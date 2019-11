Champions League - Pellegrini tuona: "Vogliamo vincere il girone"

Allo Stadium Juventus-Manchester City vale uno spareggio per il primo posto nel girone. Vincere per il City sarebbe fondamentale, per scacciare le inquetudini europee e per mettersi alle spalle la pesante sconfitta (1-4) di sabato contro il Liverpool, definita da Pellegrini in conferenza stampa come "non normalità".





All'andata la Juve espugnò l'Etihad Stadium 2-1 con gol di Morata e Mandzukic, il City vuole prendersi la rivincita confermando il primato temporaneo nel girone. Alla squadra di Allegri basterebbe un punto per qualificarsi, invece il City è già qualificato, lo ribadisce Pellegrini in conferenza stampa, "al momento ci siamo già qualificati, l'obiettivo di domani sera è non perdere. Li conosciamo ma ci conoscono anche loro. I bianconeri hanno ottimi giocatori, ricordiamo che sono arrivati in finale l'anno scorso, domani troveremo una squadra che vorrà vincere la partita e qualificarsi prima nel girone."





Capitolo infortuni, soprattutto in difesa: "Abbiamo una situazione piuttosto difficile da gestire, abbiamo troppi infortuni. Kompany, Mangala, David Silva e Bony sono assenze pesanti."

"Sarebbe bene evitare le grandi squadre agli ottavi" dice Fernandinho, lo ricalca Pellegrini nell'intervento successivo. Poi il tecnico cileno aggiunge "migliorare la nostra reputazione in Europa? Tutti criticano il City, l'importante è ottenere quest'anno buoni risultati, siamo agli ottavi e ne siamo contenti. Vogliamo vincere il nostro girone. Contro la Juve sarà un test molto importante. Abbiamo acquistato più esperienza rispetto agli anni precedenti."