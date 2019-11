Risultato Torino 2-0 Bologna in Serie A 2015/16: Vives segna e chiude la partita

Per questa sera è davvero tutto, amici di Vavel! Da Andrea Bugno e dall'intera redazione, l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di weekend!

Con questo risultato, ecco come cambia la classifica: Inter 30, Napoli e Fiorentina 28, Roma 27, Sassuolo 22, Juventus e Torino 21, Milan 20, Lazio 19, Atalanta 18, Chievo, Genoa e Sampdoria 16, Palermo, Udinese ed Empoli 15, Bologna 13, Frosinone 11, Verona e Carpi 6.

Ripresa in cui il Torino ha decisamente aumentato la spinta offensiva, grazie soprattutto a Bruno Peres che è stato quasi inarrestabile sulla sua corsia. La bella rete di Belotti ha favorito maggiormente i granata, visto che il Bologna non ha potuto fare a meno di spingersi in avanti, fino all'erroraccio di Maietta che ha regalato il raddoppio a Vives in pieno recupero.

Fischio finale del signor Ghersini! Seconda vittoria consecutiva per il Torino, che aggancia la Juventus a quota 21 e si risolleva in classifica. Si ferma per la prima volta il Bologna targato Roberto Donadoni, che torna a ripiombare nella lotta per salvare la categoria.

92' GIUSEPPEEEE VIVEEEES!!! IL TORINO RADDOPPIA E LA VINCE!!! Retropassaggio scellerato di Maietta su un lancio a spiovere della difesa granata, il mediano ex Lecce ne approfitta, anticipa Mirante e deposita la palla in rete in scivolata!

90' Saranno quattro i minuti di recupero

88' Punizione dalla trequarti offensiva per il Bologna, Brienza mette al centro un pallone a spiovere che mette i brividi alla difesa del Torino, ma il colpo di testa di Gastaldello non è abbastanza pericoloso per impensierire Padelli.

85' Anche la fascia sinistra granata non vuole essere da meno, anche se Baselli non è Bruno Peres in quanto a velocità e resistenza, e crossa praticamente in mano a Mirante.

83' Attacca il Torino in maniera tambureggiante, grazie a un Bruno Peres scatenato. A centro area ci sono Baselli, Maxi e Belotti ad attendere il cross del brasiliano, poi una mischia favorisce il momentaneo match-winner, che non colpisce bene.

79' Termina i cambi Donadoni, che getta nella mischia Mounier al posto di Donsah

78' BASELLI! Ancora una chance per la mezzala granata, sempre pericolosa negli inserimenti. Questa volta però l'ex atalantino non trova la freddezza necessaria per battere Mirante.

75' ANDREA BELOTTI!!! TORINO IN VANTAGGIO!!! Il Gallo non segnava dall'ultima giornata dello scorso campionato, e trova la rete stoppando alla grande al limite dell'area, girandosi sulla sinistra e battendo Mirante con un tiro mancino che si infila a fil di palo!

72' La partita prende finalmente velocità, grazie anche a un Bologna più coraggioso. Ecco che allora Bruno Peres approfitta di un buco sul centro-destra e si inserisce a folle velocità, fino al tiro da circa 20 metri che non parte fortissimo e viene accompagnato sul fondo da Mirante.

71' Rizzo continua a creare problemi sulla corsia di destra, anche se parte in leggero fuorigioco. Poi c'è un varco per Brienza, che si inserisce con il tempo giusto, ma si allunga troppo la palla e favorisce l'uscita di Padelli.

70' Il Bologna prova ad uscire dal guscio, con un'azione insistita di Brighi che parte da destra e si accentra. Acquafresca non copre bene l'area, c'è spazio per la bomba di Donsah, che con il sinistro però non inquadra la porta.

67' Cambio tra le fila del Torino: esce a sorpresa Quagliarella, al suo posto un Maxi Lopez acclamato dalla curva granata.

66' Ancora un calcio d'angolo per il Torino, ma la difesa del Bologna riesce a proteggere benissimo Mirante sulla palla battuta da Baselli. Poi Acquah commette fallo.

64' Bella percussione palla al piede di Belotti, il quale prende velocità e subisce il fallo chiaro di Maietta. È per il difensore del Bologna il primo cartellino giallo della gara.

62' Secondo cambio per Donadoni: Robert Acquafresca prende il posto di un abulico Matteo Mancosu

61' Ennesimo scontro in salsa ghanese tra Donsah e Acquah, l'ospite interviene in maniera pulita in chiusura sul connazionale, ma nella ricaduta l'ex Palermo subisce un pestone alla mano. Gioco fermo

57' OCCASIONISSIMA PER QUAGLIARELLA! Cross all'apparenza innocuo di Molinaro dalla sinistra, così come la zuccata del numero 27 del Toro appariva senza pretese. La palla scende lentamente, Mirante la lascia sfilare battezzandola fuori, ma picchia contro l'incrocio dei pali e cade fuori dall'area di porta.

54' Primo cambio della gara, lo effettua il Bologna: esce un Giaccherini fischiato per i suoi trascorsi juventini, al suo posto ecco Franco Brienza.

53' Calcio d'angolo per il Torino, quindi codice rosso in area felsinea. Moretti stacca sulla testa di Gastaldello ma non riesce a intervenire a causa dell'anticipo del capitano ospite, poi una posizione di fuorigioco vanifica l'azione.

49' Moretti alza una palla per Belotti, il quale fa una bella sponda per Quagliarella. Lo stabiese sente nell'aria la possibilità di fare un gran gol, ma calcia in maniera sbilenca e non fa neppure il solletico a Mirante.

47' Sgroppata sulla destra di Bruno Peres che mette in mezzo nonostante l'opposizione di Masina. La palla arriva in mezzo, ma Mirante anticipa compagni e avversari in presa bassa.

Fischio di ripresa del gioco da parte di Ghersini, palla al Bologna!

Le squadre sono rientrate in campo, ad una prima occhiata senza nessuno cambio da ambo le parti. A breve la ripresa del gioco.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, anche se sono i granata di Ventura a rendersi maggiormente pericolosi con qualche conclusione dalla distanza: sia Baselli che Vives impegnano Mirante, che si fa trovare pronto. Il Bologna si limita a difendere la propria trequarti e a ripartire in contropiede: rare le folate dei felsinei, che si affidano a Giaccherini e Rizzo, che però non sembrano in giornata particolarmente ispirata.

FISCHIA GHERSINI! FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! TORINO E BOLOGNA TORNANO NEGLI SPOGLIATOI SULLO 0-0!

44' Ultime offensive del primo tempo con Baselli che si inserisce sul centro sinistra e cerca il filtrante per Quagliarella, che però viene tranquillamente fermato dalla difesa bolognese.

42' Ancora Bologna in proiezione offensiva: Brighi spezza il raddoppio a centrocampo, apre per Rizzo sulla destra che cerca di prima Mancosu in area: Glik libera, con il centravanti felsineo terminato inoltre in offside.

39' GIACCHERINI! Bologna pericoloso con l'esterno di attacco, che riceve palla dal centro e, dopo essere entrato in area, viene contrato da Bovo in scivolata. Ottimo l'intervento del centrale del Torino, che fa carambolare la sfera sul piede del bolognese.

38' Resta a terra Bruno Peres dopo uno scontro fortuito con un avversario. Il brasiliano è molto dolorante al ginocchio.

Ha resistito diligentemente il Bologna di un Donadoni non soddisfatto alla sfuriata granata. I felsinei anche se non sono propositivi ed aggressivi come vorrebbe il mister bergamasco stanno concedendo 'soltanto' conclusioni dalla distanza ai padroni di casa, con Mirante che fin qui si è destreggiato più che positivamente in due occasioni.

34' Cross di Masina dalla sinistra, Glik e Mancosu non c'arrivano, Molinaro chiude in angolo prima dell'intervento di Rizzo.

31' TORINO ANCORA PERICOLOSO! Contropiede di Acquah che azione Baselli, Rossettini libera l'area. Vives ricicla l'azione, calcia dalla distanza, ma trova ancora reattivo Mirante.

28' QUAGLIARELLA! Bruno Peres calcia perfettamente una punizione dalla trequarti, il partenopeo interviene sulla sfera ma non riesce a superare Mirante da ottima posizione.

25' Fase interlocutoria del match. Le due squadre si equivalgono in mediana, senza che nessuna delle due riesca a superare la linea di centrocampo avversaria posizionata sulla trequarti.

21' Prova l'incursione centrale Maietta, che arriva fino al limite dell'area granata, ma viene fermato da Bovo.

19' Moretti perfetto nello spazio per Molinaro: Rossettini lo perde sulla destra, Mirante è attento ed anticipa il terzino ex Parma in uscita.

17' Baselli si inserisce in un'insolita posizione di terzino sinistro, viene servito perfettamente e mette al centro per Quagliarella che liscia di tacco all'altezza del primo palo. Belotti in seconda battuta è in anticipo e non può intervenire. Granata poco cinici sulla trequarti.

15' Insiste il Toro. Bruno Peres crossa per Molinaro sul secondo palo, Rizzo chiude in diagonale in calcio d'angolo.

14' Fase che sorride al Torino, che ha alzato notevolmente il baricentro d'azione della manovra. Belotti sponda, su lancio lungo di Bovo, per Quagliarella che calcia a volo: respinge Maietta.

12' BASELLI! Destro potente e preciso dalla distanza, Mirante si allunga sulla sua destra e devia in angolo.

11' Provano a duettare Belotti e Quagliarella: Diawara attacca Baselli, lasciando spazio ai due attaccanti; il passaggio di ritorno del partenopeo per l'ex Palermo è però lungo.

9' Mancosu a terra in area di rigore dopo un'iniziativa di Giaccherini sulla sinistra: ottima chiusura di Molinaro, che da dietro interviene sulla sfera.

8' Buono il filtro a centrocampo dei tre centrocampisti del Torino, che fermano le iniziative ospiti che intendono servire Mancosu tra le linee, spalle alla porta. Fa buona guardia Acquah.

6' Inserimento sulla destra di Baselli, che viene prontamente contrato da Masina, palla in angolo. Salgono Glik e Bovo in area, ma la difesa felsinea spazza l'area. .

5' Atteggiamento guardingo per entrambe le squadre, che hanno iniziato il match su ritmi molto bassi. Ci prova Rossettini ad imbeccare il taglio di Mancosu alle spalle di Glik, che chiude in fallo laterale.

2' Torino subito aggressivo in pressione, Bologna che invece aspetta l'impostazione della manovra dei padroni di casa riversato tutto nella propria metà campo.

FISCHIA GHERSINI! SI PARTE! INIZIATA TORINO-BOLOGNA!

18.00 Squadre in campo per il classico rituale del sorteggio! Glik da una parte, Gastaldello dall'altra agli ordini di Ghersini di Genova.

17.50 Ci siamo! Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre sul terreno di gioco. Dieci minuti e sarà di nuovo Serie A, sarà Torino-Bologna!

17.40 Venti minuti al match, con le squadre che stanno ultimando le fasi di preparazione alla partita in campo. Nel frattempo, negli spogliatoi, tutto pronto per il rientro dei calciatori. Queste le immagini al loro interno.

17.30 Squadre in campo per il riscaldamento, con le immagini (via Twitter) che raffigurano i granata in azione a mezz'ora dall'inizio del match.

Un'istantanea dall'Olimpico di qualche minuto fa.

17.20 E' tempo adesso dei padroni di casa del Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Acquah, Vives, Baselli, Molinaro; Quagliarella, Belotti. All. Ventura.

17.10 L'undici scelto da Roberto Donadoni per il Bologna (4-3-3): MIRANTE; ROSSETTINI, OIKONOMOU, GASTALDELLO, MASINA; DONSAH, DIAWARA, BRIGHI; RIZZO, MANCOSU, GIACCHERINI. All. Donadoni.

17.00 Un'ora all'inizio del match dell'Olimpico, con le squadre che hanno effettuato un rapido briefing sul terreno di gioco, che si presenta così. A breve le formazioni ufficiali.

16.45 Torino di Ventura, invece, che nelle ultime tre gare ha realizzato soltanto due gol e sempre con lo stesso marcatore: Cesare Bovo. Quagliarella non segna da tempo immemore, mentre Belotti è ancora a secco con la nuova casacca. Oltre a Baselli è infatti Maxi Lopez uno dei più prolifici del team granata.

16.30 Bologna di Donadoni che, da quando è arrivato l'ex Parma alla guida, ha sempre segnato ed è migliorato soprattutto sotto questo aspetto rispetto alla gestione Rossi: 7 i gol fatti in tre partite (Giaccherini 2, Destro 2, Brienza, Giaccherini, Masina) a fronte dei soli due subiti (Pjanic e Dzeko).

16.15 Questo il programma della quattordicesima gioranta di A, che si apre oggi e si chiuderà lunedì con il big match tra Napoli e Inter.



In serata Milan-Sampdoria, seguila sempre con noi in diretta.





16.00 Torino reduce, dopo sei gare senza successi, dalla vittoria di Bergamo, firmata Cesare Bovo. Ventura a fine gara, dopo i rinnovi di metà settimana, ha così analizzato il match: "Abbiamo creato moltissimo e subito solo 2-3 mischie nel finale. Col Genoa avevamo perso due punti, il derby lo abbiamo perso al 95': sin qui abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Oggi però siamo venuti qui a giocarcela, e se giochiamo, poi produciamo. Questo pomeriggio direi che abbiamo prodotto".

15.45 "Vogliamo cavalcare l'onda di questo momento positivo ma non perdiamo di vista la situazione, guai a diventare presuntuosi e credere di esserci messi tutti i rischi alle spalle: la nostra attenzione deve restare sempre ai massimi livelli". Le parole di un visibilmente carico Roberto Donadoni, nella classica conferenza stampa prepartita.



Clicca qui per la conferenza intera.

15.30 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Torino-Bologna, primo dei due anticipi del sabato della quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

All'Olimpico si affrontano due squadre in ripresa, con i granata reduci dalla vittoria contro l'Atalanta, mentre i felsinei, da quando è arrivado Donadoni in panchina, hanno ottenuto sette punti nelle ultime tre gare, vincendo sia contro i bergamaschi che a Verona e pareggiando contro la Roma sabato scorso.

Torino che, dopo la vittoria di Bergamo, è in lotta, come già accade da qualche anno, per un posto in Europa (9° posto con 18 punti). Il Bologna, nonostante i sette punti nelle ultime tre gare, è ancora impelagato nella zona retrocessione (17° con 13 punti): tuttavia, la squadra rossoblu dopo l'avvento di Donadoni ha inanellato tre risultati utili consecutivi e va oggi a caccia del quarto.

Le ultime dai campi



Ventura dovrà fare a meno di Obi, Farnerud, Maksimovic, Avelar e Benassi, ma non rinuncerà al modulo che sarà il classico 3-5-2. Dopo il gol di Bergamo confermatissimo Bovo assieme a Glik e Moretti; Peres e Molinaro sugli esterni con Acquah, Gazzi e Baselli al centro, Quagliarella e Belotti davanti. Donadoni deve rinunciare a Destro, squalificato, ma ripropone il 4-3-3 con Rizzo e Giaccherini ai lati di Mancosu. Tutto confermato davanti a Mirnte con Rossettini e Masina sui lati, Gastaldello ed Oikonomou a centro. Donsah a gestire i ritmi in mediana con Acquah e Brighi.

Probabili formazioni



Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Acquah, Gazzi, Baselli, Molinaro; Quagliarella, Belotti.



Bologna (4-3-3): Mirante; Rossettini, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Donsah, Diawara, Brighi; Rizzo, Mancosu, Giaccherini.





I precedenti



Sono 57 le sfide disputate fino ad oggi tra Torino e Bologna in Serie A con un bilancio favorevole ai padroni di casa con 28 vittorie. 9 invece le vittorie conquistate dagli ospiti. 20 i pareggi nelle restnti sfide. L’ultimo precedente risale alla stagione 2013-14 e rappresenta proprio una delle poche vittorie degli emiliani che con la doppietta di Cristaldo sovvertirono il pronostico dopo l'iniziale gol di Ciro Immobile.