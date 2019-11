Risultato Sassuolo - Cagliari, Coppa Italia 2015/16 (0-1): ospiti agli ottavi grazie al gol di Sau

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Con la vittoria del Cagliari al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento a domani con il ritorno della Serie A. Dall'Olimpico vi racconteremo le emozioni di Lazio-Juventus! Buonanotte!

Si chiude così il quadro dei sedicesimi di finale, che hanno definito il tabellone degli ottavi. Eccolo:



Lazio-Udinese

Juventus-Torino

Inter-Cagliari

Napoli-Verona

Roma-Spezia

Genoa-Alessandria

Sampdoria-Milan

Fiorentina-Carpi

Cragno a fine gara: "Cagliari avanti, ora l'Inter? Soddisfazione immensa sarà giocare a San Siro. Ci siamo comportati bene, siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto. Vittoria per Dessena? Sicuramente si. Ora il campionato? Una sconfitta ci può stare ogni tanto, ora contro il Como dobbiamo tornare a vincere".

Vittoria meritatissima per il Cagliari di Rastelli, che si regala l'ottavo di finale contro l'Inter di Mancini. Esce a testa bassa il Sassuolo, che anche nella ripresa non è mai riuscito ad impensierire Cragno: solo Defrel, nel finale, ha sfiorato il pari. Passa dunque la squadra sarda, che si conferma compagine di un certo livello e che punta alla promozione in Serie A.

FISCHIA GAVILLUCCI! IL CAGLIARI ESPUGNA IL MAPEI STADIUM E VOLA AGLI OTTAVI DOVE INCONTRERA' L'INTER!!! DECIDE IL GOL DI MARCO SAU AL 36'!

95' Cragno! Fa sua la sfera sul lancio lungo di Biondini che intendeva servire Acerbi in area.

94' Ultimi 60" di gioco, con il Sassuolo tutto nella trequarti avversaria.

94' Perfetto il lavoro di Giannetti in uscita. Recupera palla, la mantiene e subisce fallo da Pellegrini, che viene anche ammonito.

92' Anche Acerbi si è trasferito in pianta stabile in attacco. Il difensore ex Milan funge adesso da centravanti di sponda.

91' Ottima uscita di Cragno, che fa sua la sfera al limite dell'area su un cross velleitario dalla destra di Berardi. Secondi preziosissimi per i sardi.

Cambio per Rastelli: dentro Bernardi, un difensore, al posto di Farias.

Saranno 5 i minuti di recupero concessi da Gavillucci.

88' Cross dalla sinistra di Politano, Berardi cerca di intervenire col petto portando giu la sfera, ma Barreca è attanto e gli fa carambolare la sfera addosso, guadagnando una preziosissima rimessa laterale.

85' DEFREL! Sbuca sulla sinistra ed entra in area: calcia col sinistro da ottima posizione, forse un pò troppo defilata, trovando la deviazione di Cragno appostato sul primo palo. Occasione nitida per il pareggio dei padroni di casa.

84' Lancio lungo di Biondini che cerca Peluso in area di rigore: devia Salamon in calcio d'angolo. Momento di massima pressione per i neroverdi.

82' Prova il Sassuolo a spingere sempre sull'out di sinistra, ma la manovra è lenta e macchinosa e permette sempre al Cagliari di posizionarsi al meglio e fronteggiare con efficacia i tentativi dei padroni di casa.

78' Spinge ancora il Sassuolo: prima Gazzola sulla destra, poi Berardi centralmente provano a sfondare il muro eretto al limite dell'area da Rastelli. Niente da fare per i padroni di casa, che stanno cercando il pari con tutte le residue forze, senza però impegnare Cragno.

75' Si riaffaccia il Cagliari in avanti, sempre con Farias: l'esterno parte dalla sinistra, si accentra e cerca la conclusione di destro, trovando solo la respinta di Ariaudo.

73' Stacca Peluso sugli sviluppi di un angolo battuto da Politano: mura Balzano con la schiena, sventando la minaccia.

70' Agganciato Berardi in area! Ottimo scambio Peluso-Politano, con il minuto attaccante che serve il calabrese in area: il mancino neroverde anticipa Deiola che lo stende da dietro. C'erano tutti gli estremi per il penalty.

69' Spunto di Politano sulla sinistra. L'ex Pescara conquista il corner dalla destra, sugli sviluppi del quale Cragno è molto bravo nel liberare l'area in uscita con i pugni.

67' Ultimo cambio per Di Francesco, che inserisce anche Defrel al posto di Floro Flores.

65' Cagliari che si è notevolmente abbassato sulla propria trequarti, in attesa delle ripartenze di Farias e compagni. Il Sassuolo cerca sempre Berardi tra le linee, ma il mancino stasera non è riuscito ancora a trovare il guizzo giusto.

62' Contropiede Cagliari con Farias che si invola verso la porta di Pegolo, ma nel tentativo di saltare l'ultimo centrale neroverde, Ariaudo, viene fermato prima di battere a rete.

60' Fuorigioco di Falcinelli che da ottima posizione aveva comunque calciato a lato. Il replay evidenzia però la posizione regolare di partenza del centravanti.

60' Ennesimo spunto di Berardi che favorisce la fuga di Gazzola sulla destra: il cross del terzino è preciso per Floro, che non trova la porta.

Dentro Giannetti per Rastelli, che prende il posto di uno stanco Sau, autore di una grande prestazione. Si sbilancia Di Francesco, che inserisce Politano al posto di Duncan. Probabile a questo punto un 4-2-4 con l'ex Pescara e Berardi sugli esterni, Floro e Falcinelli centrali.

55' Ottima chiusura, provvidenziale, di Acerbi. Deiola va via sulla sinistra, trova Cerri tra le linee che scambia, al limite, con Sau: l'ex Milan trova la scivolata che evita la conclusione dell'attaccante dell'Under 21.

Primo cambio per Di Francesco: esce Longhi, dentro Peluso.

53' Ancora Cagliari! Balzano va via sulla destra, dalla trequarti imbecca Sau che al limite dell'area stoppa e gira di destro, ma viene murato da Acerbi.

51' CERRI! CHE BELLA AZIONE DEL CAGLIARI! FARIAS SERVE LA SOVRAPPOSIZIONE DI BALZANO SULLA DESTRA, CROSS PER CERRI CHE ANTICIPA ARIAUDO ED INCROCIA DI DESTRO DA POCHI PASSI: CONCLUSIONE CHE PERO' NON TROVA LO SPECCHIO DELLA PORTA!

Barreca per Benedetti, che all'altezza del secondo palo cerca la deviazione di destro, ma non trova la porta.

48' Ottima iniziativa di Colombatto, che salta Duncan e viene atterrato a circa 35 metri dalla porta di Pegolo. Punizione interessante per gli ospiti.

46' Prima iniziativa della ripresa è di Floro Flores, che prova la serpentina centrale ma viene chiuso da Deiola. Sau parte nuovamente in contropiede sul rilancio del mediano, ma viene anticipato da Pegolo.

PARTITI! E' INIZIATA LA RIPRESA CON IL SASSUOLO IN POSSESSO PALLA!

Squadre che stanno tornando sul terreno di gioco per la ripresa. Non dovrebbero esserci cambi tra i 22 protagonisti in campo.

Tutto sommato giusto il vantaggio ospite all'intervallo. Il Cagliari scende meglio in campo, pressando ed impensierendo la retroguardia di casa in più occasioni. Sau, in contropiede, punisce la disattenzione della difesa di Di Francesco. I neroverdi non riescono ad imbastire trame offensive degne di nota, con il centrocampo che non crea gioco e si affida solo alle iniziative di Berardi, che non sempre riesce a trovare il guizzo giusto.

Questo il gol del vantaggio firmato da Marco Sau.





Sau a metà gara: "Il gol? Sono contento. Stiamo facendo una grande gara. Ci teniamo a fare bene e qualificarci. Scendiamo in campo per dare sempre il massimo e vincere qualsiasi partita. Cercheremo di fare lo stesso nella ripresa".

FISCHA GAVILLUCCI! FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA SASSUOLO E CAGLIARI! OSPITI IN VANTAGGIO GRAZIE A SAU, CHE HA REALIZZATO AL 36'.

46' Farias va via ancora in contropiede: Duncan lo ferma platealmente, ma non viene ammonito.

1 minuto di recupero concesso dall'arbitro Gavillucci.

43' CERRI! Che occasione per il raddoppio del Cagliari! Contropiede fulmineo con Farias che va via sul tocco di Sau e mette al centro per il compagno, che si tuffa in scivolata ma non trova la deviazione!

Cross basso e teso di Berardi, blocca con sicurezza Cragno all'interno dell'area piccola.

42' Torna in avanti il Sassuolo, con Berardi che si libera sulla trequarti e viene atterrato dal raddoppio di marcatura degli ospiti: fallo di Deiola, punizione da posizione interessante.

39' Non riesce a reagire la squadra di Di Francesco, con il Cagliari che ancora con Tello e Deiola cerca la giocata sulla trequarti: libera Pellegrini.

36' SAU!!!! IL VANTAGGIO DEL CAGLIARI CON MARCO SAU!!! CONTROPIEDE FULMINEO DEI SARDI, FILTRANTE PERFETTO PER SAU CHE A TU PER TU CON PEGOLO NON SBAGLIA! 1-0 PER GLI OSPITI!

36' Cragno! Sul cross dalla destra di Berardi, Floro Flores stacca di testa ed impegna il portiere sardo che in due tempi blocca la sfera.

34' FARIAS! Che giocata dell'attaccante del Cagliari! Salta con un tunnel Pellegrini e calcia col destro da ottima posizione: palla alta sopra la traversa!

31' Ci prova anche Falcinelli con la girata mancina sull'assist di testa di Floro Flores: sinistro murato da Benedetti, appostato al limite dell'area di rigore.

29' Contropiede fulmineo del Sassuolo, con Berardi che cerca nuovamente il taglio di Floro Flores: stavolta attento Cragno in uscita centralmente.

27' Cagliari che esce bene dalla pressione dei neroverdi grazie ad un ottimo fraseggio a centrocampo, Tello si propone sulla destra e mette al centro, non trovando pronto Cerri alla deviazione.

23' Sassuolo che ha notevolmente alzato il ritmo della pressione e conseguentemente anche il baricentro della propria azione: emiliani che, in questa fase, riescono a trovare con facilità gli esterni d'attacco, creando maggiori problemi ai sardi.

20' Che occasione per Floro Flores! Berardi imbecca centralmente il compagno, che a tu per tu con Cragno controlla e calcia sul ritorno di Salamon: destro del napoletano che però non inquadra lo specchio della porta.

17' Sassuolo che prova a cavalcare Berardi sulla destra: cross del mancino che va a caccia di Falcinelli a centro area, ma il centravanti neroverde commette fallo su Salamon.

15' PEGOLO! Salva il portiere del Sassuolo su Cerri, che calcia col destro dopo una discesa centrale di Farias. Prima occasione, "nitida" per il Cagliari!

12' Primo spunto, sulla destra, di Berardi: l'attaccante del Sassuolo punta Barreca ed arriva sul fondo prima di crossare col destro al centro, dove Salamon libera in angolo.

10' Sassuolo molto guardingo in questi primi dieci minuti di gioco: la squadra di Di Francesco si limita ad aspettare gli sviluppi della trama cagliaritana, fin qui perfetta ed anche efficace.

7' Inizio di partita tutto di marca ospite: Colombatto, che agisce da metronomo in mezzo al campo, serve Sau che si libera e cerca il destro dal limite, murato da Ariaudo!

5' Spinge Barreca sull'out mancino, attacca Gazzola che, con l'aiuto di Ariaudo libera l'area e sventa la minaccia.

3' Ottimo inizio del Cagliari: Tello va via in area di rigore, cerca Cerri a centro area, chiude Pegolo in angolo.

1' Prima iniziativa del Cagliari che spinge sulla destra con Farias che viene però chiuso in fallo laterale dall'uscita di Acerbi.

SAU TOCCA PER CERRI E SI PARTE! INIZIATA SASSUOLO-CAGLIARI, ULTIMA SFIDA DEL QUARTO TURNO DI COPPA ITALIA!

21.00 Sassuolo che ha vinto il sorteggio e ha deciso di lasciare il primo tocco alla squadra ospite.

20.55 Ci siamo! Compagini in procinto di entrare in campo agli ordini del signor Gavillucci di Latina. Pochi minuti e si parte.

20.45 Le ultime immagini del riscaldamento del Sassuolo tramite il profilo ufficiale Twitter della società emiliana. Squadre che stanno rientrando negli spogliatoi in vista dell'inizio del match tra circa 15 minuti.

20.40 Il riscaldamento delle due squadre, che si scorge tra il fittissimo banco di nebbia (foto di Sardegna Sport).

20.35 Ultimi aggiornamenti dalla nebbia. Si giocherà, ma la visibilità è comunque limitata.

20.30 Si è chiuso una mezz'oretta fa il primo dei due incontri odierni, con il Carpi di Castori che ha avuto la meglio del Vicenza: ancora Matos a segno in Coppa, prima del penalty di Borriello. Il gol di Gatto non ha evitato il ko ai vincentini.

20.20 Di Francesco che si affida alla verve di Antonio Floro Flores in Coppa Italia: nelle ultime due stagioni, infatti, tre reti in quattro partite di Tim Cup contro Cittadella, Pescara e Modena.

20.10 Ufficiale anche l'undici scelto da Di Francesco. Scopriamo assieme i protagonisti.



Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Ariaudo, Acerbi, Longhi; Duncan, Biondini, Pellegrini; Berardi, Falcinelli, Floro Flores. All. Di Francesco.

20.00 In attesa dell'ufficialità dell'undici neroverde andiamo a dare uno sguardo allo spogliatoio dei sardi.

19.50 Ufficializzata la formazione scelta da Massimo Rastelli, che conferma l'undici della vigilia. Eccolo.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Balzano, Salamon, Benedetti, Barreca; Tello, Colombatto, Deiola; Farias; Sau, Cerri. All. Rastelli.

19.30 Questa la situazione all'esterno del Mapei Stadium. Le notizie dagli inviati: nebbia che ovviamente, così come a Modena, non dà tregua e visibilità inferiore ai 100m. Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma la gara potrebbe essere anche rinviata.

19.00 Intanto si è appena concluso, in ritardo, il primo tempo di Carpi-Vicenza, che si sta giocando nella nebbia a 35 chilometri di distanza da Reggio Emilia. 0-0 il punteggio dei primi 45 minuti. La speranza è che a Reggio si veda qualcosa in più.

18.30 Da Di Francesco a Rastelli, questa l'analisi del mister del Cagliari: "Sono sicuro che tutti questi ragazzi faranno una grande partita e gradirei vincerla per passare il turno. Siamo costruiti per vincere e solo vincendo possiamo dare seguito alla nostra mentalità vincente. Sarà importante che mi diano delle risposte importanti dato che in questo mese sarà decisamente duro e di conseguenza avrò bisogno dell'aiuto di tutti. Al Mapei Stadium porterò in definitiva otto ragazzi della primavera e chissà che non possa gettare nella mischia qualcuno".

18.00 Alla vigilia del match, le parole di Di Francesco: "Le motivazioni annullano le differenze di categoria? Sicuramente sì e non è un caso, nel calcio non c'è niente di scontato, è la bellezza di questo sport. Il Cagliari poi per potenzialità è praticamente una formazione di serie A. Noi vogliamo ben figurare, magari darò la possibilità di scendere in campo anche a chi ha giocato meno. Ma vogliamo passare il turno per andare a San Siro. Berardi? Vedremo se giocherà, lui è uno di quelli che ha giocato tanto".

17.30 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Sassuolo-Cagliari, ultimo incontro di questa tre giorni di sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra neroverde di Eusebio Di Francesco vuole confermare l'ottimo trend tra le mura amiche del Mapei Stadium, mentre il Cagliari, una delle migliori compagini del campionato di B, vuole misurarsi con una delle migliori squadre della massima serie e metterle lo sgambetto. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Sassuolo-Cagliari chiude il quadro del 4° turno di Coppa Italia, che tra sorprese e conferme ha riservato moltissime emozioni in questa tre giorni. Si preannuncia un match equilibrato, con la vincente che avrà il privilegio di andare a far visita all'Inter di Mancini a San Siro. Sassuolo ovviamente favorito, ma il Cagliari è sicuramente una bruttissima gatta da pelare. Squadre che hanno già esordito nella competizione, con Rastelli che ha eliminato il Trapani mentre i neroverdi hanno battuto il Modena di Crespo nel derby.

Di Francesco è reduce dal pareggio ottenuto lunedì contro la Fiorentina, che ha confermato l'imbattibilità della squadra neroverde tra le mura amiche e contro le big del campionato. Maturità finalmente trovata, dunque, per una matricola che con lungimiranza e programmazione sta provando a scalare i vertici del calcio italiano, puntando direttamente all'Europa. La Coppa Italia, in quest'ottica, può riservare molte soddisfazioni ai neroverdi, che potrebbero puntare all'obiettivo finale.

I sardi di Rastelli, dal loro punto di vista, vogliono cancellare la brutta sconfitta di Brescia e ripartire subito con una vittoria prima di rituffarsi nel campionato in vista del match di campionato contro il Como. Cagliari che resta, comunque, in vetta alla classifica del campionato cadetto, oltre ad essere una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato ed al pronto ritorno in Serie A.

Sassuolo - Di Francesco rinuncerà a Sansone, nemmeno convocato, facendo spazio, ovviamente, a quei calciatori che nel corso di questo inizio di stagione hanno giocato meno. Tra i pali agirà Pegolo, con il giovane Fontanesi, visto anche in A, che torna sulla destra. Longhi sull'out mancino, con Ariaudo e Antei centrali. Duncan, Biondini e Laribi saranno i titolari in mediana, con Berardi che torna titolare dopo la squalifica rimediata in campionato assieme a Politano e Falcinelli centravanti.

Cagliari - Così come il collega, anche per Rastelli ci sarà ampio turnover. Tra i pali Cragno, portiere dell'Under 21, tornerà in campo al posto di Storari. A difendere il numero uno, da destra a sinistra, Balzano, Salamon, Benedetti e Barreca, compagno dell'estremo difensore tra le fila della squadra di Di Biagio. Tello e Deiola supporteranno uno tra Fossati e Colombatto centralmente, con Farias che spalleggerà Sau e Cerri davanti.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Fontanesi, Ariaudo, Antei, Longhi; Duncan, Biondini, Laribi; Berardi, Falcinelli, Politano. All. Di Francesco.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Balzano, Salamon, Benedetti, Barreca; Tello, Fossati/Colombatto, Deiola; Farias; Sau, Cerri. All. Rastelli.

