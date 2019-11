Si gioca a Brugge, ma il settore ospiti resterà chiuso. Sarri con il Napoli-2

Brugge-Napoli si giocherà regolarmente. La commissione della Uefa ha avallato la decisione di disputare il match come da programma, giovedì sera allo stadio Jan Breydel, che sarà ovviamente presidiato con un occhio di riguardo, nonostante il livello 4 di allerta per altri ed eventuali attentati terroristici sia stato prolungato fino a lunedì prossimo. Il club belga, tuttavia, dopo la riunione effettuata questa mattina con le autorità locali, ha comunicato attraverso il suo sito ufficiale che il settore ospiti dello stadio esterà chiuso ed ha bloccato la vendita dei tagliandi per tutti i settori.

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Roel Vaeyens, coordinatore sportivo del Club Brugge che ha spiegato così la situazione: "Non abbiamo noi deciso di non accogliere i tifosi napoletani, il Sindaco di Bruges ha proibito ai tifosi azzurri di venire in Belgio per assistere alla partita di Europa League dopo essersi consultato con la polizia locale. Si tratta di una decisione legata a quello che sta accadendo in Belgio, sono state le autorità governative dopo aver discusso a decidere in tal senso. Siamo in continuo contatto con le autorità della polizia e con quelle locali e al momento Bruges-Napoli si giocherà".

Designato in mattinata anche l'arbitro del match, che sarà il romeno Marius Avram, mentre i colleghi guardalinee saranno Valentin Avram e Miklos Istvan Nagy.

Napoli dunque che sarà chiamato a partire domani pomeriggio alla volta del Belgio, anche se il pensiero, inevitabilmente, sarà alla sfida contro l'Inter di lunedì sera. Sarri opterà, in tal senso, per un ampissimo turnover, vista la qualificazione ed il primo posto già in cassaforte. L'ex allenatore dell'Empoli darà fondo alla panchina, mandando in campo anche coloro i quali non hanno mai messo piede in campo durante questa stagione.

Occasione dunque per vedere esordire Luperto in difesa, e Chalobah a centrocampo, oltre a rivedere in campo i vari Gabriel tra i pali, Maggio, Strinic, David Lopez, Valdifiori ed El Kaddouri, oramai gli abituèe delle notti europee. Chance di vedere in campo anche Koulibaly, al centro della difesa, dal momento che ha riposato domenica in campionato per squalifica. Possibile anche la convocazione del giovanissimo Negro, attaccante classe 1998 della primavera, che da tempo svolge gli allenamenti con la prima squadra.

Sarri che per l'occasione, nonostante la necessità di turnover, non dovrebbe cambiare l'assetto tattico della squadra, riproponendo il solito 4-3-3. Da valutare la posizione di Maggio, che potrebbe agire sia da terzino di difesa, che da attaccante esterno, con Callejon che sembra l'indiziato a ricoprire il ruolo di centravanti al posto di Higuain, con El Kaddouri sulla sinistra. Centrocampo che è l'unica certezza, con David Lopez, Valdifiori e Chalobah che agiranno in mediana. In difesa, come detto, potrebbe esordire il giovane Luperto, con Kouliblay, mentre Strinic e Hysaj dovrebbero agire sui due esterni. Ultima opzione, l'utilizzo di Chiriches centralmente per dare fiato all'albanese, che verrebbe sostituito come fatto contro l'Inter nella scorsa Coppa Italia, da Koulibaly.

Probabile formazione

Napoli (4-3-3): Gabriel; Hysaj, Koulibaly, Chiriches/Luperto, Strinic; David Lopez, Valdifiori, Chalobah; Maggio, Callejon, El Kaddouri.