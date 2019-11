Europa League - Verso Basilea - Fiorentina

Basilea 9, Fiorentina 6, Lech Poznan 4, Belenenses 4.

Questa, a due partite dalla fine, la classifica del Girone I di Europa League, quello che vede impegnati i viola. Gli uomini di Paulo Sousa (ex di turno) sono attesi domani sera in casa del Basilea. Gli svizzeri guidano il girone e sono pronti a giocarsi tutte le carte a disposizione per passare il turno, magari con una partita d'anticipo. La squadra di Urs Fischer, però, dovrà fare a meno della difesa titolare. Oltre all'ex Roma e Inter Walter Samuel, infatti, risultano indisponibili anche Hoegh, Ivanov e Akanji. L'unico presente sarà Suchy che probabilmente sarà affiancato da Lang o eventualmente dal mediano Xhaka.

Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, prevista la presenza di Sepe tra i pali, in difesa uno tra Astori e Tomovic si fermerà per fare spazio a Roncaglia, con Gonzalo Rodriguez a completare il reparto arretrato. A centrocampo la coppia formata da Badelj e Vecino con Bernardeschi a destra ed Alonso, in vantaggio su Pasqual, sulla corsia di sinistra. In avanti spazio al ritorno di Kalinic dal primo minuto affiancato, probabilmente, da Ilicic e Borja Valero. Lo stesso centrocampista spagnolo si è sottoposto in mattinata ad una visita di controllo per qualche dolore post derby ma sembra non ci siano problemi. In caso di forfait pronto Giuseppe Rossi, in vantaggio su Mati Fernandez.

Calcio d'inizio alle 19. Arbitrerà lo slovacco Kruzliak. Previsti quasi 1.500 tifosi viola pronti a sostenere la squadra in quella che appare come una sfida decisiva per il proseguimento di un cammino da non trascurare nonostante l'ottimo avvio di campionato anche perchè, dopo l'eliminazione in semifinale della scorsa stagione la voglia di riprovarci è davvero tanta.