Partita Empoli - Lazio: (1-0) decide un gol di Tonelli, Lazio sempre più giù

20.00 - Vittoria fondamentale per l'Empoli che si tira via dalla zona calda della classifica avvicinando proprio la Lazio ora ferma a quota 19. Per i biancocelseti i numeri sono impietosi: 1 punto nelle ultime 6 partite, seconda peggior difesa del campionato, quarta sconfitta consecutiva in trasferta. Numeri che faranno riflettere Lotito e Pioli, ora indubbiamente in discussione.

19.56 - FINISCE QUI! VINCE L'EMPOLI, 1-0 SULLA LAZIO GRAZIE AL GOL AL 5' DI LORENZO TONELLI. I CROCIATI SALGONO A QUOTA 18 PUNTI; LA LAZIO RESTA INCHIODATA A QUOTA 19.

95' - PAROLO! PALLA A CENTRIMETRI DAL PALO. LAZIO VICINISSIMA AL PAREGGIO, MA ORMAI SIAMO ALLO SCADERE DEI 5 DI RECUPERO.

94' - Ammonito Pcciarelli.

94' - Ultimo minuto: Marchetti pronto a rinviare il pallone il più lontano possibile.

93' - Solo 2 minuti al termine. La Lazio non riesce più a portare palloni pericolosi nellarea di rigore empolese.

90' - 5 minuti di recupero.

89' - Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. La Lazio, disperatamente cerca la strada per arrivare al pareggio; l'Empoli continua a difendersi con le unghie.

88' - GOL ANNULLATO, IL SECONDO ALLA LAZIO! STAVOLTA SI TRATTA DI FUORIGIOCO MILLIMETRICO ANCORA DI KLOSE CHE A PORTA SGUARNITA AVEVA INSACCATO. POI PERO' E' ARRIVATO IL FISCHIO DI FABBRI CHE HA SCATENATO LE PROTESTE BIANCOCELSETI.

85' - Skorupski chiude tutto su Matri che preoccupato dall'uscita del portiere si porta la sfera sul fondo.

83' - La Lazio attacca, ma continua a farlo con poca lucidità, gettando in modo più o meno casuale palloni nel mezzo. L'Empoli invece si difende con due linee da 4 molto strette, lasciando in avanti il solo Pcciarelli a fare movimento.

75' - Ultimo cambio nella Lazio: dentro Matri; fuori Djordjevic.

74' - KLOSE! GRAN COLPO DI TESTA DEL TEDESCO FERMATO DAI GUANTONI ATTENTI DI SKORUPSKI. EMPOLI IN DIFFICOLTA'; LAZIO IN PRESSING.

72' - Empoli in difficoltà: conclusione di Felipe Andreson deviata da Zambelli; in precedenza, ancora Anderson aveva guadagnato una buona punizione non sfruttata da Biglia.

69' - Il gioco è ripreso solo adesso, dopo che Krunic è rimasto infortunato nella mischia che ha portato al gol annullato a Klose. Il bosniaco che era appena entrato in campo è costretto ad uscire: ad entrare è Pucciarelli.

66' - Gol annullato a Klose!!! Sugli sviluppi del corner nato dalla percussione di Candreva si è sviluppata una mischia davanti a Skorupski che non ha trattenuto la sfera quando Klose ha allungato la gamba per depositare in rete. Episodio dubbio, da rivedere a fine partita.

65' - Prova la percussione Candreva, subito chiuso in corner.

63' - Giampaolo preoccupato dagli ultimi minuti favorevoli alla Lazio, decide per un cambio conservativo: dentro Zambelli, un difensore; fuori Livaja, un attaccante.

59' - Ottimo intervento di Skorupski in tuffo sulla conclusione di Djordjevic dal limite. Lazio ora tutta in avanti. Empoli un po' troppo basso a difesa del vantaggio.

56' - Anche Pioli rompe gli indugi: dentro Klose e Felipe Anderson; fuori Milinkovic Savic e Radu.

54' - Primo cambio nell'Empoli: dentro Krunic, fuori l'acciaccato Saponara.

52' - Errore in uscita di Skorupski che per poco non permette a Parolo di colpire indisturbato dal limite dell'area. Fondamentale l'intervento con la punta del piede di Paredes a bloccare tutto.

49' - Bella azione manovrata da parte dell'Empoli che ha sfruttato la velocità di Maccarone e Saponara per mandare al tiro Livaja, murato da Radu.

47' - Gran tiro di Radu che di controbalzo ha lasciato partire un gran destro che ha scheggiato la traversa. Avvio sprint da parte di biancocelesti.

46' - Non c'è stato nessun cambio, ne dall'una che dall'altra parte.

46' - RIPARTITI! INIZIATO IL SECONDO TEMPO.

19.05 - Squadre in campo; sta riprendendo il match del Castellani.

18.58 - Ecco l'abbraccio tra l'autore dell'assist Paredes, e l'autore del gol Tonelli. Empoli avanti all'intervallo!

49' - Finisce qui il primo tempo del Castellani. E' 1-0 Empoli all'intervallo. 1-0 firmato dall'incornata perfetta di Tonelli al 5' minuto. La partita è stata nel complesso equilibrata, senza molte occasioni da gol, ma comunque avvincente grazie ai ritmi elevate e le buone giocate di un Empoli più ficcante in zona offensiva. La Lazio invece, si conferma in difficoltà, sotto alla prima occasione concessa, gli uomini di Pioli non stanno giocando male, ma manca un pizzico di cattiveria e lucidità in più.

47' - E' un finale di tempo a dir poco vibrante. Occasioni e capovolgimenti di fronte si susseguono molto rapidamente.

46' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

46' - Grande occasione in favore dell'Empoli ancora sull'asse Livaja - Maccarone che ha fatto tutto bene meno che la conclusione, sbagliata, con l'esterno. Palla alta.

45' - Sberla dai 25 metri di Parolo; tiro forte ma centrale, ben controllato da Skorupski.

44' - Buona discesa da parte di Basta che dopo un batti e ribatti in area ha guadagnato corner.

41' - Sgroppata dalla sinistra di Lulic che ha messo dentro per Candreva che in spaccata non ha trovato il giusto impatto con la sfera.

36' - Il gioco riprende dopo un paio di minuti di stop causa infortunio - risolto - a Djordjevic.

35' - E' stato un brutto colpo quello che ha ricevuto Djordjevic, sanguinante alla testa dopo lo scontro con Tonelli.

33' - La partita si sta incattivendo in questi ultimi minuti. Fabbri sta mettendo spesso la mano nel taschino. Appena ammnito Tonelli, anche lui diffidato. Salterà la trasferta di Verona.

30' - Palla alta non di molto, ma comunque alta sopra la traversa di Skorupski.

29' - Punizione interessantissima in favore della Lazio. Palla ferma dai 22-23 metri, con Biglia già pronto per calciare.

27' - Ammonito Livaja che era diffidato. Salterà la prossima sfida dell'Empoli.

26' - Grande giocata di Saponara che mette in moto Buchel a sua volta bravo nel servire Livaja incontrato da Lulic dentro l'area di rigore. Per Fabbri non è successo nulla. Forti prosteste da parte dei crociati.

24' - Ancora Lazio in avanti, stavolta con Djordjevic che ha tentato un destro ad incrociare ben controllato dall'estremo difensore dell'Empoli.

21' - Si riaffaccia in avanti la Lazio grazie ad una buona giocata di Milinkovic Savic, andato al tiro dal limite dell'area. Palla raccolta da Skorupski senza molti problemi.

18' - Grande qualità da parte dell'Empoli che costruisce tele di gioco sempre interessantisime; in questo caso è andato al tiro Buchel al termine di una grande azione personale da parte di Saponara.

16' - E' Paredes il primo ammonito del match. L'aregntino è stato punto con il giallo per un intervento duro su Candreva.

15' - Primo corner del match in favore della Lazio.

14' - Pioli si sbraccia, ma per il momento è l'Empoli a fare la partita. I biancocelesti non riescono ad imbastire trame di gioco degne di nota e di conseguenza si affidano a lanci lungo per uno tra Milinkovic e Djordjevic.

12' - Per il momento è la solita Lazio, molto confusa e disordinata, sin qui punita alla prima ed unica occasione, ma su un errore abbastanza evidente da parte di Mauricio che ha lasciato libero di colpire Tonelli.

Eccola, la prima rete in questo campionato di Lorenzo Tonelli: cross perfetto di Paredes, colpo di testa indirizzato del centrale crociato. Imprendibile per Marchetti. 1-0 Empoli

7' - Prova subito la reazione la Lazio con l'incursione di Lulic bloccata all'ingresso dell'area di rigore da Mario Rui.

5' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LORENZO TONELLI!!!!!!!! EMPOLI GIA' IN VANTAGGIO DOPO 5 MINUTI. GRANDE INCORNATA DI TESTA DEL CENTRALE DIFENSIVO CHE TUTTO SOLO SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER HA INFILATO MARCHETTI. 1-0 EMPOLI DOPO 5'

5' - Si accende subito il duello tutto fisico e muscoli tra Mauricio e Livaja che ha appena guadagnato un corner.

3' - Prima conclusione del match da parte di Paredes che ha schiacciato a terra trovando la deviazione di Hoedt che ha ribattuto la conclusione.

2' - Prima accellerazione di Laurini, bravo a sgusciar via sull'out di destra. Punizione interessante per l'Empoli.

1' - SI PARTE!!!! E' INIZIATA EMPOLI LAZIO!!

17.59 - Suona O Generosa, inno della Serie A 2015/16

17.57 - Le squadre stanno entrando in campo.

17.50 - Le squadre hanno terminato il warm up e sono già rientrate negli spogliatoi. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Empoli - Lazio.

17.40 - Ecco Empoli e Lazio impegnate nel riscaldamento.

17.37 - Ecco lo scenario del Castellani catturato qualche minuto fa, prima che le squadre entrassero in campo per il riscaldamente. Il terreno di gioco sembra in perfette condizioni.

17.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre partita.

17.27 - Ecco i due schieramenti a confronto; da una parte Maccarone, 5 gol in 7 gare casalinge giocate contro la Lazio; dall'altra Djordjevic a segno nell'ultimo incontro disputato al Castellani.

17.19 - Tante novità in casa biancoceleste con Pioli che vara un cambio di modulo abbastanza importante passando al 4-4-1-1. Fuori Felipe Anderson, dentro Lulic e Candreva più preposti a sacrificarsi in fase di non possesso. Dietro l'unica punta Djordjevic, fiducia a Milinkovic Savic in netta crescita nelle ultime uscite.

LAZIO: (4-4-1-1): Marchetti; Basta, Mauricio, Hoedt, Radu; Candreva, Biglia, Parolo, Lulic; Milinkovic; Djordjevic.

17.15 - Ora passiamo all'undici scelto da mister Stefano Pioli per la delicata sfida di questa sera:

17.13 - Dunque tutto confermato tra i crociati con Giampaolo che non rinuncia a Saponara anche se non in perfette condizioni. C'è Paredes nella posizione di regista con Livaja al fianco di Maccarone in attacco.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Buchel, Paredes, Zielinski; Saponara; Livaja, Maccarone.

17.10 - Sono già arrivate le formazioni ufficiali delle due squadre. Partiamo dall'undici scelto dal tecnico di casa Marco Giampaolo per il suo Empoli:

17.05 - Ecco le prime immagini che ci giungono dallo Stadio Castellani di Empoli. Le squadre sono arrivate, hanno già calcato il prato del Castellani e sono tornate negli spogliatoi. In questo momento è in corso la riunione tecnica.

17.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Empoli - Lazio (18.00), primo postiticipo della 14^ giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016. Allo Stadio Castellani di Empoli, va in scena un match che si preannuncia bello e combattuto tra due squadre in cerca di conferme ed autostima. L'Empoli sta disputando un campionato dall'ottimo tasso di spettacolarità, ed è reduce dal pareggio tiratissimo di Firenze con i viola. La classifica non preoccupa più di tanto i toscani lontani dai bassi fondi del tabellone, e per questo più liberi di esprimere il proprio calcio e di rischiare anche qualcosa in più. La Lazio invece, non vince in campionato da più di un mese, ma la ritrovata vittoria in Europa League potrebbe aver sbloccato gli uomini di Pioli, oggi chiamati ad una prestazione da squadra di vertice. I biancocelesti sono in ritiro da ormai una settimana, il gruppo si è compattato e l'obbiettivo è comune. Ora non resta altro che dimostrarlo sul campo.

Spesso giocare bene non è sinonimo di buoni risultati. L'Empoli di Giampaolo invece, dopo un avvio complesso, sta abbinando al buon gioco ereditato da Sarri, anche una buona dose di risulatati e di punti utili per l'obbiettivo salvezza dei toscani. La squadra viaggia appena sopra la quota salvezza, ma è in compagnia di altre 4 squadre e a 2 punti dalla parte sinistra del tabellone. Insomma, non male per una gruppo che si diceva, senza Sarri avrebbe fatto tanta tanta fatica per salvarsi. Gran merito va a Giampaolo che ha saputo rinnovare il gruppo e far esplodere il talento di gente come Saponara, ora corteggiato da mezza europa. Il pareggio esterno a Firenze ha messo in risalto tutte le qualità dei crociati, dominati, belli e concreti nel primo tempo, ma anche un po' troppo disattenti in fase difensiva. Un neo che ci può stare, ma che va rimosso nel più breve tempo possibile. Ora, è il turno dell'esame di romano, con la Lazio che arriva al Castellani non certo in condizioni perfette. Saponara & Co. scaldano già i motori.

Da oltre un mese ormai, la Lazio si trova allo scuro; un black out insiegabile che ha portato a sconfitte pesantissime, 4 nelle ultime 6 di Serie A, derby compreso. A far preoccurare, e parecchio Pioli, è stato l'atteggiamento della sua squadra, poco propositiva, spesso dimessa e senza quella cattiveria necessaria per fare risultato. Sono arrivate sconfitte esterne che continuano ad essere il grande handicap di questa squadra, ma allo stesso tempo, i biancocelesti sono capitolati anche tra le mura amiche con il Milan, con la Roma, e nell'ultima gara interna con il Palermo dove il risultato finale di 1-1 sa quasi di sconfitta per una squadra che manca il successo in A da oltre un mese. Dopo il pari con i rosanero, Lotito ha deciso di mandare la squadra in ritiro per ricompattare il gruppo in vista dei tanti impegni che vedranno le aquile protagoniste da qui a Natale. I primi segnali di risveglio si sono già visti, giovedì in Europa League con il Dnipro. Vittoria netta, e finalmente un gioco chiaro e preciso. Ora sotto con il campionato.

Le probabili formazioni

Per la sfida alla Lazio, Giampaolo può contare su quasi tutta la rosa. Gli unici indisponibili sono Croce, Cosic e Michelidze. Il tecnico crociato, dopo la grande prova di Firenze sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici iniziale con Paredes a fare il regista e Livaja nel duo offensivo con Maccarone. L'unico dubbio di formazione riguarda l'impego di Saponara, acciaccato, ma di vitale importanza per una squadra come l'Empoli. Per questo quasi certamente giocherà.

Empoli: (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Zielinski,Paredes, Buchel; Saponara; Livaja, Maccarone. All.: Giampaolo

Pioli e la Lazio a caccia di un successo esterno che manca da oltre due mesi, si affidano al solito 4-3-3. Felipe Anderson e Candreva dovrebbero ricoprire le posizioni di esterni nel tridente compeltato da Djordjevic. Ancora panchina per Klose e Matri. A centrocampo, con Biglia e Parolo quasi certamente ci sarà Milinkovic Savic, mentre in difesa, causa squalifica a Gentiletti, trona dal 1' Mauricio.

Lazio: (4-3-3): Marchetti; Basta, Mauricio, Gentiletti, Radu; Milinkovic S., Biglia,Parolo; Candreva, Djordjevic, Felipe Anderson. All.: Pioli

Le parole della vigilia

E' un Giampaolo molto concentrato quello che si è presentato di fronte ai gioralisti per la classica conferenza della vigilia. Secondo il tecnico crociato infatti, la Lazio potrebbe creare più grattacapi che la Fiorentina: "Non c’è assolutamente da fidarsi, la Lazio ha dei valori tecnici di altissimo livello. Ha avuto dei problemi di infortuni, ma sta recuperando tutti. Ha tantissime soluzioni, per certi aspetti è più complicata della Fiorentina" - dice Giampaolo che poi motiva la sua tesi - "I viola palleggiano sempre ma ti danno riferimenti, mentre i biancocelesti lo fanno meno e ti sollecitano sulla profondità".

Una battuta ancora sugli avversari, per poi passare allo stato di forma della sua rosa. Così Giampaolo conclude la conferenza: "Se peserà l’impegno in Europa League? Dipende dal turn over. Mi aspetto che ci siano dei cambiamenti, quindi non so quanto potrà incidere. La Lazio ha fatto riposare dei giocatori, quindi non mi aspetto un avversario stanco”. Poi sui suoi e in particolare su Leandro Paredes: "Ho un gruppo intelligente, tutti si allenano e stanno sul pezzo. Per me è importante, chi gioca meno e lavora alla grande ti permette di fare meglio in settimana. Io non ho solo undici giocatori, al di sopra del singolo c’è il gruppo. Paredes sta avendo continuità nel ruolo di regista, a Firenze ha fatto molto bene. Farlo giocare in quella posizione rispetta le sue attitudini. Avevo parlato col ragazzo e gli avevo detto quello che pensavo, lui mi ha dato grande disponibilità. Saponara si è allenato in gestione, ha fatto qualche allenamento con la squadra e qualche seduta differenziata. Lo valutiamo giorno per giorno”.

Alla vigilia della trasferta al Castellani, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Il messaggio del tecnico biancocelesete è chiaro: "È fondamentale fare risultato, in campionato non vinciamo da un mese. È fondamentale mettere in campo la migliore prestazione. Affrontiamo un buon avversario, sicuramente non facile ma vogliamo fare la partita e provare a tornare a vincere" esordisce Pioli, che poi prosegue: "La squadra deve diventare più concreta: serve maggiore attenzione in difesa e più cura dell'ultimo passaggio in attacco. Dobbiamo giocare da squadra per 95 minuti".

Il tecnico prova a spiegare il mal di trasferta della squadra, ko nelle ultime 3 gite lontano dall'Olimpico di Roma: "È un problema più mentale che tattico - spiega Pioli - i risultati negativi ti tolgono fiducia e la capacità immediata di reagire ma ho una squadra di personalità, giovani e tanti giovani esperti adesso serve quella personalità per portare a casa i risultati positivi. Non vedo squadra demotivata, così brutta e disastrosa come qualcuno la può dipingere. La classifica non è quella che volevamo ma è rimediabile. Possiamo essere competitivi su tutti i fronti". In conclusione arriva anche un messaggio nei confronti di Dino Zoff, ricoverato in ospedale da qualche settimana: "L'ho conosciuto ai tempi della Juve - ricorda Pioli - cenavo spesso con la sua famiglia e con quella di Scirea, ero sotto la loro ala protettiva perché ero il più giovane. È una persona con grandi valori. Gli sono molto vicino, a lui e ad Anna. Gli faccio un grande in bocca al lupo".

Statistiche e precedenti tra le due squadre

Quello di quest'oggi tra Empoli e Lazio, sarà il 17^ confronto in Serie A tra le due squadre. Il bilancio vede la Lazio in vantaggio nei confronti diretti con 8 vittorie, contro i 3 successi crociati e i 5 pareggi. Il pronostico però, si capovolge quando è l'Empoli a giocare in casa. Al Castellani infatti, la Lazio non vince dal novembre 2005 quando sotto il diluvio riuscì ad avere la meglio dell'Empoli grazie ad una punizione di Liverani nel finale di gara.

Nelle ultime due trasferte al Castellani però, la Lazio è sempre caduta al cospetto dei padroni di casa, vittoriosi anche nella passata stagione con i gol di Maccarone (caldissimo quando vede biancoceleste: 5 reti), e Barba. A nulla servì il gol di Djordjevic che fissò il punteggio finale sul 2-1.

Partita Empoli - Lazio in diretta, Serie A 2015/2016 live