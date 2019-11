Risultato Club Brugge - Napoli, Europa League 2015/2016 (0-1): sblocca e decide Chiriches!

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento ai prossimi appuntamenti!

E' appena terminata anche l'altra sfida del girone, con il punteggio che, così come a Bruges, si mantiene intatto da quello del primo tempo: il Legia batte il Midtjylland per 1-0 e resta in corsa per la qualificazione. Napoli che guida a quota 15 il girone, davanti a Midtjylland 6, Legia e Brugge a 4.

Ultima giornata:

Napoli-Legia

Midtjylland-Brugge



Ultima giornata:

Napoli-Legia

Midtjylland-Brugge

Azzurri che passano anche in Belgio, ottenendo il terzo successo di seguito in esterna, il quinto considerando anche le due manite del San Paolo. Decide la zuccata di Chiriches a fine primo tempo, mentre nella ripresa i campani si limitano a gestire ritmi e possesso palla, senza mai offrire clamorose palle gol ai padroni di casa.

FISCHIA AVRAM!!! IL NAPOLI VINCE ANCHE A BRUGES! DECIDE IL GOL DI VLAD CHIRICHES A FINE PRIMO TEMPO!!! AZZURRI A PUNTEGGIO PIENO DOPO CINQUE GIORNATE!

93' Maggio viene cercato da El Kaddouri sul secondo palo, Bruzzese esce in presa bassa.

92' Napoli ancora in possesso palla. Strinic sradica la sfera dai piedi di Meunier e ripartono gli azzurri.

90' Dopo un cross di Diaby, sventato da Chiriches di testa, parte Ghoulam palla al piede, che punta tutti e conquista una preziosissima rimessa in zona d'attacco. 3 minuti di recupero.

88' Ultimo cambio nel Brugge! Esce Simons, dentro Pereira!

85' HYSAJ!!!! CALCIA DA OTTIMA POSIZIONE L'ALBANESE SULL'ASSIST DI MAGGIO, MA BRUZZESE CHIUDE IN ANGOLO SUL PRIMO PALO! !

83' Scambio sull'out mancino tra Strinic e Ghoulam, con l'algerino che prova il cross, chiuso da Mechele in angolo.

Dentro anche Allan: il brasiliano è il terzo cambio per Sarri, che sostituisce un positivo Nathaniel Chalobah. Entrano anche Diaby e Vanaken per Vazquez ed Gedoz.

80' Spinge il Brugge alla ricerca del pareggio: Gedoz stoppa la sfera e calcia di destro dal limite, ma viene murato da Chiriches.

78' Contropiede del Napoli sulla sinsitra con Ghoulam, che va via in velocità e crossa al centro per El Kaddouri, con Bruzzese che smanaccia prima dell'arrivo del marocchino.

77' Occasione per il Brugge! Vossen non arriva per un soffio sul cross di Gedoz dalla destra.

Esce Callejon, dentro Ghoulam. L'algerino si posizionerà, in un ipotetico 4-5-1, sulla sinistra davanti a Strinic, con El Kaddouri centravanti.

76' Ruba palla Chalobah sulla trequarti e prova ad entrare in area di rigore: lo chiude Denswil, in maniera molto ruvida, ma regolare.

75' Riparte il Napoli sulla destra con Maggio, che entra in area e serve Callejon sul secondo palo: lo spagnolo, in scivolata, non c'arriva di un soffio.

73' IZIQUIERDO! Ruba il tempo a Chiriches, gli ruba il pallone e calcia col mancino da posizione impossibile. Palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno intervenga.

70' Ottimo dai e vai tra Callejon e Chalobah, con lo spagnolo che si ritrova solo in area di rigore e guadagna un ottimo calcio d'angolo.

Pronto Hysaj ad entrare in campo nel Napoli. Prenderà il posto di Hamsik. Probabile che sia Maggio, adesso, a salire nei tre d'attacco, con l'albanese sulla linea dei terzini.

67' Che intervento di Koulibaly! Chiriches esce palla al piede ma la perde, lasciando una prateria ad Iziquierdo, che viene chiuso dal franco-senegalese che prontamente copre la zona del rumeno.

65' Ruvido intervento su Marek Hamsik, con lo slovacco che resta a terra dolorante alla caviglia.

63' CALLEJON! Destro a giro, sul passaggio di Hamsik, che però termina di poco alto sopra la traversa.

62' Clamorosa dormita di Maggio, che perde palla e lancia il contropiede di Iziquierto e Vossen: il centravanti torna la sfera all'esterno dopo la triangolazione, ma l'esterno colombiano è in offside.

61' Sinistro di Denswil direttamente da calcio di punizione: palla che termina alta sopra la porta difesa da Gabriel.

59' Spettacolare lo scambio tra il terzetto Hamsik-Callejon-David Lopez, con lo spagnolo che apre, lato debole, per l'inserimento di Maggio: sfera che però è leggermente lunga, e Bruzzese può uscire in presa bassa.

57' Ottimo tracciante di Valdifiori per Strinic, che salta Meunier e crossa al centro per Callejon ed El Kaddouri, che vengono anticipati da Mechele in angolo.

55' Buona azione del Brugge! De Fauw apre per Vazquez che lancia per Gedoz sulla sovrapposizione: il cross dell'attaccante, dal fondo, non trova all'appuntamento Vossen, che aveva fatto il movimento al centro dell'area, all'altezza del dischetto.

54' Chalobah intercetta a centrocampo, David Lopez ricicla la sfera e lancia per Callejon, che viene anticipato da Bruzzese in uscita bassa.

52' EL KADDOURI!!!! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! SCAPPA IN CONTROPIEDE, SALTA MECHELE E CALCIA COL MANCINO, MA NON TROVA LO SPECCHIO DA POSIZIONE DEFILATA!

51' Che chiusura di Koulibaly! Intercetta il passaggio filtrante che intendeva servire Vossen, tutto solo verso lo specchio della porta.

51' Ospiti padroni del campo in questo inizio ripresa. Napoli che va subito a caccia del raddoppio, che potrebbe ipotecare il match.

48' Valdifiori cerca il lancio lungo, alle spalle della difesa, per Callejon, che viene anticipato dall'uscita di Bruzzese.

47' Napoli che ha ripreso dove aveva lasciato, in possesso palla. Il Brugge aspetta nella propria metà campo l'offensiva partenopea.

Squadre che sono tornate sul terreno di gioco. Il Brugge darà il via alla ripresa!

22.05 Mentre torna in campo il Napoli, ecco il gol di Chiriches.

22.00 Nell'altra sfida del girone, il Legia Varsavia è in vantaggio per 1-0 sul Midtjylland. Classifica dunque che vede il Napoli sempre in testa a 15, i danesi di Thorup restano a quota 6, mentre il Legia raggiunge proprio il Brugge a 4.

21.50 Primo tempo in controllo dei partenopei, che nel primo quarto d'ora prendono il presidio della trequarti offensiva e con Lopez, Hamsik e Callejon provano a scardinare il bunker belga. Il Brugge non riesce ad uscire, ma si fa più propositivo grazie alle folate di Iziquierdo, unico rampante nella squadra di casa, senza però impensierire Gabriel. Il Napoli torna a spingere nel finale e sblocca da corner, grazie al centrale rumeno ex Tottenham.

FISCHIA AVRAM! FINISCE IL PRIMO TEMPO A BRUGES, CON IL NAPOLI AVANTI PER 1-0 GRAZIE AL GOL DI CHIRICHES!

43' Spinge il Brugge alla ricerca del pareggio. Iziquierdo punta Chiriches, che chiude in angolo.

Mette al centro Valdifiori da angolo, Callejon fa velo sul primo palo ed il rumeno di destro piazza nell'angolino basso alla destra di Bruzzese.

41' CHIRICHES!!!!!! VLAD CHIRICHESSSS!!!! NAPOLI AVANTI!!!!!

41' Solito duetto David Lopez - Maggio, con il terzino che arriva sul fondo per arrivare al cross: Iziquierdo è attento e chiude in angolo.

39' VALDIFIORI! Destro dalla distanza dell'ex Empoli: conclsione centrale che viene bloccata da Bruzzese in due tempi.

38' Ammonito Maggio per simulazione in area di rigore: David Lopez trova il terzino alle spalle di Iziquierdo, il vicentino si lascia cadere troppo platealmente e viene giustamente redarguito.

35' Ottima manovra del Napoli con Hamsik che apre per Strinic: l'ex Dnipro pennella per Callejon sul secondo palo, ma Denswil è appostato bene e sventa di testa.

32' Ottima azione di ripartenza del Brugge, che sfrutta la velocita di Iziquierdo. Il colombiano taglia per Gedoz, che finta la conclusione di sinistro ma perde l'attimo della battuta a rete.

31' Napoli che torna in fase offensiva con l'inserimento di David Lopez in area di rigore dopo aver saltato Denswil in velocità: il suo cross per Callejon, però, viene anticipato da Mechele.

29' Propositivo adesso il Brugge. Gedoz scambia con Vormer e si presenta al cross, con Chiriches che chiude all'altezza del primo palo in angolo.

27' Scambio stretto tra Hamsik ed El Kaddouri sulla trequarti, lo slovacco cerca col mancino il taglio di David Lopez, chiude di testa Denswil.

25' Contropiede fulmineo del Brugge: Vossen va via sul filo dell'offside, chiuso da Maggio in calcio d'angolo.

24' Ottima apertura di Hamsik per la sovrapposizione di Maggio: Iziquierdo da dietro lo aggancia prima che il terzino possa entrare in area. Punizione e giallo.

22' E' leggermente calato il Napoli alla distanza. Nel silenzio dello stadio si ascolta Sarri invocare una maggiore, e più veloce, circolazione di palla.

20' Occasione per il Brugge! Iziquierdo viene trovato nello spazio, salta sia Chiriches che Maggio, ma viene chiuso da Koulibaly al momento della conclusione.

18' Il Brugge si affaccia in zona d'attacco, con Koulibaly che chiude su Vossen ed esce in possesso palla con l'aiuto di Valdifiori. Leggermente affievolita, in questa fase, la pressione del Napoli.

Appena superato il primo quarto d'ora del match. Napoli in controllo, Brugge che non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

13' LOPEZ! Napoli ancora pericoloso! Valdifiori imbecca il taglio dello spagnolo che salta un avversario e calcia di sinistro. Sfera che termina di poco a lato.

12' HAMSIK! Napoli in controllo! Lo slovacco inizia l'azione per El Kaddouri, il marocchino trova Callejon che sponda per il rimorchio del capitano che spara alto.

10' Hamsik riceve centralmente da David Lopez, alza la testa e cerca Callejon in area: sfera leggermente lunga preda ancora di Bruzzese in uscita.

8' SOLO NAPOLI! El Kaddouri con il velo per l'inserimento sull'out mancino di Strinic che arriva sul fondo e mette in mezzo, ma non trova nessuno pronto al tocco risolutore.

8' Sbaglia il Brugge in possesso palla: David Lopez intercetta e cerca Callejon a centro area, esce Bruzzese in presa alta.

7' Sempre Napoli in proiezione offensiva: Hamsik apre per El Kaddouri che si accentra e scarica per David Lopez al centro, che però controlla male e favorisce l'uscita di una difesa belga aggredita dal pressing del Napoli.

5' Atterrato El Kaddouri sulla trequarti di attacco del Napoli. Valdifiori sul pallone.

4' Ancora Napoli: ottimo scambio centrale che favorisce l'apertura di Hamsik per Maggio, buon cross per Callejon che gira, mura Duarte!

4' Buon contropiede del Napoli sull'intervento di Strinic che lancia El Kaddouri. Il belga-marocchino cerca il taglio di Hamsik, che viene anticipato.

3' Si vede anche il Bruges, sulla sinistra, con De Fauw. Lancio lungo per Vossen, anticipato da Strinic.

2' Ottima pressione del Napoli con Chalobah sulla trequarti e Callejon su Bruzzese, che è costretto a spazzare in fallo laterale.

1' Prima annotazione tattica nel Napoli: El Kaddouri parte in zona-Insigne, sulla sinistra, Hamsik sulla destra, Callejon centrale. Azzurri (in maglia rossa) in possesso palla.

FISCHIA AVRAM! PARTITI! E' INIZIATA BRUGGE-NAPOLI!

Ci siamo! Squadre schierate sul terreno di gioco agli ordini del signor Avram. Il Napoli ha vinto il sorteggio e ha scelto di dare il calcio d'inizio!

Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco. Non c'è boato all'ingresso delle squadre, solo il freddo accoglie le compagini di Brugge e Napoli! C'è anche Mertens in tribuna accanto ad Insigne.

21.00 Cinque minuti all'inizio del match di Bruges, mentre si sono chiuse le sfide delle 19.



Basilea-Fiorentina 2-2

Lazio-Dnipro 3-1

20.50 Tanta curiosità, nel Napoli, per vedere Nathaniel Chalobah, che esordisce dal primo minuto con la maglia azzurra. Centrocampista dell'under 21 inglese, è arrivato in prestito dal Chelsea.

20.45 Ultimi minuti di riscaldamento prima del ritorno negli spogliatoi per l'ultimo briefing in vista dell'inizio del match.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento pre gara, mentre si stanno per chiudere le sfide delle 19, con due italiane impegnate.



Basilea-Fiorentina 2-2

Lazio-Dnipro 2-1

20.20 Sarri che sceglie, dunque, Marek Hamsik, schierando comunque uno dei titolarissimi al posto di Insigne. Staremo a vedere il capitano slovacco degli azzurri dove si posizionerà in campo, se da trequartista oppure da punta esterna. Altra opzione potrebbe essere vederlo come centravanti, o falso nueve, con Callejon ed El Kaddouri maggiormente propensi a cavalcare le corsie laterali.

20.05 E' stata appena diramata la formazione ufficiale scelta da Maurizio Sarri. Tante le novità, scopriamole!



Napoli (4-3-3): Gabriel; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Strinic; David Lopez, Valdifiori, Chalobah; Hamsik, Callejon, El Kaddouri.

20.00 Ufficiale la formazione scelta da Preud'Homme per il Brugge.



Club Brugge (4-3-3): Bruzzese; Meunier, Mechele, Denswil, De Fauw; Vormer, Simons, Vazquez; Gedoz, Vossen, Izquierdo

19.40 Azzurri appena arrivati allo stadio. Tramite il profilo Twitter della società partenopea, ecco l'istantanea che li immortala a bordo campo.

19.30 I temi della gara: le pecche della difesa belga



La retroguardia formata a quattro da De Fauw, Mechele, Duarte e Meunier, a protezione di Bruzzese non è di certo impenetrabile. Sia nella gara d'andata, così come a Napoli, e maglie sono sembrate molto, troppo larghe tra i quattro effettivi, con i due esterni che spesso si fanno cogliere impreparati sulle sovrapposizioni dei terzini avversari. Molti problemi anche sulle palle alte, sia attive, da azione, che passive, con i due centrali attratti spesso maggiormente dalla palla che dagli uomini da marcare.

19.15 Nel frattempo, i tifosi del Brugge, per non far sentire soli i propri calciatori, hanno colorato le tribune così:

19.00 ULTIME DA BRUGES - Lorenzo Insigne non sarà in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il partenopeo ha accusato un affaticamento al polpaccio nell'allenamento di rifinitura e non sarà rischiato da Sarri, soprattutto in vista della gara contro l'Inter. Il tecnico valuta le possibili alternative: tra queste l'impiego di Maggio nel ruolo di ala destra d'attacco, con Luperto difensore centrale, oppure dell'inserimento di Negro dal primo minuto.

18.30 Alla vigilia della gara, Michel Preud'Homme ha commentato in conferenza stampa la particolarità della situazione che si sta vivendo in Belgio, senza però dimenticare l'importanza della gara: "Non ho mai giocato in casa in uno stadio vuoto ed ho intenzione di preparare i giocatori mentalmente anche a questa situazione. Sappiamo la forza del nostro pubblico, ma ora dovremo contare solo su noi stessi. Capisco la delusione dei tifosi, ma dobbiamo accettare la decisione".

18.00 Nel frattempo, manca poco alle sfide che si disputeranno alle 19, con la Fiorentina impegnata sul campo del Basilea in cerca di punti pesanti per la qualificazione.



In giornata il centrocampista marocchino, Omar El Kaddouri, che tra poco sarà protagonista in campo, è intervenuto ai microfoni di Sportmagazine: "A differenza del match d'andata, stavolta voglio giocare. La mia famiglia, i miei amici e altri conoscenti saranno sulle tribune per vedermi all'opera. In Belgio sono poco conosciuto? Voglio che questo cambi. Se segnerò uno o due gol contro il Club Brugge, le persone inizieranno a dare un nome al mio volto. L'ultimo volta che segnai in Belgio era il 2012, con l'Under 21, contro 'Inghilterra".

Si torna, infine, al San Paolo, dove i danesi crollano sotto i colpi di El Kaddouri e Gabbiadini, oltre al solito gol di Callejon, mattatore europeo del Napoli.



Napoli-Midtjylland 5-0 (El Kaddouri, Gabbiadini, Gabbiadini, Maggio, Callejon)





Da una trasferta ad un'altra, quella danese contro il Midtjylland, che ha sancito la leadership solitaria del Napoli nel girone, oltre a definire ufficiosamente il passaggio del turno.



Midtjylland-Napoli 1-4 (Callejon, Gabbiadini, Gabbiadini, Higuain)





Dal San Paolo a Varsavia, con il Legia che si piega davanti al gol di testa di Mertens e alla prodezza del subentrante Gonzalo Higuain.



Legia Varsavia-Napoli 0-2 (Mertens, Higuain)





Riviviamo adesso le quattro gare disputate dai partenopei nel girone di Europa League, partendo proprio cn gli highlights della gara d'andata contro il Brugge, prima in ordine cronologico.



Napoli-Brugge 5-0 (Callejon, Mertens, Mertens, Hamsik, Callejon)





13.30 La squadra campana grazie ad un successo questa sera e nell'ultima giornata contro il Legia, potrebbe inoltre attaccare il quindicesimo posto del Ranking Uefa, che attualmente è proprietà del Manchester City, uscito sconfitto ieri sera dalla sfida contro la Juventus. Questa la situazione:



13.00 Napoli che si è allenato, questa mattina, in Belgio. La rifinitura si è svolta verso le 11, prima di tornare a pranzo e riposare, nel pomeriggio, in vista della gara di stasera. Queste le immagini dell'allenamento mattutino.

12.30 Altro motivo di interesse per il Napoli nella sfida di stasera potrebbe essere il tentativo di stabilire un altro record. L'Uefa, sul proprio sito, ha accostato Napoli e Rapid Vienna, al momento uniche due sempre vincenti, alle due squadre che, fino ad oggi, hanno chiuso a punteggio pieno la fase a gironi: Tottenham Hotspur FC e Salisburgo.

12.00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida tra Club Brugge e Napoli, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La squadra di Sarri ha già staccato il pass per il turno successivo, conseguendo 12 punti in 4 gare, mentre i belgi sono in lotta con il Midtjylland per la seconda piazza, ultima valida per la qualificazione. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

La gara dello Jan Breydel tra Brugge e Napoli si giocherà a porte chiuse, vista l'impossibilità da parte delle forze dell'ordine a garantire la necessaria sicurezza nei pressi dello stadio. Decisione necessaria presa a seguito dello stato d'allerta che si vive in tutto in Belgio dopo gli attentati terroristici di Parigi, con le forze di Polizia che sono impegnate nel tentativo di smascherare la cellula terroristica.

Tornando al match, si affronteranno due squadre con obiettivi molto diversi tra loro, anche se entrambe sono reduci da un periodo più che positivo di risultati. Il Napoli di Sarri è imbattuto dalla sera di Sassuolo e considerando la vittoria di Verona ha conseguito 16 risultati utili consecutivi, quattro in Europa League (tutte vittorie).

Questa la presentazione della gara

Il percorso del Napoli in europa League



Quattro partite, quattro vittorie, impreziosite dalla miglior difesa del torneo e, ovviamente, dal miglior attacco. Queste le sfide contro Brugge, Legia ed il doppio confronto con il Midtjylland, unica a segnare ai partenopei.



Napoli-Brugge 5-0

Legia-Napoli 0-2

Midtjylland-Napoli 1-4

Napoli-Midtjylland 5-0

La situazione in casa Napoli



Sarri che, nonostante la pratica sia già archiviata, ha chiesto risultato e prestazione in conferenza stampa, pretendendo impegno e mentalità dalla sua squadra. Forma mentis che è fondamentale nel processo di crescita della squadra partenopea, che se vuole giocarsi qualcosa di importante da qui a fine stagione deve passare necessariamente anche per queste gare sulla carta "minori". Vincere aiuta a vincere, e per una squadra poco abituata a certe vette come il Napoli, deve essere prerogativa fondamentale.

La situazione in casa Brugge



Di contro, il Club Brugge di Michel Preud'Homme si giocherà stasera le residue speranze di qualificazione, legate inoltre al risultato della sfida tra Legia e Midtjylland che si gioca in contemporanea. Cinque le vittorie di seguito per Diaby e compagni, che si sono prontamente rialzati dopo un periodo nero, conquistando quattro successi in campionato che sono valsi il secondo posto nella Jupiler League. La vittoria sul Legia ha dato una speranza ai belgi, che stasera non possono fallire se vogliono giocarsi la qualificazione in Danimarca nell'ultimo turno.

L'ex portiere del Belgio e del Benfica, confermerà il 4-3-3 solito oltre a gran parte degli interpreti visti nella vittoria contro lo Zulte. Tra i pali ci sarà Bruzzese, con Mechele e Denswil (o Duarte) centrali e Meunier a destra e De Fauw a sinistra. La diga e cerniera della squadra in campo di centrocampo sarà formata, presumibilmente, da Simons, Claudemir e Vazquez (in ballottaggio con Vanaken). Alcuni dubbi in attacco, dove sembrano certi di un posto da titolare Diaby e Vossen, mentre l'ultimo posto disponibile se lo giocano Leandro Pereira e Bolingoli-Mbombo.

Napoli che si presenterà invece con le seconde linee. Sarri ha lasciato a casa quattro titolarissimi (Reina, Albiol, Jorginho e Higuain), oltre agli infortunati Gabbiadini e Mertens. Torna dunque tra i pali Gabriel. Davanti a lui spazio a Chiriches e Koulibaly, con Luperto che potrebbe prendere il posto del rumeno, scalando il senegalese sul centro destro. Maggio a destra e Strinic a sinistra i due terzini. In mediana ci sarà l'esordio di Chalobah che agirà con Lopez e Valdifiori. Davanti spazio al tridente annunciato dallo stesso Sarri, con Callejon, El Kaddouri ed Insigne che si scambieranno di ruoli nell'intento di fornire meno punti di riferimento alla difesa belga.

I precedenti



L'unico precedente tra le due squadre risale all'andata, quando il Napoli, per la prima volta in stagione, si schierò con il 4-3-3, matrice delle fortune partenopee in questo inizio di stagione. Mertens e Callejon matarono i belgi, seppelliti dalla prima manita stagionale.



Per rivivere il match, clicca qui

Alla scoperta del Club Brugge



Una delle migliori partite stagionali dei nero-azzurri è senza dubbio quella disputata contro lo Standard Liegi in casa: risultato finale 7-1, con un Diaby imprendibile. Questa l'analisi tattica della sfida, con un occhio particolare agli avversari azzurri.



