Juventus - Manchester City: news e probabili formazioni dei bianconeri

Dopo la vittoria dell'andata, l'obiettivo della Juventus è ripetersi non solo per confermare il bel momento ma anche per ribadire il primo posto nel girone.

INFORTUNI

Infermeria piena in vista della gara di Champions League contro il Manchester City. Evra ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore: difficile il recupero ma da non escludere. Khedira (out col Milan) la prossima settimana si allenerà a parte. Sovraccarico muscolare alla coscia destra per Caceres. Infine Hernanes, per lui tre settimane di stop. Gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto il brasiliano, per il problema muscolare accusato nella partita contro il Milan, hanno evidenziato la lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

PROBABILE FORMAZIONE

Massimiliano Allegri sembra voler puntare sul 4-3-3. In mezzo ai pali Buffon, il capitano con la gara di domani supererà al secondo posto Gaetano Scirea per numero di presenze ufficiali con la maglia della Juventus (553) e toccherà le 100 presenze in campo internazionale in bianconero, meglio di lui solo Alessandro Del Piero. Confermatissimo Paulo Dybala, affianco a lui Alvaro Morata e Juan Cuadrado, fresco dopo aver riposato contro il Milan.

Dopo la bella gara di sabato a centrocampo verrà confermato Sturaro con Marchisio e Pogba a completare il pacchetto. In difesa, coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini con Lichtsteiner e Alex Sandro sulle fasce.