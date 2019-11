R come Reina ma anche come record: 467 minuti di imbattibilità, ora si punta al primato europeo

Sotto i riflettori ci sono ovviamente Insigne e Higuain, che hanno portato gli ultimi 3 preziosissimi punti al Napoli di Sarri, maestro di una squadra che ormai gioca a memoria, guida di un gruppo lanciato a forte velocità.

Ma è anche e soprattutto dietro che le cose funzionano alla grande, e questo lo sa bene Pepe Reina, il quale nell'ultimo periodo non viene di sovente chiamato in causa. Il portiere è un fattore nel Napoli attuale, sta vivendo un momento magico in questo suo remake napoletano, griffato con tanto di selfie di ritorno dalla trasferta di Verona.

Reina può festeggiare oltre alle vittorie anche un’imbattibilità straordinaria, che adesso prosegue da 467 minuti - migliore in Serie A davanti a Tatarusanu della Fiorentina (307 minuti) e Handanovic dell'Inter (284 minuti) - con l'estremo difensore che non prende gol dalla gara con la Fiorentina al San Paolo, vinta poi per 2 reti ad 1.

Come si dice in gergo, l'appetito vien mangiando e ora è vicinissimo a battere il record europeo di David De Gea del Manchester United, che, nell'ultimo turno di campionato contro il Watford, ha interrotto la sua striscia di imbattibilità arrivata 500 minuti.

A questo punto, Reina deve resistere per i primi 33 minuti di partita contro l'Inter, nel big match di lunedì 30 Novembre al San Paolo, per battere il record di questa stagione in Europa. Non male, considerando che la formazione azzurra, nella passata gestione tecnica, ha subito un passivo di 100 reti in appena due anni.