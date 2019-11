Sassuolo - Fiorentina in Serie A 2015/2016 (1-1): Floccari risponde a Borja Valero

Da Alessandro Cicchitti è tutto per la sfida di questa sera. A risentirci con il meglio della Serie A e del calcio internazionale Live, qui su Vavel Italia.

20.58 - Con questo pari, la Fiorentina sale seppur di poco portandosi a quota 29, a - 1 dall'Inter impegnata stasera nel big match con il Napoli. Anche il Sassuolo fa un piccolo balzo in avanti agganciando la Juve al 5^ posto in classifica.

93' - FINISCE QUI! 1-1 AL MAPEI STADIUM: IL SASSUOLO HA BLOCCATO LA FIORENTINA SULL'1-1. AL GOL DI BORJA VALERO IN AVVIO DI GARA HA RISPOSTO L'INCORNATA DI FLOCCARI ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO. MANCATO AGGANCIO ALLA VETTA PER I VIOLA CHE FRENANO DI NUOVO: SECONDO PAREGGIO CONSECUTIVO PER LA FIORENTINA.

92' - Ulimo minuto. Ultime speranze per Sassuolo e Fiorentina.

90' - 3 di recupero.

90' - VERDU spara altissimo! Bella sponda di Kalinic che con il petto addomestica la sfera per il tiro a rimorchio di Verdu che però sbaglia tutto.

88' - Ultimo cambio nel Sassuolo: dentro Politano al posto di uno spento Sansone. Nel fratempo siam entrati negli ultimi 2 minuti di gioco; ultime speranze per le due squadre.

83' - Palla altissima. Ilicic sbaglia completamente il tiro e la palla finisce altissima.

82' - Ilicic guadagna un buon piazzato dal limite. Potrebbe essere un opzione interessante per risolvere il match in favore dei viola.

79' - Dentro anche Marcos Alonso tra i viola. Fuori Pasqual.

78' - Esce l'autore del gol, Floccari nel Sassuolo; dentro Floro Flores.

75' - Sussulto Viola: cross tagliato di Ilicic per l'inserimento di Kalinic che tocca ma non indirizza.

72' - Cambio anche nel Sassuolo: dentro Biondini; fuori Laribi.

69' - Secondo cambio nei Viola: dentro Verdu; fuori Badeji.

67' - CLAMOROSA OCCASIONE PER FLOCCARI! SASSUOLO PERICOLOSISSIMO CON IL SUO 99 CHE NON E' RIUSCITO A CALCIARE, FORSE DISTURBATO DA SANSONE CHE SI ASPETTAVA LA PALLA.

66' - Ammonito anche Badelj.

63' - Torna a bussare dalle parti di Consigli la Viola: diagonale insidiosissimo da parte di Pasqual che ha costretto il portiere neroverde all'intervento in allungo.

59' - Ancora Floccari pericolosissimo, stavolta lanciato da Defrel in contropiede, l'attaccante col 99 ha calciato dopo una serie di finte, ma il pallone è stato deviato in corner.

57' - Ancora Floccari pericoloso: destro in diagonale di poco a lato.

56' - Primo cambio nel match: entra Kalinic; fuori Giuseppe Rossi tra i viola.

54' - Ammonito Floccari; è il primo giallo del match.

53' - Spazi stretti; gioco spezzettato e decisamente più falloso. Questo secondo tempo si è aperto all'insegna della tensione.

50' - Bernardeschi vede uno spiraglio per calciare a giro sul secondo palo, ma la la conclusione non rispecchia l'intenzione. Palla altissima.

48' - Buon Sassuolo in questo avvio di ripresa. Fiorentina forse, ancora condizionata dal pareggio neroverde di Floccari.

46' - RIPARTITI! INIZIATA LA RIPRESA.

20.02 - Le squadre sono in campo; sta per riprendere il secondo tempo.

46' - Finisce Qui Il Primo Tempo a Reggio Emilia: è 1-1 tra Sassuolo e Fiorentina. A Borja Valero, a segno dopo 5 minuti, ha risposto il colpo di testa di Floccari al 42'. Match frizzante e in equilibrio che nella ripresa promette altre scintille.

45' - 1 minuto di recupero.

44' - Ecco lo stacco perentorio di Floccari che ha fulminato Tatarusanu. Match di nuovo in equilibrio al Mapei Stadium: 1-1.

42' - GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL PAREGGIO SASSUOLO!!!! HA SEGNATO SERGIO FLOCCARI CON UN COLPO DI TESTA MICIDIALE! NULLA DA FARE PER TATARUSANU! 1-1 AL MAPEI STADIUM!

40' - Ritmi decisamente più bessi in questo finale di tempo. Sassuolo a fare il match; Fiorentina pronta a riconquistare e ripartire in velocità.

37' - Floccari ha provato la zampata in anticipo su Astori, ma non ha inquadrato lo specchio di porta.

33' - Va Sansone con destro, ma il pallone non scende abbastanza.

32' - Ottima punizone guadagnata dal Sassuolo che ora ha Sansone e Defrel sul pallone. Posizione un po' defilata; 24 metri.

30' - Badelj libero di calciare dal limite ha sparato, ma in modo maldestro sopra la traversa.

26' - CLAMOROSA OPPORTUNITA' FALLITA DA ILICIC CHE SOLO, A TU PER TU CON CONSIGLI NON E' RIUSCITO A BUCARE IL PORTIERE NEROVERDE, BRAVISSIMO NELLA CIRCOSTANZA.

24' - Gran pressing del Sassuolo che finisce per mettere in difficoltà anche Tatarusanu, non impeccabile con i piedi.

21' - Buona aggressività in mezzo al campo del Sassuolo che con Missiroli ha riconquistato palla e gadagnato un buon piazzato.

18' - BORJA VALEROOO! sfiora la doppietta con un tiro da oltre 30 metri! Consigli era uscito dai pali e Borja ha provato a fulminarlo dalla distanza. Attento l'ex Atalanta è riuscito a rientrare in tempo per bloccare la sfera.

15' - Reagisce il Sassuolo: tiro dal limite di Laribi deviato in corner. Salgolo le torri neroverdi.

13' - Nel frattempo, il gol subito ha svegliato dal torpore il Sassuolo che ora sta pian piano reagendo. Viola comunque sempre sul pezzo. Ora però, il match è più equilibrato.

12' - Eccolo il gol di Borja Valero! Cross dalla destra di Ilicic; Rossi non colpisce bene, trasformando il tiro in assist perfetto per Borja che da lì non può fallire.

5' - GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL BORJA VALEROOOOOOOOOOOOOOOO!!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! GRANDE AVVIO DELLA VIOLA! I GIGLIATI SONO GIA' IN VANTAGGIO! 5 MINUTI, 1-0. BORJA VALERO.

3' - Grandi proteste! La Fiorentina reclama un rigore che a velocità naturale sembrava netto. Gran giocata di Ilicic che era andato via ad Acerbi che probabilmente lo ha steso in modo irregolare. Tutto regolare invece per Massa.

2' - Schema viola su calcio piazzato che non si conclude grazie alla chiusura di Vrsalijko che mette in corner.

1' - Prima giocata di Ilicic bravo ad incunearsi verso l'area nero verde. Messo a terra da Missiroli, lo stesso Ilicic è pronto a battere la punizione.

1' - VIA!! SI COMINCIA!!! E' INIZIATA SASSUOLO - FIORENTINA!

18.59 - Suona l'inno della Serie A, O' Generosa!

18.58 - SQUADRE IN CAMPO.

18.55 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del Mapei Stadium. Tutto pronto a Reggio Emilia.

18.46 - Le squadre stanno abbandonando il terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi e mettere a punto le ultime strategia in vista del match. Orami manca davvero poco al fischio d'inizio di Sassuolo - Fiorentina.

18.37 - Intanto prosegue il riscaldamento delle due squadre.

18.35 - Ecco invece, la maglia di Francesco Acerbi pronto per fronteggiare Rossi e l'attacco viola.

18.30 - Facciamo un salto negli spogliatoi del Mapei Stadium; ecco la maglia di Giuseppe Rossi atteso in campo dal primo minuto. Pepito ha voglia di tornare al gol in A!

18.27 - Ecco, anche i calciatori Viola in campo sotto la curva riservata agli oltre 3000 tifosi gigliati.

18.21 - Nel frattempo i portieri hanno già cominciato il warm up.

18.20 - Dunque un po' a sorpresa Sousa lascia fuori Kalinic proprio come accaduto con l'Empoli. Confermato il 3-4-2-1 con Ilicic e Borja Valero dietro Giuseppe Rossi, finalmente titolare anche in campionato.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tataruşanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Badelj, Vecino, Pasqual; Borja Valero, Ilicic; G.Rossi.

18.16 - Ecco invece lo schieramento scelto da Sousa per la sua Fiorentina:

18.15 - Nonostante l'assenza di Berardi, Di Francesco non rinuncia al tridente pesante con Sansone e Defrel ai lati di Sergio Floccari. A centrocampo, chance importante per Laribi. Tutto confermato in difesa con Cannavaro e Acerbi a formare la coppia di centrali.

SASSUOLO: (4-3-3): Consigli; Peluso, Acerbi, Cannavaro, Vrsaljko; Maganelli, Laribi, Missiroli; Sansone, Floccari, Defrel.

18.12 - Sono arrivate le formazioni ufficiali di Sassuolo e Fiorentina. Partiamo dall'undici neroverde scelto da Di Francesco:

18.10 - Anche il Sassuolo di Eusebio Di Francesco sta disputando un campionato da protagonista. La squadra nero verde infatti, viaggia stabilmente nelle zone alte della classifica, e in casa ha un ritmo davvero invidiabile. Ci si aspetta una grande partita, tra due delle squadre che più divertono in questo campionato!

18.08 - Grande affluenza di tifosi Viola qui a Reggio Emilia. I supporters gigliati hanno già occupato gran parte della curva nord, quella dedicata ai tifosi ospiti. C'è grande esntusiasmo a Firenze, e stasera con una vittoria la Fiorentina potrebbe tornare in vetta.

18.05 - Le squadre sono già arrivate allo stadio e in precedenza hanno calcato il terreno di gioco. Qui ci sono i giocatori della Viola, decisamente sereni 15 minuti fa, nel momento del breafing.

18.02 - Ecco il Mapei Stadium non più tardi di qualche minuto fa. Cancelli aperti, ma complice l'orario e soprattutto la giornata inusuale, per il momento l'affluenza è scarsa.

18.00 - Eccoci! Entriamo subito in clima partita con le immagini che ci arrivano in diretta dal Mapei Stadium a 60 minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo - Fiorentina.

Interessante anche il confronto in panchina. Di Francesco è uno degli allenatori attualmente più stimati d'Italia, non a caso il suo nome è accostato a grandi piazze, come quella romana. Ama il bel calcio - scuola Zeman - ma non chiude a un'accurata organizzazione difensiva, falla del tecnico boemo. P.Sousa approda in Italia dopo le esperienze da calciatore. In valigia i trionfi in Svizzera, qualche mese e Firenze si avvicina al tecnico, ora punto di riferimento per società e pubblico.

La Fiorentina punta a mantenere l'imbattibilità a casa Sassuolo. In tre precedenti, tre gioie per la squadra viola. L'ultimo sussulto lo scorso anno, 1-3 al triplice fischio, con Babacar - autore di due reti - mattatore di giornata. Nell'occasione, a segno anche Salah, ora in altri lidi.

Non cambia, pur senza Berardi, il volto del Sassuolo. 4-3-3, con Defrel riferimento centrale, Floro Flores e Sansone ai lati della prima punta. In mediana, Magnanelli al centro, Duncan e Missiroli mezzali. Davanti a Consigli, Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi e Peluso. Biondini insidia Duncan, Floro si gioca la maglia con Politano.

Di Francesco non può disporre del suo giocatore di maggior talento. Domenico Berardi sconta il primo di tre turni di squalifica. L'ennesimo colpo di testa di un ragazzo di classe che rischia di alterare la sua carriera sportiva e di complicare anche il cammino in azzurro.

P.Sousa deve rinunciare, per almeno altre due settimane, a Kuba, opzione importante sull'esterno. Ancora panchina per Giuseppe Rossi e Mario Suarez, gerarchie ormai definite in casa viola, il tecnico portoghese non vuole intaccare le certezze raggiunte.

Fiorentina in campo questa sera con il 3-4-2-1 ormai consolidato. Formazione simile a quella apprezzata contro il Basilea. Tatarusanu rileva Sepe tra i pali, Rodriguez guida il pacchetto a tre, completato da Astori e Roncaglia. A centrocampo, Vecino e Badelj, con Alonso a sinistra e Bernardeschi a destra. Ilicic e Borja alle spalle di Kalinic. Due ballottaggi in essere: Pasqual - Alonso, Vecino - Mati.

Nel turno di rientro dopo la sosta, passo falso per Sassuolo e Fiorentina. Nero-verdi al tappetto a Genoa - 2-1 di Pavoletti al minuto 95 - Fiorentina di rimonta con l'Empoli nel derby toscano. Due volte Kalinic per riprendere gli azzurri al Franchi. Importante ritrovare quindi con effetto immediato la vittoria.

Fin qui, campionato sopra le righe per entrambe le squadre. La Fiorentina del primo corso Sousa occupa la seconda posizione, in coabitazione con il Napoli, a due lunghezze dall'Inter, mentre il Sassuolo è attualmente in settima, ma può, in caso di successo, rientrare in piena zona Europa League, un punto sopra la Juventus di Max Allegri.

La Fiorentina giunge all'impegno di quest'oggi dopo la fatica di Coppa. Pari a Basilea con molti rimpianti. Doppio vantaggio a firma Bernardeschi, prima del rientro di casa, favorito dal rosso a Roncaglia. Qualificazione comunque nella mani della Fiorentina, basta un punto nell'ultimo incontro della fase a gironi.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Sassuolo - Fiorentina (19.00), posticipo della 14° giornata della Serie A Tim 2015/2016. La partita del Mapei Stadium introduce al rettilineo finale di questa tornata, che trova il suo epilogo alle 20.45 al San Paolo per il big match tra Napoli e Inter. Occasione propizia per l'undici viola, pronto ad usufruire di "regali" altrui. Da battere, però, la formazione di Eusebio Di Francesco, sorpresa di stagione.