Risultato Napoli - Inter live di Serie A 2015/16 (2-1): Higuain ne fa due, l'Inter sfiora il pari nel finale

23.13 - E per questa sera è davvero tutto, da parte di Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia, grazie e buon proseguimento di serata.

23.10 - Solo conferme potremmo dire da questa gara: Inter e Napoli si potranno giocare lo scudetto, ma si sono viste anche grosse ingenuità. Certa è una cosa: il campionato è apertissimo, ne mancano 24 e ci sarà da divertirsi. Per oggi però ci accontentiamo di questo: un grande Higuain, una grande Inter, una bellissima partita.

23.08 - Da questa partita ne esce meglio il Napoli sotto il punto di vista del punteggio e della classifica, ma nel finale il calo è stato vertiginoso e l'Inter, nonostante la sconfitta, ne esce a testa altissima. Chissà senza l'espulsione di Nagatomo...

23.05 - E comunque, il fischio finale è arrivato. Il Napoli balza in testa alla classifica a 31 punti, l'Inter resta a 30, la Fiorentina a 29, Roma a 27 punti e Juventus a 24. La corsa scudetto si infiamma!

23.01 - FACCIAMO ORDINE: 93 minuti e 25 secondi sul cronometro, Murillo arriva sul cross da destra di D'Ambrosio e colpisce dritto dritto il palo a Reina immobile. 93 minuti e 50 secondi: stavolta è Biabiany a crossare da destra, Mirande colpisce in torsione sul primo palo ma Reina con un miracolo si abbassa e para! FINALE FOLLE!

90+4' - REINA SALVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! PAZZESCO SUCCEDE DI TUTTOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FINALE INENSATO, VINCE IL NAPOLI!!!!

90+4' - PALOOOOOOOOOO!!!!! PALOOOOOOOOOOOOOO!!!! PALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! PALO DI MURILLO DI TESTA!!!! PALOOOOOOOO!!!!

90+3' - Grande recupero di Biabiany su Higuain che stava andando!! ULTIMI ASSALTI!!!

90+2' - DAVID LOPEZ NON APRE A DESTRA, MAGGIO ERA SOLO!!!! SFUMA L'OCCASIONE!!

90+1' - Hysaj perfetto in ripiegamento, perfetto nella chiusura su Biabiany che stava scattando!!

CI SARANNO QUATTRO MINUTI DI RECUPERO!!!

89' - COSA STAVA FACENDO HIGUAIN?!?! COSA STAVA FACENDO?!?! PARTE DA CENTROCAMPO, CON FORZA E TECNICA, DRIBBLA E VINCE RIMPALLI, AL LIMITE COL SINISTRO PROVA A INCROCIARE E HANDANOVIC DICE NO IN ALLUNGO. FOLLIA HIGUAIN!!!!

87' - Esce anche un esausto Callejon, entra Maggio al suo posto.

87' - OCCASIONISSIMA!!!! BIABIANY A DESTRA FUGGE E CROSSA BENISSIMO, REINA NON LA TIENE MA LJAJIC NON ALLUNGA LA GAMBA E NON VA SUL PALLONE!!

85' - Se la cava il Napoli sul piazzato: Brozovic ci prova da fuori sulla continuazione dell'azione ma calcia malissimo.

84' - Callejon trattiene Ljajic, giallo e punizione pericolosa dall'out di sinistra!

83' - In campo anche Jovetic, esce Perisic!

81' - LJAJIC SBAGLIA L'ULTIMO PASSAGGIO!!!! PARTE IN VELOCITA', UNO-DUE CON PERISIC E IN AREA DALLA SINISTRA NON RIESCE A CROSSARE, KOULIBALY CHIUDE!!! POTEVA FARE MOLTO MEGLIO!!!!

80' - Secondo campio nel Napoli, esce un buon Hamsik, dentro David Lopez. Si copre ora Sarri.

78' - BROZOVIC SI METTE IN PROPRIO!!! Va via di forza, poi dal limite prova a piazzare il pallone col destro, con risultati esigui!! Fuori di poco la palla!

77' - HIGUAIN FERMATO IN OFFSIDE di un metro, era solo davanti al portiere ma si è alzata la bandierina del guardalinee a segnalare la posizione del Pipita.

75' - Prova ora ad attaccare l'Inter, con poco ordine e anche prevedibilità.

73' - MURILLO IN ANTICIPO SU HIGUAIN IN MEZZO ALL'AREA, PALLA ECCEZIONALE DI GHOULAM BASSA E TAGLIATA!!! Handanovic non era uscito, grande occasione!!

70' - Lascia il campo Insigne tra gli applausi di tutto il San Paolo, dentro El Kaddouri al suo posto.

67' - ADEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMM LJAJICCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!! L'INTER RIAPRE LA PARTITA CON UN GRAN SINISTRO DA DENTRO L'AREA DEL SERBO!!! SI ADDORMENTA IL NAPOLI DIETRO, BUCA REINA SUL PRIMO PALO!!! 2-1!!!!

66' - Murillo se la mangia!!! Colpisce malissimo di testa in ottima posizione, la liscia quasi del tutto!

65' - Cerca di reagire l'Inter attaccando più con l'orgoglio che con l'ordine e la razionalità.

62' - GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGUAINNNNNNNNNNNNNNN!!!!! CHE GOL FA HIGUAIN, ANCORA HIGUAIN!!!!!! ALBIOL BUTTA AVANTI UN PALLONE DI TESTA, IL PIPITA SI INFILA IN MEZZO AI DUE CENTRALI, RESISTE COL FISICO E COL DESTRO TOCCA MORBIDO SUL PALO LUNGO!!! ESPLODE IL SAN PAOLO!!!! 2-0 E PARTITA FORSE IN BANCA!!!

62' - Dentro Biabiany e fuori Guarin nell'Inter: 4-4-1 con Ljajic unica punta.

61' - DESTRO DI ALLAN DA FUORI! Palla alta non di molto! Bella conclusione.

60' - Hamsik incorna molto bene sul secondo palo un cross di Callejon, non riesce a dare forza e precisione: presa facile di Handanovic!

59' - Telles prova il sinistro da fuori, smorzato da un giocatore del Napoli.

56' - Bel cross di Ghoulam sul primo palo per l'accorrente Higuain, che però non riesce a trovare la porta. Era difficile e Murillo stava coprendo bene.

55' - D'Ambrosio commette un brutto fallo su Ghoulam, lo grazia Orsato.

54' - Cerca di sviluppare l'azione sulla sinistra il Napoli, in qualche modo l'Inter se la cava. Non sfonda la squadra di Sarri.

53' - Calcia Ghoulam, punizione curiosa che finisce in cielo.

52' - Guarin stende Allan e Orsato fischia la punizione, il colombiano si arrabbia e ci sono scintille in mezzo al campo. Si prendono il giallo sia il colombiano che il Brasiliano.

48' - Tiro-cross di Hysaj dal fondo, difficilissimo tenere in campo questo pallone.

46' - Sinistro di Brozovic da fuori, devia Perisic in fuorigioco. Si alza la bandierina del guardalinee.

22.10 - E ANCORA IN LEGGERO RITARDO SI RICOMINCIA A GIOCARE!!!

22.06 - Mancini sorprende! Dentro Alex Telles, un terzino, e fuori Icardi! Da capire come si risistema ora la squadra nerazzurra.

22.05 - Si rivedono in campo le squadre.

22.02 - Resta da capire come l'Inter ora si sistemerà con l'uomo in meno, l'espulsione di Nagatomo pesa tantissimo. Probabile l'ingresso in campo di Telles. Vediamo, c'è anche Jovetic in panchina.

21.59 - Tutto sommato l'Inter è riuscita ad arginare alla grande il Napoli, spesso anche aiutata dalla fortuna, e con il Napoli che ha sbagliato spesso le misure. C'è intensità, tanti errori tecnici da entrambe le parti. Una partita piacevole nel complesso.

21.56 - Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Napoli grazie alla rete di Gonzalo Higuain, arrivata dopo 64 secondi di gioco: una girata dritta sul primo palo che ha bucato un incolpevole Handanovic. L'Inter si è resa raramente pericolosa, se escludiamo un paio di errori in uscita del Napoli e una girata di Perisic in piena area terminata fuori.

21.51 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 PER IL NAPOLI, DECIDE HIGUAIN!!!

DUE MINUTI DI RECUPERO!!!

44' - AAAAAAAAAAAAAAAATTENZIONE!!!! ESPULSO YUTO NAGATOMO!!!! INGENUITA' FOLLE!!!! FOLLE!!! ENTRA DRITTO SULL'UOMO CHE E' ALLAN, SECONDO GIALLO INECCEPIBILE E ROSSO!! Non entra duro, ma va dritto sull'uomo! Secondo giallo che ci sta!

42' - Cross pericoloso da destra di Callejon, esce a vuoto pericolosamente Handanovic, fortunatamente per lui non c'è nessuno alle sue spalle.

40' - PERISIC CALCIA MALISSIMO, MALISSIMO!!! STROZZA LA CONCLUSIONE IN PIENA AREA SUL CROSS BASSO DALLA DESTRA DI LJAJIC!!!

40' - MURILLO SALVA SUL DESTRO DI HIGUAIN DAL LIMITE, RESPINTA DECISIVA!! Male l'Inter in uscita, manca qualità in mezzo al campo.

37' - Ancora Napoli pericoloso, scontro violento tra Miranda e Koulibaly. Poi Insigne in offside mette alto di poco sulla palla vagante.

36' - Ammonizione per Hysaj, fallo di mano per interrompere un'azione pericolosa avversaria. Ineccepibile.

34' - Fase di gioco confusa, c'è Callejon a terra. Giallo per Nagatomo che lo ha steso.

32' - Prova l'incornata Icardi sul cross dalla destra, non ci son grossi problemi per Reina che guarda il pallone uscire. Bel movimento ma poca forza nell'incornata.

31' - Higuain cerca una grande apertura per Callejon, è bravo ancora Nagatomo ad anticipare Callejon. Bene il giapponese in fase difensiva.

29' - GUARIN!!! FIAMMATA IMPROVVISA!!! Dal limite finta il destro e va col sinistro a giro, alto di poco sopra la traversa!! Finalmente si vede qualcosa dall'Inter!

27' - Nagatomo sul secondo palo è bravissimo a chiudere anticipando Callejon. Il Napoli domina.

26' - Ora la difesa dell'Inter sbaglia e regala anche i palloni al Napoli! Difficoltà per i ragazzi di Mancini ora.

25' - Higuain toglie un ottimo pallone a Insigne! Il Pipita era in offside, contrariamente al compagno che stava andando anche lui sul pallone in profondità.

23' - Palla saldamente tra i piedi dei giocatori del Napoli per ora, la difesa dell'Inter regge ma i nerazzurri non riescono a entrare in possesso del pallone.

21' - Interessante pallone filtrante di Allan per il taglio di Insigne, l'attaccante non se ne accorge però. Sfuma una buona occasione.

19' - Ottima idea di Insigne che in posizione di trequartista cerca il movimento di Higuain, sbagliando leggermente la misura.

18' - Reina in uscita sicura sul cross ancora di Perisic. Prova a sfondare a destra l'Inter.

17' - PERISIC SBAGLIA TUTTO!!! Ljajic lo fa correre sulla destra, lui quasi dal fondo prova a rientrare sul sinistro e calciare invece che appoggiare per un inserimento o un rimorchio: palla addirittura in fallo laterale!

16' - Sinistro di Hamsik, mezzo tiro mezzo cross teso da posizione defilatissima: le mani di Handanovic fanno loro la sfera.

15' - Rientra in campo senza problemi Ljajic, attacca il Napoli: Insigne da posizione complicata cerca un tiro che non va a buon fine, ribattuto.

14' - Resta a terra Ljajic dopo un presunto contrasto con Hysaj, che sembra andare diretto sul pallone.

13' - Sfonda alla grande Ghoulam a sinsitra, il cross però non è affatto all'altezza e la palla vien messa fuori.

11' - Primo giallo della gara è per Koulibaly, dritto in ritardo sulla gamba di Guarin.

10' - HAMSIK COL SINISTRO DA FUORI, palla alta! Bell'uno-due Insigne-Higuain, il folletto viene fermato e la palla finisce sul fondo.

8' - Tantissimi errori da parte del Napoli in uscita, altra palla persa a centrocampo. Se la prima linea di pressing fallisce però il Napoli è sempre pericoloso.

7' - COSA SI MANGIA CALLEJON!!! Hamsik lo serve in area con un bel passaggio alto alle spalle della difesa, ma l'ex Real liscia totalmente col destro. In ogni caso sarebbe stato fuorigioco.

5' - Cerca un numero complicatissimo sul fondo Insigne, gli riesce solo parzialmente. D'Ambrosio chiude.

3' - ANCORA RISCHIA IL NAPOLI!!! Reina esce molto fuori, Guarin sulla destra lo salta, poi preso dalla fretta mette al centro dove Albiol ferma tutto!! CHE INIZIO DI PARTITA!!!

2' - GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGUAINNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!! SESSANTAQUATTRO SECONDI!!!!!! SESSANTAQUATTRO SECONDI CI HA MESSO!!!!! SESSANTAQUATTRO!!!!!! GIRATA IMPECCABILE COL DESTRO IN AREA SULL'ASSIST DI CALLEJON!!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO DOPO 64 SECONDI!!!!

1' - RISCHIA IL NAPOLI DIETRO, provvidenziale Koulibaly a fermare Icardi!!!

21.04 - E SI COMINCIA A FARE SUL SERIO!!! PRIMO PALLONE PER L'INTER!!!

21.01 - Risuona l'inno della Serie A, i capitani Icardi e Hamsik si scambiano stendardi e saluti, è tutto pronto...

20.59 - ENTRANO IN CAMPO LE SQUADRE!!!!

20.54 - E intanto tra Sassuolo e Fiorentina è terminata 1-1: i viola vanno a 29 punti, uno meno dell'Inter e uno in più del Napoli!

20.50 - C'è il pubblico delle grandi occasioni, l'atmosfera è splendida, sarà una grande notte al San Paolo! Tra 10 minuti si comincia!

20.43 - Nel frattempo si sta giocando la gara tra Sassuolo e Fiorentina, 1-1 per ora. Risultato che va benissimo a Napoli e Inter, una diretta concorrente rallenta.

20.35 - Squadre che ora si fanno vedere in campo per la fase di riscaldamento.

20.30 - E il San Paolo è già gremito...

20.25 - I giocatori del Napoli si sono fatti un giro in campo per saggiare il terreno poco fa, eccoli:

20.20 - Nessuna sorpresa dunque per Sarri, che opta per i titolarissimi e non riserva particolari sorprese. Diverso invece il discorso per l'Inter: Nagatomo e D'Ambrosio trovano spazio sulle fasce, mentre a centrocampo niente Melo, spazio per Brozovic. La sorpresa riguarda l'attacco, perchè Jovetic, che sembrava dovesse essere titolare, parte dalla panchina: dal primo minuto Icardi.

20.10 - Questa la composizione della panchina dei nerazzurri:



Carrizo, Juan Jesus, Dodò, Jovetic, Palacio, Biabiany, Telles, Montoya, Ranocchia, Gnokouri, Melo, Manaj.

20.05 - ED ECCO L'UNDICI TITOLARE DELL'INTER:



(4-3-3) Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Guarin, Medel, Brozovic; Ljajic, Icardi, Perisic. All. Mancini

20.00 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI:



(4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne. A DISPOSIZIONE: Gabriel, Rafael, Strinic, Henrique, Valdifiori, Maggio, Luperto, David Lopez, Chiriches, Dezi, El Kaddouri, Chalobah. All. Sarri

19.56 - Le parole di Perisic prima della gara, riportate dal profilo ufficiale dell'Inter: "Sarà una partita difficile, cercheremo di fare la miglior gara possibile per portare a casa un buon risultato"

19.50 - E in quello dell'Inter:

19.40 - Nel frattempo facciamo un giro negli spogliatoi del Napoli:

19.05 - Aspettando le ultime news, al San Paolo sono stati aperti i cancelli e gli spettatori stanno cominciando a entrare.

18.45 - E se vi siete persi la nostra analisi tattica del match oggi pomeriggio, nessun problema: la trovate qui

18.00 - Andiamo anche a leggere le parole dei due allenatori in vista di questa gara:

LE DICHIARAZIONI DI SARRI

LE DICHIARAZIONI DI MANCINI

17.30 - CLICCANDO QUI trovate tutti i precedenti degli anni recenti.

17.00 - Questa invece l'ultima vittoria dei nerazzurri al San Paolo, risalente al 12 gennaio 1997:

16.05 - Un altro passo indietro, alla stagione 2012/13. Mattatore fu Edinson Cavani, tripletta nel 3-1 finale:

15.15 - Questo invece quanto successo l'anno prima, un 4-2 divertente e scoppiettante:

14.30 - Andiamo intanto a vederci un po' di precedenti celebri, partendo da quello dello scorso anno, terminato 2-2:

13.40 - Intanto arriva anche la notizia che sia Gabbiadini che Mertens non saranno della partita questa sera, essendo stati esclusi anche dalle convocazioni di Sarri. Se per l'ex Atalanta era prevedibile, per il Belga c'era qualche speranza. Tutti gli altri sono tutti a disposizione.

13.00 - Buongiorno a tutti gli appassionati di calcio e non da parte di Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia, e benvenuti alla diretta live della gara più attesa, della gara più sentita, della gara che più di ogni altra in questo momento rappresenta il meglio che abbiamo in Serie A. E' il giorno di Napoli - Inter: chi balzerà in testa alla classifica? Chi sarà il punto di riferimento sul quale gli altri dovran fare la corsa?

Per ora sono i nerazzurri, e a dirlo non siamo noi, bensì la classifica, che vede la squadra di Mancini a quota 30 punti contro i 28 del Napoli, primo inseguitore insieme alla Fiorentina, mentre è rimasta più indietro la Roma, che ieri ha subito una brusca frenata. E la Juve rientra:

La classifica che abbiamo visto è frutto di alcuni risultati sorprendenti, uno su tutti, ovvero la vittoria dell'Atalanta sul campo dei giallorossi di Garcia. Oggi in campo anche Sassuolo e Fiorentina, mentre ieri la Lazio è caduta ad Empoli e la Juventus ha espugnato Palermo, riproponendosi prepotentemente nelle zone alte della classifica.

Come dicevamo, a prescindere dalla classifica, in questo momento Napoli e Inter sono le squadre più in forma del campionato, probabilmente insieme a Fiorentina e Juventus. In ogni caso, parlare di sfida scudetto alla 14esima giornata è esageratamente prematuro, visto che sotto cominciano a riemergere dal letargo le concorrenti, e inoltre per come è la Serie A è difficile pensare che entrambe possano mantenere questi ritmi altissimi per tutta la stagione, un calo sarebbe normale e fisiologico.

Per ora però rimaniamo sulla partita, e sulle idee di gioco molto diverse delle due squadre. Se il Napoli punta sul calcio a due tocchi rapidi e sui tanti movimenti, mantenendo la solidità difensiva grazie soprattutto al possesso palla e alla difesa alta, l'Inter fa quasi il discorso opposto: prima di tutto la solidità difensiva, poi da quella si costruisce l'attacco. Insomma, il Napoli è spettacolo, l'Inter concretezza.

Anche il percorso fin qui compiuto è molto diverso. Il Napoli ha cominciato in sordina, tra qualche difficoltà dovuta anche a un 4-3-1-2 difficilmente digeribile. Il passaggio al 4-3-3 voluto da Sarri ha decisamente dato una svolta alla stagione dei partenopei, che da allora hanno cominciato a mietere vittorie e punti, arrivando anche a ridosso della prima, che veste appunto il nerazzurro.

Dopo le 5 vittorie di fila l'Inter aveva avuto qualche difficoltà, susseguenti al 4-1 interno subito dalla Fiorentina, prima di riuscire a riprendere il passo. Certo è che per ora la squadra di Mancini sta superando brillantemente gli ostacoli che le si sono posti davanti, tra acciacchi fisici e quant'altro. I nerazzurri sono stati bravi a portare la fortuna dalla loro parte, e nel calcio ci vuole anche questo.

Diamo un'occhiata a quelli che dovrebbero essere gli schieramenti in campo delle due squadre, partendo dai padroni di casa del Napoli. Qualche assenza di troppo complica le cose in avanti, perchè gli infortuni di Gabbiadini e Mertens tolgono soluzioni e alternative di ottimo livello a Sarri, che di fatto si trova in condizione di non poter scegliere i suoi tre avanti.

Tutto sommato male non gli va, visto che il tridente sarà composto da Callejon, alla caccia del primo gol in campionato, da Higuain e da Insigne. Hamsik a centrocampo sul centrosinistra, con Allan dall'altra parte e Jorginho centrale. Confermata anche la difesa davanti a Reina: Hysaj e Ghoulam larghi, Albiol e Koulibaly a comporre la coppia centrale.

Se le scelte di Sarri erano prevedibili, lo stesso non si può dire di quelle di Mancini, che va a Napoli senza Vidic, Santon e Kondogbia, ma anche con tante certezze, quali Handanovic tra i pali e i due centrali rocciosi di fronte a lui, Miranda e Murillo. I dilemmi cominciano dalle fasce, dove Nagatomo e Juan Jesus sembrano favoriti rispettivamente su D'Ambrosio e Telles.

Dilemma anche in mezzo al campo: Medel sembra l'intoccabile, qualche dubbio in più riguarda Guarin e Felipe Melo, visto che Brozovic preme per una maglia dal primo minuto che per il momento non sembra trovare. Altro enigma in attacco: Perisic sicuro largo a sinistra, Ljajic sembra in vantaggio su Biabiany e soprattutto Jovetic potrebbe togliere la titolarità a Icardi. Difficile giochino entrambi, con il montenegrino largo.

Dalla parte dei nerazzurri non c'è sicuramente la tradizione favorevole, per quanto poco essa possa contare. Al San Paolo l'Inter ha vinto solamente 20 volte, pareggiandone altrettante e perdendo 38 partite, quasi la metà delle gare giocate. L'ultima vittoria al 90' risale addirittura al 1997.

Escludiamo dunque la gara di Coppa Italia giocata il 26 gennaio 2011 e vinta proprio dall'Inter ai calci di rigore. L'incrocio in coppa si ripeterà anche un anno dopo, e in ultimo anche il 4 febbraio 2015, e sarà sempre il Napoli a uscirne vincitore.

Anche il conto dei gol è nettamente in favore dei partenopei, i quali fanno del San Paolo un'arma in più, e che arma in più: 95 gol fatti contro i 76 dell'Inter. E in stagione solamente la Sampdoria è riuscita a non perdere nella casa del Napoli.