermato in diagonale da un grande Marchetti; poi è ancora Vazquez a suggerire per Gilardino che solo davanti a Marchetti non ha trovato il giusto impatto con il pallone.

62' - Ammonito anche Matri, stavolta per proteste.

61' - Torna a bussare dalle parti di Marchetti il Palermo: lo fa con la punizione al veleno di Vazquez intercettata con i pugni da Marchetti.

60' - Ammonito anche Gentiletti.

58' - Doppio cambio nella Lazio: Pioli richiama in panchina il deludente Felipe Anderson. Dentro al suo posto Candreva. Avvicendamento anche tra Djordjevic e Matri che fa il suo ingresso in campo.

58' - Chochev primo ammonito del match.

56' - Dopo la grande paura, torna in avanti la Lazio che continua a collezionare calci d'angolo senza riuscire nell'intento di andare ad agguantare il Palermo a quota 1. Match comuqnue vivo.

54' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL PALERMO CHE HA SFRUTTATO UN CONTROPIEDE LANCIATO DA GILARDINO IN 3 VS 3. BRUGMAN HA APPOGGIATO PER CHOCHEV IL CUI TIRO E' STATO NEUTRLIZZATO DA MARCHETTI CON LE GAMBE.

53' - Squadre molto più lunghe in questa ripresa. Capovolgimenti di fronte continui.

49' - GOL ANNLLATO A HOEDT. Ancora sugli sviluppi di un corner, l'olandese era stato il più lesto a raccogliere il pallone vagante e ad insaccare in rete. Celi però, ha ravvisato una scorrettezza e ha deciso di annullare la rete.

46' - SI RICOMINCIA!!!! INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI LAZIO - PALERMO.

16.03 - Squadre in campo. Tutto pronto per la ripresa del gioco.

16.02 - Ecco, intanto il gol di Goldaniga che per il momento sta decidendo la sfida tra Lazio e Palermo.

15.55 - Nella ripresa, la Lazio dovrà invertire rotta, lasciarsi i dubbi e le paure alle spalle e attaccare con lucidità. Pioli deve farsi sentire negli spogliatoi. Ballardini invece, può ritenersi soddisfatto.

15.53 - E' stato un primo tempo abbastanza povero di emozioni, che alla fine ha visto prevalere la squadra più cinica e concreta sotto porta. La Lazio era partita bene, con voglia e attenzione, ma con il passare dei minuti il Palermo ha preso sempre più campo, sino al momento del gol di Goldaniga al 21' minuto. Dal que momento in avanti, la Lazio ha ripreso ad attaccare, ma le conclusioni dei biacocelesti si sono rivelate spesso imprecise o facili per un portiere come Sorrentino.

46' - Finisce qui il primo tempo dell'Olimpico. Al 45' è 1-0 in favore del Palermo che ha colpito al minuto 21' con il gol, il primo in Serie A di Goldaniga.

45' - Ci sarà 1 minuto di recupero.

42' - Continua il pressing della Lazio che attacca, ma non trova il gol del pari. Ora il Palermo si copre in attesa di rientrare negli spogliatoi.

40' - LAZIO VICINISSIMA AL PARI CON IL GRAN COLPO DI TESTA DI HOEDT CHE STAVA PER BEFFARE SORRENTINO, RAPIDISSIMO NELL'ARRETRARE E ALLUNGARE LA SFERA OLTRE LA TRAVERSA.

39' - Torna in avanti la Lazio che gadagna un buon corner.

34' - Ancora Lazio vicina al gol del pari! Gran discesa di Anderson che mette dentro un pallone basso e insidioso spazzato proprio sui piedi di Biglia che indisturbato è andato al tiro, completamente sballato. Palla altissima.

31' - Altra grande chance per la Lazio, ancora con Milinkovic Savic che stavolta calcia malissimo. Palla molto distante dai 3 legni difesi da Sorrentino.

25' - Reazione Lazio con la sassata dalla distanza di Milinkovic Savic tra i più positivi di questo primo tempo. Palla alta di pochissimo oltre la traversa di Sorrentino.

22' - Il gol è nato sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra da Vazquez; il pallone dopo esser stato allontanato, è finito sui piedi di Lazaar che non c'ha pensato su ed è andato al tiro, sbilenco, trasformatosi in assist perfetto per Goldaniga che dal limite dell'area ha colpito secco sul primo palo.

21' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DANIGA!!!!!!!!! GOLDANIGA! ALL'ESORDIO DAL PRIMO MINUTO IN SERIE A! IL GIOVANE DIFENSORE ROSANERO HA PORTATO AVANTI GLI OSPITI CON UN DESTRO IMPARABILE PER MARCHETTI. 1-0 PALERMO.

18' - Buona azione in verticale del Palermo che sfrutta al meglio le doti fisiche di Gilardino, bravissimo nel fare da sponda per la conclusione a rimorchio di Struna che però colpisce malissimo.

16' - Grave errore di Lulic che ha messo in moto Vazquez la cui conclusione però, non ha sortito grandi effetti. Tiro debole e centrale.

13' - Prima azione degna di nota del Palermo ad opera di Lazaar che ha tentato una conclusione da distanza siderale. Nessun problema per Marchetti.

9' - Opporunità interessante per Felipe Anderson, la prima della sua partita, nata da un lancio lungo di Biglia che ha pescato il brasiliano alle spelle di Lazaar che poi è rientrato in tempo e con l'aiuto di Sorrentino ha fermato il 10 laziale.

5' - Ancora Lazio in avanti con Keita che ha messo dentro un cross spazzato in corner da Lazaar. Palermo un po' troppo timido in quest'avvio di gara.

3' - Prima occasione del match di marca biancoceleste! Tiro dai 20 metri di Milinkovic Savic allungato in angolo da Sorrentino che poi si lamenta per la posizione di Djorjevic che ha partecipato all'azione.

1' - SI PARTEEEEE! INIZIATA LAZIO - PALERMO.

14.59 - Suona la Marsigliese anche all'Olimpico. I giocatori rispettano l'inno francese in silenzio.

14.58 - Squadre in campo!

14.55 - Ormai è tutto pronto all'Olimpico. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco dello Stadio Olimpico.

14.49 - Ecco il momento in cui le due squadre prendono la via degli spogliatoi. Sempre molto scarsa la cornice di pubblico all'Olimpico. Di sicuro hanno inciso le ultime deludenti prestazioni dei biancocelesti in questa sorta di sciopero.

14.46 - Dopo il riscaldamento, le squadre stanno prendendo la via degli spogliatoi. Manca ormai poco al calcio d'inizio di questa delicatissima sfida tra Lazio e Palermo.

"Ringrazio il mister per la possibilità e cercherò in tutti i modi di dare il mio contribut0 al 100% e speriamo bene. Differenze di Ballardini con Iachini? E’ arrivato con molta serenità e ha dato le sue idee di gioco che abbiamo subito fatto nostre cercando di portarle in campo." Poi Goldaniga ha continuato: "Abbiamo provato il 4-3-1-2 e oggi vogliamo dimostrare di averlo assimilato. Iachini è stato importantissimo, a me ha insegnato tantissimo ma il calcio è così. Si volta pagina e da oggi daremo tutto per il mister Ballardini."

"Proveremo a mettercela tutta per vincere questa partita, sto bene e voglio fare una buona gara" – ha dichiarato Keita - "Siamo una squadra con grande grinta e il mister lo ha ribadito, dimostreremo il nostro valore questo pomeriggio contro il Palermo”.

14.34 - A poco meno di 30 minuti dal kick off del match, ecco cosa hanno detto due dei possibili protagonisti del match, Keita e Goldaniga:

14.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento. Per il momento però, è un Olimpico semi deserto quello che sta accompagnando le due squadre verso il fischio d'inizio della gara.

14.25 - 4-3-2-1 per il Palermo con Ballardini che sceglie Brugman e non Quaison in coppia con Vazquez dietro l'unica punta Alberto Gilardino.

PALERMO: (4-3-2-1): Sorrentino; Struna, Goldaniga, Gonzalez, Lazaar; Rigoni, Brugman, Chochev; Vazquez, Brugman; Gilardino.

14.20 - Ecco invece, l'undici, il primo undici scelto da Davide Ballardini per il suo Palermo:

14.16 - Tutto confermato in casa Lazio con la sola eccezione di Hoedt titolare a sorpesa al posto di Mauricio. Tutto confermato in avanti con Keita e Anderson sugli esterni e Djordjevic in posizione centrale.

LAZIO: (4-3-3): Marchetti; Basta, Hoedt, Gentiletti, Lulic; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Djordjevic, Keita.

14.14 - Sono appena state rese ufficiali le formazioni di Lazio e Palermo. Ci sono un paio di sorprese rispetto alle attese, ma andiamo con ordine partendo dall'undici laziale:

14.05 - Tra gli attesi protagonisti c'è anche Keita Balde Diao. Pioli sembra intenzionato a dare un chance importante al giovane spagnolo che quasi certamente completerà il tridente offensivo con Felipe Anderson e Djordjevic.

14.03 - Entriamo subito nel cuore dello Stadio Olimpico di Roma. Ecco lo spogliatoio della Lazio, dove sono pronte le maglie dei protagonisti biancocelesti attesi al riscatto dopo 3 sconfitte consecutive.

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e di Lazio - Palermo (15.00), match di punta nella domenica pomeriggio della tredicesima giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016. Allo Stadio Olimpico di Roma, va in scena un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre chiamate ad una svolta nel gioco e nelle prestazioni, dopo le recenti delusioni. La Lazio di Pioli sta viaggiando a ritmi da zona retrocessione, con un solo successo e 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate; il Palermo invece, ha appena cambiato guida tecnica; Zamparini ha scelto l'esperto Davide Ballardini che già in passato si è seduto sulla panchina rosa nero, e guarda caso ha anche un passato da ex tecnico biancoceleste.

Nell'ultimo mese la Lazio ha attraversato un momento nero, un black out insiegabile che ha portato a sconfitte pesantissime, 4 nelle ultime 5 di Serie A, derby compreso. A far preoccurare, e parecchio Pioli, è stato l'atteggiamento della sua squadra, poco propositiva, spesso dimessa e senza quella cattiveria necessaria per fare risultato. Sono arrivate sconfitte esterne che continuano ad essere il grande handicap di questa squadra, ma allo stesso tempo, i biancocelesti sono capitolati anche tra le mura amiche, prima con il Milan, poi nel Derby con la Roma. In queste due settimane di pausa, a Formello si è lavorato sodo per invertire la rotta di una stagione che sta pian piano prendendo la via sbagliata. Pioli lo sa, con il Palermo è vietato sbagliare altrimenti saranno guai seri.

Sin qui, il campionato del Palermo è stato pieno di luci ed ombre. I rosanero, hanno saputo tener testa all'Inter capolista, ma allo stesso tempo capitolare contro avversari di pari livello o di livello inferiore. Zamparini, rinomato per i suoi esoneri, non ha resistito è dopo un campionato e 12 giornate ha esonerato Giuseppe Iachini. Al posto dell'ex Brescia, è stato chiamato un allenatore dalla grande esperienza, e che conosce già una piazza come Palermo: Davide Ballardini. Il "Balla", è un uomo di calcio, che nella sua lunga carriera ha girato parecchie città, e tra queste anche Roma. Per lui infatti, la partita con la Lazio sarà un ritorno all'Olimpico da avversario; ma niente sconti, Ballardini ha il compito di far risalire il Palermo già a partire dalla trasferta dell'Olimpico. Per i rosanero, oggi incomincia un nuovo campionato.

Le probabili formazioni

Per la delicata sfida al Palermo, Pioli deve rinunciare a Onazi che ha accusato un problema muscolare, a Mauri, out per i soliti problemi alla schiena e molto probabilmente anche a Miro Klose, che comunque, nella migliore delle ipotesi siederà in panchina. Pochi dubbi per Pioli che ripropone il 4-3-3 con Marchetti tra i pali. In difesa, dovrebbe arretrare Lulic, con Basta titolare sull'out opposto. La coppia di centrali sarà ancora una volta Mauricio - Gentiletti.

A centrocampo dovrebbe giocare Milinkovic - Savic dal 1'. In posizione centrale agirà capitan Biglia mentre alla sua sinistra ci sarà Parolo. Pochi dubbi anche in attacco dove Keita è favorito su Candreva per una maglia da titolare. Completeranno il reparto Djordjevic e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, Gentiletti, Maurício, Lulic; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Anderson, Djordjevic, Keita. Allenatore: Pioli.

Rispetto alla gestione Iachini, il neo ecnico del Palermo, Ballardini, sembra orientato verso un cambio di modulo. Salgono le quotazioni del 4-3-2-1 come modulo di riferimento; modulo studiato per far in modo che Vazquez e Quaison possano esprimere al meglio le loro qualità.

Tra i pali ci sarà Sorrentino, come sempre una sicurezza per la sua squadra. In difesa, Ballradini è rimasto impressionato dalle doti di Goldaniga che giocherà come centrale al fianco di Gonzalez. Le fasce esterne saranno occupate da Lazaar e Struna. A centrocampo si rivede Jajalo con Rigoni e Hiljemark a cmpletare il reparto. In avanti, come detto, spazio a Vazquez e Quaison che agiranno alle spalle dell'unica punta Alberto Gilardino.

PALERMO (4-3-2-1): Sorrentino; Struna, Goldaniga, Gonzalez, Lazaar; Jajalo, Rigoni, Hiljemark; Vazquez, Quaison; Gilardino. Allenatore: Ballardini.

Le parole della vigilia

Alla vigilia del delicatissimo impegno casalingo con il Palermo, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa con piglio battagliero. Dopo aver ricordato che quella con il Palermo sarà la sua 200^ panchina in Serie A, Pioli passa all'attacco: "La sosta l’abbiamo sfruttata per analizzare e lavorare. Mi sono stancato di dire che la squadra si allena bene, voglio vedere la mia squadra con carattere e decisione. Dobbiamo migliorare; la classifica non è quella che vogliamo e vogliamo riprenderci da una situazione che non ci appartiene. La classifica non ci rispecchia. La squadra deve rispondere e giocherà chi mi dimostra di avere voglia di sacrificarsi per la causa. Nelle stagioni precedenti non c’ero. A oggi la nostra stagione non è positiva, ma fortunatamente abbiamo ancora tanto da chiedere al nostro campionato. I conti si faranno alla fine, ma dobbiamo cambiare marcia".

Pioli non vuole parlare dei singoli, ma dello spirito di squadra e del sacrificio che il singolo deve mettere sul campo per aiutare i compagni: "I giocatori sapranno solo oggi chi giocherà, il vero primo allenamento insieme è stato ieri. L’importante è come giocheremo domani". Candreva: "Non voglio parlare dei singoli, mi interessa la squadra. Il singolo deve mettermi a disposizione: Candreva può sicuramente dare di più, ma come lui tanti altri". Milinkovic-Savic: "Per me può occupare due zone di campo, può giocare sia nel centrocampo e 3 che da trequartista". Infine, il tecnico ha concluso: "Ci siamo concentrati molto su di noi e questo è importante. Non credo che sarà un problema non conoscere perfettamente il Palermo. Loro sono sicuramente una squadra importante, con giocatori di qualità, ma siamo la Lazio e sappiamo cosa vogliamo dalla partita di domani".

Poca emozione, tanta concentrazione, determinazione e voglia di fare. Così, Davide Ballardini si è presentato in conferenza stampa, alla vigilia del suo secondo debutto sulla panchina del Palermo. "Sarà una partita difficile come tutte quelle del campionato" - ha esordito il Balla che poi prosegue parlando dell'avversario - "Sarà complicato fare risultato contro una delle 4-5 squadre più attrezzate del campionato. Per me è bello trovare di nuovo queste sensazioni ed emozioni. Siamo pronti per questa nuova avventura. Zamparini lo conoscete meglio di me, dice quel che pensa e fa la gioia della stampa. Le sue battute ci vogliono." Dopodiché ha parlato della sua nuova squadra e delle impressioni avute nei pochi allenamenti diretti: "Ci siamo ritrovati tutti ieri, per le assenze dei nazionali. La sensazione che avevo è stata confermata, ho un gruppo di giovani interessanti insieme ad altri meno giovani, ma altrettanto positivi. Penso ai vari Gilardino, Rigoni e Sorrentino. Sono un bell’esempio per i giovani, che da loro possono imparare tanto in allenamento".

Dopodiché si è passati ad aspetti più strettamente legati al campo. Ballardini c'ha tenuto a ricordare la grande abbondanza di uomini in tutte le zone del campo e in particolare in difesa: "Ho tanti difensori centrali ed esterni che hanno giocato più a cinque che a quattro, ma per me quegli esterni restano dei terzini. Per me Gonzalez è a disposizione, poi parlerò con lui per vedere se se la sente. Goldaniga mi piace, è un giocatore forte. In difesa abbiamo lui, Andelkovic e Gonzalez da centrali, oltre a Vitiello che è infortunato. Tutti giocatori che per caratteristiche si sposano l'uno con l'altro". In conclusione, Ballardini da una lezione di tattica ai giornalisti presenti in sala stampa, spiegando le varie caratteristiche dei suoi uomini e le possibili varianti da applicare in fase offensiva: "Trajkovski è un giocatore interessante, rapido e abile. Crea problemi agli avversari. Quaison credo abbia le caratteristiche giuste per fare l’esterno, ma anche da ala nel 4-3-3. Da centravanti penso faccia fatica. Tra lui e Trajkovski vedo assolutamente più attaccante quest'ultimo, perché gli piace attaccare lo spazio. Robin ha bisogno di giocare più largo. Vazquez è un giocatore offensivo e sapete bene che per me il trequartista deve essere un centrocampista offensivo. Se poi vogliamo giocare col 4-3-1-2 o 4-3-2-1 è chiaro che Vazquez giochi da attaccante, perché non è uno alla Simplicio. Gilardino deve far salire la squadra. Facendo così dà il tempo ai compagni di attaccare la porta, dopodiché lui stesso è bravo a finalizzare il gioco".

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Guardando ai 48 precedenti tra Lazio e Palermo, vediamo una leggera supremazia da parte dei biancolesti avanti con 21 vittorie, rispetto alle 16 affermazioni rosanero e agli 11 pareggi. In particolare, la Lazio è in striscia positiva con il Palermo da 4 partite: 3 vittorie ad un pareggio. Lo scorso anno, nella gara disputata all'Olimpico, la Lazio si impose con il punteggio di 2-1 grazie ad un gol di Candreva nel secondo tempo.

La squadra ospite invece, dovrà stare molto attenta a Filip Djordjevic che nel settembre del 2014 andò a segno per 3 volte nella vittoria della Lazio al Barbera per 4-0. Statistiche poco incoraggianti anche per Ballardini sempre sconfitto nei 3 precedenti giocati allo Stadio Olimpico.