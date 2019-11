Risultato Juventus - Manchester City, Champions League: 1-0 decide Mandzukic, Juve qualificata

Per la sfida di quesa sera è tutto. Alessandro Cicchitti Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia la sfida tra Juventus e Manchester City e Vi rimanda ai prossimi match nezionali ed internazionali, sempre qui, sempre live su Vavel Italia.

22.48 - Con il successo di questa sera, la Juve acquista la matematica certezza di esssre agli ottavi di finale. Alla squadra bianconera basterà un pareggio a Siviglia nell'ultimo turno per avere l'aritmetica certezza del primo posto nel girone.

22.45 - Bella prova da parte di tutta la squadra bianconera, alla seconda vittoria consecutiva per 1-0. Si è vista una difesa ancora una volta in crescita, il carattere di Sturaro, la grande qualità di Alex Sandro e Pogba, il fiuto del gol di Mandzukic. Allegri, questa sera potrà essere contento: la sua Juve sta tornando sempre più quella di un tempo.

22.42 - Ha deciso, proprio come all'andata un gol di Mario Mandzukic. L'attaccante croato si è fatto trovare al posto giusto al 18' quando è stato bravissimo nel convertire in rete il prefetto cross di Alex Sandro. Un gol che vale triplo: 3 punti; qualificazione; primato nel girone.

94' - FINISCE QUI!!!!! TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIUM. VINCE LA JUVE, 1-0 GRAZIE AL GOL DI MANDZUKIC AL 18' DEL PRIMO TEMPO. JUVENTUS MATEMATICAMENTE QUALIFICATA PER GLI OTTAVI DI FINALE.

92' - Ultime chance per i citizen. Juve un po' sulle gambe, ma comunque compatta. Manca poco!

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

90' - Missile di Yaya Toure alto di poco oltre la traversa.

88' - Ultimi minuti allo Stadium. Il City ci prova, ma la Juve si difende molto bene.

83' - Subito pericoloso Cuadrado con un destro dal limite deviato da Otamendi.

82' - Si concretizza il cambio nel City, mentre nella Juve entra Cuadrado per lo stanchissimo Dybala.

81' - Si è fatto male Hart, che ha chiamato il cambio. Pronto ad entrare Caballero.

80' - STERLING!!!! OCCASIONE PAZZESCA IN FAVORE DEL CITY! BARZAGLI SALVA TUTTO QUANDO SEMBRAVA CHE LA SFERA STESSE ENTRANDO IN PORTA. PAZZESCO. OCCASIONE COLOSSALE.

79' - HART MOSTRUOSO! PARATA CLAMOROSA SU MORATA CHE LANCIATO IN CONTROPIEDE HA SALTATO TUTTI I DIFENSORI CITIZEN, MA NON HART CHE INTERCETTA IL TIRO POTENTE DI MORATA. SUPER HART.

77' - Cambio nella Juve: esce l'applauditissimo Alex Sandro, tra i migliori in campo; dentro Patrice Evra stasera alla 100^ presenza in Champions League.

74' - Intanto è arrivata la notizia del raddoppio del Borussia sul Siviglia. Anche senza una vittoria, la Juve sarebbe comunque qualificata.

69' - Doppia ammonizione in casa City: Prima Sagna per un fallo di Dybala, poi Jesus Navas per proteste.

68' - E' il momento di Sterling! Esce Aguero.

67' - Prima vera giocata di De Bruyne che trova un grandissimo corridoio verso Aguero che si coordina perfettamente, ma viene incontrato in modo decisivo da Chiellini.

60' - Primo cambio nel City: dentro Delph; fuori Fernandinho.

56' - SUBITO MORATA AD UN PASSO DAL GOL DEL 2-0. BUCO ESAGERATO NELLA DIFESA DEL CITY CHE CONCEDE A MORATA IL DUELLO CON HART CHE COSTRINGE LO SPAGNOLO AL PALLONETTO. SUL PALLONETTO DI ALVARO POI E' INTERVENUTO STURARO CHE CON LA SUOLA HA SPEDITO SUL PALO.

55' - Cambio in casa Juve: esce l'autore del gol partita, Mandzukic, dentro Morata.

53' - OCCASIONISSIMA CITY: COLPO DI TESTA PERENTORIO DI FERNANDO BLOCCATO DA UN SUPER BUFFON CHE SI AIUTA ANCHE CON IL PALO. CITY PERICOLOSO SU PALLA INATTIVA.

52' - Tiro dai 25 metri di Marchisio che non impensierisce più di tanto Hart che fa sua la sfera con tranquillità.

48' - Prima azione pericolosa di questo secondo tempo ancora sll'asse Pogba - Alex Snado il cui cross è stato allontanato dai pugni di Hart.

46' - RIPARTITI! INIZATO IL SECONDO TEMPO TRA JUVENTUS E MANCHESTER CITY.

21.44 - Squadre in campo. Tutto pronto per l'inizio della ripresa.

21.38 - Ecco il piatto destro perfetto di Mario Mandzukic che ha portato a due le sue marcature in questa edizione di Champions League.

45' - Non c'è recupero; il primo tempo finsce qui, il perfetto orario con la Juventus in vantaggio, 1-0 nei confronti del Manchester City. Decide la zampata di Mario Mandzukic perfettamente assistito da Alex Sandro. In questo momento la Juve sarebbe qualificata come prima del girone.

44' - ERRORE COLOSSALE DI MARCHISIO CHE METTE IN MOVIMENTO AGUERO SOLO DAVANTI ALLA PORTA, MA CHIUSA DAL SOLITO SUPER GIGI BUFFON. RISCHIO COLOSSALE PER LA JUVE PROPRIO AL TRAMONTO DEL PRIMO TEMPO.

42' - Super sgroppata di Lichtstenier che si beve in velocità mezza difesa citizen, viene accompagnato all'uscita da Clichy e Hart, calciando ugualmente. E' poco fortunato però, e nel rimpallo non guadagna nemmeno il corner.

40' - Primo squillo della serata di Yaya Toure: l'ivoriano riceve dalla sinistra, si gira e calcia. Palla a lato, ma non di molto.

35' - Gran giocata difensiva di Sturaro che recupera palla e poi costringe al fallo da cartellino Fernandinho.

33' - Intanto è cambiato il risultato al Borussia Park: il Borussia è passato in vantaggio sul Siviglia. In questo momento Juve prima; Gladbach terzo davanti al Siviglia fanalino di coda.

27' - HART!!!! GRANDISSIMO INTERVENTO DEL NUMERO 1 CITIZEN SUL TIRO FORTE E PRECISO DEL SOLITO MANDZUKIC IN SERATA DI GRAZIA. PALLA IN CORNER, MA DAVVERO UN GRANDE INTERVENTO DA PARTE DELL'INGLESE.

25' - Grande Pogba, ancora lui, salta uomini come birilli; mette dentro teso e forte mandando in tilt Clichy che spazza in modo maldestro rischiando addirittura l'autorete.

23' - Ora il match è bellissimo. Il City non ci sta e sta tentando la reazione di forza: la Juve però, ora può sfruttare gli spazi lasciati liberi dal City con Alex Sandro, Dybala e Pogba, tutti e tre in grande serata.

22' - Eccolo il gol di Mario Mandzukic! Assist al bacio di Alex Sandro, killer instinct del croato che non fallisce. 1-0

18' - MMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDZZZZZZZUUUUUUUUUKKKKKKKIICCCCCCCCCCCCCC RETEEEEE! JUVENTUS IN VANTAGGIO ALLO STADIUM! AZIONE PERFETTA CON POGBA CHE DELIZIA VERSO ALEX SANDRO CHE SFORNA UN CROSS PERFETTO VERSO IL CROATO CHE CON IL PIATTO NON FALLISCE. 1-0

16' - CLAMOROSA OPPORTUNITA' PER FERNANDINHO CHE NON HA SFRUTTATO UNA PALLA VAGANTE ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO DEL RIGORE. IL BRASILIANO HA CALCIATO CON GRANDE POTENZA, MA IL PALLONE E' FINITO ALTO DI POCHISSIMO.

14' - Grandissima giocata di Pogba che con il tacco confeziona un assist delizioso per Dybala fermato in fuorigioco. Buona Juve.

11' - Da qualche minuto è il City ad avere il pallino del gioco. Palla sempre in movimento, ma Juve ben attenta.

7' - Errore di precisione da parte di Mandzukic perfettamente imbeccato dal cross di Marchisio. Il colpo di testa del croato è finito abbondandemente a lato.

6' - Pericoloso Fernandinho con un destro dai 22 merti di poco a lato alla destra di Buffon. Buona intensità in questo avvio di gara.

5' - Sfonda Sagna a destra. Primo corner del match in favore dei citizen.

3' - Primo lampo di Dybala. Bel lancio di Pogba che in diagonale pesca la Joya imprecisa nel tiro ad alto coefficente di difficoltà. Palla a lato.

2' - Subito molto aggressivo il City con il duo Fernando - Fernandinho a ringhiare sulle gambe degli juventini.

1' - SI PARTEEEE! INIZIATA JUVENTUS - MANCHESTER CITY!

20.43 - L'urlo dello Stadium sulle note della magica musica: "THE CHAMPIONSSSSS!!!!"

20.41 - SQUADRE IN CAMPO.

20.39 - Pubblico dalle grandi occasioni allo Juventus Stadium.

20.37 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il warm up. E' tutto pronto per il calcio d'inizio di Juventus - Manchester City.

20.33 - Il Manchester City è già qualificato agli ottavi di finale; alla Juventus basta una vittoria o un pareggio questa sera, ma anche una mancata vittoria del Siviglia, impegnato al Borussia Park di Gladbach. Naturalemnte Vi terremo aggiornati anche sul risultato dell'altra sfida in modo tale da avere sempre la situazione del girone sotto controllo.

20.31 - Ricordiamo la situazione nel gruppo D:



1) Manchester City 9 pt.

2) Juventus 8 pt.

3) Siviglia 3 pt.

4) Borussia M. 2 pt.

20.28 - Anche il City ha svolto il riscaldamento sul terreno di gioco dello J.Stadium. Le condizioni del campo sembrano perfette.

20.19 - Ecco i bianconeri che si riscaldano sotto la curva sud.

20.15 - Le squadre sono in campo! La Juve è stata accolta dall'ovazione del pubblico bianconero.

20.13 - Di difficile comprensione lo schieramento tattico scelto da Pellegrini, che come abbiamo visto schiera tanti muscoli a centrocampo con Fernando, Fernandinho e Yaya Toure contemporaneamente in campo. Sarà fondamentale capire proprio la posizione di quest'ultimo che potrebbe agira da trequartista, ma allo stesso tempo ricoprire anche la posizione di intermedio nel centrocampo a 3.

JUVENTUS: (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala.

20.08 - E' stato ufficializzato anche l'undici juventino. Max Allegri fa delle scelte ben precise, rinunciano ancora una volta a Morata e Cuadrado. Fiducia a Alex Sandro e soprattutto alla Joya Dybala che formerà la coppia d'attacco con Mario Mandzukic.

20.05 - Si va man mano riempiendo lo Juventus Stadium che si preannuncia tutto esaurito, per spingere la Juve verso la qualificazione agli ottavi di finale!

20.00 - L'arrivo dei giocatori della Juventus:

Nel frattempo, a Mosca, successo del Wolfsburg, con Schurlle a chiudere la gara al minuto 88. CSKA fuori, i tedeschi, invece, si portano a quota 9 e scavalcano, per ora, lo United.

19.55 - Tutto confermato in casa Juventus. 3-5-2 e Mandzukic davanti. Cuadrado in panchina, Lichtsteiner a destra, Alex Sandro vince il ballottaggio con Evra. L'undici iniziale: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro, Mandzukic, Dybala.

19.45 - Le scelte di Pellegrini, Tourè sulla linea dei trequartisti, Fernando in mediana, Navas a destra, fuori Sterling. Demichelis con Otamendi, a destra Sagna, a sinistra Clichy.

19.40 - Queste le immagini a poco più di un'ora dal fischio d'inizio:

Questa la card della serata, con CSKA - Wolfsburg in dirittura d'arrivo:

Nel primo incontro del pomeriggio, pari tra Astana e Benfica, con i portoghesi a un passo dal K.O. Il risultato odierno elimina i kazaki dalla corsa Champions e consente all'undici ospite di mantenere il primato. Qui la cronaca ---> Astana - Benfica

19.30 - Il manto erboso dello Juventus Stadium si presenta in perfette condizioni:

Torino manda segnali contrastanti. Ribaltone in casa Juventus? Di pochi minuti fa le novità di formazione. Morata a un passo dalla panchina, con Mandzukic a sfruttare l'operato di Dybala. Scelta fisica, con Lichtsteiner per Cuadrado a destra e 3-5-2 puro, con possibilità di passaggio a quattro, grazie allo scivolamento di Chiellini.

Giorgio Chiellini, presente anche nel confonto del 2010 tra le due squadre:

Ultime dal campo. Allegri sembra intenzionato a proporre il 3-5-2, con Barzagli dal primo minuto. Doppia soluzione a destra, Cuadrado o Lichtsteiner? Assalto o equilibrio? Con Morata, spazio a Dybala, Mandzukic verso la panchina. Sturaro in mediana.

El Kun Aguero, è lui il pericolo numero uno in vista della gara di questa sera?

Un'immagine del terreno di gioco:

Fuori dallo Stadium i tifosi di casa vestono il bianconero in vista della gara di questa sera:

A questo link potete consultare la nostra Guida alla sfida. Cliccando sulla parola "Guida" si apre un contenuto che racconta Juventus - Manchester City, attraverso le parole della vigilia, le scelte dei tecnici, il passato, le possibili chiavi tattiche della serata.

Lo scontro dell'andata non rappresenta l'unico confronto tra Juventus e Manchester City. Altri due intrecci in passato: Europa League del 2010, doppio incrocio nel girone, entrambe le gare chiuse con il punteggio di 1-1, in precedenza UEFA del '76, primo turno, successo di misura del City in casa, 2-0 Juventus a Torino, firme di Scirea e Boninsegna.

Allegri "La partita di domani è molto importante perchè può valere il primo posto nel girone, dobbiamo pensare solo alla vittoria perchè è l'unico risultato che ci dà la certezza della qualificazione. Il nostro cammino nella competizione è stato positivo finora, ma non è ancora deciso nulla. Mancano ancora due partite e sono entrambi scontri diretti.Diverse defezioni da ambo le parti".

Pellegrini intende valutare fino all'ultimo alcuni acciaccati di lusso. Meno dubbi qui sullo schieramento tattico. 4-2-3-1 consueto, con terminale ultimo Aguero. Alle spalle del Kun, linea di assoluta qualità, Navas - De Bruyne - Sterling. Yaya Tourè e Fernandinho a proteggere la difesa dei blu di Manchester. Dietro, con Kompany limitato dal problema occorso in Nazionale, occasione per il vecchio Demichelis al fianco di Otamendi. Esterni bassi Zabaleta (Sagna) e Kolarov, in porta Hart. In caso di avanzamento di Yaya Tourè, dentro Delph nel mezzo e panca per Navas.

Diamo credito al 4-3-3. In quest'ottica, spazio a Buffon tra i pali, retroguardia composta da Lichtsteiner a destra, con Alex Sandro in ballottaggio con Evra a sinistra, al centro Bonucci e Chiellini. Marchisio in regia, a completare la mediana Sturaro e Pogba. Dybala e Cuadrado in appoggio a Morata. Con la Juve a due punte candidatura importante di Mandzukic.

Due le soluzioni nella mente di Allegri per la partita di questa sera, il tecnico, infatti, può proporre un undici più spregiudicato, con la presenza di Cuadrado e due frecce ai lati di Morata, il colombiano e Dybala, o optare per un più prudente 3-5-2, con Barzagli ad accompagnare Bonucci e Chiellini e conseguente esclusione del citato Cuadrado.

Allegri non può disporre di Hernanes, squalificato, di Khedira, nuovamente ai box, e di Caceres. Out anche Pereira, recuperato Evra. Pellegrini deve fronteggiare l'assenza di Nasri - out per tutto il 2015 - e Bony. Kompany e Silva non al meglio.

Avvicinamento di tenore differente. Tonfo del City a Manchester con il Liverpool del nuovo corso Klopp. 1-4, citizens stesi dalla classe di Coutinho e vetta nelle mani di Ranieri. Per la Juventus, altra W, questa volta nel match di cartello con il Milan, decisivo, nella ripresa, Dybala. Bianconeri in risalita, dopo le vittorie nel derby, a Empoli e appunto contro i rossoneri.

La campagna della Juventus è fin qui positiva. Esordio col botto all'Etihad, affermazione interna per 2-0 con il Siviglia, poi una leggera frenata, specie nella gara interna con il Borussia. Percorso inverso per Pellegrini, K.O in avvio, ma poi sempre vincente. Nell'ultimo incontro di Coppa, 3-1 al Sanchez Pizjuan e sorpasso sulla Signora.

La classifica del raggruppamento vede il Manchester City al comando, con 9 punti, una lunghezza in più della Juventus di Allegri, ferma a 8 dopo il doppio pari con il Borussia. Seguono a debita distanza spagnoli e tedeschi. L'undici di Emery è a quota 3, deve quindi vincere questa sera per giocarsi tutto alla tornata conclusiva. Allo Stadium, va in scena una notte di gloria, chi esce con la posta scappa verso ottavi e primo posto.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Juventus - Manchester City (20.45), incontro valido per la quinta giornata della UEFA Champions League 2015/2016. Le due squadre sono inserite nel Gruppo D, in compagnia di Borussia Moenchengladbach e Siviglia, di fronte questa sera in terra tutonica.