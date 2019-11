Risultato finale Udinese - Sampdoria (1-0): Badu firma la prima sconfitta dell'era Montella

Finisce così, festa rabbiosa di Colantuono in panchina, l'Udinese torna alla vittoria dopo 3 partite ed invece finisce male la prima di Vincenzo Montella sulla panchina della Sampdoria. Sale a quota 15 in classifica la squadra bianconera, doriani che restano fermi a 16 punti. Continua il problema fuori casa pera Sampdoria che non è ancora riuscita ad ottenere un successo fuori casa. Grandi meriti per l' Udinese, voglia, carattere e coraggio cosa che non abbiamo visto nei genoani. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE LA PARTITA, l'Udinese batte 1-0 la Sampdoria

92' Ultimi attacchi della Sampdoria ma è in 10 uomini

91' Angolo per i friulani

90' Fallo in attacco di Cassano

90' Samp in dieci, 4 minuti di recupero

89' ROSSO PER ZUKANOVIC: che falcia da dietro Badu, gioco pericoloso, giusta l'espulsione

88' Ancora Udinese in attacco, conclusione di Ali Adnane, ma nessun pericolo per Viviano

85' Fuorigioco di Di Natale

84' Giallo per Silvestre che stende Iturra

81' Tiro da dimenticare di Ali Adnane che chiede scusa ai compagni

81' Ultimo cambio anche per Montella, dentro Bonazzoli fuori Soriano

80' Fuori Felipe per infortunio dentro Piris

78' L'Udinese si mangia il 2-0: Perfetto passaggio di Di Natale che serve in mezzo Badu, masi scontra con Thereau e nessuno riesce a tirare in porta

76' Che bell'azione dell'Udinese, ma Silvestre chiude

75' Fuorigioco di rientro per Eder

74' Soriano viene messo giù, ma di Bello lascia correre

72' Doppio cambio anche per Colantuono: Dentro Di Natale e Ali Adnane, fuori Aguirre e fuori Widmer

71' Palla che colpisce la barriera

70' Fallo di Felipe su Christodoulopoulos che prende pure il giallo, punizione dal limite per la Sampdoria

68' Tiro di Badu ma si perde sul fondo

68' Cassano prova a cercare Soriano, ma la difesa Friulana rinvia

67' Sempre in vavanti la squadra di Colantuono, ma non ne approfitta

63' Primi cambi per Montella: dentro Cassano e Christodoulopoulos fuori invece Carbonero e Muriel

63' Fallo in attacco di Soriano

62' Prima occasione della Sampdoria con Fernando, tiro di potenza che esce di pochissimo

61' Ancora Aguirre, ma ancora una volta gli si allunga troppo la palla e Silvestre libera

60' Sampdoria che non riesce a reagire

59' L'Udinese è sempre pericolosa nelle ripartenze ancora con Aguirre

57' Giocata di esterno destro con Muriel, ma non riesce dargli la giusta precisione, palla che si perde in rimessa laterale, ma primo squillo dei doriani

57' Contropiede di Aguirre, ma poi perde palla e commette fallo

55' Fallo su Fernando

55' Udinese che attende in questo inizio secondo tempo

53' Ben chiuso Eder dalla difesa bianconera

52' Calcio d'angolo per l'Udinese

51' Giallo anche per Danilo che ferma Muriel, ma continua a protestare per il cartellino

50'Montella manda a scaldare Cassano

49' Muriel fermato da solito Danilo che strappa gli applausi del Friuli

46' Badu prova a lanciare Aguirre, ma Soriano esce e fa sua la palla

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dall'Udinese.

16.00 Confermate le stesse formazioni dell'inizio

Finisce 1-0 il primo tempo tra Udinese - Sampdoria, decide al 34' Badu. A tra poco per il secondo tempo

45' Calcio d'angolo per i padroni di casa

45' Ci sarà un solo minuto di recupero

42' Fallo in attacco di Edenilson

40'Ci prova ancora Badu da fuori, ma questa volta non trova la porta

Rivediamo il gol dell' Udinese friulani in vantaggio 1 a 0 con Badu

39' La Samp prova a reagire

37' scontro tra Aguirre e Silvestre. Di Bello cerca di portare la calma

34' GOOOOOOOOOL DELL'UDINESE CON BADU: Passaggio perfetto di Thereau, Badu viene premiato per il suo inserimento al tempo di giusto e va ha realizzare il gol dell' 1-0 con l'aiuto della traversa.

33' Fallo in attacco di Muriel

31' L'Udinese sciupa un'ottimo contropiede

28' Eder serve splendidamente De Silvestri, ma da posizione defilata non trova lo specchio della porta

25' CHE OCCASIONE PER L'UDINESE: Calcio di rigore in moviento per Thereau, conclusione centrale, ma ottima prontezza di riflessi di Viviano poi Iturra calcia fuori sulla ribattuta

24' Seconda conclusione della Sampdoria, ma nemmeno Soriano trova lo specchio della porta

22' Lodi prova a servire Badu, palla troppo lunga che finisce sul fondo

20' Gioco pericoloso di Iturra

19' Fallo tattico di Lodi su Eder

18' Primo squillo di Eder che taglia in mezzo all'area e va al tiro, ma finisce sull'esterno della rete, prima occasione della Sampdoria

17' Va Zukanovic ma colpisce in pieno la barriera bianconera

16' Fallo di mano e giallo per Iturra, punizione per la Sampdoria, distanza 30 metri

13' Udinese che ha chiuso bene sul tentativo di Soriano, la Samp ancora in attacco

11' Udinese momentaneamente in 10, Iturra è fuori per farsi medicare per un colpo subito

10' La difesa libera

10' Aguirre si guadagna un'interessante punizione

10' Badu va al tiro ma si perde sul fondo.

9' Altro corner per l'Udinese

8' Fischi per l'ex Muriel

7' Palla persa della Samp ed altra entrata di Badu ,ma Zukanovic libera

7' Momenti di confusione in campo, per il buon pressing dell' Udinese

6' Messo giù Soriano, fallo commesso da Danilo. Il brasiliano ha rischiato il giallo, intervento duro

4' Cross per Aguirre, la difesa libera

4' Lodi si guadagna una punizione a centrocampo

3' Pressing alto dell'Udinese

2' Rimessa laterale guadagnata da Eder

2' Cross sul secondo palo, ma la palla si perde fuori

1' Primo calcio d'angolo della partita in favore dei padroni di casa

1' Inserimento centrale di Badu, Moisander chiude

1' INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dalla Sampdoria

15.00 Coreografia speciale al Friuli come vi abbiamo anticipato prima. E' il momento della marsigliese.

14.58 Entrano in campo Udinese - Sampdoria

14.57 squadre nel tunnel, manca pochissimo al fischio d'inizio

14.49 Bell'iniziativa dell'Udinese: sono infatti state distribuite 10 000 bandiere francesi che verranno sventolate mentre suonerà la marsigliese al Friuli

14.46 Altre fasi di riscaldamento

14.45 Ingresso in campo di Montella, abbastanza teso per questa sua prima partita

14.44 Immagini che arrivano dal Friuli

14.34 Squadre in campo col riscaldamento finale

14.29 Uno sguardo anche allo spogliatoio della Sampdoria

14.14Finalmente abbiamo anche gli unidici scelti da Montella

Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Moisander, Zukanovic; Fernando, Barreto, Soriano; Carbonero, Muriel, Éder.

A disposizione: Puggioni, Brignoli, Rodriguez, Bonazzoli, Pereira, Palombo, Lazaros, Regini, Rocca, Ivan, Cassano.

All: Vincenzo Montellaer

14.02 Uno sguardo allo spogliatoio dei padroni di casa

13.51 Ecco la Formazione ufficiale scelta da Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Felipe; Widmer, Badu, Lodi, Iturra, Edenilson; Thereau, Aguirre.

A disposizione: Romo, Meret, Fernandes, Di Natale, Insua, Domizzi, Perica, De Mattos, Pasquale, Pontisso, Adnan, Piris.

All: Stefano Colantuono

13.41 La Sampdoria, onorerà le vittime dell’attentato di Parigi attraverso il suo capitano che nella gara con l’Udinese giocherà con al braccio una fascia commemorativa

13.07 Oltre ad Andrea Coda, Joaquín Correa, Djamel Mesbah e Nenad Krsticic – assenti annunciati contro l’Udinese e alle prese con le rispettive tabelle di recupero – va annoverato tra gli indisponibili per la sfida del “Friuli” anche Mattia Cassani. .

12.41 Luis Muriel ha parla ai microfoni di SampTv prima della sfida con l'Udinese: "Tornare in Nazionale dopo la Copa America era un obiettivo, sono contento di averlo raggiunto Per me è una partita diversa, non è come le altre, perché il mio passato a Udine è ancora vivo, è recente: ho tanti ricordi legati a quella piazza e soprattutto a quella città. Ne ho alcuni belli, altri meno, ma mi fa piacere ricordare quelli allegri, che mi hanno fatto stare bene a Udine".

12:11 Udinese-Sampdoria sarà diretta da Di Bello di Brindisi. Il fischietto pugliese quest'anno non ha mai arbitrato i blucerchiati e i friulani mentre l'anno scorso diresse proprio la sfida del Friuli terminata con un largo 4-1 per la squadra allora diretta da Mihajlovic.

11:39 Sono 36 i precedenti allo stadio Friuli fra Udinese e Sampdoria, con un bilancio abbastanza equilibrato ma con i padroni di casa in vantaggio con 14 vittorie contro le 11 blucerchiate, 11 i pareggi.

11:11 Tutto pronto al Friuli per l'esordio dell'Aereoplanino sulla panchina blucerchiata per la delicatissima sfida contro l'Udinese. Niente rivoluzione per Montella che partirà infatti dal 4-3-1-2 di zenghiana memoria.

10:45 Buongiorno, vi accompagneremo in questo lungo prepartita, restate con noi. Il primo avversario di Montella sulla panchina della Sampdoria sarà l'Udinese. Colantuono potrà contare sul rientro di Di Natale, al fianco di Thereau in attacco.

Buon pomeriggio a tutti da parte di Arianna Radice e tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti a questa diretta live di Serie A. Quest'oggi seguiremo in vostra compagnia Sampdoria - Udinese, fischi d'inizio alle ore 15.00. Restate con noi!

Udinese e Sampdoria si contenderanno tre punti che potrebbero pesare molto per entrambe le squadre: i bianconeri per allontanarsi dalla zona calda della classifica, adesso soltanto ad un punto, i blucerchiati per rialzarsi il prima possibile e cominciare al meglio l'era-Montella. Diamo un'occhiata alla classifica:

Una sconfitta interna potrebbe far saltare la panchina del CT Colantuono a causa dello scarso rendimento in campionato, il quale in conferenza alla vigilia di Udinese-Sampdoria si è un po' lamentato della multietnicità della sua rosa: "Nella settimana di sosta per le Nazionali siamo un po' penalizzati, ma ormai siamo abituati. Dobbiamo rischiare, essere propositivi e aggredire gli avversari"

Inizia dal Friuli l'avventura di Montella sulla panchina blucerchiata, stadio in cui l'aeroplanino ha realizzato 4 reti in carriera con la maglia della Samp.In caso di vittoria, e sperando in un passo falso dell'Atalanta con il Torino, potrebbero scalare un paio di posizioni in classifica, anche se la strada per un posto in Europa è ancora lunga.

Colantuono ha diversi indisponibili per la partita contro la Sampdoria, recupera Domizzi che però difficilmente sarà schierato titolare, ma ritrova Di Natale dal 1' al fianco di Thereau. In difesa Wague al posto di Heurtaux, indisponibile. A centrocampo invece si rivede Widmer, con Edenilson spostato a sinistra e Badu, Lodi e Fernandes centrali.

Montella non sembra affatto intenzionato a fare rivoluzioni rispetto al canovaccio tattico seguito fin qui dal suo predecessore Zenga. Sicuramente all'esordio non dà comunque spazio a Cassano, con Soriano alle spalle di Eder e forse di Muriel:dopo le partite con la propria Nazionale e l'affaticamento muscolare prima del rientro. In difesa in vantaggio Regini su Mesbah, confermato infine il trio Carbonero-Fernando-Barreto a centrocampo.

UDINESE (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Felipe; Edenilson, Badu, Lodi, Fernandes, Adnan; Di Natale, Thereau

SAMPDORIA (4-3-1-2) - Viviano, De Silvestri, Silvestre, Zukanovic, Mesbah, Carbonero, Fernando,Barreto, Soriano, Eder, Muriel

Dei 38 precedenti giocati ad Udine, i friulani sono in vantaggio sulla Sampdoria per 15 vittorie a 10, mentre 13 sono stati i pareggi. Ciò che balza subito agli occhi, però, è il numero di reti segnate, ben 133 - 71 di marca friulana, 62 quelle blucerchiate , per una media di 3,5 reti a partita. La Sampdoria ha segnato tre o più gol in otto delle ultime 10 partite di Serie A contro l'Udinese, incluse le ultime cinque consecutive. Lo scorso anno finì in goleada: 1-4 per la Sampdoria.

E' la decima volta che Montella e Colantuono si incontrano in Serie A: il bilancio complessivo sorride al tecnico blucerchiato, mai sconfitto dall'allenatore romano: 8, per ora, le vittorie di Montella e un solo paraggio. Sulle 13 volte che l'allenatore campano ha affrontato i friulani, il bilancio sorride al neo-mister blucerchiato per 6 a 5. Un solo pareggio.

Le quote dei bookmakers non evidenziato favoriti per la sfida di domenica, anche se l'1 dell'Udinese paga 2,15 volte la posta contro l'X della Sampdoria a 3,25 e un possibile exploit della squadra di Montella alla prima in panchina a 3,45. La quota del risultato esatto 1-1 paga 6 volte la posta. Udinese-Sampdoria sarà diretta da Di Bello di Brindisi