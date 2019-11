Live Torino - Cesena, sedicesimi Coppa Italia 2015/16 (3-1): accorcia Cascione, poker Benassi

Per questa sera dall'Olimpico è davvero tutto amici di VAvel Italia. Vi lasciamo alla diretta di Milan-Crotone da San Siro, che potete seguire cliccando qui. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di un piacevole proseguimento di serata.

Ed infine, il gol di Benassi, per il definitivo 4-1

Il gol della bandiera ospite firmato da Cascione

Il gol del 3-0 firmato da Maxi Lopez

Moretti a fine gara: "Vittoria semplice? L'abbiamo resa noi facile, mettendola da subito sui binari che volevamo imponendo ritmi e gioco. Ogni partita ci permette di crescere e creare una mentalità forte. Derby ed eventuale coppa? Abbiamo poco tempo per pensare al campionato, alla Roma, poi penseremo alla Juve ed al derby. Volevamo vincere anche per quello, però ora pensiamo a sabato. 3 vittorie di fila, ora la Roma? Sarà difficile, sono forti e vogliosi di riscatto. Cercheremo di portare in campo le nostre convinzioni e vedremo".

Torino che controlla e gestisce i ritmi della gara anche nella ripresa con estrema tranquillità. Maxi Lopez ha chiuso il match, ed il discorso qualificazione, dopo 6 minuti della ripresa. Cascione ha momentaneamente riaperto il match, anche se il Cesena non ha mai creduto alla rimonta. Chiude Benassi a tempo scaduto.

FISCHIA MARIANI! VINCE IL TORINO! FINISCE 4-1 ALL'OLIMPICO! GRANATA CHE CONQUISTANO IL PASSAGGIO DEL TURNO E SFIDERANNO LA JUVENTUS NEGLI OTTAVI DI FINALE!

91' Ultima occasione per il Cesena, con Ragusa che calcia forte e teso un corner dalla destra, libera Amauri appostato sul primo palo.

90' Saranno 2 i minuti di recupero concessi da Mariani.

87' AMAURI! Occasione per il pokerissimo per l'ex Napoli. Si inserisce centralmente controllando la sfera a seguire, prima di provare di tacco a beffare Agliardi, che chiude in angolo.

85' Ultimo cambio per Ventura: esce Bovo, dentro Pryyma.

84' BENASSIIII!!! CHE GOL DI BENASSIIII!!!! 4-1 PER IL TORINO!!!! PERCUSSIONE CENTRALE E BOMBA CHE AGLIARDI NON RIESCE A SALVARE CON I PIEDI!

82' Altra sgroppata dell'ex atalantino Zappacosta, che salta Valzania in velocità e viene atterrato, con un minimo di frustrazione dall'avversario: giallo anche per lui.

80' ZAPPACOSTA! Attacca lo spazio, viene servito perfettamente, sterza verso il centro e calcia di sinistro: blocca Agliardi centralmente.

79' Scappa in contropiede Martinez. Imprendibile in velocità l'attaccante del Torino, che viene atterrato platealmente da Lucchini, ovviamente ammonito.

77' Numero di Succi al limite dell'area, ma Jansson, con l'aiuto di Moretti, chiude l'attaccante del Cesena.

74' Torna in attacco il Torino con Molinaro che viene servito da Benassi sulla corsia mancina: l'ex Parma viene pescato in offside, anche se il replay evidenzia la posizione regolare al momento del lancio.

70' Ultimo cambio per Drago, che butta nella mischia Succi al posto di Rosseti.

69' Martinez! Gira di testa sull'iniziativa della destra di Zappacosta, ma non trova forza e precisione.

67' CASCIONEEEEEEE!!!! IL GOL DEL CESENA CON CASCIONE!!!! ANCORA RAGUSA SULLA DESTRA, SVIRGOLANO AL CENTRO BOVO E ROSSETI, STOP E DESTRO DI CASCIONE CHE BATTE ICHAZO! 3-1!

67' Insiste il Cesena sull'out di destra, stavolta con Ragusa che cerca il fondo ed il cross al centr, ma viene murato da Molinaro.

63' Si fa vedere il Cesena con Moncini sulla trequarti: l'esterno romagnolo imbecca Rosseti al centro, che però non stoppa e non trova il tempo per battere a rete.

59' Secondo cambio per Ventura: esce un applauditissimo Maxi Lopez, che lascia il posto ad Amauri. Drago sostituisce l'impalpabile Molina, preferendogli Ragusa.

56' INCREDIBILE ERRORE DI MARTINEZ! BENASSI CALCIA DA FUORI AREA IMPEGNANDO AGLIARDI CENTRALMENTE, LA RESPINTA FAVORISCE IL VENEZUELANO CHE DA POCHI PASSI SPARA SUL PORTIERE!

55' Prova ad uscire il Cesena così come aveva fatto nei primissimi minuti della ripresa, ma alla squadra di Drago sembra mancare quel quid in più una volta arrivati sulla trequarti avversaria per affondare il colpo.

51' MAXIIII LOPEZZZZ!!!! IL TRIS DEL TORINO CON MAXI LOPEZ!!! GARA IN ARCHIVIO! GRANDE SCAMBIO AL LIMITE TRA MARTINEZ E MAXI LOPEZ, CHE A TU PER TU CON AGLIARDI NON FALLISCE! 3-0!!!

49' Si complica la vita Jansson in disimpegno, sulla pressione di Rosseti, ma gli ospiti non ne approfittano rallentando la manovra e facendo riposizionare i granata.

47' Benassi cerca il filtrante per Zappacosta sulla destra, legge bene la traiettoria Lucchini disinnescandola in scivolata.

FISCHIA MARIANI E SI RIPARTE! INIZIA LA RIPRESA SUL PUNTEGGIO DI 2-0 A FAVORE DELLA SQUADRA DI CASA!

Primo cambio per Drago, che inserisce Perico al posto di De Col. Cambio anche per il Torino: c'è Prcic al posto di Baselli.

19.01 Squadre che alla spicciolata tornano sul terreno di gioco. Vedremo se ci saranno cambi nei 22 effettivi.

18.57 Il gol del raddoppio, di Moretti, che ha messo in ghiaccio la sfida.

18.55 Il primo gol, quello del vantaggio del Torino, di Gazzi.

18.53 Primo tempo a senso unico all'Olimpico. Il Torino preme e sblocca dall'inizio, grazie al gol di Gazzi sugli sviluppi di un corner. I granata legittimano vantaggio e dominio grazie all'inconsistenza degli emiliani, che si chiudono nella propria metà campo senza riuscire a venirne fuori. Raddoppia Moretti, Martinez va vicino al tris innumerevoli volte, senza trovare fortuna.

Gazzi, autore della prima rete, a fine primo tempo: "Gol ti permette di festeggiare il rinnovo? Al di là del contratto, sono contento del gol e di averla sbloccata subito. Adesso dobbiamo continuare a lavorare bene, soprattutto per prepararci al meglio per la sfida di sabato. Abbiamo avuto l'approccio giusto, dobbiamo continiare così anche nella ripresa".

FISCHIA MARIANI! PRIMO TEMPO DOMINATO DAL TORINO, CHE CHIUDE IN VANTAGGIO DI 2-0 GRAZIE ALLE RETI DI GAZZI E MORETTI.

45' AGLIARDI! Che parata sul destro di Maxi Lopez, che aveva raccolto prontamente la respinta della barriera sulla sua stessa punizione.

45' Insiste in questo finale il toro: Maxi scambia con Martinez che viene atterrato ai 25 metri dalla porta di Agliardi.

43' MARTINEZ! Sfiora ancora il gol il venezuelano, che imbeccato perfettamente dal lob di Bovo gira in sforbiciata, ma trova l'intervento di Magnusson in opposizione.

43' Grande spunto di Zappacosta sulla destra: Renzetti lo affronta e lo atterra. Giallo per l'esterno mancino romagnolo, il secondo del match.

41' Spinge sull'out di sinistra Molinaro, che va a caccia del fondo e del cross: ottimo intervento in chiusura di Valzania, che fa carambolare la sfera sul piede dell'esterno granata. Rimessa da fondo per i romagnoli, che si sono sistemati tatticamente in campo limitando le offensive dei padroni di casa, ma non riescono a rendersi pericolosi.

37' Torino che si accontenta di gestire il possesso sulla propria trequarti prima di verticalizzare a caccia di attaccanti e mezzali: Martinez si libera ai 40 metri, prende campo e calcia di sinistro, palla di poco a lato.

34' Prova a sfondare centralmente il Torino. Maxi Lopez stoppa di petto e cerca di servire l'inserimento di Baselli, chiude De Col.

30' Padroni di casa che adesso rallentano e gesticono i ritmi del match, forti del doppio vantaggio conseguito all'interno del primo quarto d'ora di gioco.

Prova la torsione Rosseti all'altezza del primo palo: girata debole che termina a lato della porta difesa dal'estremo difensore granata.

26' Si fa vedere Tabanelli, che conquista una punizione dal limite che Renzetti sistema a 30 metri dalla porta difesa da Ichazo.

25' Ottima trama del Torino. Riparte con velocità e precisione la squadra di Ventura: scambiano i centrocampisti, prima di imbeccare il taglio di Martinez che viene chiuso solo dall'uscita di Agliardi.

Non pervenuto il Cesena di Drago, troppo remissivo al cospetto di un Torino che sì gioca bene, ma è agevolato dall'arrendevolezza degli ospiti, che non sono mai riusciti ad entrare nel vivo del match.

20' AGLIARDI! Che parata del portiere del Cesena su Martinez. Perfetto il taglio di Martinez, imbeccato da Benassi: destro di prima intenzione, salva l'estremo difensore romagnolo.

18' INCREDIBILE OCCASIONE PER IL TORINO! GAZZI APRE PER MOLINARO CHE SPONDA PER MARTINEZ CHE STOPPA A CENTRO AREA E GIRA DI SINISTRO: IL VENEZUELANO TROVA MAXI LOPEZ APPOSTATO SUL PRIMO PALO CHE GLI NEGA IL GOL!

17' Destro di Magnusson dalla distanza. Tentativo velleitario del mediano, che termina altissimo.

15' Si affaccia il Cesena sulla trequarti granata, ma la squadra di Ventura si difende diligentemente senza offrire spazi agli emiliani, che non riescono a scuotersi.

Ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gazzi svetta all'altezza del secondo palo, riproponendo a centro area dove Martinez non riesce a deviare, ma condiziona comunque l'intervento di Agliardi, che non trattiene e favorisce il tap-in di Moretti per il raddoppio.

13' MORETTI!!!! RADDOPPIO DEL TORINO!!!! STAVOLTA SCIAGURATO L'INTERVENTO DI AGLIARDI!!! 2-0 PER IL TORINO!

11' Monologo dei padroni di casa: i granata conquistano una punizione dalla trequarti. Bovo cerca la conclusione a giro, la barriera devia in calcio d'angolo.

8' MARTINEZ! Altra occasione per il Torino! Maxi Lopez va via sulla sinistra, cerca Martinez al centro dell'area che però scivola all'altezza del dischetto; Benassi a rimorchio calcia di prima intenzione, trovando la deviazione dell'attaccante venezuelano, che si spegne però tra le braccia di Agliardi.

5' Insiste il Torino. Squadra di Ventura in costante possesso di palla. Il Cesena non reagisce, offrendo il fianco alle folate sugli esterni di Molianro e Zappacosta.

Clamoroso Agliardi sul colpo di testa di Moretti prima e sulla conclusione a botta sicura di Martinez. Nulla ha potuto l'estremo difensore romagnolo sul mancino del capitano del toro, piegandosi dopo due miracoli.

3' GAZZI!!!! GAZZI!!!! VANTAGGIO DEL TORINO IMMEDIATO!!! 1-0 PER I GRANATA!

3' Benassi! Ci prova il mediano dell'under 21 da fuori area col mancino: conclusione deviata in calcio d'angolo dall'intervento di Lucchini.

2' Bovo cerca l'imbeccata sulla destra per Zappacosta, che viene chiuso in fallo laterale dall'ottima copertura del terzino del Cesena. Molto chiusa la squadra di Drago, che si dispone in fase di non possesso con un 4-5-1 molto ermetico.

FISCHIA MARIANI E SI PARTE! E' INIZIATA TORINO-CESENA!

Tutto pronto all'Olimpico, con le squadre che si sono disposte sul terreno di gioco. Il Cesena ha vinto il sorteggio e darà il via alla gara.

17.57 Squadre che sono in procinto di entrare sul terreno di gioco agli ordini del signor Mariani. Tutto pronto per l'inizio del match.

17.50 Dieci minuti al fischio d'inizio. Squadre che sono tornate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del match. Ricordiamo che chi vincerà questa sfida affronterà la Juventus di Allegri allo Stadium: possibilità derby concreta, dunque, per il Toro di Ventura.

17.40 Ventura che recupera e rispolvera Benassi, regalando un turno di riposo ad Acquah e non a Baselli. In attacco non c'è Belotti, ma la coppia Martinez-Maxi Lopez. Tutto confermato per Drago, che si affida alla verve del bomber Rosseti al centro dell'attacco.

17.30 Squadre in campo per il riscaldamento a mezz'ora dall'inizio della sfida. Questa l'istantanea dall'Olimpico ancora deserto.

17.20 FORMAZIONI UFFICIALI!



Torino (3-5-2): Ichazo; Bovo, Jansson, Moretti; Zappacosta, Benassi, Gazzi, Baselli, Molinaro; Maxi Lopez, Martinez. A disp: Padelli, Castellazzi, Acquah, Belotti, Vives, Amauri, Prcic, Glik, Peres, Pryyma. All. Ventura.



Cesena (4-3-3): Agliardi; Renzetti, Magnusson, Lucchini, De Col; Molina, Cascione, Valzania; Tabanelli, Rosseti, Moncini. A disp.: A. Gomis, Menegatti, Gasperi, Ragusa, Succi, Varano, Perico, Raspini, Severini. All. Drago.

17.10 Le parole di mister Drago in conferenza stampa: "E' una vetrina per coloro che in questo momento stanno giocando meno oltre che un ottimo test per valutare le condizioni di quei giocatori reduci da infortunio come per esempio Valzania e Tabanelli. Rosseti? Certamente, è un attaccante su cui abbiamo puntato molto, purtroppo a causa delle note vicissitudini è stato lontano dal campo per circa due mesi, domani sera avrò l’occasione di valutare l’attuale condizione atletica. La Juventus in palio? Per noi sarebbe un onore poter affrontare un avversario di grande caratura come la Juventus. Personalmente non ho mai visto lo Juventus Stadium nemmeno da spettatore e poterci andare da protagonista sarebbe davvero una soddisfazione enorme sia per me che per i miei ragazzi. Partiamo dal presupposto che affrontiamo un Torino in grande forma e che quasi certamente scenderà in campo con una buona parte della formazione titolare, noi dovremo fare una grande prestazione cercando di evitare brutte figure e come in ogni campo proveremo ad imporre il nostro gioco attraverso una pressione alta e costante”.

17.05 In attesa delle formazioni ufficiali delle due sfide, andiamo a dare uno sguardo alle prime istantanee che arrivano dall'Olimpico, con il sopralluogo delle due squadre sul terreno di gioco.

Si parte con il primo risultato di giornata. Lo Spezia elimina la Salernitana, battendola per 2-0. Per i liguri, adesso, la sfida alla Roma di Rudi Garcia. Inizia a funzionare la cura Di Carlo. Molto arrendevole la squadra campana di Torrente.

17.00 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed dell'incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2015/2016. All'Olimpico di Torino si affrontano i padroni di casa allenati da Giampiero Ventura ed il Cesena di Drago, quarta forza del campionato cadetto. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Torino-Cesena è il secondo match odierno del programma dei sedicesimi della Coppa Italia. Ad aprire il quadro Spezia-Salernitana, prima della sfida serale di San Siro tra Milan e Crotone. Domani in campo altre quattro squadre di A, con Palermo e Verona impegnate contro Alessandria e Pavia, mentre il 'posticipo' è Udinese-Atalanta. Giovedì si chiude con Carpi-Vicenza e Sassuolo-Cagliari. Chi vince questo pomeriggio, affronta, negli ottavi di finale, la Juventus. Match in programma il 16 dicembre.

I granata arrivano al match forti delle due vittorie conseguite negli ultimi due turni di campionato: a Bergamo, contro l'Atalanta, ha deciso Bovo facendo ritrovare a Ventura e ai suoi fiducia nel lavoro quotidiano; Belotti e Vives, sabato pomeriggio, hanno respinto gli assalti del Bologna di Donadoni, rilanciando definitivamente i granata in zona Europa League. Torino che arriva al match dopo il 4-1 rifilato al Pescara di Agosto.

Il Cesena di Drago, invece, giunge all'appuntamento sull'onda del successo di misura proprio sul Pescara, a firma Ragusa, che mette fine ad un periodo non propriamente esaltante, fatto di due sconfitte dolorose ed un pareggio nelle ultime tre gare. L'undici bianconero occupa la quarta posizione nella serie cadetta, a cinque lunghezze dal Cagliari capolista. I romagnoli sono da tempo nella competizione, avendo esordito al secondo turno, con quattro sberle rifilate al Lecce, prima della rotonda affermazione, sempre con quattro sul Catania.

Entrambe le squadre si presentano al match con un occhio alle importantissime sfide del prossimo weekend, quando sempre all'Olimpico il Torino ospiterà, nella terza gara consecutiva in casa, la Roma di Rudi Garcia, nell'intento di darle il definitivo colpo di grazia. Cesena, invece, che sarà impegnato nel big-match di B contro il sorprendente Crotone di Juric, che la precede in classifica. Motivo per il quale i due allenatori opteranno per un ampio turnover, senza però snobbare la gara.

Ventura si affida a diversi elementi fin qui poco utilizzati: mancherà Quagliarella, per un problema all'adduttore sinistro, che sembhre più uno stop precauzionale per averlo a disposizione contro la Roma che un infortunio grave. Belotti è il punto di riferimento offensivo, con uno tra Martinez e Maxi che si giocano il posto al suo fianco: potrebbe spuntarla l'argentino. A centrocampo confermato Baselli, che con Acquah e Gazzi giostrerà in mezzo. Molinaro e Zappacosta sui due esterni, Bovo, Jansson e Moretti davanti a Ichazo, portiere di coppa.

Torino (3-5-2): Ichazo; Bovo, Jansson, Moretti; Zappacosta, Acquah, Gazzi, Baselli, Molinaro; Maxi Lopez, Belotti. All.: Ventura.

Drago ricorrerà ad un ampissimo turnover, ma non rinuncerà al suo credo tattico. 4-3-3 e Molina e Moncini ai lati del giovane Rosseti. Tabanelli e Valzania a fare da tres d'union tra il reparto d'attacco e quello difensivo, mentre Cascione detterà tempi di manovra e di interdizione. De Col e Renzetti sulle corsie laterali, Magnusson e Lucchini al centro, a protezione di Agliardi.

Cesena (4-3-3): Agliardi; De Col, Lucchini, Magnusson, Renzetti; Valzania, Cascione, Tabanelli; Moncini, Rosseti, Molina. All.: Drago.

Alla vigilia del match, il mister dei romagnoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per analizzare i temi del match: "Domani per me sarà l'occasione di valutare giocatori che finora hanno giocato meno e coloro che invece rientrato da un infortunio. Vogliamo fare bella figura anche se la nostra priorità va al campionato. La squadra sarà dunque rivoluzionata rispetto a quella di sabato. Sarà un privilegio affrontare il Torino, proveremo a metterlo in difficoltà".